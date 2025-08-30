The OpenNET Project / Index page

Выпуск композитного сервера Niri 25.08, использующего Wayland

30.08.2025 22:20

Опубликован выпуск композитного сервера Niri 25.08, реализующего метод мозаичной (tiling) компоновки в стиле GNOME-расширения PaperWM, в котором окна группируются в бесконечно прокручиваемую на экране ленту. Открытие нового окна приводит к расширению ленты, а ранее добавленные окна не меняют свой размер. Проект базируется на использовании протокола Wayland, но позволяет запускать приложения X11 при помощи DDX-сервера Xwayland. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией GPLv3. Пакеты формируются для Fedora, NixOS , Arch Linux и FreeBSD.

Принципиальным отличием Niri от PaperWM является привязка к каждому монитору собственной ленты окон, не пересекающейся с лентами на других мониторах (в PaperWM раздельная работа с мониторами не может быть реализована из-за привязки к глобальным оконным координатам в GNOME Shell). Niri поддерживает HiDPI и может работать на системах с несколькими GPU (например, гибридных системах с дискретной видеокартой и встроенным GPU). Имеется встроенный интерфейс для создания скриншотов и записи скринкастов, особенностью которого является возможность исключения из записи отдельных окон с конфиденциальной информацией.

Виртуальные рабочие столы в Niri создаются динамически и по аналогии с GNOME размещаются вертикально (лента окон вращается горизонтально, а лента рабочих столов - вертикально). На каждом мониторе может отображаться независимый набор виртуальных рабочих столов. Для переключения между рабочими столами и окнами можно использовать управляющие жесты на тачпаде. При отключении монитора раскладка виртуальных рабочих столов запоминается и переносится на оставшийся монитор, а при возвращении монитора восстанавливается в исходное состояние. Настройка осуществляется через файл конфигурации, позволяющий изменять такие параметры, как ширина рамок, отступы, режимы вывода и размеры окон. Внесённые в файл конфигурации изменения применяется автоматически без перезапуска композитного сервера.

В новой версии:

  • Для запуска X11-приложений с использованием Xwayland интегрирован компонент xwayland-satellite, позволяющий использовать для сеанса X11 штатные окна на базе Wayland без необходимости добавления специфичных для X11 возможностей управления окнами, таких как глобальная система координат. При помощи xwayland-satellite без проблем выполняются игры, Steam, Proton, JetBrains IDEs, Ghidra, приложения на базе Electron и большинство других X11-клиентов.
  • Добавлена поддержка экранных ридеров. Для работы проекта Orca реализован интерфейс D-Bus org.freedesktop.a11y.KeyboardMonitor, позволяющий перехватывать нажатия клавиш. Через AccessKit обеспечена возможность выполнения голосовых команд для переключение между рабочими столами, подтверждения выхода, создания скриншотов, активации горячих клавиш. Для включения и отключения Orca добавлена комбинация клавиш Super+Alt+S.
  • Добавлен модальный диалог подтверждения завершения сеанса, при активации которого применяется затемнение фона, а при открытии/закрытии задействован анимированный эффект.
  • При создании скриншотов расширен интерфейс для выделения интересующей области и окна для снимка, включена поддержка многомониторных конфигураций и управления с сенсорных экранов. Решены проблемы с мерцанием при записи скринкастов на системах с видеокартами NVIDIA.
  • Реализована возможность получения информации о раскладке клавиатуры через systemd-localed, используя интерфейс D-Bus org.freedesktop.locale1, что позволяет задействовать выбранные при установке параметры раскладки без необходимости отдельной конфигурации раскладки XKB.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола ext-workspace, реализующего события с информацией о состоянии виртуальных рабочих столов, а также возможности для активации и деактивации рабочих столов. Поддержка ext-workspace позволила добиться совместимости индикатора рабочих столов с другими композитными серверами и использовать модуль ext/workspaces в Waybar 0.14, а также будущих выпусках sfwbar и xfce4-panel.
  • Добавлена поддержка второй версии Wayland-протокола cursor-shape, предоставляющего альтернативный способ настройки внешнего вида курсора, основанный на передаче серии изображений курсора вместо привязки к поверхности (wl_surface).
  • В IPC-интерфейс добавлены возможности для управления позицией и размером окон.
  • Реализован сервис D-Bus для блокировки автоматической активации хранителя экрана во время просмотра видео в таких программах, как VLC.
  • Создан логотип проекта и запущен wiki-сайт с документацией.



