Выпуск miracle-wm 0.7, композитного менеджера на базе Wayland и Mir

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek), разработчик из компании Canonical, опубликовал выпуск композитного менеджера miracle-wm 0.7, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон, схожую с аналогичной в проектах i3 и Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap, а также в пакетах rpm и deb для Fedora и Ubuntu. Целью miracle-wm является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие продукты, как Swayfx. При этом проект позволяет использовать и классические приёмы работы с плавающими окнами, например, можно размещать отдельные окна поверх мозаичной сетки или закреплять окна к определённому месту на рабочем столе. Поддерживается виртуальные рабочие столы с возможностью выставления для каждого рабочего стола своего режима работы с окнами по умолчанию (мозаичная компоновка или плавающие окна). Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Конфигурация определяется в формате YAML. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic". Основные новшества: Доведён до готовности IPC-интерфейс, совместимый с IPC-протоколом оконного менеджера i3 и композитного менеджера Sway. Протокол позволяет управлять работой и взаимодействовать с композитным менеджером. Реализованы все задуманные возможности IPC и улучшена совместимость со сторонними проектами, поддерживающими IPC i3/Sway, такими как панель waybar и графическая оболочка nwg-shell. Реализованы новые команды 'gaps', 'nop', 'move container' и 'move workspace', добавлена поддержка модификатора "for_window". Добавлена документация по каждой IPC-команде и реализованы тесты корректности реализации команд.

Добавлена поддержка настройки параметров мыши, таких как скорость прокрутки, зеркалирование действий левой и правой кнопки и выставление соотношения скорости движения курсора и скорости перемещения мыши. Для определения настроек в ~/.config/miracle-wm.yaml предложена новая секция "mouse:".

Добавлены настройки клавиатуры, позволяющие выбрать раскладку клавиатуры, тип клавиатуры и параметры генерации повторного нажатия при удержании клавиши. По умолчанию загружается конфигурация из локали locale1.

Библиотеки для построения композитных сереверов Mir обновлены до версии 2.22, опубликованной на прошлой неделе. В новой версии Mir добавлена реализация Wayland-протокола "drm-syncobj" для явной синхронизации буферов при помощи объектов синхронизации DRM (Direct Rendering Manager). Реализована возможность изменения конфигурации на лету. Улучшена поддержка систем с видеокартами NVIDIA. Началась интеграция кода, написанного на языке Rust (сборка компонентов на Rust является опциональной).



