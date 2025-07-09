The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск miracle-wm 0.6, композитного менеджера на базе Wayland и Mir

09.07.2025 20:14

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek), разработчик из компании Canonical, опубликовал выпуск композитного менеджера miracle-wm 0.6, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон, схожую с аналогичной в проектах i3 и Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap, а также в пакетах rpm и deb для Fedora и Ubuntu.

Целью miracle-wm является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие продукты, как Swayfx. При этом проект позволяет использовать и классические приёмы работы с плавающими окнами, например, можно размещать отдельные окна поверх мозаичной сетки или закреплять окна к определённому месту на рабочем столе. Поддерживается виртуальные рабочие столы с возможностью выставления для каждого рабочего стола своего режима работы с окнами по умолчанию (мозаичная компоновка или плавающие окна).

Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Конфигурация определяется в формате YAML. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic".

Основные новшества:

  • В поставку включена библиотека libmiracle-wm-config, предоставляющая C API для создания конфигураторов. В качестве примера реализован графический конфигуратор miracle-settings с интерфейсом на базе Flutter.
  • Добавлена поддержка расширения Wayland-протокола wlr-output-management для изменения настроек устройств вывода. Поддержка указанного протокола, например, позволяет использовать приложение wdisplays для настройки параметров экрана.
  • Добавлена возможность настройки радиуса скругления углов рамки окна.
  • Реализованы IPC-команды "marks", "fullscreen toggle", "floating toggle", "swap" и "rename workspace".
  • Реализованы события, отражающие манипуляции с окнами, такие как new, close, focus, title, fullscreen_mode, move, floating, urgent и mark.
  • Добавлен systemd unit miracle-wm-xdg-autostart.target для запуска сеанса на базе MiracleWM.
  • Улучшена отрисовка рамок окна.
  • Повышена плавность анимации.
  • Настройки перенесены из $XDG_CONFIG_HOME/miracle-wm.yaml в $XDG_CONFIG_HOME/miracle-wm/config.yaml. Настройки экрана размещены в файле $XDG_CONFIG_HOME/miracle-wm/display.yaml.




  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/miracle-wm-...)
  2. OpenNews: Выпуск miracle-wm 0.5, композитного менеджера на базе Wayland и Mir
  3. OpenNews: Сотрудник Canonical представил miracle-wm, композитный менеджер на базе Wayland и Mir
  4. OpenNews: В Fedora 41 одобрена поставка сборки с композитным менеджером Miracle
  5. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.19
  6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63559-miracle
Ключевые слова: miracle
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:32, 09/07/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Очередной тайлинг, ну очень интересно(нет).
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:41, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это же то, чего нам не хватает для достижения 5% на десктопе.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 21:29, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для достижения 5% на десктопе не хватает пользователей, а не тайлинга.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:52, 09/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужен тайлинговый менеджер как i3, если есть i3?
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:13, 09/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    BolgenWM, как обычно тиленговый на вялом. Какая отсталость...
     
  • 1.5, Анёним (?), 21:19, 09/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Оболочку устанавливать через snap? Серьёзно? Ладно ещё прикладной софт, но оболочку...
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру