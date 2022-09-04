Умер Питер Экерсли, один из основателей Let's Encrypt

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|4.41, n00by (ok), 12:53, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как бы тут не та тема, где можно шутить подобным образом, мистер Неуловимый Джо.
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|6.44, n00by (ok), 13:16, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Человек умер. Опять каннибалы скачут на костях и хайпуют свою политику.
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|7.57, Ананимус (?), 14:05, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Человек умер. Опять каннибалы скачут на костях и хайпуют свою политику.
Каждые тридцать секунд человек умирает, это не повод не троллить поехавших на opennet'е.
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|8.60, n00by (ok), 14:11, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего ты решил, что я тебя троллю Для этого надо, что бы я перестал тебя прези... текст свёрнут, показать
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|8.63, n00by (ok), 14:13, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если политика, значит он имеет в ней вес, и насмешки Неуловимых Джо неуместны ... текст свёрнут, показать
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|8.65, n00by (ok), 14:18, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обратите внимание - в 8470 3 человек предложил подумать, и это принялись высме... текст свёрнут, показать
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|4.76, Аноним (76), 15:11, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так он помер не от рака, а от вмешательства. Как и Валеерия Ильинична.
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|3.52, Аноним (52), 13:53, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пишут, что он был корешом Аарона Шварца, не исключено, что службы "подчищают хвосты".
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|4.59, Ананимус (?), 14:09, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пишут, что он был корешом Аарона Шварца, не исключено, что службы "подчищают
> хвосты".
А ещё Шварц был евреем, сто пудово Моссад постарался.
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|2.43, Аноним (-), 13:06, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Конкретно как у этого человека, откуда рак я не знаю Но, образ жизни современый... большой текст свёрнут, показать
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|3.48, Аноним (48), 13:31, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Основная причина такого количества онкологии - это сильно возросшая продолжительность жизни, как ни странно.
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|4.54, Аноним (54), 13:56, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я могу это принять только если человек старался без фанотизма, не жил в ядовитых... большой текст свёрнут, показать
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|5.55, n00by (ok), 14:03, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> консерванты
Интересно, если ли где консервантов больше, чем в свежесобранной клюкве.
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|6.58, Аноним (54), 14:06, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не дразни меня я в теме, что такое консерванты знаю. Не дразни это не угроза. Не пытайся меня увести, запутать не выйдет.
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|7.69, n00by (ok), 14:28, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В какой теме? Изучали семь лет среди прочего биохимию, отбеливали ежедневно халат, что бы пустили на лекцию, потом годами занимались практикой? Или посмотрели видосик, где с умным и священным видом говорят, что бензойная кислота это не консервант и надо лечиться мочой?
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|8.70, Аноним (-), 14:41, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На эту тему не буду Не хочу здесь и публично Споры я не люблю, а тем более пуб... текст свёрнут, показать
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|9.72, n00by (ok), 14:54, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы пока даже не знаете, что значит слово 171 аналог 187 Это когда человек о... текст свёрнут, показать
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|11.77, n00by (ok), 15:11, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я уже писал пожелание пару лет назад - зарегистрироваться, что позволит исправля... текст свёрнут, показать
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|5.56, Аноним (54), 14:04, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И достаточно двигался. А не с стула в машину, из машины на стул, с стула в машину, из машины на стул, с стула в кровать и так по кругу годами.
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|2.31, Аноним (31), 12:01, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> основатель многих инициатив, связанных с конфиденциальностью, сетевым нейтралитетом и этикой искусственного интеллекта
От сетевого нейтралитета отказались в первую очередь... сами Штаты. Остальное даже комментировать смешно.
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|1.4, Бывалый смузихлёб (?), 09:44, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Опухоль удалили, но состояние Питера резко ухудшилось из-за осложнений, возникших после операции.
Хорошо прооперировали, чо
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|4.73, Tita_M (ok), 14:59, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не только американская медицина, а традиционная медицина вообще. Смерть от медицинского вмешательства третья по распространённости причина смерти в США сразу после сердечно-сосудистых и связанными с болезнями лёгких причин, в других богатых странах приблизительно также. Каждый год в США умирает более 200 тыс. человек по вине врачей или побочек от таблеток и процедур или больничных инфекций. Многие врачи даже не имеют привычки постоянно мыть руки во время своей врачебной практики.
