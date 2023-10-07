Обновление Debian 12.2 и 11.8

Сформировано второе корректирующее обновление дистрибутива Debian 12, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 117 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 52 обновления с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 12.2 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов clamav, dbus, dpdk, gtk+3.0, mariadb, mutt, nvidia-settings, openssl, qemu, rar, roundcube, samba и systemd. Удалён пакет https-everywhere, так как данное браузерное дополнение объявлено разработчиками устаревшим из-за интеграции аналогичной функциональности в состав основных браузеров.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки c Debian 12.2. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 12.2, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 11.8, в который включено 94 обновления с устранением проблем со стабильностью и 115 обновлений с устранением уязвимостей. Из репозитория исключены пакеты atlas-cpp, ember-media, eris, libwfut, mercator, nomad, nomad-driver-lxc, skstream, varconf и wfmath из-за заброшенного или нестабильного состояния основных проектов. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты clamav, dbus, dkimpy, dpdk, mariadb-10.5, nvidia-graphics-drivers, openssl, rar, rust-cbindgen, rustc-mozilla и xen.