  • 1.1, Аноним (1), 22:29, 30/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для включения и отключения Orca добавлена комбинация клавиш Super+Alt+S.

    Сколько же эта Super+Alt+S нервов потрепала. Часто использую в работе сочетание Alt+S. Временами случайно нажимается клавиша Menu и Orca начинает проговаривать все действия, да ещё тормозя нажатия клавиш. После этого каждый раз приходится гуглить как его отключить.

     
     
  • 2.2, eugener (ok), 22:59, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    почему бы тогда не удалить орку раз и навсегда?
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 01:42, 31/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А так можно?
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:02, 30/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот подскажите пожалуйста, что именно не работает в вайлэнде, на сегодняшний день? Спустя 150 миллиардов лет его разработки и довольно потужного внедрения чуть меньше лет. Динозавры столько не жили.

    В SQUAD, Arma 3, Days Gone, ну что там еще в играх есть.. Last of US.
    Не играю, но как примеры достаточно известных и тяжелых игрушек могут уже быть показателем.
    Спрашивать падают ли кеды как-то неудобно, но всё же, как там со стабильностью, на новых полях?

    Можно ли запускать "иксы" в "иксах"? Порой пригождается. Ну т.е. вайленд зумерский, в окне на рабочем столе штук 5 запустить выйдет?
    Зачем? - иди лесом, читай больше книг, и т.п., не лезь в чужие дела.

    На деле, по взрослому, что в нём не взлетит? Обхожу эту тему всё время, но уже чисто любопытно, а вдруг стоит перейти, типа "обновиться". Но столько гавёшек и бездумных бравад на вентиляторе, что за ними не видно сути.

     
     
  • 2.4, фыв (??), 23:04, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И есть ли коси какие, при запуске нескольких копий, как 2 иксов например на разных консольках?
    А может на нвидии и амд разные траблы критичные?
     
     
  • 3.20, cepblu (?), 00:57, 31/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при запуске нескольких сессий внутри других некоторый софт , запущенный внутри вложенной сессии запустится не в ней, а в основной (надеюсь, понятно написал)
     
  • 2.5, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 23:09, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > вайленд зумерский

    Ты бы посмотрел кто создал и развивает Wayland, сразу бы начал плакать, ведь там ни то что зумеров, там миллениалов нет, там сплошняком бумеры и хорошо если не молчаливое поколение частично

     
     
  • 3.6, фыв (??), 23:26, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сказать то есть что?
     
     
  • 4.22, Аноним (21), 01:45, 31/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть. Сделай лучше, чо ноешь?
     
  • 2.9, cepblu (?), 23:54, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    про *иксы в иксах* - всё, что на wlroots(wayfire[рекомендую, готово к употреблению без додрочек, есть графический конфигуратор, т.е. не придется вникать больше 15 мин., старый добрый Compiz с встроенной панелькой[вот только с ней у меня и не задалось, порой улетает в сегфолт панелька, юзаю waybar+waycorner для создания автоскрывающейся панельки]], sway, сабж  и дохрена прочих) умеет искаропки, т.е. вот ты запустил сессию, а потом можешь такую же на том же(или из других сессий, типа гном или кде) одной командой из терминала запустить отдельную, тип сессия внутри сессии. Или ты не о том?
    бтв ай юз арч)) SwayFX, Sway, Wayfire летают на железе из 2009 года(видяка без Вулкан), на swayfx и wayfire есть возможность включить блюр прозрачных элементов и не только
    Для ввода судо пароля в гуях где попросят - в автозагрузку добавил /usr/lib/polkit-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1, остальное по вкусу
    А ещё cairo-dock теперь под вялендом работает, я даж не знаю, что там у людей не заводится, у меня и виндоигры через wine(старые, вулкана-то у меня нет) быстрее порхают, чем под иксами
    И всё гткшное, от Фаерфокса до Инкскейпа, да и Кдешное после прописанных в ~/.config/environment.d/envvars.conf QT_QPA_PLATFORM=wayland порхают как бабочки
    И так уже много лет
    Главное - xdg-portals-gtk и всё будет хорошечно и не падает
    Гном сессия у меня жрала 650 метров вместе взятая со всеми левыми процессами (но я в ней Tracker вырубал и многое другое), wayfire с waybar и всеми процессами(systemd-чёт-то там, дбас, блаблабла) - 350 метров
    Так что попробуйте
    Но плазма как падала 10 лет назад под иксами в рандомных событиях, так и сейчас падает, это чума какая-то
     
