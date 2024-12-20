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Выпуск Angie 1.8.0, форка Nginx

20.12.2024 08:40

Представлен выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера Angie 1.8.0, ответвлённого от Nginx группой бывших разработчиков проекта, уволившихся из компании F5 Network. Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD. Проект получил сертификаты совместимости с российскими операционными системами Ред ОС, Astra Linux Special Edition, Роса Хром Сервер, Альт и ФСТЭК-версии Альт.

Сопровождением разработки занимается компания "Веб-сервер", образованная осенью 2022 года и получившая инвестиции в размере 1 млн долларов. Среди совладельцев компании Веб-сервер: Валентин Бартенев (лидер команды, развивавшей продукт Nginx Unit), Иван Полуянов (бывший руководитель фронтэнд-разработчиков Rambler и Mail.Ru), Олег Мамонтов (руководитель команды техподдержки NGINX Inc) и Руслан Ермилов (ru@FreeBSD.org).

Изменения в Angie 1.8.0:

  • Расширены возможности модуля http_acme, предназначенного для автоматизации получения и обновления сертификатов от удостоверяющего центра Let’s Encrypt, использующего протокол ACME (Automatic Certificate Management Environment):
    • Добавлена поддержка метода проверки DNS-01, необходимого для получения сертификатов с масками, охватывающими группу поддоменов (например, *.example.com).
    • Добавлена директива "acme_hook", через которую можно настроить вызов внешних приложений с обработчиками процесса подтверждения владения доменом. Подобные обработчики могут использоваться для интеграции с внешними сервисами и провайдерами DNS.
    • Для упрощения диагностики в лог добавлена дополнительная информация, такая как причина обновления сертификата, полный список доменов, идентификатор учётной записи клиента, сведения о неактивности и проверяемый домен.
    • В директиву "acme_client" добавлен параметр "account_key" для повторного использования существующего ключа доступа к серверу ACME, вместо автоматической генерации нового ключа.
  • Реализована возможность указания переменных в директиве "status_zone", применяемой в модулях stream и http. Переменные можно использовать для динамического учёта статистики в привязке к отдельными виртуальных хостам, определённым в одном блоке "location" или "server". 
    
   server {
       listen 80;
       server_name *.example.com;
       status_zone $host zone=host_zone:10;
       location / {
           proxy_pass http://example.com;
       }
   }
  • В модуле сжатия gzip обеспечена совместимость с библиотекой zlib-ng 2.2 и более новыми версиями.
  • Из проекта freenginx перенесена реализация директивы max_headers, ограничивающей максимальное число HTTP-заголовков в запросе, что может быть полезным для защиты от DoS-атак.
  • Добавлены директивы http3_max_table_capacity и proxy_http3_max_table_capacity для ограничения размера таблицы, применяемой для сжатия заголовков в HTTP/3.
  • Добавлена поддержка кросс-компиляции - сборку теперь можно осуществлять без необходимости запуска скриптов autotest на целевой платформе.
  • Из freenginx перенесено изменение, решающее проблему с ошибками доставки ответов во время мягкого завершения процессов-обработчиков (gracefully shutdown) - соединения keep-alive теперь закрываются только после истечения таймаута, заданного в директиве lingering_timeout.
  • Для получения актуальных значений при использовании виртуальных хостов, в модуле stream отключено кэширование переменных $ssl_server_name, $ssl_server_cert_type, $ssl_preread_protocol и $ssl_preread_server_name.
  • Из репозитория проекта nginx перенесены изменения, предложенные в версии nginx 1.27.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://angie.software/news/re...)
  2. OpenNews: Выпуск Angie 1.7.0, форка Nginx
  3. OpenNews: Представлен FreeNginx, форк Nginx, созданный из-за несогласия с политикой компании F5
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.26.0 с поддержкой HTTP/3
  5. OpenNews: Проект Nginx перевёл разработку на Git и GitHub
  6. OpenNews: Выпуск nginx 1.27.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62438-angie
Ключевые слова: angie, nginx
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, nume (ok), 09:45, 20/12/2024 [ответить]  
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    Собственно, как обычно, просто взяли чужое и теперь продают. Своё то с нуля некому разработать.
     

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