Выпуск nginx 1.24.0

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|1.1, Аноним (1), 08:21, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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"На платформе Windows в модулях ngx_http_autoindex_module и ngx_http_dav_module, а также в директиве include добавлена поддержка не-ASCII символов в именах файлов. В Windows также налажена сборка nginx с OpenSSL 3.0. "
лучший веб-сервер с каждым разом все хорошеет. Скоро уже не нужен будет этот ваш линукс совсем и можно станет удалить wsl!
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|2.9, Ivan_83 (ok), 09:09, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На венде, насколько я помню, используется select() что не предполагает каких либо существенных нагрузок.
Возможно переписали на WSAPoll() - его завезли в венду кажется с висты или семёрки и тогда оно получше.
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|3.20, пох. (?), 10:52, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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у венды все в порядке с select, это ж не линукс. Все там хорошо с нагрузками.
> Возможно переписали на WSAPoll()
вряд ли.
Но оно по большому счету и лишне.
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|4.25, Аноним (25), 11:28, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> у венды все в порядке с select, это ж не линукс. Все там хорошо с нагрузками.
и чем он отличается линуксового?
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|4.28, Аноним (28), 11:43, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наверное пора top500 переводить на вантуз. А то, ишь чего, уже полностью на линукс перешли. Это твоя недоработка!
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|5.37, Аноним (37), 12:12, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Наверное пора top500 переводить на вантуз.
> А то, ишь чего, уже полностью > на линукс перешли. Это твоя недоработка!
Вообще это скорее 1M top busiest sites, но там почему-то виндов вообще нет. Да даже паркинги с виндов и IIS посваливали. Наверное потому что круто работало и было дешево и эффективно.
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|6.45, Шлёма (?), 12:34, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще это скорее 1M top busiest sites, но там почему-то виндов вообще
> нет. Да даже паркинги с виндов и IIS посваливали. Наверное потому
> что круто работало и было дешево и эффективно.
А насколько в этой нише сейчас актуальны коммерческие Юниксы? AIX там, Солярка, ЧПУКС?
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|7.51, Аноним (51), 12:55, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто ж будет выставлять во внешку такую окаменелость? Ломанут же.
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|1.2, Аноним (2), 08:27, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Обрати внимание на то что все падают по статистики со временем. Решил узнать: может быть появился новый-модный-молодежный web-сервер, а я не знаю. А в статистике вырос "Other". Это что ж получается - nginx уже не торт пора на суррогат переходить? Какой сейчас в "цене"?
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|3.30, Аноним (51), 11:46, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Модный и молодёжный web-сервер - Caddy
Крутой и навороченный прокси для прода - Envoy.
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|4.38, Аноним (37), 12:14, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Модный и молодёжный web-сервер - Caddy > Крутой и навороченный прокси для прода - Envoy.
Рыночную долю делят в основном всякие гуглоамазоны с своими "other". На их кастомном барахле довольно много сайтиков висит.
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|3.10, Аноним (2), 09:17, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В том то и дело, что там есть отдельный пункт Cloudflare и отдельный пункт Other.
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|2.5, жявамэн (ok), 08:51, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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в кубернет-инфраструктуре есть свои веб-сервера для лоадбалансинга нод, удобно управляемые без пердолинга текстовых конфигов
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|4.11, Аноним (2), 09:23, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про ingress что-то слышал, но дальше Traefik не пошел (да и то без кубера использовал). Не довелось в продакшене пользоваться. Думал их за чем-то прячут.
Не знал что их там такая толпа, спасибо почитаю.
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|3.29, Аноним (51), 11:44, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в кубернет-инфраструктуре есть свои веб-сервера для лоадбалансинга нод, удобно управляемые без пердолинга текстовых конфигов
Самый популярный ингресс - внезапно, ingress-nginx, который состоит из собственно Nginx и гошной обертки, которая пердолит ему текстовый конфиг (плюс еще некоторое количество кода на Lua, который рулит апстримами).
Реализациям ингресса на базе Envoy (например, Contour) оно проигрывает как по скорости, так и по потреблению ресурсов, но пипл хавает.
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|4.40, Аноним (37), 12:22, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Самый популярный ингресс - внезапно, ingress-nginx, который состоит из собственно Nginx
> и гошной обертки, которая пердолит ему текстовый конфиг
Вот так вот и оказывается что совершенно случайно есть и нжинкс и текстовый конфиг :)
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|2.12, Ivan_83 (ok), 09:24, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Думаю отчасти тут психология.
Когда я входил в тему 2008 году то апач казался с одной стороны очень монструозным и тяжёлым, с другой стороны каким то перегруженным и глючным.
Мне надо было совсем немного и я поставил лайти.
Потом чуть разобравшись и кажется потребности чуть выросли я переполз на nginx.
Сейчас nginx имеет огромное колличество плагинов, и я думаю такой список сильно пугает новичков.
Что касается остального, то в плане производительности/ресурсов nginx не расжирел, по крайней мере если там и был какой то рост потребления ресурсов за 15 лет то врядли его кто то заметил, ибо и железо сильно выросло и функционал подрос.
