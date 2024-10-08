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Выпуск легковесных дистрибутивов antiX 23.2 и MX Linux 23.4

08.10.2024 07:48

Опубликован легковесный Live-дистрибутив AntiX 23.2, построенный на пакетной базе Debian и нацеленный на установку на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 12, но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Для инициализации на выбор могут использоваться runit или sysvinit. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но дополнительно в поставку включены fluxbox, jwm и herbstluftwm. Размер iso-образов: 2.1 ГБ (полный, включает LibreOffice и 4 оконных менеджера – IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm), 1.2 ГБ (базовый), 564 МБ (без графики) и 249 МБ (установка по сети). Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386.

В новом выпуске выполнена синхронизация с пакетной базой Debian 12 (Bookworm). В полной сборке предложено ядро Linux 6.1.105, а в остальных сборках 5.10.224. Обновлены версии приложений, например, LibreOffice 24.8.2, Firefox 128.3.0esr, Seamonkey 2.53.19.1. Прекращена поставка приложения smtube для просмотра YouTube.

Состав:

  • Пользовательское окружение по умолчанию построено на основе оконного менеджера IceWM и файлового менеджера zzzFM.
  • Мультимедийный сервер pipewire и менеджер звуковых сеансов WirePlumber в полных редакциях (в остальных редакциях ALSA).
  • Воспроизведение звука: xmms.
  • Просмотр видео: celluloid и mpv.
  • Просмотр изображений: mirage.
  • Прослушивание интернет-радио: streamtuner2.
  • Ведение заметок: cherrytree.
  • Просмотр PDF-документов: qpdfview.
  • Навигация по приложениям: App Select.
  • Файловые менеджеры: zzzFM, rox-filer, mc.
  • Конвертация звука и видео: winff и asunder.
  • Настройка сети: connman, gnome-ppp и ceni.
  • Текстовые редакторы: geany, leafpad.
  • Инструменты для ремастеринга и создания снимков установленной системы: iso-snapshot и remaster.
  • Резервное копирование: luckybackup.
  • Работа с электронной почтой: Claws Mail.
  • Сканирование документов: simple-scan.
  • Загрузка торрентов: transmission-gtk.
  • Настройка: antiX Control Centre.
  • Разное: bootrepair, Package Installer, Network Assistant, User Manager, ddm-mx (установщик драйверов NVIDIA).
  • Консольные приложения: редакторы nano и vim-tiny, RSS-ридер newsboat, чат irssi, аудиоплеер mocp, радио pmrp, видеоплеер mpv, загрузчик YouTube ytfzf, торрент rtorrent.

Дополнительно можно отметить обновление легковесного дистрибутива MX Linux 23.4, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки (x86_64, i386) с рабочим столом Xfce (2.3 ГБ), а также 64-разрядные сборки с рабочим столом KDE (2.8 ГБ) и сборки (1.8 ГБ) с оконным менеджером Fluxbox.

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 12.5. Обновлены версии приложений. Как и в прошлых выпусках по умолчанию продолжает использоваться система инициализации sysVinit, а systemd можно установить в качестве опции. Пакет с ядром Linux обновлён до версии 6.1.106. В сборке с расширенной поддержкой оборудования задействовано ядро 6.10.10 с патчами от проекта liqourix.
  • Обновлены компоненты Xfce 4.18.
  • В MX Packageinstaller обеспечен показ всех установленных пакетов во вкладках "Enabled", "test" и "backports", а не только установленных пакетов, которые имеются в настроенном репозитории. Более заметно выделены отличия в версиях пакетов, установленных и имеющихся в репозитории. Во вкладке "flatpak" добавлена возможность использования фильтра для показа только верифицированных пакетов.
  • В утилите live-usb-maker при создании live-накопителей с шифрованием разделов по умолчанию задействован формат LUKS2.
  • Улучшен интерфейс MX-usb-unmounter, добавлена опция для показа индикатора в системном лотке при вставке внешнего накопителя.
  • В pipewire-setup-mx повышена стабильность работы pipewire/wireplumber для пользователей KDE.
  • В MX Tweak добавлена настройка для включения или отключения автозапуска обработчика для вывода уведомлений о появлении обновлений в системном лотке.
  • В сборку на базе оконного менеджера Fluxbox добавлен интерфейс job-scheduler для настройки crontab.


  1. Главная ссылка к новости (https://antixlinux.com/antix-2...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации SysVinit 3.10
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 23.3
  4. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 23.1
  5. OpenNews: После 12-летнего перерыва опубликован дистрибутив Damn Small Linux 2024
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62011-antix
Ключевые слова: antix, mxlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:00, 08/10/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    >Размер iso-образов: 2.1 ГБ (полный, включает LibreOffice и 4 оконных менеджера – IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm), 1.2 ГБ (базовый), 564 МБ (без графики) и 249 МБ (установка по сети).

    Люди, ответственные за выпуск дистрибутива, в курсе размера болванок. Это похвально и весьма редко в наше время.

     
     
  • 2.3, КО (?), 08:10, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пфф, ты можешь ссылку на дистр на болванку записать, экономно просто жесть
     
     
  • 3.6, Axel (??), 08:40, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё дешевле распечатать болванку с QR кодом на ссылку для загрузки.
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:46, 08/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Антикс в последних версий прямо хорош из коробки. Обычно в дистрибутивах с icewm на внешний вид всем плевать, а у них нормально не только на скриншоте, а еще и пользоваться удобно :)
    Ну и приложения у них подобраны более менее нормально - если не хочется заморачиваться и базовые самому собирать.

    Стабильно, надежно, быстро и без лёнькиных велосипедов.

     
  • 1.8, Швондик (?), 08:46, 08/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    в такие дистры нужно не забывать вставлять Compiz Fusion
    <img src=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Zorin_Cube.png>
     
  • 1.9, Аноним (9), 08:48, 08/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Вот прям пользовался бы если бы не sysVinit, вот зачем мне нераспространненая система инициализации которую никто не развивает, кроме кучки интузиастов, которые сегодня есть завтра им надоело?
     

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