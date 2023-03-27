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Let's Encrypt внедрил расширение для координации обновления сертификатов

26.03.2023 07:31

Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, объявил о реализации в своей инфраструктуре поддержки ARI (ACME Renewal Information), расширения протокола ACME, позволяющего передавать клиенту сведения о необходимости обновления сертификатов и рекомендовать оптимальное время для обновления. Спецификация ARI проходит процесс стандартизации комитетом IETF (Internet Engineering Task Force), занимающимся развитием протоколов и архитектуры интернета, и находится на стадии проверки чернового варианта.

До внедрения ARI клиент сам определял политику обновления сертификата, например, периодически запуская процесс обновления через Cron или принимая решения на основе разбора времени жизни сертификата. Подобный подход приводил к трудностям при необходимости досрочного отзыва сертификатов, например, приходилось связываться с пользователями по email и вынуждать их выполнять ручное обновление.

Расширение ARI позволяет клиенту определить рекомендуемое время обновления сертификата, не привязываться к 90-дневному времени жизни сертификатов и не беспокоиться, что может быть пропущен внеплановый отзыв сертификта. Например, в случае досрочного отзыва через ARI обновление может быть инициировано не через 90, а через 60 дней. Кроме того, ARI позволяет эффективно сглаживать пиковую нагрузку на серверы Let's Encrypt, выбирая время для обновления с учётом загруженности инфраструктуры. 


     GET https://example.com/acme/renewal-info/

     "suggestedWindow": {
       "start": "2023-03-27T00:00:00Z",
       "end": "2023-03-29T00:00:00Z"
     },


  1. Главная ссылка к новости (https://letsencrypt.org/2023/0...)
  2. OpenNews: Let's Encrypt отзывает 2 млн сертификатов из-за проблем в реализации TLS-ALPN-01
  3. OpenNews: Умер Питер Экерсли, один из основателей Let's Encrypt
  4. OpenNews: Массовый отзыв сертификатов Let's Encrypt
  5. OpenNews: Let's Encrypt преодолел рубеж в миллиард сертификатов
  6. OpenNews: Разработанный проектом Let's Encrypt протокол ACME утверждён в качестве интернет-стандарта
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58870-letsencrypt
Ключевые слова: letsencrypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.6, BrainFucker (ok), 09:00, 26/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Кроме того, ARI позволяет эффективно сглаживать пиковую нагрузку на серверы Let's Encrypt, выбирая время для обновления с учётом загруженности инфраструктуры. GET https://example.com/acme/renewal-info/

    Но при этом всё равно требуется запрашивать инфу с их серверов поллингом, судя по примеру?

     
  • 1.8, Аноним (8), 09:17, 26/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    не хотите нагрузку - сделайте сертификаты на 25 лет, и никому не надо будет их обновлять.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:48, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    этак интернетом смогут пользоваться все, а не только кому дозволено.
     

  • 1.9, Sadok (ok), 09:38, 26/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Они открыли для себя openssl x509 -dates , судя по примеру?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:40, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    openssl не покажет, что сертификат будет досрочно отозван.

     
     
  • 3.17, Sadok (ok), 10:44, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > openssl не покажет, что сертификат будет досрочно отозван.

    да, не проснулся. касаться вопроса "какого карлика CA отзывает сертификат?" не будем

     

  • 1.12, Аноним (12), 10:03, 26/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >GET https://example.com/acme/renewal-info/

    Ну почему не использовать стандартный URL, как в обновлении?
    https://example.com/.well-known/acme-challenge/
    https://example.com/.well-known/acme-renewal-info/

     
     
  • 2.18, Sadok (ok), 10:46, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>GET https://example.com/acme/renewal-info/
    > Ну почему не использовать стандартный URL, как в обновлении?
    > https://example.com/.well-known/acme-challenge/
    > https://example.com/.well-known/acme-renewal-info/

    потому что wildcard

     

  • 1.13, Анонус (?), 10:04, 26/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > контролируемый сообществом
    > Major sponsors include the Electronic Frontier Foundation (EFF), the Mozilla Foundation, OVH, Cisco Systems, Facebook, Google Chrome, Internet Society, AWS, NGINX, and Bill and Melinda Gates Foundation. Other partners include the certificate authority IdenTrust, the University of Michigan (U-M), and the Linux Foundation.

    Сообществом корпоратов?

     
     
  • 2.19, pashev.ru (?), 10:46, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мой комментарий снесли.

    Кстати, а у кого ключ от корневого сертификата?

