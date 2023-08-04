Let's Encrypt празднует 10 лет

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|1.1, Иваня (?), 07:55, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–18 +/–
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Я им никогда не пользовался, так как не особо вызывает доверия, юзаю Go Daddy Secure Certificate Authority. Но поздравляю с ДР!
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|2.12, Аноним (12), 09:00, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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> не особо вызывает доверия
Ну да, а вот если деньгов заплатить за воздух – совершенно другое дело. Сразу +200 к доверию.
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|3.21, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 10:07, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Доверять бесплатному сыру — такое себе. Они вас не продадут. Честно-честно.
Правда и платные продадут. Выбор из сортов г-на.
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|3.23, Атон (?), 10:27, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GoDady (BuyPass ZeroSSL SSL.com) тоже поддерживают ACME и дают бесплатные сертификаты.
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|4.38, Хейтер (?), 11:37, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>GoDady ... тоже
- для доменов в зоне RU это актуально? А то в марте 2022 они написали:
We do not condone the unwarranted aggression from the Russian Government. We are:
Removing the Russian version of our website
No longer supporting new registrations of .ru and .ru.com
Removing all .ru domain names from our domain name aftermarket
Removing the Russian Ruble
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|5.44, Атон (?), 12:30, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>>GoDady ... тоже
> - для доменов в зоне RU это актуально? А то в марте
> 2022 они написали:
> We do not condone the unwarranted aggression from the Russian Government. We
> are:
Этого резкого выпада против всех граждан РФ разом, независимо от их принадлежности к санкционным спискам, здравомыслящим людям достаточно чтобы _никогда_ не иметь дела с godady с _любыми_ _доменами_ гражданам _любых_ _стран_.
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|6.51, пох. (?), 13:11, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Значит, точно хорошие сапоги, надо брать.
Петер и его семья перехали в [] в мае, после того как их жизнь в Стокгольме резко ухудшилась. В конце [] он потерял место в английской фирме и с тех пор жил на сбережения и на случайные заработки. Кроме того, он, кажется, лишился британского паспорта
Не догадываешься, кого я цитирую?
Тому Петьке повезло сказочно, кстати - выжил, что уже удача, не сел за дискредитацию (на полном серьезе и были все шансы), не мобилизовали, и даже в Стокгольм обратно переехал, лет через десять, видимо, но, полагаю, уже не заикался о "выпадах в сторону всех граждан" и каких-то там списках. Радовался, небось, до смерти, что не угодил в совсем плохие списки.
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|6.68, Golangdev (?), 14:01, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Let's Encrypt не Open Source случаем ?
Что мешает российскому правительству поднять свою копию Let's Encrypt, чтобы, имея контроль над инфраструктурой, убрать санкционные риски ?
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|2.35, mma (?), 11:24, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пффф, все-равно кому доверять. У кого корневые тот и папа. Только самоподписаный, только хардкор.
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|3.52, пох. (?), 13:13, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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зачем? Просто из розетки выдерни. Все равно кроме твоих воображаемых друзей никто не зайдет, а им розетки без надобности.
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|2.46, Аноним (46), 12:43, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Пока что человечество не придумали ничего лучше.
Человечество придумало как получать сертификат через DNS c DNSSEC. Но если Google продавил введение SSL, c DNSSEC он это делать не планирует. Так как правильный способ использования интернета это браузер chrome + https://dns.google/dns-query + https. Идеальная комбинация для организации MITM гуглом.
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|3.53, пох. (?), 13:15, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Человечество придумало как получать сертификат через DNS c DNSSEC.
чем, кроме совершенно невообразимого геморроя с настройкой и поддержкой этой несуразной конструкции такой сертификат лучше летсшиткриптиного?
Там, на корневых серверах и всех промежуточных - другие, не такие васяны, они-то не кинут и у них самих не отожмут?
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|4.56, Аноним (56), 13:24, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кроме того, DNSSEC по сравнению с DNS работает раза в 2 медленнее (запросов больше). В результате если думать головой а не страдать фанатизмом, то становится понятно, что кроме альтернативно одаренных никто DNSSEC использовать не будет (пока в Вилларибо ждут DNSSEC, в Балабаджо уже страницу сайта откроют и залогинятся).
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|4.58, Аноним (46), 13:32, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Человечество придумало как получать сертификат через DNS c DNSSEC.
> чем, кроме совершенно невообразимого геморроя с настройкой и поддержкой этой несуразной
> конструкции такой сертификат лучше летсшиткриптиного?
