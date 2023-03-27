Let's Encrypt внедрил расширение для координации обновления сертификатов

2.15 , Аноним ( 15 ), 10:22, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – CRL и OCSP не содержат подписей, сделанных самими сертификатами, что позволяет УЦ их отзывать по желанию левой пятки. Напр. у тех, у кого дядя Сэм приказал отозвать. Всё это - большущий бэкдор. Нужно менять спецификации и браузеры, чтобы пользовались исключительно обновлёнными, содержащими подписи, сделанные самими отзываемыми приватными ключами.

3.16 , Sha4096 ( ? ), 10:43, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И мне ходить по сайтам и доверять корневому сертификату, подписанным тобой?

Ну уж как то обойдемся текущей ситуацией.

4.20 , Аноним ( 15 ), 10:47, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Подписанному Гуглом. У Гуглага достаточно рычагов, чтобы отнять у CA возможность отзывать сертификаты по желанию их левых пяток. При этом у Гуглага есть возможность у самого отзывать сертификаты по своему усмотрению. Таким образом отъём у CA возможности отзывать сертификаты с одной стороны упрочнит власть гугла, а с другой - в некоторой степени оградит пользователей от беспредела центров.

5.21 , Sha4096 ( ? ), 10:58, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За каким хером тянуть гугл туда где он не нужен? Вот именно для этого и есть некоммерческий

LetsEncrypt. А вашу жажду к монополии можно оставить при себе.

6.28 , Аноним ( 28 ), 11:55, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гугл уже монополист со своим хромом, и может приструнить центры. Mozillу же центры сами приструнят.

4.22 , пох. ( ? ), 11:36, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем тебе при этом вообще корневой сертификат? Доверяй self-signed - вообще-то это будет именно та децентрализация, о которой все мечтают.

Если ты не доверяешь моей подписи - не ходи на мои сайты. Правда, работать в современых браузерах почти ничего не будет. Более того, существует поле ca restriction, позволяющее сделать такой ca, который может подписывать только конкретные домены и поддомены в них (и самое удивительное - его обрабатывает nss. Правда, из работающих при этом браузеров будет наверное одна мазила.) 5.27 , Аноним ( 28 ), 11:53, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Более того, существует поле ca restriction, позволяющее сделать такой ca, который может подписывать только конкретные домены и поддомены в них Расскажите об этом минцифры.

2.23 , пох. ( ? ), 11:39, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но ведь отзыв сертификата по инициативе УЦ, а не его владельца - это какой-то бред. верьти нам, мы харошие! А праведному Ахмеду так и не дали стать CA. P.S. а владелец, что забавно, свой сертификат в существующей инфраструктуре отозвать вообще не может - он может только умолять на коленочках CA милостивейше принять его revocation request. Не забыв чек заслать за обслуживание. 3.25 , Аноним ( 28 ), 11:52, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну отзыв фундаментально полагается на третьих лиц. Которых придётся уговаривать и чек заносить. Будь это keyserverы, DHT, или blockchain. Но блокчейн в PKI не завезут. Ибо центрам это невыгодно.

3.30 , амоним ( ? ), 12:01, 26/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сложность в том, что владельцу нужно как-то доказать, что это его серт, и его нужно отозвать.

но если серт утекший, то как с его помощью, можно доказать, что ты - это ты, ведь подпись этим сертом этот не доказательство )

умолять на коленочках - ну запрос на отзыв, это такой же запрос как и на выдачу или продление.

получая серт, ты в принципе доверяешь весь свой трафик владельцам CA.

