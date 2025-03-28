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Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.6

28.03.2025 23:08

Доступен выпуск дистрибутива Rescuezilla 2.6, предназначенного для резервного копирования, восстановления систем после сбоев и диагностики различных аппаратных проблем. Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu и продолжает развитие проекта "Redo Backup & Rescue", разработка которого была прекращена в 2012 году. Для загрузки предлагаются live-сборки для 32- и 64-разрядных систем x86 (1.3 ГБ) и deb-пакет для установки в Ubuntu.

Rescuezilla поддерживает резервное копирование и восстановление случайно удалённых файлов в разделах Linux, macOS и Windows. Выполняется автоматический поиск и подключение сетевых разделов, которые можно использовать для размещения резервных копий. Графический интерфейс основан на оболочке LXDE. Формат создаваемых резервных копий полностью совместим с дистрибутивом Clonezilla. При восстановлении поддерживается работа с образами Clonezilla, Redo Rescue, Foxclone и FSArchiver, а также с образами виртуальных машин в форматах VirtualBox VDI, VMWare VMDK, QEMU QCOW2, Hyper-V VHDx и .dd/.img.

В новой версии:

  • Обновлён пакет shim 1.58. Налажена загрузка на системах с включённым UEFI Secure Boot.
  • Сборки на базе Ubuntu 23.10 и Ubuntu 22.10 заменены сборкой на базе Ubuntu 24.10.
  • Обновлён инструментарий partclone 0.3.33.
  • Обновлён пакет для тестирования памяти memtest86+ 7.00.
  • Сборочное окружение переведено на использование Ubuntu 24.04.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rescuezilla...)
  2. OpenNews: Опубликованы дистрибутивы Rescuezilla 2.5 и SystemRescue 11.01
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.1.3
  4. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  5. OpenNews: Выпуск утилиты для восстановления данных dd_rescue 1.99.17
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 12.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62971-rescuezilla
Ключевые слова: rescuezilla
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (-), 23:36, 28/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Великая программа, которая спасла миллионы компов!
     
     
  • 3, НяшМяш (ok), 23:54, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ломаный Acronis точно спас миллионы компов, сколько спасло это - неизвестно )
     

  • 2, Aytishnik.com (ok), 23:51, 28/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Пробовал недавно Rescuezilla v2.5.1 сделать образ proxmox ошибка,
    clonezilla все нормально образ делает.
     
  • 4, Krtek (?), 00:03, 29/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    А что, нельзя починить или продиагностировать систему с какого-нибудь Debian? Обязательно городить отдельный дистрибутив?
     
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