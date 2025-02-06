Обновления nginx 1.26.3 и 1.27.4 с устранением уязвимости, связанной с TLS

3.7 , Аноним ( 7 ), 13:07, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нет, они всё правильно сделали. Каждому уровню абстракции нужна только своя информация. Роутерам и свитчам совершенно не обязательно знать, есть у вас в протоколе "соединение" или нет.

4.8 , Аноним ( 8 ), 13:10, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ненутактода

4.12 , Аноним ( 5 ), 14:07, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Причём тут роутеры, когдая ясно написал "субпротокол". UDP/TCP никто переделывать не предлагал.

5.14 , Аноним ( 7 ), 14:37, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они буквально переделали TCP поверх UDP.

3.9 , Ilya Indigo ( ok ), 13:28, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И всем провайдерам и пользователям покупать новые маршрутизаторы, телефоны, планшеты; которые будут поддерживать ваш, всеми нужный, новый протокол, только для того чтобы зайти на ваш, всеми нужный, хипстерский сайт по хипстерски, так как и по TCP на него зайти можно будет?

4.10 , Аноним ( - ), 13:54, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > И всем провайдерам и пользователям покупать новые Пользователи и так со временем купят. А до этого будут сидеть на старом.

И даже провайдеры обновят оборудование. Особенно когда пользователи начнут от них уходить, потому что "ютубчик торомозит". Сразу денежки найдутся.

5.11 , Ilya Indigo ( ok ), 14:03, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И даже провайдеры обновят оборудование.

> Особенно когда пользователи начнут от них уходить, Или провайдеры обанкротятся, каждый раз менять оборудование или пользователи уйдут от такого провайдера, который будет постоянно повышать цены.

> потому что "ютубчик торомозит". Сразу денежки найдутся. Куда они денутся с коробля посреди открытого океана?!

Я уже молчу что ютрупчик тормозит совсем по другой причине, тормозит у всех провайдеров в РФ по дефолту и обходятся эти тормоза одинаково у всех, в том числе и за бесплатно до недели.

6.13 , Аноним ( - ), 14:15, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > тормозит у всех провайдеров в РФ При чем тут РФ вообще?

Вы серьезно думаете его для РФ создавали?)) То что на вашем старье что-то не работает - это ваши личные проблемы.

Вот статисткика от w3techs

w3techs.com/technologies/history_overview/site_element/all/y

w3techs.com/technologies/details/ce-http3

2025 Feb HTTP/3 34.0% И это вполне совпадает с данными из других источников.

Напр. cloudflare blog.cloudflare.com/http3-usage-one-year-on (за середину 2023 года) Это называется эволюция и развитие.

А вы, господин луддит, можете продолжать сидеть хоть на HTTP1.0

4.15 , Аноним ( 7 ), 14:39, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И всем провайдерам и пользователям покупать новые маршрутизаторы, телефоны, планшеты; которые будут поддерживать ваш, всеми нужный, новый протокол Нет, им нужно будет только обновить браузер и всё. Для роутеров, телефонов, планшетов HTTP/3 неотличим от UDP, ровно такого же, какой был в 1998 году.

4.17 , Аноним ( - ), 16:15, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И всем провайдерам и пользователям покупать новые маршрутизаторы, телефоны, планшеты; Кеспертиза неанонов как всегда радует!

Достойный уровень, достойный... Ну, расскажи мне, зачем тебе новые маршрутизаторы, телефоны, планшеты для HTTP/3?

