Обновления nginx 1.29.7 и 1.28.3 с устранением 6 уязвимостей

|
Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.29.7, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей, а также выпуск параллельно поддерживаемой стабильной ветки nginx 1.28.3, в которую вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В обновлениях устранено 6 уязвимостей, три из которых приводят к переполнению буфера. Четырём уязвимостям присвоен высокий уровень опасности (8.8 или 8.5 из 10).
- CVE-2026-27654 - переполнение буфера в модуле ngx_http_dav_module, возникающее при обработке WebDAV-запросов COPY и MOVE при использовании в блоках "location" директивы "alias". Уязвимость позволяет изменить пути к файлам для обращения за пределы базового каталога. Проблема выявлена с использованием AI-модели Claude.
- CVE-2026-27784, CVE-2026-32647 - переполнения буферов в модуле ngx_http_mp4_module, возникающие при обработке специально оформленных файлов mp4. Не исключается, что эксплуатация уязвимости не ограничивается аварийным завершением рабочего процесса.
- CVE-2026-27651 - разыменование нулевого указателя при некорректном использовании методов аутентификации CRAM-MD5 или APOP.
- CVE-2026-28753 - возможность манипуляции с PTR-записями в DNS для подстановки данных атакующего в запросы auth_http и команду XCLIENT в SMTP-соединении к бэкенду.
- CVE-2026-28755 - обход результата OCSP-проверки сертификата в модуле stream.
Среди не связанных с безопасностью изменений в nginx 1.29.7