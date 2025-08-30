Выпуск композитного сервера Niri 25.08, использующего Wayland

Опубликован выпуск композитного сервера Niri 25.08, реализующего метод мозаичной (tiling) компоновки в стиле GNOME-расширения PaperWM, в котором окна группируются в бесконечно прокручиваемую на экране ленту. Открытие нового окна приводит к расширению ленты, а ранее добавленные окна не меняют свой размер. Проект базируется на использовании протокола Wayland, но позволяет запускать приложения X11 при помощи DDX-сервера Xwayland. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией GPLv3. Пакеты формируются для Fedora, NixOS , Arch Linux и FreeBSD. Принципиальным отличием Niri от PaperWM является привязка к каждому монитору собственной ленты окон, не пересекающейся с лентами на других мониторах (в PaperWM раздельная работа с мониторами не может быть реализована из-за привязки к глобальным оконным координатам в GNOME Shell). Niri поддерживает HiDPI и может работать на системах с несколькими GPU (например, гибридных системах с дискретной видеокартой и встроенным GPU). Имеется встроенный интерфейс для создания скриншотов и записи скринкастов, особенностью которого является возможность исключения из записи отдельных окон с конфиденциальной информацией. Виртуальные рабочие столы в Niri создаются динамически и по аналогии с GNOME размещаются вертикально (лента окон вращается горизонтально, а лента рабочих столов - вертикально). На каждом мониторе может отображаться независимый набор виртуальных рабочих столов. Для переключения между рабочими столами и окнами можно использовать управляющие жесты на тачпаде. При отключении монитора раскладка виртуальных рабочих столов запоминается и переносится на оставшийся монитор, а при возвращении монитора восстанавливается в исходное состояние. Настройка осуществляется через файл конфигурации, позволяющий изменять такие параметры, как ширина рамок, отступы, режимы вывода и размеры окон. Внесённые в файл конфигурации изменения применяется автоматически без перезапуска композитного сервера. В новой версии: Для запуска X11-приложений с использованием Xwayland интегрирован компонент xwayland-satellite, позволяющий использовать для сеанса X11 штатные окна на базе Wayland без необходимости добавления специфичных для X11 возможностей управления окнами, таких как глобальная система координат. При помощи xwayland-satellite без проблем выполняются игры, Steam, Proton, JetBrains IDEs, Ghidra, приложения на базе Electron и большинство других X11-клиентов.

Добавлена поддержка экранных ридеров. Для работы проекта Orca реализован интерфейс D-Bus org.freedesktop.a11y.KeyboardMonitor, позволяющий перехватывать нажатия клавиш. Через AccessKit обеспечена возможность выполнения голосовых команд для переключение между рабочими столами, подтверждения выхода, создания скриншотов, активации горячих клавиш. Для включения и отключения Orca добавлена комбинация клавиш Super+Alt+S.

Добавлен модальный диалог подтверждения завершения сеанса, при активации которого применяется затемнение фона, а при открытии/закрытии задействован анимированный эффект.

При создании скриншотов расширен интерфейс для выделения интересующей области и окна для снимка, включена поддержка многомониторных конфигураций и управления с сенсорных экранов. Решены проблемы с мерцанием при записи скринкастов на системах с видеокартами NVIDIA.

Реализована возможность получения информации о раскладке клавиатуры через systemd-localed, используя интерфейс D-Bus org.freedesktop.locale1, что позволяет задействовать выбранные при установке параметры раскладки без необходимости отдельной конфигурации раскладки XKB.

Добавлена поддержка Wayland-протокола ext-workspace, реализующего события с информацией о состоянии виртуальных рабочих столов, а также возможности для активации и деактивации рабочих столов. Поддержка ext-workspace позволила добиться совместимости индикатора рабочих столов с другими композитными серверами и использовать модуль ext/workspaces в Waybar 0.14, а также будущих выпусках sfwbar и xfce4-panel.

Добавлена поддержка второй версии Wayland-протокола cursor-shape, предоставляющего альтернативный способ настройки внешнего вида курсора, основанный на передаче серии изображений курсора вместо привязки к поверхности (wl_surface).

В IPC-интерфейс добавлены возможности для управления позицией и размером окон.

Реализован сервис D-Bus для блокировки автоматической активации хранителя экрана во время просмотра видео в таких программах, как VLC.

Создан логотип проекта и запущен wiki-сайт с документацией.