> Там, на корневых серверах и всех промежуточных - другие, не такие васяны,
> они-то не кинут и у них самих не отожмут?
Тем, что это DNS может быть децентрализован или скорее федерализирован по желанию.
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|5.63, пох. (?), 13:43, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не может. authority в dns как раз либо персональная, либо ее нет. Никакого другого authoritative сервера зоны ru под чьим-нибудь другим отдельным от товарищмайора контролем у тебя нет и не будет.
Вот как раз CA э...децентрализованы. Хочешь вон у летсшиткрипт бери серт, а не хочешь - с bypass ssl иди на три буквы потому что пропиской не вышел, или плати денег digicert, и кланяться не забывай за то что они благосклонно у тебя, немытого, их брать изволют.
А пининг, просто доверие сертификату а не авторити - немодно, немолодежно и небезопастно.
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|3.55, Аноним (56), 13:20, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А еще гугл продавил Certificate Transparency https en wikipedia org wiki Cert... большой текст свёрнут, показать
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|4.64, пох. (?), 13:47, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> центры его используют. В результате каждый, клиент, подключившийся по TLS может
> проверить, что полученный в подключении сертификат выпущен вледельцем домена (потому что
не владельцем домена, а кем попало. В этом и проблема. А если бы кто попало просто не мог получить сертификат - как оно и было ДО ненужно-летсшиткрипты - то было бы и неинтересно.
> владелец домена тоже может проверить, какие есть сертификаты для его домена).
И? Иииии? И правильно - ничего. Кроме того что там их теперь тысячи у любого домена, и проверять ты будешь бесконечно.
Если только он не владелец какого надо домена. Ну вот к примеру доменов google - у них все хорошо и надежно. Правда, и было с самого начала.
> Так что любой левый сетрификат со всей цепочкой подписей может стать
> причиной для бана утекших корневых сертификатов в браузерах. Это, кстати, тот
но комоде этого не говорили.
> Гуглу не нужен MITM, он и так про тебя знает больше, чем
гуглу нужно чтоб кому нужно мог без больших затрат этот mitm себе организовать. Иначе кредитец под 0% могут дать не ему.
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|5.70, Аноним (56), 14:16, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И? Иииии?
У тебя приступ?
Если сертификата нет в блокчейне Certificate Transparency, то клиент будет знать, что сертификат сервера подложный, а если есть, то владелец домена. И вся цепочка ответственных за генерацию подложного сертификата будет прописана и подписана в самом сертификате.
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|2.66, keydon (ok), 13:50, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Придумало, но не для массового пользователя. Но для массового пользователя и ssl не работает - домохозяйка не знает ни про какие сертификаты, 1etsencrypt.org ей не менее мил чем letsencrypt.org.
Но конечно инфраструктура сертификатов это целом поле для денег из воздуха и слежки за пользователями на высшем уровне (казахстан не тот уровень).
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|1.6, Анонус (?), 08:15, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> контролируемый сообществом
Ага. Сообществом из циски, амазона и акамай.
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|2.7, Анонус (?), 08:19, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А если покопаться, то еще смешнее. Вот например член совета директоров ISRG
> Aanchal Gupta (Independent)
А вот где еще работает эта независимая директорша
> Aanchal Gupta is Corporate Vice President of Azure Security and M365 and leads Microsoft Security Response Center (MSRC)
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|4.26, InuYasha (??), 10:35, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ну, да. А типичная независимость по-восточному была бы: сын тёти принца/министра/президента. )
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|5.54, пох. (?), 13:16, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не исключено что тут двойное бинго, и у себя на востоке ее семья как раз из правильных раджей.
То есть скорее всего именно так.
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|1.8, Аноним (8), 08:27, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Пешеходов загнали в резервации, научили ходить по зебре. Ради их безопасности. Потом расширили дороги, за счёт тротуарных резерваций, и научили ходить шеренгой. Потом пустили самокатчиков на резервации, что бы ходили испуганной шеренгой. "Всех нас когда-нибудь, кто-то задавит, за исключением тех, кто в гробу."
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|1.9, Аноним (9), 08:51, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А что там с безопасностью? Пользователь сам себе генерит приватный ключ или все ключи эта контора получает для возможности перехвата спецслужьами трафика ко всем этим сайтам?
