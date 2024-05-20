Выпуск дистрибутива MX Linux 23.3

> Достойный дистрибутив. Linux с человеческим лицом!

Жалко, что под капотом сущая помойка из-за которой оно не может переживать апгрейды с одного мажорного релиза на другой. Да и местами бывают дистроспецифичные глюки в таких местах, где не ожидаешь.

А в остальном да, пресеты для людей, над изкоробкой и гайдами для нубасов тоже подумали.

