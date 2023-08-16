Debian GNU/Linux исполнилось 30 лет

Проект Debian празднует своё тридцатилетие. Дистрибутив был впервые анонсирован Яном Мёрдоком (Ian Murdock) 16 августа 1993 года в списке рассылки comp.os.linux.development. Главной целью проекта была разработка дистрибутива, развиваемого в соответствии с духом полной открытости, свойственной Linux и GNU, а также стремление к техническому совершенству и надёжности.

За время существования Debian было выпущено 18 релизов, обеспечена поддержка 26 аппаратных архитектур, сформирован репозиторий из более чем 60 тысяч пакетов. Общий суммарных размер всех предложенных в дистрибутиве исходных текстов составляет 1.3 млрд строк кода. Суммарный размер всех пакетов - 365 GB. В проект вовлечено более 1000 разработчиков, на технологиях Debian создано около 400 производных дистрибутивов, не считая многочисленных ответвлений от таких основанных на Debian дистрибутивов, как Ubuntu.



