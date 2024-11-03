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Выпуск утилиты для восстановления данных dd_rescue 1.99.17

03.11.2024 16:43

Вышла новая версия dd_rescue 1.99.17, утилиты для восстановления данных со сбойных носителей, резервного копирования и развёртывания образов дисков. Не стоит путать ее с утилитой GNU ddrescue, в отличие от которой dd_rescue имеет дополнительные полезные возможности, такие как, например, поддержка разрежённых файлов, ввод/вывод в обход кэша, прозрачные сжатие и шифрование. Утилита dd_rescue входит в поставку многих популярных дистрибутивов GNU/Linux, таких как Fedora, openSUSE, Mageia и ALT Linux. Код утилиты написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2+.

В новой версии добавлена поддержка прозрачного сжатия и распаковки с помощью алгоритма LZMA, позволяющая, в частности, использовать образы дисков, сжатые в формате xz. Использование алгоритма LZMA демонстрирует более высокий уровень сжатия, ценой повышения нагрузки на CPU, по сравнению с ранее задействованным алгоритмом LZO. В качестве реализации алгоритма LZMA выбрана библиотека liblzma, ставшая скандально известной после обнаружения в ней закладки, которую специально разместил злоумышленник, добившийся получения статуса сопровождающего. Патч с реализацией поддержки LZMA в dd_rescue подготовлен Дмитрием Ивановым из НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.garloff.de/kurt/li...)
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Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62167-dd_rescue
Ключевые слова: dd_rescue
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 17:11, 03/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    Я единственный кто использует ddrescue и grsync.
     
     
  • 2, афроним (?), 17:31, 03/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наши фоточки котиков не теряются.)
     
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