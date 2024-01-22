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Доступны дистрибутивы MX Linux 23.2 и AV Linux 23.1

22.01.2024 18:28

Опубликован релиз легковесного дистрибутива MX Linux 23.2, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки (x86_64, i386) с рабочим столом Xfce (2.3 ГБ), а также 64-разрядные сборки с рабочим столом KDE (2.7 ГБ) и сборки (1.8 ГБ) с оконным менеджером Fluxbox.

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 12.4. Обновлены версии приложений. Как и в прошлых выпусках по умолчанию продолжает использоваться система инициализации sysVinit, а systemd можно установить в качестве опции.
  • Задействован мультимедийный сервер Pipewire 1.0.
  • Обновлён инсталлятор, в котором упрощён интерфейс пользователя и налажена генерация /etc/fstab.
  • Добавлена новая утилита "MX Locale" для управления системными локалями и выбора языка по умолчанию.
  • Добавлена новая утилита papirus-folder-colors для изменения цветового оформления каталогов в темах Papirus.
  • В сборке "AHS Xfce" c расширенной поддержкой оборудования, задействовано ядро Linux 6.6 с патчами liquorix, новая версия Mesa и обновления прошивок.
  • Приложение для работы с камерой webcamoid в сборке с KDE заменено на kamoso, а в сборках с Xfce и fluxbox на guvcview.
  • В iso-образы добавлен пакет build-essential, который может потребоваться для компиляции драйверов.

Также состоялся выпуск дистрибутива AV Linux 23.1, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив основан на пакетной базе MX Linux и репозитории KXStudio с коллекцией приложений для обработки звука и дополнительные пакеты собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). Дистрибутив может функционировать в Live-режиме и доступен для архитектуры x86_64 (5.3 ГБ).

Ядро Linux в AV Linux поставляется с набором патчей Liquorix для увеличения отзывчивости системы во время выполнения работ, связанных с обработкой звука. В качестве пользовательского окружения поставляется Enlightenment. В поставку входят звуковые редакторы Ardour, ArdourVST, Harrison, Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot, LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 72 стр.)

В новом выпуске:

  • Пакетная база обновлена до MX-23 и Debian 12. В качестве ядра Linux задействован выпуск 6.6.9 с патчами Liquorix.
  • Пользовательское окружение Xfce заменено на Enlightenment 0.25.4.
  • По умолчанию задействован мультимедийный сервер PipeWire 1.0.0.
  • Предоставлена возможность выбора системы инициализации: systemd или sysvinit (по умолчанию).
  • Обновлены версии программ: Ardour 8.2.5, Audacity 3.4.0, AviDemux 2.8.1, Blender 4.0.2, Cinelerra 20231230, Harrison Mixbus 32C 9.2.172 (demo), Hydrogen 1.2.0, Kdenlive 23.08.4, Musescore 4 Openshot 3.1.1, Reaper 7.07 (demo).
  • Предложено более 1000 открытых и коммерческих звуковых плагинов.


    1. Главная ссылка к новости (https://mxlinux.org/blog/mx-23...)
    2. OpenNews: Подготовлена редакция дистрибутива MX Linux для плат Raspberry Pi
    3. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 23.1
    4. OpenNews: Опубликованы дистрибутивы AV Linux MX 21.2, MXDE-EFL 21.2 и Daphile 22.12
    5. OpenNews: Опубликован AV Linux 2021.05.22, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
    Лицензия: CC BY 3.0
    Короткая ссылка: https://opennet.ru/60479-mxlinux
    Ключевые слова: mxlinux, avlinux
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


    Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:41, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скриншоты шикарного качества! Разрабы заботятся о зрителях!
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:47, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Также состоялся выпуск дистрибутива AV Linux 23.1, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента

    Есть похожая мультимедийная редакция Ubuntu - UbuntuStudio. С самого начала был легковесный xfce.. Как только перешли на KDE, сразу появились какие-то тормоза в интерфейсе и т.д. Вполне понятно, что работая с контентом, у вас скорее всего будет относительно мощная машина, но тут по большей части результат дележки мощностей рабочего окружения и самих программ. Xfce справлялся с задачей рабочего окружения достаточно экономично.

     
  • 1.7, Швондик (?), 19:23, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    у меня на  MX Linux 64-бит работает Aureal Vortex 2 с чипом AU8830, которая на Windos 7/10 х64 не работает. Звук в фильмах ахренеть какой детализированный, на обычных звуковых так не слышно, даже на дорогих
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 19:28, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, "раньше было лучше"?
    Надеюсь у тебя провода из безкислородного серебра и разьемы из чистой платины)
    Во времена доса - да была отличная вещь, а сейчас... разговоры как про "теплый ламповый звук"
     
     
  • 3.11, Швондик (?), 19:31, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня в компе стоят сразу 2 звуковых карты + встроенная - проверить какая лучше звучит достаточно 10 секунд на переподключение наушников. Даже на Ютюбе звук более детализированный, просто фантастика. Ну не хочешь - не верь!
     
     
  • 4.15, Аноним (-), 19:39, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не буду спорить.
    Иначе придется просить графики неравномерности АЧХ, гармонических искажений и прочего узкоспециализированного.
    Просто иногда "повышенная детализированось" оказывалась шумами)
     
  • 4.17, penetrator (?), 19:43, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а давай ты назовешь модель своих наушников?
     
