Доступны дистрибутивы MX Linux 23.2 и AV Linux 23.1

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|1.2, Аноним (2), 18:47, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Также состоялся выпуск дистрибутива AV Linux 23.1, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента
Есть похожая мультимедийная редакция Ubuntu - UbuntuStudio. С самого начала был легковесный xfce.. Как только перешли на KDE, сразу появились какие-то тормоза в интерфейсе и т.д. Вполне понятно, что работая с контентом, у вас скорее всего будет относительно мощная машина, но тут по большей части результат дележки мощностей рабочего окружения и самих программ. Xfce справлялся с задачей рабочего окружения достаточно экономично.
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|1.7, Швондик (?), 19:23, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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у меня на MX Linux 64-бит работает Aureal Vortex 2 с чипом AU8830, которая на Windos 7/10 х64 не работает. Звук в фильмах ахренеть какой детализированный, на обычных звуковых так не слышно, даже на дорогих
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|2.9, Аноним (-), 19:28, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, "раньше было лучше"?
Надеюсь у тебя провода из безкислородного серебра и разьемы из чистой платины)
Во времена доса - да была отличная вещь, а сейчас... разговоры как про "теплый ламповый звук"
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|3.11, Швондик (?), 19:31, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня в компе стоят сразу 2 звуковых карты + встроенная - проверить какая лучше звучит достаточно 10 секунд на переподключение наушников. Даже на Ютюбе звук более детализированный, просто фантастика. Ну не хочешь - не верь!
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|4.15, Аноним (-), 19:39, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не буду спорить.
Иначе придется просить графики неравномерности АЧХ, гармонических искажений и прочего узкоспециализированного.
Просто иногда "повышенная детализированось" оказывалась шумами)
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|6.28, penetrator (?), 20:51, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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этих клаудов дофига, и у всех проблемы, у большинства на 4кгц полная задница, есть на 400 Гц, и на 1 кгц
серии Flight S и все стингеры самые провальные
ну и как ты можешь что-то оценить, если твои наушники даже в сравнении с дешевыми студийными M40 - игровые свистоперделки
тебе просто нравится окрашивание звука твоим звуковым трактом
источник тестов rtings.com
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|2.18, Шарп (ok), 19:50, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>на обычных звуковых так не слышно
Надеюсь провода из бескислородной меди и на подставках из красного дерева, а то детали звука будут НЕ ТАКИМИ СЛЫШИМЫМИ.
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|4.21, Аноним (-), 20:07, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можно было просто разогнуть металическую вешалку и на двойном слепом тестирование не будет никакой разницы)
Все эти разговоры про звук очень забавно читать, особенно когда человек потратил тонны денег и не хочет чувствовать себя немамонтом.
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|2.25, Аноним (25), 20:21, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол, да он же по сравнению с любой средней современной встройкой хлам.
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|1.12, penetrator (?), 19:35, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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может кто-то прояснить?
Mixbus и Mixbus32С пропиетарные продукты как это связано с дистрибутивами линукса?
у кого есть лицензии наверное не баран и сам скачает с сайта производителя?
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|2.31, Lyrix (ok), 22:01, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Harrison Mixbus коммерческий, со своими "плагинами" вшитыми в микшер, но построен он на "голом" Ardour, без этих свистоперделок, что эмулируют железную консоль. Ну, может ещё какие "ограничения" есть, не пользовался ни тем ни другим. Работаю в Reaper.
ПС: В Ardour можно подгрузить бесплатные плагины от Analog Obsession (через yabridge), будет тот же "аналоговый" Харрисон, только SSL, Neve или API :) Поэтому хз, зачем он там, правда...
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|1.14, Аноним (-), 19:35, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Предложено более 1000 открытых и коммерческих звуковых плагинов.
Интересно, а как предлагаются "коммерческие" плагины?
Просто ссылка на сайт, где их можно купить?
Или что-то более хитрое?
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|1.16, penetrator (?), 19:42, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> редакторы видео Cinelerra, Openshot, LiVES
странный выбор, положить платный миксбас норм, а Resolve нет? притом есть бесплатный, но можно и версию Studio тоже как бы в Demo
притом Resolve единственный кто OFX поддерживает, если не считать композитинг в лице отдельного Fusion и пожалуй Foundry NUKE
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|1.26, Аноним (26), 20:33, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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antiX лучше, оно нормально работает даже на 2 ядрах и 2 гигабайтах памяти древнего ноутбука, а вот MX - заметно тормозит.
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|2.27, Аноним (1), 20:36, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, согласен, mx - удивительный жиробас, а вот антикс реально уникальный дистр.
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|3.35, Аноним (35), 22:35, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> да, согласен, mx - удивительный жиробас, а вот антикс реально уникальный дистр.
Плюсом в копилку antiX является то, что при осторожном и должном обновлении оно умеет переживать в мажорный апгрейд с релиза на релиз, в отличии от костылявого MXLinux.
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|1.32, Nick (??), 22:10, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Mx Linux, устаревший дизайн, и куча предостановленых приложений
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|1.33, Аноним (35), 22:23, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Пользовательское окружение Xfce заменено на Enlightenment 0.25.4."
Мало того, что этот дистр и до этого был очень "специфичным" в использовании из-за сомнительных изкоробочных решений, от которых сквозило наколенным васянством, так они ещё и на этот наркоманский шаг пошли, в сторону ещё большего уменьшения стабильности за счёт миграции на сомнительную по стабильности DE.
Что раньше было кривое ненужно, так теперь ещё и глюкавое кривое ненужно, спасибо, но нет!
А вот проект kxstudio действительно жаль, так и залип на древней 20.04 версии и ко сему дню зело протух.
Осталось только UbuntuStudio, но там ничего примечательного из измений/патчей нет, просто убунточка с изкоробочными предустановками из стандартных реп.
Видимо музыканты наигрались в чудосборки, а жаль.
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|2.36, Аноним (25), 22:51, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но почему жаль-то? Мы же не говорим «жаль, что юзеры винды наигрались в ZverCD».
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|1.37, ваноним (?), 23:10, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Пользовательское окружение Xfce заменено на Enlightenment
Так сборочка-то где с Е?
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