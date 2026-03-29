Выпуск дистрибутива SystemRescue 13.0

29.03.2026 09:01 (MSK)

Доступен релиз SystemRescue 13.0, специализированного Live-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа - 1.3 ГБ (amd64).

В новом выпуске добавлен скрипт для изменения уровня масштабирования для экранов с высокой плотностью пикселей. Решена проблема с показом слишком мелких шрифтов в консоли на экранах HiDPI. В состав включены пакеты fatsort и nss-mdns, а также новая утилита yq для обработки файлов в форматах YAML, XML и TOML. Написанная на Python утилита iotop заменена на iotop-c. Ядро Linux обновлено до ветки 6.18 (ранее поставлялась ветка 6.12). Обновлены версии bcachefs 1.37.3 и GParted 1.8.1.





  1. Главная ссылка к новости (https://www.system-rescue.org/...)
Обсуждение (7)
  • 1.1, анон (?), 09:08, 29/03/2026 [ответить]  
    Он же по-правильному systemrescuecd.

     
  • 1.2, Аноним (2), 09:21, 29/03/2026 [ответить]  
    На Gentoo x86 он хоть маленький был, а теперь в принципе любой дистр подойдет и будет не хуже.
     
     
  • 2.4, Bob (??), 09:38, 29/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тут проблема в том, что насовали лишний мусор:
    1) Вот зачем там Firefox? Это минимум 300мб хлама, для ремонтного live mini dvd.
    2) Какой смысл в XFCE для красноглазого админа? Чёт спартанскле на IceWM и норм.
    3) С языков оставить только английский ибо это база для глубокого ковыряния и починки.
    4) Есть много дублей софта и их ненужных GUI версий. Терминал утилиту с man и норм.

    Вот так поковырять будет не просто CD, а вообще mini cd. В эпоху свободного дроида (A4-A13) спокойно кинул на девайс и подрубай через DriveDroid, когда нужно.

     
     
  • 3.7, localhostadmin (ok), 11:36, 29/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Вот зачем там Firefox?

    В нем удобно ошибки гуглить

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:25, 29/03/2026 [ответить]  
    > "Live-дистрибутива на основе Arch Linux"
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:27, 29/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    спасать надо будет не только установленную систему но и сам реаниматор
     

  • 1.5, Aytishnik.com (ok), 10:26, 29/03/2026 [ответить]  
    Плохо что он не загружается под root пользователем,
    как у Parted Magic.
    А если заходишь под root то диски не видит итд
     
