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Обновление Debian 12.4

11.12.2023 07:40

Сформировано корректирующее обновление дистрибутива Debian 12.4, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 94 обновления с устранением проблем со стабильностью и 65 обновлений с устранением уязвимостей. Выпуск Debian 12.3 решено пропустить из-за выявления на финальной стадии его подготовки ошибки в пакете с ядром linux-image-6.1.0-14, которая может привести к повреждению данных в ФС Ext4.

В Debian 12.4 поставляется пакет с ядром linux-image-6.1.0-15, основанный на версии ядра 6.1.66 и включающей исправление проблемы. Из изменений в Debian 12.4 также можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов gnome-shell, mutter, nvidia-graphics-drivers, postgresql-15, qemu, systemd, xen, tbsync, gosa, lastpass-cli. Удалён пакет gimp-dds, который больше не требуется, так как его функциональность теперь встроена в GIMP.

Добавлен пакет llvm-toolchain-16 на базе LLVM/Clang 16, необходимый для сборки новых версий браузера Chromium. В gnome-characters и fonts-noto-color-emoji добавлена поддержка Unicode 15.1. В libsolv включена поддержка алгоритма сжатия zstd. В qbittorrent при использовании web-интерфейса по умолчанию отключён UPnP.

Для загрузки и установки "с нуля" подготовлены установочные сборки c Debian 12.4. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 12.4, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Debian 12.3 отложен из-за проблемы, приводящей к повреждению ФС Ext4
  3. OpenNews: Обновление Debian 12.2 и 11.8
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 6
  5. OpenNews: Для Debian и Ubuntu создан репозиторий со свежими версиями ядра Linux
  6. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60265-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 08:07, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственный дистрибутив на который можно положиться везде и всегда.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:19, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да даже на относительно старых версиях можно сидеть. И пакетов хватит на многие года.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 09:47, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дебиан сразу выходит старым лол.
     
     
  • 4.30, Shevchuk (ok), 10:14, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дедиан
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 10:25, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дедиан для дединсайдов
     
  • 2.6, Аноним (32), 08:23, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Можно было в 2003. Сейчас увы болото без цели и смысла. В работе им не воспользоваться, а для десктопа всё слишком старое и всратое.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 08:25, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > В работе им не воспользоваться, а для десктопа всё слишком старое и всратое.

    Убунту - древнее африканское слово, означающее "я не сумел настроить дебиан".

     
     
  • 4.9, Аноним (32), 08:26, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Даже шутка из 2003 =)
     
     
  • 5.10, Аноним (8), 08:29, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первый выпуск бубунты был в октябре 2004-го, если что.
     
  • 4.20, Аноним (20), 09:47, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А пользователи дебиана получают важную медальку «профессиональный настройщик линукса», слышал очень ценится!
     
  • 3.17, Аноним (17), 09:33, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну если ты школьник, ставь себе Arch Linux. Я взрослый человек, мне некогда играться.
     
     
  • 4.28, Аноним (32), 10:10, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причём тут играться? Речь об удобстве использования и поддержке современных возможностей. Зачем нужен дебиан, который нужно специально настраивать и пользоваться софтом 5 летней давности?
     
  • 2.11, лютый арчешкольник... (?), 08:49, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Единственный дистрибутив на который можно положиться везде и всегда.

    чё там, openjdk 21 ещё не завезли? openjdk 8 и 11 уже выкинули? мощь так и прёт...
    можно выбрать версию nginx в диапазоне 1.14 - 1.22 ? nodejs 12-20? postgres 10-15?
    ах, нет, гвоздями приколочено? всегда и везде... квак...

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 09:21, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В защиту дебиана, он и не позиционировался свежесофтовым дистром, вроди.
    А так аппимэйдж, флэтпак или версия "сид" наконец. Только не стоит начинать демогогии по поводу, "да нафиг он тогда нужен". На арче тоже пользуют флэтпаки и эппы... И ни чо )))
     
     
  • 4.29, Аноним (32), 10:12, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ждк и ноду во флэтпаке? Идите вы знаете куда с такими советами...
     

  • 1.5, Аноним (8), 08:22, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пакеты с ядром в Дебиане называются linux-image, а не kernel-image.

    А так - радует, что баг с ядром довольно быстро исправили. Едем дальше.

     
  • 1.7, dannyD (?), 08:24, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да, вчерась обновился, слегка удивился.
     
  • 1.12, Аноним (12), 08:54, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, эти минорные релизы стабильнее тех обновлений, что прилетают между ними?
    Мне, как админу любимого локалхоста, лучше ждать этих релизов или можно хоть каждый день обновляться?

     
  • 1.13, Аноним (13), 09:06, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и чем оно лучше Убунту?
     
     
  • 2.15, Аноним (16), 09:16, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>Ну и чем оно лучше Убунту?

    Тем что оно не Убунту? )))))

     
  • 2.18, nox. (?), 09:33, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ubuntu давно уже рассматриваю только в качестве репозитория. Ну серверную версию можно поставить, хотя последнее время из-за особых требований заказчиков ставлю другие серверные ОС. А так десктоп Ubuntu уже давно ничего из себя не представляет, в том числе и на домашних ПК. Не думал, что скажу это. Поэтому ваш вопрос немного некорректен. Надо так: "Чем он лучше, чем ничего?" Да всем, получается.
     
     
  • 3.23, Аноним (20), 09:50, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунта предоставляет бесплатные обновления безопасности, и из коробки идет настроенной, что экономит время и деньги. Но согласен, что у них будто застой какой-то. Мб обнаружили, что красноглазики платить ни за что на десктопе не готовы, и деньги можно заработать только в серверном динуксе.
     
  • 3.25, fl (?), 09:54, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Mint поприятней и стабильней, если от цинамона не воротит.
     
  • 3.27, User (??), 10:00, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шо, тоже "Astra Linux Special Edition 1.7 Воронеж" настиг? Нуу... разделяю-и-сочувствую :).
     
     
  • 4.31, Аноним (12), 10:21, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смоленск! Только Смоленск!
     
  • 2.19, Аноним (17), 09:34, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем Убунту.
     
  • 2.22, Аноним (21), 09:48, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дебиан хуже Убунту.
     
  • 2.24, 1 (??), 09:53, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    автообновления нет
     

  • 1.14, Аноним (14), 09:06, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > linux-image-6.1.0-15, основанный на версии ядра 6.1.66

    Извращенцы какие-то. Потом ломай логову, какая у тебя на самом деле версия.

     
     
  • 2.26, 1 (??), 09:54, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прочитай книжку про LTS
     

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