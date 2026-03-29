Выпуск дистрибутива SystemRescue 13.0

1.1 , анон ( ? ), 09:08, 29/03/2026 [ответить] + / – Он же по-правильному systemrescuecd. 1.2 , Аноним ( 2 ), 09:21, 29/03/2026 [ответить] +6 + / – На Gentoo x86 он хоть маленький был, а теперь в принципе любой дистр подойдет и будет не хуже.

2.4 , Bob ( ?? ), 09:38, 29/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тут проблема в том, что насовали лишний мусор:

1) Вот зачем там Firefox? Это минимум 300мб хлама, для ремонтного live mini dvd.

2) Какой смысл в XFCE для красноглазого админа? Чёт спартанскле на IceWM и норм.

3) С языков оставить только английский ибо это база для глубокого ковыряния и починки.

4) Есть много дублей софта и их ненужных GUI версий. Терминал утилиту с man и норм. Вот так поковырять будет не просто CD, а вообще mini cd. В эпоху свободного дроида (A4-A13) спокойно кинул на девайс и подрубай через DriveDroid, когда нужно.

3.7 , localhostadmin ( ok ), 11:36, 29/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот зачем там Firefox? В нем удобно ошибки гуглить



1.3 , Аноним ( 3 ), 09:25, 29/03/2026 [ответить] + / – > "Live-дистрибутива на основе Arch Linux" 2.6 , Аноним ( 6 ), 10:27, 29/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – спасать надо будет не только установленную систему но и сам реаниматор



1.5 , Aytishnik.com ( ok ), 10:26, 29/03/2026 [ответить] + / – Плохо что он не загружается под root пользователем,

как у Parted Magic.

А если заходишь под root то диски не видит итд

