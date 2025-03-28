Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.6

Доступен выпуск дистрибутива Rescuezilla 2.6, предназначенного для резервного копирования, восстановления систем после сбоев и диагностики различных аппаратных проблем. Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu и продолжает развитие проекта "Redo Backup & Rescue", разработка которого была прекращена в 2012 году. Для загрузки предлагаются live-сборки для 32- и 64-разрядных систем x86 (1.3 ГБ) и deb-пакет для установки в Ubuntu.

Rescuezilla поддерживает резервное копирование и восстановление случайно удалённых файлов в разделах Linux, macOS и Windows. Выполняется автоматический поиск и подключение сетевых разделов, которые можно использовать для размещения резервных копий. Графический интерфейс основан на оболочке LXDE. Формат создаваемых резервных копий полностью совместим с дистрибутивом Clonezilla. При восстановлении поддерживается работа с образами Clonezilla, Redo Rescue, Foxclone и FSArchiver, а также с образами виртуальных машин в форматах VirtualBox VDI, VMWare VMDK, QEMU QCOW2, Hyper-V VHDx и .dd/.img.

В новой версии: