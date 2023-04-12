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Выпуск nginx 1.24.0

12.04.2023 07:38

После 11 месяцев разработки представлена новая стабильная ветка высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера nginx 1.24.0, которая вобрала в себя изменения, накопленные в основной ветке 1.23.x. В дальнейшем все изменения в стабильной ветке 1.24 будут связаны с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В скором времени будет сформирована основная ветка nginx 1.25, в которой будет продолжено развитие новых возможностей. Для обычных пользователей, у которых нет задачи обеспечить совместимость со сторонними модулями, рекомендуется использовать основную ветку, на базе которой раз в три месяца формируются выпуски коммерческого продукта Nginx Plus.

В соответствии с мартовским отчетом компании Netcraft nginx используется на 18.94% всех активных сайтов (год назад 20.08%, два года назад 20.15%), что соответствует второму месту по популярности в данной категории (доля Apache соответствует 20.52% (год назад 22.58%, два года назад 25.38%), Cloudflare - 11.32% (10.42%, 8.51%), Google - 9.89% (8.89%, 10.09%). При этом при рассмотрении всех сайтов nginx сохраняет лидерство и занимает 25.94% рынка (год назад 31.13%, два года назад - 35.34%), в то время как доля Apache соответствует 20.58% (23.08%), Cloudflare - 10.17% (5.49%), OpenResty (платформа на базе nginx и LuaJIT) - 7.94% (8.01%).

Среди миллиона самых посещаемых сайтов в мире в этом году в лидеры выбился Cloudflare, доля которого составила 21.62%. Для сравнения доля nginx составляет 21.37% (год назад 21.79%, два года назад 23.06%), а Apache httpd - 21.18%. В настоящее время под управлением nginx работает около 289 млн сайтов (год назад 361 млн). По данным W3Techs nginx используется на 34.5% сайтов из миллиона самых посещаемых, в апреля прошлого года этот показатель составлял 33.1%, позапрошлого - 33.8%. Доля Apache за год увеличилась с 31.3% до 32.2%, а доля Node.js с 1.8% до 2%. Доля Microsoft IIS снизилась с 6% до 5.6%, а доля LiteSpeed с 12.2% до 11.8%. В России nginx используется на 81.3% самых посещаемых сайтов (год назад - 79.8%).

Наиболее заметные улучшения, добавленные в процессе формирования основной ветки 1.23.x:

  • По умолчанию включён протокол TLSv1.3.
  • Обеспечена автоматическая ротация ключей шифрования для сессионных тикетов TLS, применяемая при использовании разделяемой памяти в директиве ssl_session_cache.
  • Проведена оптимизация потребления памяти в конфигурациях с проксированием SSL.
  • Добавлена поддержка переменных "$proxy_protocol_tlv_*", в которые записываются значения полей TLV (Type-Length-Value), фигурирующих в протоколе Type-Length-Value PROXY v2.
  • В модуле ngx_http_gzip_static_module добавлена поддержка байтовых диапазонов (byte range).
  • В директиву "resolver" добавлен параметр "ipv4=off", позволяющий отключить поиск IPv4-адресов при преобразовании имён и адреса.
  • Переделан внутренний API, строки заголовков теперь передаются в форме связанного списка.
  • Обеспечено объединение строк заголовков с идентичными именами при передаче в бэкенды FastCGI, SCGI и uwsgi, в методе $r->header_in() модуля ngx_http_perl_module и в переменных "$http_...", "$sent_http_...", "$sent_trailer_...", "$upstream_http_..." и "$upstream_trailer_...".
  • Обеспечен вывод предупреждения в случае переопределения настроек используемых протоколов для слушающего сокета.
  • Уровень логов для многих ошибок SSL понижен с критического до информационного.
  • На платформе Windows в модулях ngx_http_autoindex_module и ngx_http_dav_module, а также в директиве include добавлена поддержка не-ASCII символов в именах файлов. В Windows также налажена сборка nginx с OpenSSL 3.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Доступен Angie 1.1.0, форк Nginx от группы бывших разработчиков
  3. OpenNews: Первый выпуск Angie, форка Nginx от разработчиков, ушедших из компании F5
  4. OpenNews: Релиз nginx 1.22.0
  5. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.27.0
  6. OpenNews: Игорь Сысоев ушёл из компаний F5 Network и покинул проект NGINX
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58951-nginx
Ключевые слова: nginx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:21, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    "На платформе Windows в модулях ngx_http_autoindex_module и ngx_http_dav_module, а также в директиве include добавлена поддержка не-ASCII символов в именах файлов. В Windows также налажена сборка nginx с OpenSSL 3.0. "

    лучший веб-сервер с каждым разом все хорошеет. Скоро уже не нужен будет этот ваш линукс совсем и можно станет удалить wsl!

     
     
  • 2.9, Ivan_83 (ok), 09:09, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На венде, насколько я помню, используется select() что не предполагает каких либо существенных нагрузок.
    Возможно переписали на WSAPoll() - его завезли в венду кажется с висты или семёрки и тогда оно получше.
     
     
  • 3.20, пох. (?), 10:52, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    у венды все в порядке с select, это ж не линукс. Все там хорошо с нагрузками.

    > Возможно переписали на WSAPoll()

    вряд ли.

    Но оно по большому счету и лишне.

     
     
  • 4.25, Аноним (25), 11:28, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у венды все в порядке с select, это ж не линукс. Все там хорошо с нагрузками.

    и чем он отличается линуксового?

     
  • 4.28, Аноним (28), 11:43, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное пора top500 переводить на вантуз. А то, ишь чего, уже полностью на линукс перешли. Это твоя недоработка!
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 12:12, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Наверное пора top500 переводить на вантуз.
    > А то, ишь чего, уже полностью > на линукс перешли. Это твоя недоработка!

    Вообще это скорее 1M top busiest sites, но там почему-то виндов вообще нет. Да даже паркинги с виндов и IIS посваливали. Наверное потому что круто работало и было дешево и эффективно.

     
     
  • 6.45, Шлёма (?), 12:34, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще это скорее 1M top busiest sites, но там почему-то виндов вообще
    > нет. Да даже паркинги с виндов и IIS посваливали. Наверное потому
    > что круто работало и было дешево и эффективно.

    А насколько в этой нише сейчас актуальны коммерческие Юниксы? AIX там, Солярка, ЧПУКС?

     
     
  • 7.51, Аноним (51), 12:55, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто ж будет выставлять во внешку такую окаменелость? Ломанут же.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:27, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Обрати внимание на то что все падают по статистики со временем. Решил узнать: может быть появился новый-модный-молодежный web-сервер, а я не знаю. А в статистике вырос "Other". Это что ж получается - nginx уже не торт пора на суррогат переходить? Какой сейчас в "цене"?
     
     
  • 2.3, BlackRot (ok), 08:48, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже очень интересует этот вопрос
     
     
  • 3.30, Аноним (51), 11:46, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модный и молодёжный web-сервер - Caddy
    Крутой и навороченный прокси для прода - Envoy.
     
     
  • 4.38, Аноним (37), 12:14, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Модный и молодёжный web-сервер - Caddy > Крутой и навороченный прокси для прода - Envoy.

    Рыночную долю делят в основном всякие гуглоамазоны с своими "other". На их кастомном барахле довольно много сайтиков висит.

     
  • 2.4, netcroft (?), 08:50, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cloudflare = Other
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 09:17, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то и дело, что там есть отдельный пункт Cloudflare и отдельный пункт Other.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 10:49, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Твоя вера в непогрешимый nginx просто смешна.
     
  • 2.5, жявамэн (ok), 08:51, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    в кубернет-инфраструктуре есть свои веб-сервера для лоадбалансинга нод, удобно управляемые без пердолинга текстовых конфигов
     
     
  • 3.6, жявамэн (ok), 08:53, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/ingress-controllers/

    почитать можно например тут

     
     
  • 4.11, Аноним (2), 09:23, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про ingress что-то слышал, но дальше Traefik не пошел (да и то без кубера использовал). Не довелось в продакшене пользоваться. Думал их за чем-то прячут.

    Не знал что их там такая толпа, спасибо почитаю.

