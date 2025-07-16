Выпуск композитного сервера Hyprland 0.50

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|1.2, Аноним (1), 23:08, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Не видел ни одного вменяемого скриншота этого Hyprland для взрослого человека.
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|2.3, Аноним (3), 23:13, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Странный комментарий. Ну а я не видел ни одной фотографии Бентли Континенталь для семейного человека. И что это должно значить? Видимо, что Ленин - гриб и радиоволна?
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|2.10, Аноним (10), 00:30, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно как бы нормально работает и можно настроить, но это тайлинг со всеми вытекающими. Если пользовался i3, и сабж освоишь, он гораздо интереснее и удобнее.
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|2.5, Аноним (5), 00:00, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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X11 работал на древних Sun-3 c 8Мб оперативы и CPU 16.67MHz. Так что да, сливает.
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|3.6, Аноним (6), 00:07, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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где можно посмотреть, как Sun-3 с 8Мб оперативы и CPU 16.67MHz выводит мне картинку хотя бы на FullHD моник?
нет, ответ "FullHD моник нинужна" не принимается
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|4.7, Аноним (5), 00:12, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты бы еще попросил показать фотку, где инженеры в ARPANET тестируют первую реализацию OSI на примере тиктока и фейсбука. Смысла примерно столько же.
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|4.8, Аноним (5), 00:15, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вообще если найдешь Sun-3, в котором будет HDMI для подключения FHD-моника, то там же и посмотришь как он выводит.
А так... можешь посмотреть как X11 просто работает на 8Мб рабочей станции Sun и этот же протокол выводит картинку на FHD-моник, но уже на современном железе.
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|4.16, Аноним (16), 01:26, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как Sun-3... выводит мне картинку хотя бы на FullHD моник?
Для Sun-3 похоже были мониторы с разрешением 1600x1280, что примерно соответствует FullHD по числу пикселей. Правда это похоже монохромный режим...
В другом доке нашёл графический режим 1152x900 (что превышает по числу пикселей HDready). Похоже, что графический режим индексированный (8бит), но палитра из 16млн цветов (т.е. ЦАП видеокарты должен соответствовать TrueColor 24бита). Вообще, тяжело понять по каким-то кускам старых спеков. :(
Если на видеокарте Sun-3 выход RGB+Hsync+Vsync, то к FullHD монику с VGA интерфейсом (такой сейчас найти можно) формально это можно попробовать подключить и по высоте 1600x1280 даже превысит возможности FullHD моника ;)
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|6.24, Аноним (16), 02:31, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня такой тоже был (да и есть) в 2000-м брал. В этом режиме я так и не поработал. А вот 800x600x144Гц и 640x480x160Гц прям радовали глаз.
Но Sun-3 - это железо середины-конца 80-х (86-89 года) примерно. На IBM PC в это время только-только внедряли VGA 640x480x8бит.
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|2.9, Аноним (10), 00:28, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну это враки, иксы намного прожорливее. Так ещё 1 окно фризит все окна.
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|1.11, Аноним (10), 00:34, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На nvidia всё так же зависает? *ERROR* [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Flip event timeout on head 0
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|1.13, Аноним (13), 00:44, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Жалкие потуги американцев. Даже ютубера-миллионика задействовали для продвижениия. Круче KDE ничего на данный момент нет.
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|1.14, 12yoexpert (ok), 01:18, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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очередной тайлинговый вяленый мусор
зачем их столько клепают? в иксах есть один dwm, который я могу запускать в любом DE, и всё прекрасно работает. есть, конечно, любители тормозов, которые юзают клоны вроде i3, но это объяснимо, любят люди тормоза
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|2.19, 12yoexpert (ok), 01:35, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> одарённых, пора
для таких вот ударённых пора переходит на английский, осилить русский не хватает мозгов
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|1.21, Аноним (22), 02:04, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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- Разработчики дистрибутивов жалуется, что разбираться с морально устаревшим кодом, никто не хочет! Даже за деньги!
(https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62725)
- Разработчики дистрибутивов просто устали годами упрашивать с ЧСВ, поддержку касающиеся многомониторных конфигураций, экранов с высокой плотностью пикселей, HDR, VRR (адаптивное изменение частоты обновления монитора), одновременной работы с несколькими GPU, устойчивости к сбоям, обработки ввода и обеспечения безопасности.
(https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63439)
- Разработчики дистрибутивов планируют убрать иксы!
(https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63439)
- Кто-то решил на гитхабе нажать на кнопку "форк x11". Выпускают массово новости - нашлись люди, готовые работать с "этим". Но закрывая в x11 один баг, там открывается 2 новых бага... Оказывается если нажимать кнопку "форк x11" - это не решит его проблем! (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63369)
- Разработчики дистрибутивов прекращают ставить иксы!
(https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63444)
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