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Выпуск дистрибутива MX Linux 23.3

20.05.2024 07:53

Опубликован релиз легковесного дистрибутива MX Linux 23.3, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки (x86_64, i386) с рабочим столом Xfce (2.1 ГБ), а также 64-разрядные сборки с рабочим столом KDE (2.6 ГБ) и сборки (1.7 ГБ) с оконным менеджером Fluxbox.

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 12.5. Обновлены версии приложений. Как и в прошлых выпусках по умолчанию продолжает использоваться система инициализации sysVinit, а systemd можно установить в качестве опции. Пакет с ядром Linux обновлён до версии 6.1.90.
  • В базовую поставку включены мета-пакеты build-essential, включающие компилятор и инструменты для разработчиков, которые можно использовать в MX Linux для компиляции и сборки драйверов.
  • В OEM-режиме работы инсталлятора предоставлена возможность выбора системного языка до начала этапа настройки (конфигуратор будет сразу показан на выбранном языке).
  • Задействован по умолчанию мультимедийный сервер Pipewire 1.0.
  • В утилиты управления локалями добавлена функция для удаления всех вариантов руководств на языках, отличных от выставленного в системе по умолчанию.
  • В live-remaster добавлена опция для сжатия образов с использованием алгоритма zstd.
  • Предоставлена возможность использования systemd в live-сборках, через указание при загрузке параметра ядра "init=/lib/systemd/systemd".


  1. Главная ссылка к новости (https://mxlinux.org/blog/mx-23...)
  2. OpenNews: Опубликован AV Linux MX-23.2, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  3. OpenNews: Доступны дистрибутивы MX Linux 23.2 и AV Linux 23.1
  4. OpenNews: Подготовлена редакция дистрибутива MX Linux для плат Raspberry Pi
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61211-mxlinux
Ключевые слова: mxlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:11, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Достойный дистрибутив. Linux с человеческим лицом!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:57, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Достойный дистрибутив. Linux с человеческим лицом!

    Жалко, что под капотом сущая помойка из-за которой оно не может переживать апгрейды с одного мажорного релиза на другой. Да и местами бывают дистроспецифичные глюки в таких местах, где не ожидаешь.

    А в остальном да, пресеты для людей, над изкоробкой и гайдами для нубасов тоже подумали.

     
     
  • 3.18, пох. (?), 11:06, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жалко, что под капотом сущая помойка из-за которой оно не может переживать апгрейды с одного мажорного релиза на другой.

    сие высказывание актуально для любого linooops

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:32, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохой дистр, хоть и не использую линепс в качестве десктопа, но на виртуалке когда-то очень понравился.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:04, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    чем понравился, обоями?
     
     
  • 3.6, Качегар паровоза П36 (?), 09:14, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адекватным дизайном элементов управления и собственными годными утилитами. "Обои" у меня — это всегда заливка сплошным цветом, чаще просто тёмно-серый.
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:46, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая ОС, пользоваться ей я конечно не буду.
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:15, 20/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:20, 20/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.11, Анониматор (?), 10:23, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О, дистр с минимальным уровнем ненависти на опеннет.
    Жаль только нигде в жизни не встречал.
     
     
  • 2.16, пох. (?), 11:04, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в жизни вообще сложно встретить что-то отличающееся от винды и макоси
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:16, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что обсуждать совершенно нечего. Ну кроме стабильного первого места на distrowatch.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:26, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый лучший дистрибутив. По сравнению со "штабильным" Дебианом, просто конфетка.
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:55, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > линукс на десктопе до добра не доведёт

    У Линуса что?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:00, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://opennet.ru/61052-fedora
     
  • 2.17, пох. (?), 11:05, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У Линуса что?

    макбук про
    как и у всех разработчиков (реальных, кто зарабатывает деньги, а не пишет хеллоуворлды для локалхоста)

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 11:51, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на Макбуке Линукс.
     
     
  • 4.25, Аноним (10), 11:55, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в уютной виртуалочке
     
  • 4.26, Аноним (26), 12:04, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через ssh в удалённом контейнере. Да.
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:05, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Visual Studio Code хихихи
     
     
  • 4.28, Аноним (26), 12:09, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Visual Studio Code

    А есть альтернативы? (реальные)

     

  • 1.19, beck (??), 11:06, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Проблема всех этих луддитов в том, что чем дальше от мейнстрима, тем сложнее и дороже (в смысле потребных ресурсов) поддержка совместимости.

    Я ещё понимаю копаться в экспериментальных дистрах типа гуикса, но это... впрочем, охота пуще неволи.

     
     
  • 2.20, пох. (?), 11:08, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > типа гуикса

    это который запретил себя скачивать с российских ip адресов?

     
     
  • 3.24, Аноним (23), 11:52, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большая проблема что-ли?
     

  • 1.22, Хфашист (?), 11:48, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый велосипедостроительный дистр в истории, как говорится сломаем то, что работало, и форкнем то, что нафиг не нужно. И кстати, где про "антифашизм", они что не поддерживают Алибасова с antiX?
     

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