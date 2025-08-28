The OpenNET Project / Index page

Выпуск композитных серверов Wayfire 0.10 и wlmaker 0.6, использующих Wayland

28.08.2025 09:04

После года разработки опубликован релиз композитного сервера Wayfire 0.10, использующего Wayland и позволяющего формировать нетребовательные к ресурсам интерфейсы пользователя c 3D-эффектами в стиле 3D-плагинов к Compiz (переключение экранов через 3D-куб, пространственная раскладка окон, морфинг при работе с окнами и т.п.). Wayfire поддерживает расширение функциональности через плагины и предоставляет гибкую систему настройки. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией MIT.

Проект построен на базе библиотеки wlroots, развиваемой разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющей базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Для управления сеансами могут применяться systemd, elogind или seatd. Поддерживается запуск X11-приложений при помощи XWayland. В качестве панели можно использовать wf-shell от разработчиков Wayfire или стороннюю панель LavaLauncher. Проектом также развивается библиотека для работы с файлами конфигурации wf-config и графический конфигуратор wcm.

В новой версии Wayfire:

  • Добавлена возможность раздельной настройки разных устройств ввода. Например, можно настроить разные наборы раскладок для нескольких подключённых клавиатур.
  • Добавлена экспериментальная поддержка бэкендов отрисовки, использующих графический API Vulkan и библиотеку Pixman, помимо штатного бэкенда на базе OpenGL ES.
  • API отрисовки переделан для интеграции с системой отрисовки библиотеки wlroots.
  • Реализована возможность задания своего цветового профилей для каждого устройства вывода.
  • В плагин "animate" добавлены новые анимированные эффекты, такие как эффект волшебной лампы, при котором при сворачивании окно сжимается и складывается в пиктограмму, а также эффекты вращения (spin) и раскрытия (zap) окна. Предоставлена возможность подключения внешних плагинов для создания своих анимационных эффектов.
  • Добавлены новые методы IPC для определения и выставления раскладки клавиатуры, отправки окон на заданный рабочий стол и определения позиции курсора.
  • Добавлена поддержка выпуска библиотеки wlroots 0.19, в котором реализованы новые протоколы Wayland, поддержка Multi-GPU и возможность явной синхронизации буферов при помощи объектов синхронизации DRM (Direct Rendering Manager).
  • В плагине "resize" улучшена обработка максимального и минимального размера окон.
  • Добавлена поддержка скрипта для запуска Xwayland, позволяющего выполнять дополнительные команды после старта и перезапуска Xwayland по аналогии с .xinitrc.



Дополнительно можно отметить выпуск композитного сервера Wayland Maker 0.6, реализующего пользовательское окружение в стиле Window Maker, построенное с использованием протокола Wayland. Среди поддерживаемых возможностей: стековый режим компоновки окон, использование виртуальных рабочих столов, боковая панель, оформление в стиле NeXTSTEP, поддержка закрепления приложений на экране, ориентация на легковесность и высокую производительность, возможность запуска X11-приложений при помощи XWayland. Поддерживаются Wayland протоколы: xdg-decoration-unstable-v1, ext_session_lock_v1, wlr_layer_shell_unstable_v1, wlr-output-management-unstable-v1, xdg_shell и idle_inhibit_unstable_v1. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

В новой версии Wayland Maker реализована возможность использования нескольких устройств вывода и поддержка Wayland-протокола wlr-output-management для изменения настроек устройств вывода. Для настройки параметров экрана могут использоваться приложения wdisplays и wlr-randr. Добавлена поддержка генерации корневого меню из репозитория XDG при помощи утилиты wmmenugen. Реализована навигация по меню, используя клавиатуру. Подготовлено руководство пользователя.



  Главная ссылка к новости (https://wayfire.org/2025/08/27...)
Ключевые слова: wayfire, wlmaker, wayland
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:02, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Дополнительно можно отметить выпуск композитного сервера Wayland Maker 0.6

    Вроде и выглядит похоже на wmaker, но что-то не то... чего-то не хватает

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:34, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сердечка нет!
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:06, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для тех, у кого пентиум с кнопочкой турбо.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:14, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    S3 Virge потянет Compiz?
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 14:01, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кто-нибудь напишет драйвер с поддержкой OpenGL, то почему бы нет?
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:14, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы забыли про кор 2 Дуо.
     
