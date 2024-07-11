Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.1.3

Опубликован релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 3.1.3, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 457МБ (i686, amd64). Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов. В новой версии: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 28 июня

Ядро Linux обновлено до ветки 6.9 (было ядро 6.5).

Инструментарий Partclone обновлён до версии 0.3.31.

Удалены пакеты deborphan, cpufrequtils (больше не поставляется в репозиториях Debian) и thin-provisioning-tools (имеет проблемы с зависимостями).

Добавлен пакет yq с утилитой для обработки форматов YAML, JSON, XML, CSV, TOML.

Обновлены пакеты live-boot и live-config.

В Live-окружении для упрощения отладки увеличен размер буфера сохранения данных при прокрутке содержимого на экране.



