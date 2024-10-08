Выпуск легковесных дистрибутивов antiX 23.2 и MX Linux 23.4

Опубликован легковесный Live-дистрибутив AntiX 23.2, построенный на пакетной базе Debian и нацеленный на установку на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 12, но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Для инициализации на выбор могут использоваться runit или sysvinit. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но дополнительно в поставку включены fluxbox, jwm и herbstluftwm. Размер iso-образов: 2.1 ГБ (полный, включает LibreOffice и 4 оконных менеджера – IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm), 1.2 ГБ (базовый), 564 МБ (без графики) и 249 МБ (установка по сети). Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386. В новом выпуске выполнена синхронизация с пакетной базой Debian 12 (Bookworm). В полной сборке предложено ядро Linux 6.1.105, а в остальных сборках 5.10.224. Обновлены версии приложений, например, LibreOffice 24.8.2, Firefox 128.3.0esr, Seamonkey 2.53.19.1. Прекращена поставка приложения smtube для просмотра YouTube. Состав: Пользовательское окружение по умолчанию построено на основе оконного менеджера IceWM и файлового менеджера zzzFM.

Мультимедийный сервер pipewire и менеджер звуковых сеансов WirePlumber в полных редакциях (в остальных редакциях ALSA).

Воспроизведение звука: xmms.

Просмотр видео: celluloid и mpv.

Просмотр изображений: mirage.

Прослушивание интернет-радио: streamtuner2.

Ведение заметок: cherrytree.

Просмотр PDF-документов: qpdfview.

Навигация по приложениям: App Select.

Файловые менеджеры: zzzFM, rox-filer, mc.

Конвертация звука и видео: winff и asunder.

Настройка сети: connman, gnome-ppp и ceni.

Текстовые редакторы: geany, leafpad.

Инструменты для ремастеринга и создания снимков установленной системы: iso-snapshot и remaster.

Резервное копирование: luckybackup.

Работа с электронной почтой: Claws Mail.

Сканирование документов: simple-scan.

Загрузка торрентов: transmission-gtk.

Настройка: antiX Control Centre.

Разное: bootrepair, Package Installer, Network Assistant, User Manager, ddm-mx (установщик драйверов NVIDIA).

Консольные приложения: редакторы nano и vim-tiny, RSS-ридер newsboat, чат irssi, аудиоплеер mocp, радио pmrp, видеоплеер mpv, загрузчик YouTube ytfzf, торрент rtorrent. Дополнительно можно отметить обновление легковесного дистрибутива MX Linux 23.4, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки (x86_64, i386) с рабочим столом Xfce (2.3 ГБ), а также 64-разрядные сборки с рабочим столом KDE (2.8 ГБ) и сборки (1.8 ГБ) с оконным менеджером Fluxbox. В новом выпуске: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 12.5. Обновлены версии приложений. Как и в прошлых выпусках по умолчанию продолжает использоваться система инициализации sysVinit, а systemd можно установить в качестве опции. Пакет с ядром Linux обновлён до версии 6.1.106. В сборке с расширенной поддержкой оборудования задействовано ядро 6.10.10 с патчами от проекта liqourix.

Обновлены компоненты Xfce 4.18.

В MX Packageinstaller обеспечен показ всех установленных пакетов во вкладках "Enabled", "test" и "backports", а не только установленных пакетов, которые имеются в настроенном репозитории. Более заметно выделены отличия в версиях пакетов, установленных и имеющихся в репозитории. Во вкладке "flatpak" добавлена возможность использования фильтра для показа только верифицированных пакетов.

В утилите live-usb-maker при создании live-накопителей с шифрованием разделов по умолчанию задействован формат LUKS2.

Улучшен интерфейс MX-usb-unmounter, добавлена опция для показа индикатора в системном лотке при вставке внешнего накопителя.

В pipewire-setup-mx повышена стабильность работы pipewire/wireplumber для пользователей KDE.

В MX Tweak добавлена настройка для включения или отключения автозапуска обработчика для вывода уведомлений о появлении обновлений в системном лотке.

В сборку на базе оконного менеджера Fluxbox добавлен интерфейс job-scheduler для настройки crontab.