     
     
  • 3.24, амоним (?), 11:51, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для больших CA, ключ от корневого серта, вроде как, лежит в железе, без возможности его прочитать.
    но это по правилам и в теории )
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:04, 26/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но ведь отзыв сертификата по инициативе УЦ, а не его владельца - это какой-то бред. Если УЦ нарушил процедуру выдачи, то нужно отзывать корневой сертификат УЦ. Иначе же сертификат не скомпрометирован, откуда вообще у УЦ возможность его отзывать?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:22, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    CRL и OCSP не содержат подписей, сделанных самими сертификатами, что позволяет УЦ их отзывать по желанию левой пятки. Напр. у тех, у кого дядя Сэм приказал отозвать. Всё это - большущий бэкдор. Нужно менять спецификации и браузеры, чтобы пользовались исключительно обновлёнными, содержащими подписи, сделанные самими отзываемыми приватными ключами.
     
     
  • 3.16, Sha4096 (?), 10:43, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И мне ходить по сайтам и доверять корневому сертификату, подписанным тобой?
    Ну уж как то обойдемся текущей ситуацией.
     
     
  • 4.20, Аноним (15), 10:47, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подписанному Гуглом. У Гуглага достаточно рычагов, чтобы отнять у CA возможность отзывать сертификаты по желанию их левых пяток. При этом у Гуглага есть возможность у самого отзывать сертификаты по своему усмотрению. Таким образом отъём у CA возможности отзывать сертификаты с одной стороны упрочнит власть гугла, а с другой - в некоторой степени оградит пользователей от беспредела центров.
     
     
  • 5.21, Sha4096 (?), 10:58, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За каким хером тянуть гугл туда где он не нужен? Вот именно для этого и есть некоммерческий
    LetsEncrypt. А вашу жажду к монополии можно оставить при себе.
     
     
  • 6.28, Аноним (28), 11:55, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл уже монополист со своим хромом, и может приструнить центры. Mozillу же центры сами приструнят.
     
  • 4.22, пох. (?), 11:36, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем тебе при этом вообще корневой сертификат? Доверяй self-signed - вообще-то это будет именно та децентрализация, о которой все мечтают.
    Если ты не доверяешь моей подписи - не ходи на мои сайты.

    Правда, работать в современых браузерах почти ничего не будет.

    Более того, существует поле ca restriction, позволяющее сделать такой ca, который может подписывать только конкретные домены и поддомены в них (и самое удивительное - его обрабатывает nss. Правда, из работающих при этом браузеров будет наверное одна мазила.)

     
     
  • 5.27, Аноним (28), 11:53, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Более того, существует поле ca restriction, позволяющее сделать такой ca, который может подписывать только конкретные домены и поддомены в них

    Расскажите об этом минцифры.

     
  • 2.23, пох. (?), 11:39, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но ведь отзыв сертификата по инициативе УЦ, а не его владельца - это какой-то бред.

    верьти нам, мы харошие!

    А праведному Ахмеду так и не дали стать CA.

    P.S. а владелец, что забавно, свой сертификат в существующей инфраструктуре отозвать вообще не может - он может только умолять на коленочках CA милостивейше принять его revocation request. Не забыв чек заслать за обслуживание.

     
     
  • 3.25, Аноним (28), 11:52, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну отзыв фундаментально полагается на третьих лиц. Которых придётся уговаривать и чек заносить. Будь это keyserverы, DHT, или blockchain.

    Но блокчейн в PKI не завезут. Ибо центрам это невыгодно.

     
  • 3.30, амоним (?), 12:01, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сложность в том, что владельцу нужно как-то доказать, что это его серт, и его нужно отозвать.
    но если серт утекший, то как с его помощью, можно доказать, что ты - это ты, ведь подпись этим сертом этот не доказательство )
    умолять на коленочках - ну запрос на отзыв, это такой же запрос как и на выдачу или продление.
    получая серт, ты в принципе доверяешь весь свой трафик владельцам CA.
     

  • 1.26, Аноним (26), 11:53, 26/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    — Слыш, пупкинбанк.ком, смени сертификат.
    — пупкинбанк.ком: сгенерируй новый, пожалста.
    — Вот те, юзай.

    ???

    Десять минут спустя…

    — Слыш, пупкинбанк.ком, смени сертификат снова.
    — пупкинбанк.ком: сгенерируй новый, пожалста.
    — Вот те, юзай.

    Что происходило в эти 10 минут? Да кто его знает :]

     
     
  • 2.29, Аноним (28), 11:58, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну смена серта самим сайтом скомпрометировать его не должна, но вот расследование вредоносных действий центра и его подельников частая ротация сертификата сильно затрудняет.
     

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