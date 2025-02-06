Обновления nginx 1.26.3 и 1.27.4 с устранением уязвимости, связанной с TLS

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|2.5, Аноним (5), 12:12, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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HTTP 1/3?
Действительно от HTTP осталась одна треть. Этож надо было умудриться засунуть протокол в протокол, вместо того чтобы добавить субпротокол в стэк протоколов.
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|3.7, Аноним (7), 13:07, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, они всё правильно сделали.
Каждому уровню абстракции нужна только своя информация. Роутерам и свитчам совершенно не обязательно знать, есть у вас в протоколе "соединение" или нет.
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|4.12, Аноним (5), 14:07, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причём тут роутеры, когдая ясно написал "субпротокол". UDP/TCP никто переделывать не предлагал.
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|3.9, Ilya Indigo (ok), 13:28, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И всем провайдерам и пользователям покупать новые маршрутизаторы, телефоны, планшеты; которые будут поддерживать ваш, всеми нужный, новый протокол, только для того чтобы зайти на ваш, всеми нужный, хипстерский сайт по хипстерски, так как и по TCP на него зайти можно будет?
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|4.10, Аноним (-), 13:54, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И всем провайдерам и пользователям покупать новые
Пользователи и так со временем купят. А до этого будут сидеть на старом.
И даже провайдеры обновят оборудование. Особенно когда пользователи начнут от них уходить, потому что "ютубчик торомозит". Сразу денежки найдутся.
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|5.11, Ilya Indigo (ok), 14:03, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И даже провайдеры обновят оборудование.
> Особенно когда пользователи начнут от них уходить,
Или провайдеры обанкротятся, каждый раз менять оборудование или пользователи уйдут от такого провайдера, который будет постоянно повышать цены.
> потому что "ютубчик торомозит". Сразу денежки найдутся.
Куда они денутся с коробля посреди открытого океана?!
Я уже молчу что ютрупчик тормозит совсем по другой причине, тормозит у всех провайдеров в РФ по дефолту и обходятся эти тормоза одинаково у всех, в том числе и за бесплатно до недели.
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|6.13, Аноним (-), 14:15, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> тормозит у всех провайдеров в РФ
При чем тут РФ вообще?
Вы серьезно думаете его для РФ создавали?))
То что на вашем старье что-то не работает - это ваши личные проблемы.
Вот статисткика от w3techs
w3techs.com/technologies/history_overview/site_element/all/y
w3techs.com/technologies/details/ce-http3
2025 Feb HTTP/3 34.0%
И это вполне совпадает с данными из других источников.
Напр. cloudflare blog.cloudflare.com/http3-usage-one-year-on (за середину 2023 года)
Это называется эволюция и развитие.
А вы, господин луддит, можете продолжать сидеть хоть на HTTP1.0
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|4.15, Аноним (7), 14:39, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И всем провайдерам и пользователям покупать новые маршрутизаторы, телефоны, планшеты; которые будут поддерживать ваш, всеми нужный, новый протокол
Нет, им нужно будет только обновить браузер и всё. Для роутеров, телефонов, планшетов HTTP/3 неотличим от UDP, ровно такого же, какой был в 1998 году.
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|4.17, Аноним (-), 16:15, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И всем провайдерам и пользователям покупать новые маршрутизаторы, телефоны, планшеты;
Кеспертиза неанонов как всегда радует!
Достойный уровень, достойный...
Ну, расскажи мне, зачем тебе новые маршрутизаторы, телефоны, планшеты для HTTP/3?
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