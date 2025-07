Выпуск miracle-wm 0.6, композитного менеджера на базе Wayland и Mir

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek), разработчик из компании Canonical, опубликовал выпуск композитного менеджера miracle-wm 0.6, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон, схожую с аналогичной в проектах i3 и Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap, а также в пакетах rpm и deb для Fedora и Ubuntu. Целью miracle-wm является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие продукты, как Swayfx. При этом проект позволяет использовать и классические приёмы работы с плавающими окнами, например, можно размещать отдельные окна поверх мозаичной сетки или закреплять окна к определённому месту на рабочем столе. Поддерживается виртуальные рабочие столы с возможностью выставления для каждого рабочего стола своего режима работы с окнами по умолчанию (мозаичная компоновка или плавающие окна). Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Конфигурация определяется в формате YAML. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic". Основные новшества: В поставку включена библиотека libmiracle-wm-config, предоставляющая C API для создания конфигураторов. В качестве примера реализован графический конфигуратор miracle-settings с интерфейсом на базе Flutter.

Добавлена поддержка расширения Wayland-протокола wlr-output-management для изменения настроек устройств вывода. Поддержка указанного протокола, например, позволяет использовать приложение wdisplays для настройки параметров экрана.

Добавлена возможность настройки радиуса скругления углов рамки окна.

Реализованы IPC-команды "marks", "fullscreen toggle", "floating toggle", "swap" и "rename workspace".

Реализованы события, отражающие манипуляции с окнами, такие как new, close, focus, title, fullscreen_mode, move, floating, urgent и mark.

Добавлен systemd unit miracle-wm-xdg-autostart.target для запуска сеанса на базе MiracleWM.

Улучшена отрисовка рамок окна.

Повышена плавность анимации.

Настройки перенесены из $XDG_CONFIG_HOME/miracle-wm.yaml в $XDG_CONFIG_HOME/miracle-wm/config.yaml. Настройки экрана размещены в файле $XDG_CONFIG_HOME/miracle-wm/display.yaml.