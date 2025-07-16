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Выпуск композитного сервера Hyprland 0.50

16.07.2025 23:01

Доступен композитный сервер Hyprland 0.50, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране.

В новой версии:

  • Добавлена экспериментальная опция "render:new_render_scheduling", обеспечивающая динамическое включение тройной буферизации при нехватке ресурсов при выводе. При тройной буферизации используется три экранных буфера - в первый осуществляется отрисовка, из второго производится вывод на экран, а третий используется для продолжения непрерывного процесса отрисовки, если первый буфер был заполнен до завершения вертикальной развёртки. Новый режим позволяет заметно повысить частоту кадров на маломощных устройствах, ценой увеличения задержки вывода.
  • Добавлено новое правило управления окнами "noscreenshare", позволяющее запретить показ содержимого выбранного окна при предоставлении совместного доступа к экрану (при трансляции вывода вместо окна будет чёрный прямоугольник).
  • Введён в строй собственный тестовый инструментарий, запускающий набор тестов при каждом коммите для выявления возможных регрессий.
  • Предложен упрощённый синтаксис настройки параметров монитора (monitorv2).
  • Добавлена поддержка Wayland-расширения ext-workspace, реализующего события с информацией о состоянии виртуальных рабочих столов, а также возможности для активации и деактивации рабочих столов.
  • Добавлена опция "cm_auto_hdr" для автоматического использования HDR.
  • Реализованы новые правила для управления доступом к клавиатуре.
  • Прекращена поддержка старых API отрисовки, для работы теперь требуется как минимум OpenGL ES 3.0.
  • Убраны настройки для отключения механизма "explicit sync", дающего возможность снизить задержки и избавиться от появления артефактов.


  1. Главная ссылка к новости (https://hyprland.org/news/upda...)
  2. OpenNews: Проект Nitrux прекращает разработку рабочего стола NX Desktop в пользу Hyprland
  3. OpenNews: Композитный сервер Hyprland удалён из Debian Testing и не войдёт в релиз Debian 13
  4. OpenNews: Выпуск композитного сервера Hyprland 0.49
  5. OpenNews: Выпуск miracle-wm 0.6, композитного менеджера на базе Wayland и Mir
  6. OpenNews: Выпуск labwc 0.9.0, композитного сервера для Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63594-hyprland
Ключевые слова: hyprland, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:06, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там есть табы как в Sway?
     
     
  • 2.12, Ангним (?), 00:36, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В плагине hy3 кчть
     

  • 1.2, Аноним (1), 23:08, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Не видел ни одного вменяемого скриншота этого Hyprland для взрослого человека.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:13, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Странный комментарий. Ну а я не видел ни одной фотографии Бентли Континенталь для семейного человека.  И что это должно значить? Видимо, что Ленин - гриб и радиоволна?
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:30, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно как бы нормально работает и можно настроить, но это тайлинг со всеми вытекающими. Если пользовался i3, и сабж освоишь, он гораздо интереснее и удобнее.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:32, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тоже сливает по прожорливости X11?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:00, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    X11 работал на древних Sun-3 c 8Мб оперативы и CPU 16.67MHz. Так что да, сливает.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:07, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где можно посмотреть, как Sun-3 с 8Мб оперативы и CPU 16.67MHz выводит мне картинку хотя бы на FullHD моник?

    нет, ответ "FullHD моник нинужна" не принимается

     
     
  • 4.7, Аноним (5), 00:12, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы еще попросил показать фотку, где инженеры в ARPANET тестируют первую реализацию OSI на примере тиктока и фейсбука. Смысла примерно столько же.
     
  • 4.8, Аноним (5), 00:15, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вообще если найдешь Sun-3, в котором будет HDMI для подключения FHD-моника, то там же и посмотришь как он выводит.

    А так... можешь посмотреть как X11 просто работает на 8Мб рабочей станции Sun и этот же протокол выводит картинку на FHD-моник, но уже на современном железе.

     
  • 4.15, Аноним (15), 01:24, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчёт 8mb памяти и 16 мегагерц не знаю, но в 90х были мониторы жирнее FullHD и их вполне тянул ~100MHz проц с 64 метрами памяти.

