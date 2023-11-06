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Уязвимости в ingress-nginx, позволяющие скомпрометировать кластеры Kubernetes

06.11.2023 08:48

В развиваемом проектом Kubernetes ingress-контроллере ingress-nginx выявлены три уязвимости, позволяющие в конфигурации по умолчанию получить доступ к настройкам объекта Ingress, в которых, среди прочего, хранятся и учётные данные для обращения к серверам Kubernetes, позволяющие получить привилегированный доступ к кластеру. Проблемы проявляются только в ingress-контроллере ingress-nginx от проекта Kubernetes и не затрагивает контроллер kubernetes-ingress, развиваемый разработчиками NGINX.

Ingress-контроллер выступает в роли шлюза и используется в Kubernetes для организации доступа из внешней сети к сервисам внутри кластера. Контроллер ingress-nginx является наиболее популярным и применяет сервер NGINX для организации проброса обращений к кластеру, маршрутизации внешних запросов и балансировки нагрузки. Проект Kubernetes предоставляет базовые ingress-контроллеры для AWS, GCE и nginx, последний из которых никак не связан с контроллером kubernetes-ingress, сопровождением которого занимается компания F5/NGINX.

Уязвимости CVE-2023-5043 и CVE-2023-5044 позволяют выполнить свой код на сервере с правами процесса ingress-контроллера, используя для его подстановки параметры "nginx.ingress.kubernetes.io/configuration-snippet" и "nginx.ingress.kubernetes.io/permanent-redirect". Среди прочего, полученные права доступа позволяют извлечь токен, применяемый для аутентификации на уровне управления кластером. Уязвимость CVE-2022-4886 позволяет обойти проверку файловых путей, используя директиву log_format.

Первые две уязвимости проявляются только в выпусках ingress-nginx до версии 1.9.0, а последняя - до версии 1.8.0. Для осуществления атаки злоумышленник должен иметь доступ к конфигурации ingress-объекта, например, в многопользовательских кластерах Kubernetes, пользователям в которых предоставляется возможность создания объектов в своём пространстве имён.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.nginx.com/blog/whi...)
  2. OpenNews: В Kubernetes 1.13 устранена критическая уязвимость, позволяющая поднять свои привилегии
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в http-сервере Nginx
  4. OpenNews: Уязвимость в WebDAV модуле nginx
  5. OpenNews: Root-уязвимость из-за некорректных настроек в пакете nginx для Debian и Ubuntu
  6. OpenNews: Уязвимость конфигураций Nginx с некорректными настройками блока alias
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60055-kubernetes
Ключевые слова: kubernetes, nginx
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Tron is Whistling (?), 09:26, 06/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Красиво. Ждём новых утечек из облачков. Особенно там, где любят nginx.
     
     
  • 3, Аноним (3), 09:37, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Облака хмурые ожидаются обильные дожди из данных.
     
  • 4, Самый умный из вас (?), 09:50, 06/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но сначала ждём ingress-angie
     

  • 2, Аноним (3), 09:34, 06/11/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

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