  • 2.16, dannyD (?), 11:11, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Am5x86
     

  • 1.3, Аноним (5), 10:12, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >"Поддерживается запуск X11-приложений при помощи XWayland."

    А кто это тестирует? Фанаты x11 или фанаты Wayland?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:19, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фанаты Линукса
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:24, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Товарищи, имеется ли какая-то книга для понимания всех этих Wayland, X11 и прочее? Не только они, вот что такое этот wayfire, или же вообще icewm, файловые системы, как все эти вещи устроены? И они отличаются от решений редмондской компании? Отдельно читаю статьи Википедии, а это болото какое-то. Читаешь одно, не понимаешь другое. Когда принимаешь, выходит другое и забываешь всё. Структуры же нет. Я только пару месяцев назад перешёл в Дебиан, вот читаю тут новости, всегда холивар между пользователями X11, C, KDE, и Wayland, Rust, Gnome. И не понимаю, что происходит.
     
     
  • 2.10, dannyD (?), 10:29, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Собрались представители разных профессий и начали спорить - чья профессия самая древняя.

    Хирург:
    - Адам создал Еву из своего ребра. Нетрудно догадаться,что моя профессия самая древняя.

    Геолог:
    - Я согласен, но сначала Бог создал землю из хаоса. Нетрудно догадаться, что моя профессия самая древняя.

    Тут встает программист:
    - Но как вы думаете, кто создал ХАОС?..

     
     
  • 3.11, Аноним (5), 10:35, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но по факту шаман самая древняя профессия.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 10:55, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Охотник
     
  • 4.20, Аноним (-), 11:35, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и нет - кто-то ведь изготовил бубен и придумал в него стучать!
     
  • 2.13, Anonim (??), 10:38, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    X11 - протокол
    Wayland - протокол

    У первого только одна реализация: xorg
    У второго их кучу и все разные.

    Xorg выполняет роль сервера, а внешний вид, по типу заголовков окон и обоек, дает композитор (KDE, icewm, i3...)

    Программы <-> Xorg <-> (композитор)

    У wayland роль композитора играет сам сервер, а значит у каждого свои функции и возможности.

    Программы <-> KDE/GNOME/Sway

    Вот насколько я все понял


    C - язык программирования написаный очень давно. По сути "портативный ассемблер" - позволяет писать маленькие и быстрые программки, но требует твой крови и знаний для работы на всех железках без проблем.

    Rust - новомодный язык призваный защитить от ошибок при работе с памятью. Свой хейт заслужил благодоря своей пропоганде, особенно среди представителей абгд+ :) Так же имеет страшный, как в си++, синтаксис

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:52, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >композитор (KDE, icewm, i3...)

    icewm, i3 — не композиторы, KDE — вообще DE

     
  • 3.23, Sunderland93 (ok), 11:57, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> У первого только одна реализация: xorg

    Чего? У него их миллион, и Xwayland - в том числе

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 12:39, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3.5 штуки: официальный Xorg, X11libre, сервер от Тео и этот XWayland (этот 0.5 штуки).
     
     
  • 5.34, Аноним (1), 14:12, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же tinyx-wscons, tinyxserver?
     
  • 3.26, Аноним (27), 12:34, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гораздо страшнее.
     

  • 1.24, Аноним (22), 12:02, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    все это конечно замечательно, а то кругом одни тайлинги и очень не хватает чего-то вменяемо-стекового, но, блин, надо было портировать fvwm, а не вот эти спецэффекты и наследие девяностых
     
     
  • 2.28, Аноним (1), 12:49, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > надо было портировать fvwm
    > а не вот эти спецэффекты и наследие девяностых

    fvwm, который появился в 1993, смотрит с недоумением на гораздо более молодой wmaker

     

  • 1.29, Аноним (29), 13:00, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть что-то вроде dialog/xdialog под wayland ?
     
  • 1.30, Аноним (30), 13:15, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > возможность раздельной настройки разных устройств ввода

    До Иксов пилить - как до Луны.

     

