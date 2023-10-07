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Обновление Debian 12.2 и 11.8

07.10.2023 21:30

Сформировано второе корректирующее обновление дистрибутива Debian 12, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 117 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 52 обновления с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 12.2 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов clamav, dbus, dpdk, gtk+3.0, mariadb, mutt, nvidia-settings, openssl, qemu, rar, roundcube, samba и systemd. Удалён пакет https-everywhere, так как данное браузерное дополнение объявлено разработчиками устаревшим из-за интеграции аналогичной функциональности в состав основных браузеров.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки c Debian 12.2. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 12.2, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 11.8, в который включено 94 обновления с устранением проблем со стабильностью и 115 обновлений с устранением уязвимостей. Из репозитория исключены пакеты atlas-cpp, ember-media, eris, libwfut, mercator, nomad, nomad-driver-lxc, skstream, varconf и wfmath из-за заброшенного или нестабильного состояния основных проектов. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты clamav, dbus, dkimpy, dpdk, mariadb-10.5, nvidia-graphics-drivers, openssl, rar, rust-cbindgen, rustc-mozilla и xen.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Обновление Debian 12.1
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 5.0, форка Debian 12 без systemd
  4. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
  5. OpenNews: Для Debian и Ubuntu создан репозиторий со свежими версиями ядра Linux
  6. OpenNews: Debian GNU/Linux исполнилось 30 лет
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59887-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:57, 07/10/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто-то в комментариях в новости про Rust утверждал, что можно жить и на старых версиях, не бегая за новыми. Ничего у вас не получится:

    rust-cbindgen New "upstream" version, to support building newer firefox-esr versions
    rustc-mozilla New "upstream" version, to support building newer firefox-esr versions
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:14, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как можно старой версией скомпилить код с функциями которые добавили только в новой?
     
     
  • 3.5, НяшМяш (ok), 22:18, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящие программисты пишут уязвимости, пользуясь только С89.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:18, 07/10/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    Истинный GNU/Linux
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:19, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:19, 07/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    Объясните, зачем нужна Дубина в 2к23?
     
     
  • 2.8, Трианонъ (?), 22:25, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ярым виндузятникам каждый раз объяснять, всё равно что лекцию на иностранном языке читать. Они всё равно не поймут. Ни русский, никакой другой язык. Так сложилось, жизнь - это боль для них.
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:25, 07/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здоровый консерватизм без слепой погони за нововведениями
     

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