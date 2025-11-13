Выпуск miracle-wm 0.8, композитного менеджера на базе Wayland и Mir

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek), разработчик из компании Canonical, опубликовал выпуск композитного менеджера miracle-wm 0.8, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон, схожую с аналогичной в проектах i3 и Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap, а также в пакетах rpm и deb для Fedora и Ubuntu. Целью miracle-wm является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие продукты, как Swayfx. При этом проект позволяет использовать и классические приёмы работы с плавающими окнами, например, можно размещать отдельные окна поверх мозаичной сетки или закреплять окна к определённому месту на рабочем столе. Поддерживается виртуальные рабочие столы с возможностью выставления для каждого рабочего стола своего режима работы с окнами по умолчанию (мозаичная компоновка или плавающие окна). Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Конфигурация определяется в формате YAML. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic". Основные новшества: Добавлены средства для упрощения работы людей с ограниченными возможностями, такие как клик при наведении и удержании курсора на заданном элементе; симуляция клика правой кнопкой через удержание левой кнопки мыши; увеличение содержимого выбранной области на экране; добавление задержки обработки нажатий клавиш; последовательное применение клавиатурных комбинаций по одной клавише без одновременного удержания нескольких клавиш.

Добавлена поддержка подключения фильтров вывода, применяющих шейдеры для итоговой отрисовки.

Добавлен набор параметров для настройки тачпадов, таких как автоматическое отключение тачпада при наличии мыши и во время набора с клавиатуры, управление скоростью прокрутки и чувствительностью, эмуляция кнопок мыши, клик касанием и прокрутка двумя пальцами.

Добавлены настройки для курсора, позволяющие выставить уровень масштабирования курсора и определить режим смены фокуса для окон (смена фокуса через наведение курсора или клик).

Улучшена анимация в эффекте сдвига при смене виртуальных рабочих столов. Добавлен эффект переключения между рабочими столами с постепенным затенением.

Реализована возможность создания комбинированных эффектов, в которых применяются несколько разных анимаций (например, сдвиг с постепенным раскрытием).

В настройках обеспечена подстановка домашнего каталога вместо символа '~'.

Добавлен параметр конфигурации "includes:", при помощи которого можно подставлять содержимое из других файлов для разнесения настроек по нескольким файлам.

Обеспечено автоматическое центрирование окон, выведенных из мозаичной компоновки.