     
     
  • 5.32, Аноним (51), 11:50, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Traefik - далеко не лучший выбор для нагруженного прокси
    https://github.com/gaplo917/load-balancer-benchmark
     
     
  • 6.34, Массоны Рептилоиды (?), 12:09, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний коммит - 4 года назад
     
     
  • 7.43, Аноним (51), 12:31, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все скрипты в репе лежат, так что всегда можно повторить.
     
  • 3.29, Аноним (51), 11:44, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в кубернет-инфраструктуре есть свои веб-сервера для лоадбалансинга нод, удобно управляемые без пердолинга текстовых конфигов

    Самый популярный ингресс - внезапно, ingress-nginx, который состоит из собственно Nginx и гошной обертки, которая пердолит ему текстовый конфиг (плюс еще некоторое количество кода на Lua, который рулит апстримами).

    Реализациям ингресса на базе Envoy (например, Contour) оно проигрывает как по скорости, так и по потреблению ресурсов, но пипл хавает.

     
     
  • 4.40, Аноним (37), 12:22, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самый популярный ингресс - внезапно, ingress-nginx, который состоит из собственно Nginx
    > и гошной обертки, которая пердолит ему текстовый конфиг

    Вот так вот и оказывается что совершенно случайно есть и нжинкс и текстовый конфиг :)

     
  • 2.12, Ivan_83 (ok), 09:24, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Думаю отчасти тут психология.

    Когда я входил в тему 2008 году то апач казался с одной стороны очень монструозным и тяжёлым, с другой стороны каким то перегруженным и глючным.
    Мне надо было совсем немного и я поставил лайти.
    Потом чуть разобравшись и кажется потребности чуть выросли я переполз на nginx.

    Сейчас nginx имеет огромное колличество плагинов, и я думаю такой список сильно пугает новичков.

    Что касается остального, то в плане производительности/ресурсов nginx не расжирел, по крайней мере если там и был какой то рост потребления ресурсов за 15 лет то врядли его кто то заметил, ибо и железо сильно выросло и функционал подрос.

    В части архитектуры nginx это всё ещё некоторое ядро-фреймворк для работы с диском и сетью, остальное в основном навешивается плагинами.
    На его базе можно вообще нечто совсем иное собрать, не имеющее отношение к вебсерверам.


    Что до конкурентов - они есть, но им сложно.
    По сути, никто не может выйти и сказать что он во всём лучше nginx, или хотя бы в основном функционале его уделывает. Обычно конкуренты говорят: вот у нас есть кручая фича, корая нужна когда а, б, с, д в остальном у нас примерно такая же производительность и потребление.
    По базовому функционалу: раздача статики и ответы на какие то хттп запросы - nginx уделать сложно, потому что он фактически дёргает сисколы с почти нулевым оверхэдом.
    Чтобы превзойти nginx нужно уйти от сисколов на dpdk/netmap, иметь свой сетевой стёк, тогда получится срезать немного углов которые спрятаны в ядре ОС.

     
     
  • 3.13, жявамэн (ok), 09:29, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Чтобы превзойти nginx нужно уйти от сисколов на dpdk/netmap, иметь свой сетевой
    > стёк, тогда получится срезать немного углов которые спрятаны в ядре ОС.

    на липуксах кстати ему добавили поддержку sendfile2 ?
    раньше чисто на фряхе держали статику ради этого


     
     
  • 4.14, жявамэн (ok), 09:38, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на липуксах кстати ему добавили поддержку sendfile2 ?
    > раньше чисто на фряхе держали статику ради этого

    https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_core_module.html#sendfile
    судя по документации это до сих пор фряха онли фича бггг


     
     
  • 5.39, Аноним (51), 12:16, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На линуксе поддержка aio/directio есть уже много лет.
    Она просто не потребовала вмешательства разработчиков nginx :)
     
  • 4.16, пох. (?), 10:38, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой в ней сегодня смысл? Если все файлы отдаются через https.

    а поддержки in-kernel https в нем нет и не будет.

     
     
  • 5.24, жявамэн (ok), 11:27, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какой в ней сегодня смысл? Если все файлы отдаются через https.
    > а поддержки in-kernel https в нем нет и не будет.

    ну вот была новость о KTLS в новом релизе.
    правда как поддержку этого впилить в нжинкс не особо понятно.