     
  • 3.14, йцу (?), 00:17, 31/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, спасибо за подробный ответ. Я арча ушел на генту 4 месяца как.

    "одной командой из терминала запустить отдельную, тип сессия внутри сессии. Или ты не о том"
    Да, новую сессию в окошке отдельном.

    "cairo-dock"
    Тяжелая глючная штука, так её запомнил. И к сожалению, на plank во fluxbox приходится сидеть.

    А игрушки эти как живут в валянде?

     
     
  • 4.19, cepblu (?), 00:41, 31/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.15, cepblu (?), 00:26, 31/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а, ещё для нетбуков или жизни с флешки: Sway + Waybar полноценная сессия жрут меньше 100мб со всеми потрохами вместе взятые, у меня даже LXDE в приснопамятные времена под иксами не менее 150 отжирала, так что дерзайте, всё рабочее, но java-софт(тип пайсарма етс.) пока что через x-wayland прослойку работает, увы, а так всё супер
    Для безболезненного эксприренса осторожно порекомендую wayland сессию Gnome, но его сам по себе многие не жалуют, мне норм, прост хотелось позаморчиваться, поставил WM вместо  DE
    Для любителей стильно-модно-молодёжно есть hyprland, но он как-то много видеопамяти отжирает, с моим 1гб видеопамяти это критично
    А так уже wine научился в wayland и всё там хорошо, по крайней мере у меня, но это под арчем, у других хз, вродь на федоре у людей тоже благодать, а на opensuse ещё и плазма не падает, но плазму я не люблю
     
  • 3.17, Аноним (17), 00:30, 31/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.23, asd (??), 01:47, 31/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большое спасибо! Всё классно рассказал, я уже погуглил, выглядит красиво конечно.
    По всей видимости, пришла пора переходить и пробовать как оно там.

    Осталось про игрушки и подобную графическую нагрузку понять. Бывают громадные проекты на UE5. И слышал что игрушки падали регулярно на вяленде. Так ли это сейчас?

     

  • 1.7, Аноним (7), 23:31, 30/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько приходится мозаиколюбителей на каждый существующий тайловый WM, по 3 штуки?
     
     
  • 2.8, Введите код изображенный на картинке (?), 23:45, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сам до сих пор в kdevelop во fluxbox или kde. И таких, полагаю, уже меньшинство.

    Большинство, дабы не отставать от смузи и моды, фанатично вцепились в мозаику. Даже на ноутах 14-15", что абсурд по определению.
    А вообще их дофига. Т.к. сегодня куда не плюнь, разраб за ПК со стеной моников.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:58, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    большинство? ты проводил опрос?
     
     
  • 4.12, Введите код изображенный на картинке (?), 00:03, 31/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да!
     

  • 1.13, Аноним (13), 00:10, 31/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это какое-то shit-бинго: раст, вейленд, тайлинг.
     
  • 1.16, Аноним (17), 00:26, 31/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > реализован интерфейс ... позволяющий перехватывать нажатия клавиш

    А как же безопасность вяленого?! Это же нарушает секурность приложений!

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:41, 31/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь отключить.
     