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|3.15, Аноним (15), 09:17, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И правильно делает. Зато Васян сама ничего не сгенерит и пойдет обзвонами доверчивых людей заниматься, потому что это куда прибыльнее.
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|2.11, Аааааноним (?), 08:59, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Любой удостоверяющий центр чисто теоретически может (в нарушение правил) сгенерировать любой сертификат (приватный ключ), хоть на твой сайт. Помешать может разве что certificate pinning, ну и утрата доверия из-за нарушения правил, с последующим отзывом. Так что, смешные анонимы не доверяющие LE видимо не понимают, что нужные сертификаты для нужных людей сделают вообще без вашего участия. Не важно, пользуетесь вы этим сервисом, или нет.
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|3.13, Аноним (9), 09:13, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо, понял. Продолжу использовать onion домен от тора, там все крипто сразу в поддержку домена встроено, без необходимости в мутных центрах сертификации.
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|3.14, Аноним (15), 09:15, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да тебя наверно очень плохо доходит. Но я тебе помогу. Это не защита от служб это защита от Васяна. А Васян куда более опасен.
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|3.31, llolik (ok), 11:11, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> утрата доверия из-за нарушения правил, с последующим отзывом
Ну, revoke-али наши сертификаты без предупреждения и возврата платы по желанию третьей стороны (aka FTC). И ничего, доверие не пострадало, видимо (т.к. тотже DigiCert все на месте), потому что "правильным пацанам можно, не ну а чего".
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|3.32, Аноним (32), 11:11, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Практически на этом замечен COMODO и что-то ничего не утерял. У Cloudflare тоже есть такая возможность, но доказать будет сложнее.
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|3.57, Аноним (56), 13:31, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А потом клиент, получивший такой сертификат со всей цепочкой подписей, начиная с корневого сертификата проверяет этот сертификат на Certificate Transparency, не находит его и поднимает бучу. После чего к этому удостоверяющему центру как минимум теряется доверие (а если он из третьесортной страны, то гугл, мозилла и M$ выкидывают его из браузеров).
Подписать левый сертификат - значит публично расписаться в совершении подлога/мошенничества.
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|4.65, пох. (?), 13:49, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А потом клиент, получивший такой сертификат со всей цепочкой подписей, начиная с
> корневого сертификата проверяет этот сертификат на Certificate Transparency
и умирает от старости в процессе проверок.
К счастью клиенты этого никогда не делают, поэтому массовая смертность нам пока не грозит.
>, не находит
или находит. Чего бы и левый туда не положить помимо пары сотен предыдущих летсшиткриптовых? Тем более через три месяца он уже будет вообще никому неинтересен его раскапывать.
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|4.71, Аноним (12), 14:27, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В следующий раз перед тем как прикасаться к клавиатуре, попробуйте читать то сообщение, на которое отвечаете. Если умеете читать, конечно.
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|2.25, Атон (?), 10:33, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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любой SSL в первую очередь предназначен для удостоверения что "на том конце" находится именно тот, кто тебе нужен.
защиту от подслушивания и от MITM никто не обещал и не гарантировал. если она тебе нужна, её нужно делать дополнительно другими средствами.
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|3.47, Аноним (46), 12:55, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>любой SSL в первую очередь предназначен для удостоверения что "на том конце" находится именно тот, кто тебе нужен.
Так если Comodo в очередной раз выпустит дополнительный сертификат для чьего-либо домена. То пользователи сайта на этом домене попадут на сервер ЦРУ. Но пользователи будут думать, что на том конце тот, кто им нужен. Соединится с тем, кто тебе нужен позволяют IPSec и Wireguard.
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|3.60, Аноним (60), 13:38, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так если есть гарантия что "на том конце находится именно тот, кто тебе нужен" (по сертификатам же, да?), и ты доступность этих обоих концов ограничишь только этими двумя разрешенными _самоподписанными_ сертификатами и отбрасываешь всё остальное и ты гарантируешь, что закрытые ключи только на этих двух концах и никуда не утекли, то никакое подслушивание и MITM невозможны. Гарантировано. Если только у MITM-менов нет какого-нибудь мощного квантового компутера из будущего, а у тебя используются слабые алгоритмы при генерации ключей и установке соединений.
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|3.19, Аноним (15), 09:41, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Нынешний уровень технического образования катастрофически низок.
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|2.18, Аноним (15), 09:41, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ахаха, чтобы Васян, у которого всё же получилось пропихнуть тебе серт мог тебя иметь бесконечно долго? Больше глупостей не пиши.
