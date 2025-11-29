The OpenNET Project / Index page

Выпуск дистрибутива 4MLinux 50.0

30.11.2025 09:32

Доступен выпуск 4MLinux 50.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе оконного менеджера JWM. 4MLinux может использоваться как в роли Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, так и в качестве системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска мини-серверов. Для загрузки подготовлены live-образ (x86_64, 1.9 ГБ) с графическим окружением и урезанная консольная сборка (x86_64, 16.2 МБ).

В новой версии:

  • Обновлены версии пакетов: Mesa 25.1.7, BusyBox 1.37.0, Perl 5.42.0, Python 3.13.8, Ruby 3.4.7.
  • Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 25.8, AbiWord 3.0.6, GIMP 3.1.4, Gnumeric 1.12.59, Firefox 145.0, Chrome 142.0, Thunderbird 140.5, Audacious 4.5.1, VLC 3.0.21, SMPlayer 25.6.0.
  • Улучшена поддержка web-камер, в состав включены сканер штрих-кодов Zbar и просмотрщик вывода с камеры V4L2 Viewer.
  • Добавлен файловый менеджер EmelFM2.
  • Добавлена игра uHexen2, основанная на коде Hexen II. В коллекцию 4MLinux Game Pack добавлен 3D-тетрис BlockOut II и набор карточных игр PySol.
  • Добавлено загружаемое дополнение с мультимедийным фреймворком GPAC
  • Обеспечена возможность воспроизводимой сборки 4MLinux из исходного кода.


Лицензия: CC BY 3.0
Ключевые слова: 4mlinux
Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:17, 30/11/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда будет 8MLinux?
     
     
  • 2, Аноним (2), 10:18, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ты сделаешь.
     
     
  • 3, СтолярХаккер (?), 10:23, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >4MLinux

    4MLinux лучший дистрибутив).

     

  • 4, Аноним (4), 10:53, 30/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    > в роли Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов

    Интересная сфера создания выделенного дистрибутива.

     
