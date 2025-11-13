The OpenNET Project / Index page

Выпуск miracle-wm 0.8, композитного менеджера на базе Wayland и Mir

13.11.2025 09:30

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek), разработчик из компании Canonical, опубликовал выпуск композитного менеджера miracle-wm 0.8, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон, схожую с аналогичной в проектах i3 и Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap, а также в пакетах rpm и deb для Fedora и Ubuntu.

Целью miracle-wm является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие продукты, как Swayfx. При этом проект позволяет использовать и классические приёмы работы с плавающими окнами, например, можно размещать отдельные окна поверх мозаичной сетки или закреплять окна к определённому месту на рабочем столе. Поддерживается виртуальные рабочие столы с возможностью выставления для каждого рабочего стола своего режима работы с окнами по умолчанию (мозаичная компоновка или плавающие окна).

Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Конфигурация определяется в формате YAML. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic".

Основные новшества:

  • Добавлены средства для упрощения работы людей с ограниченными возможностями, такие как клик при наведении и удержании курсора на заданном элементе; симуляция клика правой кнопкой через удержание левой кнопки мыши; увеличение содержимого выбранной области на экране; добавление задержки обработки нажатий клавиш; последовательное применение клавиатурных комбинаций по одной клавише без одновременного удержания нескольких клавиш.
  • Добавлена поддержка подключения фильтров вывода, применяющих шейдеры для итоговой отрисовки.
  • Добавлен набор параметров для настройки тачпадов, таких как автоматическое отключение тачпада при наличии мыши и во время набора с клавиатуры, управление скоростью прокрутки и чувствительностью, эмуляция кнопок мыши, клик касанием и прокрутка двумя пальцами.
  • Добавлены настройки для курсора, позволяющие выставить уровень масштабирования курсора и определить режим смены фокуса для окон (смена фокуса через наведение курсора или клик).
  • Улучшена анимация в эффекте сдвига при смене виртуальных рабочих столов. Добавлен эффект переключения между рабочими столами с постепенным затенением.
  • Реализована возможность создания комбинированных эффектов, в которых применяются несколько разных анимаций (например, сдвиг с постепенным раскрытием).
  • В настройках обеспечена подстановка домашнего каталога вместо символа '~'.
  • Добавлен параметр конфигурации "includes:", при помощи которого можно подставлять содержимое из других файлов для разнесения настроек по нескольким файлам.
  • Обеспечено автоматическое центрирование окон, выведенных из мозаичной компоновки.




Обсуждение (2) RSS
  • 1, Ан333ним (?), 10:30, 13/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2, Хрю (?), 10:36, 13/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Хмм из новости узнал про wttr.in .
    curl wttr.in?lang=ru
     
  • 3, Аноним (3), 10:44, 13/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Вот мне интересно, кто пользуется тайловыми и зачем, кроме того как скриншоты с аниме обоями слать на сабреддит unixporn?
    Помнится когда начал читать описания тайловых, так там в одном конфигурацию предлагалось делать на Сс. Не, ну я учил Си будучи студентом, но не на столько же всё хардкорно в жизни..
     

