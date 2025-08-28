Выпуск композитных серверов Wayfire 0.10 и wlmaker 0.6, использующих Wayland

|
1.1, Аноним (1), 10:02, 28/08/2025
> Дополнительно можно отметить выпуск композитного сервера Wayland Maker 0.6
Вроде и выглядит похоже на wmaker, но что-то не то... чего-то не хватает
3.32, Аноним (32), 14:01, 28/08/2025
Если кто-нибудь напишет драйвер с поддержкой OpenGL, то почему бы нет?
1.3, Аноним (5), 10:12, 28/08/2025
>"Поддерживается запуск X11-приложений при помощи XWayland."
А кто это тестирует? Фанаты x11 или фанаты Wayland?
1.8, Аноним (8), 10:24, 28/08/2025
Товарищи, имеется ли какая-то книга для понимания всех этих Wayland, X11 и прочее? Не только они, вот что такое этот wayfire, или же вообще icewm, файловые системы, как все эти вещи устроены? И они отличаются от решений редмондской компании? Отдельно читаю статьи Википедии, а это болото какое-то. Читаешь одно, не понимаешь другое. Когда принимаешь, выходит другое и забываешь всё. Структуры же нет. Я только пару месяцев назад перешёл в Дебиан, вот читаю тут новости, всегда холивар между пользователями X11, C, KDE, и Wayland, Rust, Gnome. И не понимаю, что происходит.
2.10, dannyD (?), 10:29, 28/08/2025
Собрались представители разных профессий и начали спорить - чья профессия самая древняя.
Хирург:
- Адам создал Еву из своего ребра. Нетрудно догадаться,что моя профессия самая древняя.
Геолог:
- Я согласен, но сначала Бог создал землю из хаоса. Нетрудно догадаться, что моя профессия самая древняя.
Тут встает программист:
- Но как вы думаете, кто создал ХАОС?..
4.20, Аноним (-), 11:35, 28/08/2025
А вот и нет - кто-то ведь изготовил бубен и придумал в него стучать!
2.13, Anonim (??), 10:38, 28/08/2025
X11 - протокол
Wayland - протокол
У первого только одна реализация: xorg
У второго их кучу и все разные.
Xorg выполняет роль сервера, а внешний вид, по типу заголовков окон и обоек, дает композитор (KDE, icewm, i3...)
Программы <-> Xorg <-> (композитор)
У wayland роль композитора играет сам сервер, а значит у каждого свои функции и возможности.
Программы <-> KDE/GNOME/Sway
Вот насколько я все понял
C - язык программирования написаный очень давно. По сути "портативный ассемблер" - позволяет писать маленькие и быстрые программки, но требует твой крови и знаний для работы на всех железках без проблем.
Rust - новомодный язык призваный защитить от ошибок при работе с памятью. Свой хейт заслужил благодоря своей пропоганде, особенно среди представителей абгд+ :) Так же имеет страшный, как в си++, синтаксис
3.22, Аноним (22), 11:52, 28/08/2025
>композитор (KDE, icewm, i3...)
icewm, i3 — не композиторы, KDE — вообще DE
3.23, Sunderland93 (ok), 11:57, 28/08/2025
>> У первого только одна реализация: xorg
Чего? У него их миллион, и Xwayland - в том числе
4.27, Аноним (27), 12:39, 28/08/2025
3.5 штуки: официальный Xorg, X11libre, сервер от Тео и этот XWayland (этот 0.5 штуки).
1.24, Аноним (22), 12:02, 28/08/2025
все это конечно замечательно, а то кругом одни тайлинги и очень не хватает чего-то вменяемо-стекового, но, блин, надо было портировать fvwm, а не вот эти спецэффекты и наследие девяностых
2.28, Аноним (1), 12:49, 28/08/2025
> надо было портировать fvwm
> а не вот эти спецэффекты и наследие девяностых
fvwm, который появился в 1993, смотрит с недоумением на гораздо более молодой wmaker
1.30, Аноним (30), 13:15, 28/08/2025
> возможность раздельной настройки разных устройств ввода
До Иксов пилить - как до Луны.