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|3.27, Атон (?), 10:37, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не понятно - зачем васяну иметь тебя долго, если он за 5 минут уже полностью осушил твой банковский счет?
но, предположим, васян ворует не деньги а твое ежедневное свежее уникальное хомвидео с тентаклями. не понятно - что помешает васяну повторить пропихивание сертификата?
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|4.33, Аноним (15), 11:17, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он типа знает в какие 5 минут ты будешь вводить свою карту? С чего ты взял что он тебя целенаправлено атакует? Кого получилось того получилось, если ты быстро скинул его серт он про тебя даже не вспомнит потому что даже тебя не знает.
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|5.36, Атон (?), 11:25, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он типа знает в какие 5 минут ты будешь вводить свою карту?
> С чего ты взял что он тебя целенаправлено атакует? Кого получилось
> того получилось, если ты быстро скинул его серт он про тебя
> даже не вспомнит потому что даже тебя не знает.
ты каждые 5 минут ищешь посторонние серты?
с девушками совсем не получается?
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|3.28, InuYasha (??), 10:40, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меня беспокоит что Васян из Let's Encripple может оборвать мне сертификат почти моментально.
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|4.48, Аноним (46), 13:03, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Меня беспокоит что Васян из Let's Encripple может оборвать мне сертификат почти моментально.
Как бы X.509 подразумевает возможность оборвать жизнь любого сертификата моментально, на случай ситуаций утраты контроля над секретным ключом.
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|1.20, Anonimowitch (ok), 10:06, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Название в корне неверно, там не только шифрование, но и последующее дешифрование, так что должно быть Let's Encrypt and Decrypt. Следовательно само существование проекта вводит человечество в глобальное заблуждение.
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|2.34, Аноним (15), 11:18, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Типа все вместе зашифруем ваш трафик, а потом такие вместе возьмем и расшифруем и посмотрим у кого там что? Всегда радовали такие горе маркетологи без каких либо извилин в голове, сколько от них перлов было.
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|1.22, Аноним (22), 10:10, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Зачем заморачиваться проблемами дешифровки https-трафика зашифрованного сертификатами от кучи разрозненных удостоверяющих центров, когда можно наводнить рынок бесплатными сертификатами, подписанными вашим закрытым ключом, попутно подшатнув бизнес конкурентов?
Великолепный план, тащмайор, надежный как швейцарские часы...
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|2.30, Аноним (32), 11:08, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>бизнес
кек. единственный "успех" этого бизнеса это регулярный отзыв "утёкших" сертификатов сотнями миллионов, и это только известные случи, ещё сколько подозрительных сертификатов подставлявшихся на нужный трафик существовало неизвестно, за что деньги брали спрашивается?
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|2.42, pashev.ru (?), 11:53, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Технический уровень молодёжи удручающе низок. Все сертификаты в конце концов подписаны одним самоподписанным.
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|3.43, InuYasha (??), 12:25, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ох, нафталином запахло в треде )
Технический уровень-то здесь причём? Ну, да, здесь почти блокчейн. Фишка лишь в том, У КОГО этот первый серт и насколько <s>вы</s> ваш браузер ему доверяет.
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|3.62, Аноним (56), 13:42, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что все корневые в браузере подписаны одним или каждый своим одним?
Прежде чем кричать по чужой технический уровень - свой подтяни. Или ясно и однозначно выражаться научись.
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|3.67, Аноним (60), 13:53, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, удачи тебе воспользоваться приватным ключом того "одного самоподписанного", корневого, летсенкриптовского или прочих годеддиевских.
Очевидно, душнила, что тебе советуют сгенерированный и самоподписанный _лично тобой_, а не каким-то папочкой.
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|2.49, Аноним (46), 13:05, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Южьте http и не парьтесь. Уровень защиты одинаковый, только https более прожорливый до ресурсов и более медленный.
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|3.50, Аноним (46), 13:07, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хотя нет, если у злоумышленника нет MITM, но есть дамп трафика, то самоподписанный сертификат поможет.
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|2.40, Аноним (15), 11:39, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Обязательно держи нас в курсе с чего ты сегодня ахуел. Обязательно!
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|1.41, Аноним (41), 11:46, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Нах мне эти сертификаты, я хочу нормально заходить на сайты со своего debian 7.
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|2.61, Аноним (56), 13:40, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, сюда-то ты как-то зашел.
Для тех, кто в танке - тут тоже Let's Encrypt.
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