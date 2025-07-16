Выпуск композитного сервера Hyprland 0.50

2.5 , Аноним ( 5 ), 00:00, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – X11 работал на древних Sun-3 c 8Мб оперативы и CPU 16.67MHz. Так что да, сливает.

3.6 , Аноним ( 6 ), 00:07, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – где можно посмотреть, как Sun-3 с 8Мб оперативы и CPU 16.67MHz выводит мне картинку хотя бы на FullHD моник? нет, ответ "FullHD моник нинужна" не принимается

4.7 , Аноним ( 5 ), 00:12, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты бы еще попросил показать фотку, где инженеры в ARPANET тестируют первую реализацию OSI на примере тиктока и фейсбука. Смысла примерно столько же.

4.8 , Аноним ( 5 ), 00:15, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вообще если найдешь Sun-3, в котором будет HDMI для подключения FHD-моника, то там же и посмотришь как он выводит. А так... можешь посмотреть как X11 просто работает на 8Мб рабочей станции Sun и этот же протокол выводит картинку на FHD-моник, но уже на современном железе.

4.15 , Аноним ( 15 ), 01:24, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Насчёт 8mb памяти и 16 мегагерц не знаю, но в 90х были мониторы жирнее FullHD и их вполне тянул ~100MHz проц с 64 метрами памяти. Есть известная фотка, где Кармак за таким (Sony FW900, https://crtdatabase.com/crts/sony/sony-gdm-fw900) пишет код квейка (https://old.reddit.com/r/gaming/comments/3ipmv8/john_carmack_coding_quake_on_a). И да, NeXT поддерживал в том числе X11.

4.16 , Аноним ( 16 ), 01:26, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > как Sun-3... выводит мне картинку хотя бы на FullHD моник? Для Sun-3 похоже были мониторы с разрешением 1600x1280, что примерно соответствует FullHD по числу пикселей. Правда это похоже монохромный режим... В другом доке нашёл графический режим 1152x900 (что превышает по числу пикселей HDready). Похоже, что графический режим индексированный (8бит), но палитра из 16млн цветов (т.е. ЦАП видеокарты должен соответствовать TrueColor 24бита). Вообще, тяжело понять по каким-то кускам старых спеков. :( Если на видеокарте Sun-3 выход RGB+Hsync+Vsync, то к FullHD монику с VGA интерфейсом (такой сейчас найти можно) формально это можно попробовать подключить и по высоте 1600x1280 даже превысит возможности FullHD моника ;)

5.23 , Аноним ( 23 ), 02:28, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1600x1200 были вовсю в 90е. Но дорогие.

6.24 , Аноним ( 16 ), 02:31, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня такой тоже был (да и есть) в 2000-м брал. В этом режиме я так и не поработал. А вот 800x600x144Гц и 640x480x160Гц прям радовали глаз. Но Sun-3 - это железо середины-конца 80-х (86-89 года) примерно. На IBM PC в это время только-только внедряли VGA 640x480x8бит.

2.9 , Аноним ( 10 ), 00:28, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну это враки, иксы намного прожорливее. Так ещё 1 окно фризит все окна.

2.22 , Аноним ( 22 ), 02:08, 17/07/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / –