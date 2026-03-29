Выпуск дистрибутива SystemRescue 13.0

Доступен релиз SystemRescue 13.0, специализированного Live-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа - 1.3 ГБ (amd64).
В новом выпуске добавлен скрипт для изменения уровня масштабирования для экранов с высокой плотностью пикселей. Решена проблема с показом слишком мелких шрифтов в консоли на экранах HiDPI.
В состав включены пакеты fatsort и nss-mdns, а также новая утилита yq для обработки файлов в форматах YAML, XML и TOML. Написанная на Python утилита iotop заменена на iotop-c. Ядро Linux обновлено до ветки 6.18 (ранее поставлялась ветка 6.12). Обновлены версии bcachefs 1.37.3 и GParted 1.8.1.