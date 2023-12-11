Обновление Debian 12.4

Сформировано корректирующее обновление дистрибутива Debian 12.4, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 94 обновления с устранением проблем со стабильностью и 65 обновлений с устранением уязвимостей. Выпуск Debian 12.3 решено пропустить из-за выявления на финальной стадии его подготовки ошибки в пакете с ядром linux-image-6.1.0-14, которая может привести к повреждению данных в ФС Ext4.

В Debian 12.4 поставляется пакет с ядром linux-image-6.1.0-15, основанный на версии ядра 6.1.66 и включающей исправление проблемы. Из изменений в Debian 12.4 также можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов gnome-shell, mutter, nvidia-graphics-drivers, postgresql-15, qemu, systemd, xen, tbsync, gosa, lastpass-cli. Удалён пакет gimp-dds, который больше не требуется, так как его функциональность теперь встроена в GIMP.

Добавлен пакет llvm-toolchain-16 на базе LLVM/Clang 16, необходимый для сборки новых версий браузера Chromium. В gnome-characters и fonts-noto-color-emoji добавлена поддержка Unicode 15.1. В libsolv включена поддержка алгоритма сжатия zstd. В qbittorrent при использовании web-интерфейса по умолчанию отключён UPnP.

Для загрузки и установки "с нуля" подготовлены установочные сборки c Debian 12.4. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 12.4, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



