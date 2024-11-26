Выпуск nginx 1.27.3

Представлен выпуск основной ветки nginx 1.27.3, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.26.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.27.x будет сформирована стабильная ветка 1.28. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD. Среди изменений: В директиву "server", используемую в блоке "upstream", добавлена поддержка параметра "resolve", включающего отслеживание изменения IP-адреса для используемого доменного имени и автоматическое обновление конфигурации блока "upstream" без необходимости перезапуска nginx в случае изменения адреса.

В модуль ngx_mail_proxy_module добавлена поддержка специфичного для SmarterMail режима IMAP LOGIN с нетегированным ответом CAPABILITY.

По умолчанию отключены протоколы TLSv1 и TLSv1.1.

В директивах "proxy_bind", "fastcgi_bind", "grpc_bind", "memcached_bind", "scgi_bind" и "uwsgi_bind", а также в качестве адреса клиента в модуле ngx_http_realip_module разрешено указание IPv6-адресов в квадратных скобках без номера порта.

Устранены ошибки в реализациях модуля ngx_http_mp4_module и директивы "proxy_store".

На платформе DragonFly BSD налажена работа параметра so_keepalive в директиве listen.



