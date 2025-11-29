Выпуск дистрибутива 4MLinux 50.0

Доступен выпуск 4MLinux 50.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе оконного менеджера JWM. 4MLinux может использоваться как в роли Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, так и в качестве системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска мини-серверов. Для загрузки подготовлены live-образ (x86_64, 1.9 ГБ) с графическим окружением и урезанная консольная сборка (x86_64, 16.2 МБ). В новой версии: Обновлены версии пакетов: Mesa 25.1.7, BusyBox 1.37.0, Perl 5.42.0, Python 3.13.8, Ruby 3.4.7.

Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 25.8, AbiWord 3.0.6, GIMP 3.1.4, Gnumeric 1.12.59, Firefox 145.0, Chrome 142.0, Thunderbird 140.5, Audacious 4.5.1, VLC 3.0.21, SMPlayer 25.6.0.

Улучшена поддержка web-камер, в состав включены сканер штрих-кодов Zbar и просмотрщик вывода с камеры V4L2 Viewer.

Добавлен файловый менеджер EmelFM2.

Добавлена игра uHexen2, основанная на коде Hexen II. В коллекцию 4MLinux Game Pack добавлен 3D-тетрис BlockOut II и набор карточных игр PySol.

Добавлено загружаемое дополнение с мультимедийным фреймворком GPAC

Обеспечена возможность воспроизводимой сборки 4MLinux из исходного кода.