     
  • 5.19, Швондик (?), 19:51, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kingston HyperX Cloud
     
     
  • 6.28, penetrator (?), 20:51, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    этих клаудов дофига, и у всех проблемы, у большинства на 4кгц полная задница, есть на 400 Гц, и на 1 кгц

    серии Flight S и все стингеры самые провальные

    ну и как ты можешь что-то оценить, если твои наушники даже в сравнении с дешевыми студийными M40 - игровые свистоперделки

    тебе просто нравится окрашивание звука твоим звуковым трактом

    источник тестов rtings.com

     
  • 3.30, Аноним (30), 21:09, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вортекс не времён дос-а, если что.
     
  • 2.10, ВасяПупкин (?), 19:30, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видео 3dfx?
     
     
  • 3.13, Швондик (?), 19:35, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обычный Geforce
     
  • 2.18, Шарп (ok), 19:50, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на обычных звуковых так не слышно

    Надеюсь провода из бескислородной меди и на подставках из красного дерева, а то детали звука будут НЕ ТАКИМИ СЛЫШИМЫМИ.

     
     
  • 3.20, Швондик (?), 19:52, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня аудио провод припаян к динамикам серебрянным припоем
     
     
  • 4.21, Аноним (-), 20:07, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно было просто разогнуть металическую вешалку и на двойном слепом тестирование не будет никакой разницы)
    Все эти разговоры про звук очень забавно читать, особенно когда человек потратил тонны денег и не хочет чувствовать себя немамонтом.
     
  • 2.25, Аноним (25), 20:21, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, да он же по сравнению с любой средней современной встройкой хлам.
     

  • 1.12, penetrator (?), 19:35, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    может кто-то прояснить?

    Mixbus и Mixbus32С пропиетарные продукты как это связано с дистрибутивами линукса?

    у кого есть лицензии наверное не баран и сам скачает с сайта производителя?

     
     
  • 2.31, Lyrix (ok), 22:01, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Harrison Mixbus коммерческий, со своими "плагинами" вшитыми в микшер, но построен он на "голом" Ardour, без этих свистоперделок, что эмулируют железную консоль. Ну, может ещё какие "ограничения" есть, не пользовался ни тем ни другим. Работаю в Reaper.
    ПС: В Ardour можно подгрузить бесплатные плагины от Analog Obsession (через yabridge), будет тот же "аналоговый" Харрисон, только SSL, Neve или API :) Поэтому хз, зачем он там, правда...
     

  • 1.14, Аноним (-), 19:35, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Предложено более 1000 открытых и коммерческих звуковых плагинов.

    Интересно, а как предлагаются "коммерческие" плагины?
    Просто ссылка на сайт, где их можно купить?
    Или что-то более хитрое?

     
  • 1.16, penetrator (?), 19:42, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > редакторы видео Cinelerra, Openshot, LiVES

    странный выбор, положить платный миксбас норм, а Resolve нет? притом есть бесплатный, но можно и версию Studio тоже как бы в Demo

    притом Resolve единственный кто OFX поддерживает, если не считать композитинг в лице отдельного Fusion и пожалуй Foundry NUKE

     
  • 1.23, Аноним (23), 20:14, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    rtl8812au сразу завелся
     
  • 1.26, Аноним (26), 20:33, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    antiX лучше, оно нормально работает даже на 2 ядрах и 2 гигабайтах памяти древнего ноутбука, а вот MX - заметно тормозит.
     
     
  • 2.27, Аноним (1), 20:36, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, согласен, mx - удивительный жиробас, а вот антикс реально уникальный дистр.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 22:35, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > да, согласен, mx - удивительный жиробас, а вот антикс реально уникальный дистр.

    Плюсом в копилку antiX является то, что при осторожном и должном обновлении оно умеет переживать в мажорный апгрейд с релиза на релиз, в отличии от костылявого MXLinux.


     

  • 1.29, Аноним (30), 21:08, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да в какой месте мх легковесный
     
  • 1.32, Nick (??), 22:10, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Mx Linux, устаревший дизайн, и куча предостановленых приложений
     
  • 1.33, Аноним (35), 22:23, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Пользовательское окружение Xfce заменено на Enlightenment 0.25.4."

    Мало того, что этот дистр и до этого был очень "специфичным" в использовании из-за сомнительных изкоробочных решений, от которых сквозило наколенным васянством, так они ещё и на этот наркоманский шаг пошли, в сторону ещё большего уменьшения стабильности за счёт миграции на сомнительную по стабильности DE.

    Что раньше было кривое ненужно, так теперь ещё и глюкавое кривое ненужно, спасибо, но нет!

    А вот проект kxstudio действительно жаль, так и залип на древней 20.04 версии и ко сему дню зело протух.
    Осталось только UbuntuStudio, но там ничего примечательного из измений/патчей нет, просто убунточка с изкоробочными предустановками из стандартных реп.

    Видимо музыканты наигрались в чудосборки, а жаль.

     
     
  • 2.36, Аноним (25), 22:51, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но почему жаль-то? Мы же не говорим «жаль, что юзеры винды наигрались в ZverCD».
     

  • 1.37, ваноним (?), 23:10, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Пользовательское окружение Xfce заменено на Enlightenment

    Так сборочка-то где с Е?

     

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