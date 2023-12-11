Обновление Debian 12.4

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|1.3, Аноним (3), 08:07, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Единственный дистрибутив на который можно положиться везде и всегда.
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|2.4, Аноним (4), 08:19, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да даже на относительно старых версиях можно сидеть. И пакетов хватит на многие года.
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|2.6, Аноним (32), 08:23, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Можно было в 2003. Сейчас увы болото без цели и смысла. В работе им не воспользоваться, а для десктопа всё слишком старое и всратое.
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|3.8, Аноним (8), 08:25, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> В работе им не воспользоваться, а для десктопа всё слишком старое и всратое.
Убунту - древнее африканское слово, означающее "я не сумел настроить дебиан".
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|4.20, Аноним (20), 09:47, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А пользователи дебиана получают важную медальку «профессиональный настройщик линукса», слышал очень ценится!
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|3.17, Аноним (17), 09:33, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну если ты школьник, ставь себе Arch Linux. Я взрослый человек, мне некогда играться.
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|4.28, Аноним (32), 10:10, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причём тут играться? Речь об удобстве использования и поддержке современных возможностей. Зачем нужен дебиан, который нужно специально настраивать и пользоваться софтом 5 летней давности?
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|2.11, лютый арчешкольник... (?), 08:49, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Единственный дистрибутив на который можно положиться везде и всегда.
чё там, openjdk 21 ещё не завезли? openjdk 8 и 11 уже выкинули? мощь так и прёт...
можно выбрать версию nginx в диапазоне 1.14 - 1.22 ? nodejs 12-20? postgres 10-15?
ах, нет, гвоздями приколочено? всегда и везде... квак...
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|3.16, Аноним (16), 09:21, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В защиту дебиана, он и не позиционировался свежесофтовым дистром, вроди.
А так аппимэйдж, флэтпак или версия "сид" наконец. Только не стоит начинать демогогии по поводу, "да нафиг он тогда нужен". На арче тоже пользуют флэтпаки и эппы... И ни чо )))
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|4.29, Аноним (32), 10:12, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ждк и ноду во флэтпаке? Идите вы знаете куда с такими советами...
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|1.5, Аноним (8), 08:22, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пакеты с ядром в Дебиане называются linux-image, а не kernel-image.
А так - радует, что баг с ядром довольно быстро исправили. Едем дальше.
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|1.12, Аноним (12), 08:54, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, эти минорные релизы стабильнее тех обновлений, что прилетают между ними?
Мне, как админу любимого локалхоста, лучше ждать этих релизов или можно хоть каждый день обновляться?
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|2.18, nox. (?), 09:33, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ubuntu давно уже рассматриваю только в качестве репозитория. Ну серверную версию можно поставить, хотя последнее время из-за особых требований заказчиков ставлю другие серверные ОС. А так десктоп Ubuntu уже давно ничего из себя не представляет, в том числе и на домашних ПК. Не думал, что скажу это. Поэтому ваш вопрос немного некорректен. Надо так: "Чем он лучше, чем ничего?" Да всем, получается.
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|3.23, Аноним (20), 09:50, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Убунта предоставляет бесплатные обновления безопасности, и из коробки идет настроенной, что экономит время и деньги. Но согласен, что у них будто застой какой-то. Мб обнаружили, что красноглазики платить ни за что на десктопе не готовы, и деньги можно заработать только в серверном динуксе.
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|3.25, fl (?), 09:54, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Mint поприятней и стабильней, если от цинамона не воротит.
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|3.27, User (??), 10:00, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шо, тоже "Astra Linux Special Edition 1.7 Воронеж" настиг? Нуу... разделяю-и-сочувствую :).
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|1.14, Аноним (14), 09:06, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> linux-image-6.1.0-15, основанный на версии ядра 6.1.66
Извращенцы какие-то. Потом ломай логову, какая у тебя на самом деле версия.
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