Выпуск дистрибутива MX Linux 23.3

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|2.4, Аноним (4), 08:57, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Достойный дистрибутив. Linux с человеческим лицом!
Жалко, что под капотом сущая помойка из-за которой оно не может переживать апгрейды с одного мажорного релиза на другой. Да и местами бывают дистроспецифичные глюки в таких местах, где не ожидаешь.
А в остальном да, пресеты для людей, над изкоробкой и гайдами для нубасов тоже подумали.
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|3.18, пох. (?), 11:06, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Жалко, что под капотом сущая помойка из-за которой оно не может переживать апгрейды с одного мажорного релиза на другой.
сие высказывание актуально для любого linooops
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|1.3, Аноним (3), 08:32, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неплохой дистр, хоть и не использую линепс в качестве десктопа, но на виртуалке когда-то очень понравился.
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|3.6, Качегар паровоза П36 (?), 09:14, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Адекватным дизайном элементов управления и собственными годными утилитами. "Обои" у меня — это всегда заливка сплошным цветом, чаще просто тёмно-серый.
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|1.11, Анониматор (?), 10:23, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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О, дистр с минимальным уровнем ненависти на опеннет.
Жаль только нигде в жизни не встречал.
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|2.16, пох. (?), 11:04, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в жизни вообще сложно встретить что-то отличающееся от винды и макоси
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|2.21, Аноним (21), 11:16, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что обсуждать совершенно нечего. Ну кроме стабильного первого места на distrowatch.
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|1.12, Аноним (12), 10:26, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самый лучший дистрибутив. По сравнению со "штабильным" Дебианом, просто конфетка.
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|2.17, пох. (?), 11:05, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У Линуса что?
макбук про
как и у всех разработчиков (реальных, кто зарабатывает деньги, а не пишет хеллоуворлды для локалхоста)
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|1.19, beck (??), 11:06, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Проблема всех этих луддитов в том, что чем дальше от мейнстрима, тем сложнее и дороже (в смысле потребных ресурсов) поддержка совместимости.
Я ещё понимаю копаться в экспериментальных дистрах типа гуикса, но это... впрочем, охота пуще неволи.
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|2.20, пох. (?), 11:08, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> типа гуикса
это который запретил себя скачивать с российских ip адресов?
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|1.22, Хфашист (?), 11:48, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самый велосипедостроительный дистр в истории, как говорится сломаем то, что работало, и форкнем то, что нафиг не нужно. И кстати, где про "антифашизм", они что не поддерживают Алибасова с antiX?
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