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Debian GNU/Linux исполнилось 30 лет

16.08.2023 07:28

Проект Debian празднует своё тридцатилетие. Дистрибутив был впервые анонсирован Яном Мёрдоком (Ian Murdock) 16 августа 1993 года в списке рассылки comp.os.linux.development. Главной целью проекта была разработка дистрибутива, развиваемого в соответствии с духом полной открытости, свойственной Linux и GNU, а также стремление к техническому совершенству и надёжности.

За время существования Debian было выпущено 18 релизов, обеспечена поддержка 26 аппаратных архитектур, сформирован репозиторий из более чем 60 тысяч пакетов. Общий суммарных размер всех предложенных в дистрибутиве исходных текстов составляет 1.3 млрд строк кода. Суммарный размер всех пакетов - 365 GB. В проект вовлечено более 1000 разработчиков, на технологиях Debian создано около 400 производных дистрибутивов, не считая многочисленных ответвлений от таких основанных на Debian дистрибутивов, как Ubuntu.

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Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59605-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, mos87 (ok), 07:33, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >основанных на Debian дистрибутивов, как Astra Линукс.

    фиксед

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:04, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем здесь? Есть кнопочка "Исправить".
     
     
  • 3.11, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 08:12, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он не ради конструктивной правки, а ради плюсиков набросил.
     

  • 1.3, ilyafedin (ok), 07:36, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Пора на пенсию, дорогу молодым (Arch)
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:00, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толсто
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:03, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дорогу молодым (Vanilla OS)

    FTFY

     

  • 1.4, Аноним (4), 07:53, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо огромное разработчикам!
     
  • 1.5, Аноним (5), 07:55, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    только вчера после апгрейда с 10 до 12 не мог залогиниться)) но тем не менее люблю конечно дебиан, островок стабильности в море хипстерства
     
  • 1.9, Аноним (9), 08:06, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо дебиану за то, что показал, как делать дистрибутивы. И за концепцию пакетов. Дебиан - первая ось, в которой появилось что-то похожее на магазин приложений.

    Но, как правильно заметил благословенный Илья Федин, дорогу молодым. Сегодня есть куда более лучшие дистры.

     
     
  • 2.12, Аноним (-), 08:12, 16/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (-), 08:11, 16/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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