    Есть известная фотка, где Кармак за таким (Sony FW900, https://crtdatabase.com/crts/sony/sony-gdm-fw900) пишет код квейка (https://old.reddit.com/r/gaming/comments/3ipmv8/john_carmack_coding_quake_on_a). И да, NeXT поддерживал в том числе X11.

     
  • 4.16, Аноним (16), 01:26, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как Sun-3... выводит мне картинку хотя бы на FullHD моник?

    Для Sun-3 похоже были мониторы с разрешением 1600x1280, что примерно соответствует FullHD по числу пикселей. Правда это похоже монохромный режим...

    В другом доке нашёл графический режим 1152x900 (что превышает по числу пикселей HDready). Похоже, что графический режим индексированный (8бит), но палитра из 16млн цветов (т.е. ЦАП видеокарты должен соответствовать TrueColor 24бита). Вообще, тяжело понять по каким-то кускам старых спеков. :(

    Если на видеокарте Sun-3 выход RGB+Hsync+Vsync, то к FullHD монику с VGA интерфейсом (такой сейчас найти можно) формально это можно попробовать подключить и по высоте 1600x1280 даже превысит возможности FullHD моника ;)

     
     
  • 5.23, Аноним (23), 02:28, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1600x1200 были вовсю в 90е.

    Но дорогие.

     
     
  • 6.24, Аноним (16), 02:31, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня такой тоже был (да и есть) в 2000-м брал. В этом режиме я так и не поработал. А вот 800x600x144Гц и 640x480x160Гц прям радовали глаз.

    Но Sun-3 - это железо середины-конца 80-х (86-89 года) примерно. На IBM PC в это время только-только внедряли VGA 640x480x8бит.

     
  • 2.9, Аноним (10), 00:28, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну это враки, иксы намного прожорливее. Так ещё 1 окно фризит все окна.
     
  • 2.22, Аноним (22), 02:08, 17/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.11, Аноним (10), 00:34, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На nvidia всё так же зависает? *ERROR* [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Flip event timeout on head 0
     
  • 1.13, Аноним (13), 00:44, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Жалкие потуги американцев. Даже ютубера-миллионика задействовали для продвижениия. Круче KDE ничего на данный момент нет.
     
     
  • 2.18, 12yoexpert (ok), 01:33, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    каким образом у тебя Румыния и Аид оказались в Америке, чмо нацистское?
     

  • 1.14, 12yoexpert (ok), 01:18, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    очередной тайлинговый вяленый мусор

    зачем их столько клепают? в иксах есть один dwm, который я могу запускать в любом DE, и всё прекрасно работает. есть, конечно, любители тормозов, которые юзают клоны вроде i3, но это объяснимо, любят люди тормоза

     
     
  • 2.20, 12yoexpert (ok), 01:41, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё, до меня дошло, донатеров завлекать
     

  • 1.17, Михаил Круглый (?), 01:33, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Для таких вот одарённых, пора уже выпускать круглые дисплеи.
     
     
  • 2.19, 12yoexpert (ok), 01:35, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > одарённых, пора

    для таких вот ударённых пора переходит на английский, осилить русский не хватает мозгов

     

  • 1.21, Аноним (22), 02:04, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - Разработчики дистрибутивов жалуется, что разбираться с морально устаревшим кодом, никто не хочет! Даже за деньги!
        (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62725)

    - Разработчики дистрибутивов просто устали годами упрашивать с ЧСВ,  поддержку касающиеся многомониторных конфигураций, экранов с высокой плотностью пикселей, HDR, VRR (адаптивное изменение частоты обновления  монитора), одновременной работы с несколькими GPU, устойчивости к сбоям, обработки ввода и обеспечения безопасности.
        (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63439)

    - Разработчики дистрибутивов планируют убрать иксы!
        (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63439)

    - Кто-то решил на гитхабе нажать на кнопку "форк x11". Выпускают массово новости -  нашлись люди, готовые работать с "этим". Но закрывая в x11 один баг, там открывается 2 новых бага... Оказывается если нажимать кнопку "форк x11" - это не решит его проблем!    (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63369)

    - Разработчики дистрибутивов прекращают ставить иксы!
        (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63444)

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