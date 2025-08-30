Выпуск композитного сервера Niri 25.08, использующего Wayland

|
|1.1, Аноним (1), 22:29, 30/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Для включения и отключения Orca добавлена комбинация клавиш Super+Alt+S.
Сколько же эта Super+Alt+S нервов потрепала. Часто использую в работе сочетание Alt+S. Временами случайно нажимается клавиша Menu и Orca начинает проговаривать все действия, да ещё тормозя нажатия клавиш. После этого каждый раз приходится гуглить как его отключить.
|
|1.3, Аноним (3), 23:02, 30/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот подскажите пожалуйста, что именно не работает в вайлэнде, на сегодняшний день? Спустя 150 миллиардов лет его разработки и довольно потужного внедрения чуть меньше лет. Динозавры столько не жили.
В SQUAD, Arma 3, Days Gone, ну что там еще в играх есть.. Last of US.
Не играю, но как примеры достаточно известных и тяжелых игрушек могут уже быть показателем.
Спрашивать падают ли кеды как-то неудобно, но всё же, как там со стабильностью, на новых полях?
Можно ли запускать "иксы" в "иксах"? Порой пригождается. Ну т.е. вайленд зумерский, в окне на рабочем столе штук 5 запустить выйдет?
Зачем? - иди лесом, читай больше книг, и т.п., не лезь в чужие дела.
На деле, по взрослому, что в нём не взлетит? Обхожу эту тему всё время, но уже чисто любопытно, а вдруг стоит перейти, типа "обновиться". Но столько гавёшек и бездумных бравад на вентиляторе, что за ними не видно сути.
|
|
|
|2.4, фыв (??), 23:04, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И есть ли коси какие, при запуске нескольких копий, как 2 иксов например на разных консольках?
А может на нвидии и амд разные траблы критичные?
|
|
|
|3.20, cepblu (?), 00:57, 31/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
при запуске нескольких сессий внутри других некоторый софт , запущенный внутри вложенной сессии запустится не в ней, а в основной (надеюсь, понятно написал)
|
|2.5, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 23:09, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> вайленд зумерский
Ты бы посмотрел кто создал и развивает Wayland, сразу бы начал плакать, ведь там ни то что зумеров, там миллениалов нет, там сплошняком бумеры и хорошо если не молчаливое поколение частично
|
|2.9, cepblu (?), 23:54, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
про *иксы в иксах* - всё, что на wlroots(wayfire[рекомендую, готово к употреблению без додрочек, есть графический конфигуратор, т.е. не придется вникать больше 15 мин., старый добрый Compiz с встроенной панелькой[вот только с ней у меня и не задалось, порой улетает в сегфолт панелька, юзаю waybar+waycorner для создания автоскрывающейся панельки]], sway, сабж и дохрена прочих) умеет искаропки, т.е. вот ты запустил сессию, а потом можешь такую же на том же(или из других сессий, типа гном или кде) одной командой из терминала запустить отдельную, тип сессия внутри сессии. Или ты не о том?
бтв ай юз арч)) SwayFX, Sway, Wayfire летают на железе из 2009 года(видяка без Вулкан), на swayfx и wayfire есть возможность включить блюр прозрачных элементов и не только
Для ввода судо пароля в гуях где попросят - в автозагрузку добавил /usr/lib/polkit-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1, остальное по вкусу
А ещё cairo-dock теперь под вялендом работает, я даж не знаю, что там у людей не заводится, у меня и виндоигры через wine(старые, вулкана-то у меня нет) быстрее порхают, чем под иксами
И всё гткшное, от Фаерфокса до Инкскейпа, да и Кдешное после прописанных в ~/.config/environment.d/envvars.conf QT_QPA_PLATFORM=wayland порхают как бабочки
И так уже много лет
Главное - xdg-portals-gtk и всё будет хорошечно и не падает
Гном сессия у меня жрала 650 метров вместе взятая со всеми левыми процессами (но я в ней Tracker вырубал и многое другое), wayfire с waybar и всеми процессами(systemd-чёт-то там, дбас, блаблабла) - 350 метров
Так что попробуйте
Но плазма как падала 10 лет назад под иксами в рандомных событиях, так и сейчас падает, это чума какая-то
|
|
|
|3.14, йцу (?), 00:17, 31/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
О, спасибо за подробный ответ. Я арча ушел на генту 4 месяца как.
"одной командой из терминала запустить отдельную, тип сессия внутри сессии. Или ты не о том"
Да, новую сессию в окошке отдельном.
"cairo-dock"
Тяжелая глючная штука, так её запомнил. И к сожалению, на plank во fluxbox приходится сидеть.
А игрушки эти как живут в валянде?
|
|3.15, cepblu (?), 00:26, 31/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а, ещё для нетбуков или жизни с флешки: Sway + Waybar полноценная сессия жрут меньше 100мб со всеми потрохами вместе взятые, у меня даже LXDE в приснопамятные времена под иксами не менее 150 отжирала, так что дерзайте, всё рабочее, но java-софт(тип пайсарма етс.) пока что через x-wayland прослойку работает, увы, а так всё супер
Для безболезненного эксприренса осторожно порекомендую wayland сессию Gnome, но его сам по себе многие не жалуют, мне норм, прост хотелось позаморчиваться, поставил WM вместо DE
Для любителей стильно-модно-молодёжно есть hyprland, но он как-то много видеопамяти отжирает, с моим 1гб видеопамяти это критично
А так уже wine научился в wayland и всё там хорошо, по крайней мере у меня, но это под арчем, у других хз, вродь на федоре у людей тоже благодать, а на opensuse ещё и плазма не падает, но плазму я не люблю
|
|3.23, asd (??), 01:47, 31/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Большое спасибо! Всё классно рассказал, я уже погуглил, выглядит красиво конечно.
По всей видимости, пришла пора переходить и пробовать как оно там.
Осталось про игрушки и подобную графическую нагрузку понять. Бывают громадные проекты на UE5. И слышал что игрушки падали регулярно на вяленде. Так ли это сейчас?
|
|1.7, Аноним (7), 23:31, 30/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Сколько приходится мозаиколюбителей на каждый существующий тайловый WM, по 3 штуки?
|
|
|
|2.8, Введите код изображенный на картинке (?), 23:45, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Сам до сих пор в kdevelop во fluxbox или kde. И таких, полагаю, уже меньшинство.
Большинство, дабы не отставать от смузи и моды, фанатично вцепились в мозаику. Даже на ноутах 14-15", что абсурд по определению.
А вообще их дофига. Т.к. сегодня куда не плюнь, разраб за ПК со стеной моников.
|
|1.16, Аноним (17), 00:26, 31/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> реализован интерфейс ... позволяющий перехватывать нажатия клавиш
А как же безопасность вяленого?! Это же нарушает секурность приложений!
|