В части архитектуры nginx это всё ещё некоторое ядро-фреймворк для работы с диском и сетью, остальное в основном навешивается плагинами.
На его базе можно вообще нечто совсем иное собрать, не имеющее отношение к вебсерверам.
Что до конкурентов - они есть, но им сложно.
По сути, никто не может выйти и сказать что он во всём лучше nginx, или хотя бы в основном функционале его уделывает. Обычно конкуренты говорят: вот у нас есть кручая фича, корая нужна когда а, б, с, д в остальном у нас примерно такая же производительность и потребление.
По базовому функционалу: раздача статики и ответы на какие то хттп запросы - nginx уделать сложно, потому что он фактически дёргает сисколы с почти нулевым оверхэдом.
Чтобы превзойти nginx нужно уйти от сисколов на dpdk/netmap, иметь свой сетевой стёк, тогда получится срезать немного углов которые спрятаны в ядре ОС.
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|3.13, жявамэн (ok), 09:29, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Чтобы превзойти nginx нужно уйти от сисколов на dpdk/netmap, иметь свой сетевой
> стёк, тогда получится срезать немного углов которые спрятаны в ядре ОС.
на липуксах кстати ему добавили поддержку sendfile2 ?
раньше чисто на фряхе держали статику ради этого
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|5.39, Аноним (51), 12:16, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На линуксе поддержка aio/directio есть уже много лет.
Она просто не потребовала вмешательства разработчиков nginx :)
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|4.16, пох. (?), 10:38, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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какой в ней сегодня смысл? Если все файлы отдаются через https.
а поддержки in-kernel https в нем нет и не будет.
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|5.24, жявамэн (ok), 11:27, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> какой в ней сегодня смысл? Если все файлы отдаются через https.
> а поддержки in-kernel https в нем нет и не будет.
ну вот была новость о KTLS в новом релизе.
правда как поддержку этого впилить в нжинкс не особо понятно.
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|6.27, пох. (?), 11:41, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как - довольно понятно, непонятно зачем и главное - кто этим теперь будет заниматься.
Нет разработчиков.
Апач вполне вероятно запилит через пару лет (у них все небыстро). А тут - только улучшенная поддержка винды (потому что ее удобно было скопипастить с nginx+)
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|3.26, Аноним (26), 11:33, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чтобы превзойти nginx нужно уйти от сисколов на dpdk/netmap, иметь свой сетевой стёк, тогда получится срезать немного углов которые спрятаны в ядре ОС.
То есть то же, что сможет и сам nginx если понадобится?
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|4.36, Аноним (19), 12:11, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У nginx нет core разработчика он уже ничего не сможет. нжинкс выдоят и выкинут.
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|5.44, Аноним (51), 12:33, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разве еще нет?
Несколько лет уже только косметические изменения.
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|6.47, Аноним (19), 12:38, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новость как раз про то что ещё додаивают, но все тендеции в новости тоже хорошо указаны на спад использования нжинкс в мире. То что изменения косметические или для платных свистелок это уже даже фанаты нжинкса заметили.
Удобно конечно сказать что наш проект идеален и разрабатывать больше не надо, как было например с boltdb. Но и у него по итогу вышел форк bbolt.
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|2.52, Аноним (52), 12:57, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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всякие envoy и прочее, что модно, стильно, молодёжно
Там и хелсчеки, и балансёры, и стата, и плюшки
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|1.15, Аноним (15), 09:55, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А есть ли плагин для Nginx, чтобы он сам Lets Encrypt выпускал? Как это делает Caddy и Traefik?
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|2.22, User (??), 10:53, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конечно есть.
apt install certbot python3-certbot-nginx
В нем есть авто перевыпуск сертификата.
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|4.41, Аноним (37), 12:25, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> curl | sudo bash > всегда так и делаю.
Да, скачай у меня клевый скриптик :)
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|3.33, FSA (??), 12:05, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> apt install certbot python3-certbot-nginx
Или dnf install certbot на Fedora :) Что характерно, кроме установки и первого выпуска сертификата что на Ubuntu, что на Fedora, больше ничего делать не надо. Certbot уже прописан в планировщике, обновит когда надо сертификаты и сообщит об этом nginx, чтобы тот подтянул новый сертификат.
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|4.35, Аноним (19), 12:10, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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При том что вместо nginx можно уже начинать использовать нормальные веб-серверы, вы всё ещё в пакеты с пакетами играетесь. Ничего это пройдет.
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|5.42, Шлёма (?), 12:29, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> При том что вместо nginx можно уже начинать использовать нормальные веб-серверы, вы
> всё ещё в пакеты с пакетами играетесь. Ничего это пройдет.
Так расскажи, как нужно. Какой нужно веб-сервер и в чем беда с пакетами?
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|6.46, Аноним (19), 12:35, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.е. ты сам выбирать не в состоянии ты можешь только ждать когда тебе мессия укажет? Такого не будет, выбирать надо самому, уже есть куча вебсерверов которые и по настройкам и по всему лучше древненжинкса.
Выбирай любой HAProxy, Traefik, Caddy.
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|7.50, Аноним (51), 12:53, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как в HAProxy сделать поддержку LetsEncrypt без пердолинга?
Или хотя бы OCSP stapling?
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