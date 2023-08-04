Let's Encrypt празднует 10 лет

2.46 , Аноним ( 46 ), 12:43, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Пока что человечество не придумали ничего лучше. Человечество придумало как получать сертификат через DNS c DNSSEC. Но если Google продавил введение SSL, c DNSSEC он это делать не планирует. Так как правильный способ использования интернета это браузер chrome + https://dns.google/dns-query + https. Идеальная комбинация для организации MITM гуглом.

3.53 , пох. ( ? ), 13:15, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Человечество придумало как получать сертификат через DNS c DNSSEC. чем, кроме совершенно невообразимого геморроя с настройкой и поддержкой этой несуразной конструкции такой сертификат лучше летсшиткриптиного?

Там, на корневых серверах и всех промежуточных - другие, не такие васяны, они-то не кинут и у них самих не отожмут? 4.56 , Аноним ( 56 ), 13:24, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Кроме того, DNSSEC по сравнению с DNS работает раза в 2 медленнее (запросов больше). В результате если думать головой а не страдать фанатизмом, то становится понятно, что кроме альтернативно одаренных никто DNSSEC использовать не будет (пока в Вилларибо ждут DNSSEC, в Балабаджо уже страницу сайта откроют и залогинятся).

4.58 , Аноним ( 46 ), 13:32, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Человечество придумало как получать сертификат через DNS c DNSSEC.

> чем, кроме совершенно невообразимого геморроя с настройкой и поддержкой этой несуразной

> конструкции такой сертификат лучше летсшиткриптиного?

> Там, на корневых серверах и всех промежуточных - другие, не такие васяны,

> они-то не кинут и у них самих не отожмут? Тем, что это DNS может быть децентрализован или скорее федерализирован по желанию.

5.63 , пох. ( ? ), 13:43, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не может. authority в dns как раз либо персональная, либо ее нет. Никакого другого authoritative сервера зоны ru под чьим-нибудь другим отдельным от товарищмайора контролем у тебя нет и не будет.

Вот как раз CA э...децентрализованы. Хочешь вон у летсшиткрипт бери серт, а не хочешь - с bypass ssl иди на три буквы потому что пропиской не вышел, или плати денег digicert, и кланяться не забывай за то что они благосклонно у тебя, немытого, их брать изволют. А пининг, просто доверие сертификату а не авторити - немодно, немолодежно и небезопастно.

3.55 , Аноним ( 56 ), 13:20, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать А еще гугл продавил Certificate Transparency https en wikipedia org wiki Cert... 4.64 , пох. ( ? ), 13:47, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > центры его используют. В результате каждый, клиент, подключившийся по TLS может

> проверить, что полученный в подключении сертификат выпущен вледельцем домена (потому что не владельцем домена, а кем попало. В этом и проблема. А если бы кто попало просто не мог получить сертификат - как оно и было ДО ненужно-летсшиткрипты - то было бы и неинтересно. > владелец домена тоже может проверить, какие есть сертификаты для его домена). И? Иииии? И правильно - ничего. Кроме того что там их теперь тысячи у любого домена, и проверять ты будешь бесконечно. Если только он не владелец какого надо домена. Ну вот к примеру доменов google - у них все хорошо и надежно. Правда, и было с самого начала.



> Так что любой левый сетрификат со всей цепочкой подписей может стать

> причиной для бана утекших корневых сертификатов в браузерах. Это, кстати, тот но комоде этого не говорили. > Гуглу не нужен MITM, он и так про тебя знает больше, чем гуглу нужно чтоб кому нужно мог без больших затрат этот mitm себе организовать. Иначе кредитец под 0% могут дать не ему. 5.70 , Аноним ( 56 ), 14:16, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И? Иииии? У тебя приступ? Если сертификата нет в блокчейне Certificate Transparency, то клиент будет знать, что сертификат сервера подложный, а если есть, то владелец домена. И вся цепочка ответственных за генерацию подложного сертификата будет прописана и подписана в самом сертификате.

2.66 , keydon ( ok ), 13:50, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Придумало, но не для массового пользователя. Но для массового пользователя и ssl не работает - домохозяйка не знает ни про какие сертификаты, 1etsencrypt.org ей не менее мил чем letsencrypt.org.

Но конечно инфраструктура сертификатов это целом поле для денег из воздуха и слежки за пользователями на высшем уровне (казахстан не тот уровень).

