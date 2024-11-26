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Выпуск nginx 1.27.3

26.11.2024 22:30

Представлен выпуск основной ветки nginx 1.27.3, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.26.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.27.x будет сформирована стабильная ветка 1.28. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

Среди изменений:

  • В директиву "server", используемую в блоке "upstream", добавлена поддержка параметра "resolve", включающего отслеживание изменения IP-адреса для используемого доменного имени и автоматическое обновление конфигурации блока "upstream" без необходимости перезапуска nginx в случае изменения адреса.
  • В модуль ngx_mail_proxy_module добавлена поддержка специфичного для SmarterMail режима IMAP LOGIN с нетегированным ответом CAPABILITY.
  • По умолчанию отключены протоколы TLSv1 и TLSv1.1.
  • В директивах "proxy_bind", "fastcgi_bind", "grpc_bind", "memcached_bind", "scgi_bind" и "uwsgi_bind", а также в качестве адреса клиента в модуле ngx_http_realip_module разрешено указание IPv6-адресов в квадратных скобках без номера порта.
  • Устранены ошибки в реализациях модуля ngx_http_mp4_module и директивы "proxy_store".
  • На платформе DragonFly BSD налажена работа параметра so_keepalive в директиве listen.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.27.2
  3. OpenNews: Выпуск Angie 1.7.0, форка Nginx
  4. OpenNews: Проект Nginx перевёл разработку на Git и GitHub
  5. OpenNews: Представлен FreeNginx, форк Nginx, созданный из-за несогласия с политикой компании F5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62298-nginx
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, zo0M (ok), 22:38, 26/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    ну, выпустили и выпустили, чё бухтеть
     
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