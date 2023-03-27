Let's Encrypt внедрил расширение для координации обновления сертификатов

|
|1.6, BrainFucker (ok), 09:00, 26/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Кроме того, ARI позволяет эффективно сглаживать пиковую нагрузку на серверы Let's Encrypt, выбирая время для обновления с учётом загруженности инфраструктуры. GET https://example.com/acme/renewal-info/
Но при этом всё равно требуется запрашивать инфу с их серверов поллингом, судя по примеру?
|
|1.8, Аноним (8), 09:17, 26/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
не хотите нагрузку - сделайте сертификаты на 25 лет, и никому не надо будет их обновлять.
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 09:48, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
этак интернетом смогут пользоваться все, а не только кому дозволено.
|
|
|
|
|
|3.17, Sadok (ok), 10:44, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> openssl не покажет, что сертификат будет досрочно отозван.
да, не проснулся. касаться вопроса "какого карлика CA отзывает сертификат?" не будем
|
|1.13, Анонус (?), 10:04, 26/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> контролируемый сообществом
> Major sponsors include the Electronic Frontier Foundation (EFF), the Mozilla Foundation, OVH, Cisco Systems, Facebook, Google Chrome, Internet Society, AWS, NGINX, and Bill and Melinda Gates Foundation. Other partners include the certificate authority IdenTrust, the University of Michigan (U-M), and the Linux Foundation.
Сообществом корпоратов?
|
|
|
|
|
|3.24, амоним (?), 11:51, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
для больших CA, ключ от корневого серта, вроде как, лежит в железе, без возможности его прочитать.
но это по правилам и в теории )
|
|1.14, Аноним (14), 10:04, 26/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Но ведь отзыв сертификата по инициативе УЦ, а не его владельца - это какой-то бред. Если УЦ нарушил процедуру выдачи, то нужно отзывать корневой сертификат УЦ. Иначе же сертификат не скомпрометирован, откуда вообще у УЦ возможность его отзывать?
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 10:22, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
CRL и OCSP не содержат подписей, сделанных самими сертификатами, что позволяет УЦ их отзывать по желанию левой пятки. Напр. у тех, у кого дядя Сэм приказал отозвать. Всё это - большущий бэкдор. Нужно менять спецификации и браузеры, чтобы пользовались исключительно обновлёнными, содержащими подписи, сделанные самими отзываемыми приватными ключами.
|
|
|
|3.16, Sha4096 (?), 10:43, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И мне ходить по сайтам и доверять корневому сертификату, подписанным тобой?
Ну уж как то обойдемся текущей ситуацией.
|
|
|
|4.20, Аноним (15), 10:47, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Подписанному Гуглом. У Гуглага достаточно рычагов, чтобы отнять у CA возможность отзывать сертификаты по желанию их левых пяток. При этом у Гуглага есть возможность у самого отзывать сертификаты по своему усмотрению. Таким образом отъём у CA возможности отзывать сертификаты с одной стороны упрочнит власть гугла, а с другой - в некоторой степени оградит пользователей от беспредела центров.
|
|
|
|5.21, Sha4096 (?), 10:58, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
За каким хером тянуть гугл туда где он не нужен? Вот именно для этого и есть некоммерческий
LetsEncrypt. А вашу жажду к монополии можно оставить при себе.
|
|
|
|6.28, Аноним (28), 11:55, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гугл уже монополист со своим хромом, и может приструнить центры. Mozillу же центры сами приструнят.
|
|4.22, пох. (?), 11:36, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем тебе при этом вообще корневой сертификат? Доверяй self-signed - вообще-то это будет именно та децентрализация, о которой все мечтают.
Если ты не доверяешь моей подписи - не ходи на мои сайты.
Правда, работать в современых браузерах почти ничего не будет.
Более того, существует поле ca restriction, позволяющее сделать такой ca, который может подписывать только конкретные домены и поддомены в них (и самое удивительное - его обрабатывает nss. Правда, из работающих при этом браузеров будет наверное одна мазила.)
|
|
|
|5.27, Аноним (28), 11:53, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Более того, существует поле ca restriction, позволяющее сделать такой ca, который может подписывать только конкретные домены и поддомены в них
Расскажите об этом минцифры.
|
|2.23, пох. (?), 11:39, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но ведь отзыв сертификата по инициативе УЦ, а не его владельца - это какой-то бред.
верьти нам, мы харошие!
А праведному Ахмеду так и не дали стать CA.
P.S. а владелец, что забавно, свой сертификат в существующей инфраструктуре отозвать вообще не может - он может только умолять на коленочках CA милостивейше принять его revocation request. Не забыв чек заслать за обслуживание.
|
|
|
|3.25, Аноним (28), 11:52, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну отзыв фундаментально полагается на третьих лиц. Которых придётся уговаривать и чек заносить. Будь это keyserverы, DHT, или blockchain.
Но блокчейн в PKI не завезут. Ибо центрам это невыгодно.
|
|3.30, амоним (?), 12:01, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
сложность в том, что владельцу нужно как-то доказать, что это его серт, и его нужно отозвать.
но если серт утекший, то как с его помощью, можно доказать, что ты - это ты, ведь подпись этим сертом этот не доказательство )
умолять на коленочках - ну запрос на отзыв, это такой же запрос как и на выдачу или продление.
получая серт, ты в принципе доверяешь весь свой трафик владельцам CA.
|
|1.26, Аноним (26), 11:53, 26/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
— Слыш, пупкинбанк.ком, смени сертификат.
— пупкинбанк.ком: сгенерируй новый, пожалста.
— Вот те, юзай.
???
Десять минут спустя…
— Слыш, пупкинбанк.ком, смени сертификат снова.
— пупкинбанк.ком: сгенерируй новый, пожалста.
— Вот те, юзай.
Что происходило в эти 10 минут? Да кто его знает :]
|
|
|
|2.29, Аноним (28), 11:58, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну смена серта самим сайтом скомпрометировать его не должна, но вот расследование вредоносных действий центра и его подельников частая ротация сертификата сильно затрудняет.
|