Let's Encrypt празднует 10 лет

>GoDady ... тоже - для доменов в зоне RU это актуально? А то в марте 2022 они написали: We do not condone the unwarranted aggression from the Russian Government. We are:

Removing the Russian version of our website

No longer supporting new registrations of .ru and .ru.com

Removing all .ru domain names from our domain name aftermarket

Removing the Russian Ruble