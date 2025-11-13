Выпуск miracle-wm 0.8, композитного менеджера на базе Wayland и Mir

|
Мэтью Косарек (Matthew Kosarek), разработчик из компании Canonical, опубликовал выпуск композитного менеджера miracle-wm 0.8, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон, схожую с аналогичной в проектах i3 и Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap, а также в пакетах rpm и deb для Fedora и Ubuntu.
Целью miracle-wm является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие продукты, как Swayfx. При этом проект позволяет использовать и классические приёмы работы с плавающими окнами, например, можно размещать отдельные окна поверх мозаичной сетки или закреплять окна к определённому месту на рабочем столе. Поддерживается виртуальные рабочие столы с возможностью выставления для каждого рабочего стола своего режима работы с окнами по умолчанию (мозаичная компоновка или плавающие окна).
Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Конфигурация определяется в формате YAML. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic".
Основные новшества:
- Добавлены средства для упрощения работы людей с ограниченными возможностями, такие как клик при наведении и удержании курсора на заданном элементе; симуляция клика правой кнопкой через удержание левой кнопки мыши; увеличение содержимого выбранной области на экране; добавление задержки обработки нажатий клавиш; последовательное применение клавиатурных комбинаций по одной клавише без одновременного удержания нескольких клавиш.
- Добавлена поддержка подключения фильтров вывода, применяющих шейдеры для итоговой отрисовки.
- Добавлен набор параметров для настройки тачпадов, таких как автоматическое отключение тачпада при наличии мыши и во время набора с клавиатуры, управление скоростью прокрутки и чувствительностью, эмуляция кнопок мыши, клик касанием и прокрутка двумя пальцами.
- Добавлены настройки для курсора, позволяющие выставить уровень масштабирования курсора и определить режим смены фокуса для окон (смена фокуса через наведение курсора или клик).
- Улучшена анимация в эффекте сдвига при смене виртуальных рабочих столов. Добавлен эффект переключения между рабочими столами с постепенным затенением.
- Реализована возможность создания комбинированных эффектов, в которых применяются несколько разных анимаций (например, сдвиг с постепенным раскрытием).
- В настройках обеспечена подстановка домашнего каталога вместо символа '~'.
- Добавлен параметр конфигурации "includes:", при помощи которого можно подставлять содержимое из других файлов для разнесения настроек по нескольким файлам.
- Обеспечено автоматическое центрирование окон, выведенных из мозаичной компоновки.