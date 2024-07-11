Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.1.3

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Опубликован релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 3.1.3, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 457МБ (i686, amd64).
Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.
В новой версии:
- Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 28 июня
- Ядро Linux обновлено до ветки 6.9 (было ядро 6.5).
- Инструментарий Partclone обновлён до версии 0.3.31.
- Удалены пакеты deborphan, cpufrequtils (больше не поставляется в репозиториях Debian) и thin-provisioning-tools (имеет проблемы с зависимостями).
- Добавлен пакет yq с утилитой для обработки форматов YAML, JSON, XML, CSV, TOML.
- Обновлены пакеты live-boot и live-config.
- В Live-окружении для упрощения отладки увеличен размер буфера сохранения данных при прокрутке содержимого на экране.