     
     
  • 6.27, пох. (?), 11:41, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как - довольно понятно, непонятно зачем и главное - кто этим теперь будет заниматься.
    Нет разработчиков.

    Апач вполне вероятно запилит через пару лет (у них все небыстро). А тут - только улучшенная поддержка винды (потому что ее удобно было скопипастить с nginx+)

     
  • 6.48, Sw00p aka Jerom (?), 12:46, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нжинкс не особо понятно

    Там через openssl ktls прикрутить никак?

     
  • 3.26, Аноним (26), 11:33, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы превзойти nginx нужно уйти от сисколов на dpdk/netmap, иметь свой сетевой стёк, тогда получится срезать немного углов которые спрятаны в ядре ОС.

    То есть то же, что сможет и сам nginx если понадобится?

     
     
  • 4.31, Аноним (28), 11:48, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Tux-web server вроде был, но ушёл вместе с 2.4 ядром.
     
  • 4.36, Аноним (19), 12:11, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У nginx нет core разработчика он уже ничего не сможет. нжинкс выдоят и выкинут.
     
     
  • 5.44, Аноним (51), 12:33, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве еще нет?
    Несколько лет уже только косметические изменения.
     
     
  • 6.47, Аноним (19), 12:38, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость как раз про то что ещё додаивают, но все тендеции в новости тоже хорошо указаны на спад использования нжинкс в мире. То что изменения косметические или для платных свистелок это уже даже фанаты нжинкса заметили.

    Удобно конечно сказать что наш проект идеален и разрабатывать больше не надо, как было например с boltdb. Но и у него по итогу вышел форк bbolt.

     
     
  • 7.49, Аноним (51), 12:51, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/webserver-llc/angie - форк Nginx с некоторыми халявными фичами, которые в оригинале платные (DNS SD, нормальные метрики, API).
     
  • 2.18, Аноним (19), 10:45, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nginx это уже окаменелость, которая не развивается.
     
  • 2.52, Аноним (52), 12:57, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всякие envoy и прочее, что модно, стильно, молодёжно

    Там и хелсчеки, и балансёры, и стата, и плюшки

     

  • 1.15, Аноним (15), 09:55, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть ли плагин для Nginx, чтобы он сам Lets Encrypt выпускал? Как это делает Caddy и Traefik?
     
     
  • 2.17, пох. (?), 10:40, 12/04/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.22, User (??), 10:53, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно есть.
    apt install certbot python3-certbot-nginx
    В нем есть авто перевыпуск сертификата.
     
     
  • 3.23, пох. (?), 10:58, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    curl | sudo bash

    всегда так и делаю.

     
     
  • 4.41, Аноним (37), 12:25, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > curl | sudo bash > всегда так и делаю.

    Да, скачай у меня клевый скриптик :)

     
  • 3.33, FSA (??), 12:05, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > apt install certbot python3-certbot-nginx

    Или dnf install certbot на Fedora :) Что характерно, кроме установки и первого выпуска сертификата что на Ubuntu, что на Fedora, больше ничего делать не надо. Certbot уже прописан в планировщике, обновит когда надо сертификаты и сообщит об этом nginx, чтобы тот подтянул новый сертификат.

     
     
  • 4.35, Аноним (19), 12:10, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При том что вместо nginx можно уже начинать использовать нормальные веб-серверы, вы всё ещё в пакеты с пакетами играетесь. Ничего это пройдет.
     
     
  • 5.42, Шлёма (?), 12:29, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При том что вместо nginx можно уже начинать использовать нормальные веб-серверы, вы
    > всё ещё в пакеты с пакетами играетесь. Ничего это пройдет.

    Так расскажи, как нужно. Какой нужно веб-сервер и в чем беда с пакетами?

     
     
  • 6.46, Аноним (19), 12:35, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. ты сам выбирать не в состоянии ты можешь только ждать когда тебе мессия укажет? Такого не будет, выбирать надо самому, уже есть куча вебсерверов которые и по настройкам и по всему лучше древненжинкса.

    Выбирай любой HAProxy, Traefik, Caddy.

     
     
  • 7.50, Аноним (51), 12:53, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как в HAProxy сделать поддержку LetsEncrypt без пердолинга?
    Или хотя бы OCSP stapling?
     

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