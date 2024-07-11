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Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.1.3

11.07.2024 10:09

Опубликован релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 3.1.3, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 457МБ (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 28 июня
  • Ядро Linux обновлено до ветки 6.9 (было ядро 6.5).
  • Инструментарий Partclone обновлён до версии 0.3.31.
  • Удалены пакеты deborphan, cpufrequtils (больше не поставляется в репозиториях Debian) и thin-provisioning-tools (имеет проблемы с зависимостями).
  • Добавлен пакет yq с утилитой для обработки форматов YAML, JSON, XML, CSV, TOML.
  • Обновлены пакеты live-boot и live-config.
  • В Live-окружении для упрощения отладки увеличен размер буфера сохранения данных при прокрутке содержимого на экране.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/clon...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.1.1
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 11.0
  4. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61526-clonezilla
Ключевые слова: clonezilla
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 1 (??), 10:17, 11/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    >Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost.

    Он уже научился большие разделы писать в маленькие ?

     
     
  • 2.6, Агл (?), 10:55, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ghost 11 как Opera 12. Были слишком хорошим инструментом, поэтому и похоронили
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:37, 11/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, 12yoexpert (ok), 10:45, 11/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    китайские телефоны, китайские дистры, что ещё будет китайского в рунете?
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:00, 11/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    о clonezilla при попытке скачать что-либо
    -Whoops, we can't find that page.-
     

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