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|3.15, Аноним (76), 10:33, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А капиталистическая ставит своей целью чтобы люди подольше жили, но постоянно платили. А смерть можно рассматривать как вариант излечения.
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|4.33, Аноним (31), 12:05, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чтобы люди подольше жили
Питер Экерсли - 43 года
Стив Джобс - 56 лет
И это при том, что у них были средства для более-менее хорошей жизни!
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|3.17, Dima (??), 10:36, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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О, любители совка. Тогда расскажи, как в СССР лечили генные заболевания. В нём лекарств для лечения не производили. И таких примеров можно привести кучу.
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|4.20, Анон123 (?), 10:56, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что могли, то и лечили, а запад ваш и япония к слову, с ковидом знатно обделались, очень показательно обнажив полный развал системы здравоохранения и чем дальше тем больше вопросов
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|5.23, Аноним (23), 11:21, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну да за своей медициной можно не следить. Главное чтобы в Японии она поскорее развалилась. Ахаха
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|6.35, Аноним (31), 12:08, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В Японии медицина отсутствует как класс. Где японская вакцина?
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|7.45, тоже Аноним (ok), 13:16, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Японцы, например, провели клиническое исследование фавипиравира и доказали его нулевую антивирусную эффективность и заметно повышенные шансы родить урода, даже если препарат принимал отец. Применение при ковиде - запрещено. Медицина.
В РФ дженерики фавипиравира (Арепливир, Авифавир, Коронавир) производят три завода, и его бесплатно (за счет бюджета) вручают больным ковидом, ни разу не предупреждая о побочках. Препарат - в списке жизненно необходимых. Гешефт.
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|5.50, Аноним (-), 13:46, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что могли, то и лечили, а запад ваш и япония к слову,
> с ковидом знатно обделались, очень показательно обнажив полный развал системы здравоохранения
> и чем дальше тем больше вопросов
Но только в влажных мечтах поцреотов, полностью проигноровавших реальность.
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|4.34, Аноним (31), 12:07, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На Западе даже ОРЗ вылечить не могут, а хвалёные японцы вообще не смогли вакцину сделать.
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|1.8, Аноним (8), 09:53, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Охренеть. 43 года, сколько и мне. Но чего добился он, а чего я...
Славный мужик, память о нем будет долгой.
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|2.18, rem0rt (?), 10:42, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не в обиду но стал замечать что уходят (ксати рак уносит) самых плодовитых и деятельных людей. вчера пост про Брина Джонса писал. Это оффтопик, но примеров дофига из разных сфер. Какой то баланс как будто бы срабатывает: слишком многого добился в раннем возрасте - остынь ка. Может рак как то связан с перенапряжением, с повышенной деятельностью организма ?
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|3.22, Аноним (-), 11:07, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> не в обиду но стал замечать что уходят (ксати рак уносит) самых
> плодовитых и деятельных людей. вчера пост про Брина Джонса писал. Это
> оффтопик, но примеров дофига из разных сфер. Какой то баланс как
> будто бы срабатывает: слишком многого добился в раннем возрасте - остынь
> ка. Может рак как то связан с перенапряжением, с повышенной деятельностью организма ?
А может, классическая "ошибка выборки" - ничего не добившиеся просто не попадают в поле зрения анонима?
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|5.30, Аноним (-), 11:55, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может ты наконец поумнеешь и узнаешь что такое факторы риска?
А может ты наконец перестанешь балаболить и приведешь конкретные числа?
Ну а когда повзрослеешь, узнаешь, что перенапрягаются не только "самые плодовитые и деятельные", а может и о "предельной погрешности выборки" хоть краем уха услышишь.
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|3.67, torvn77 (ok), 14:25, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>не в обиду но стал замечать что уходят (ксати рак уносит) самых плодовитых и деятельных людей.
Нет, это повысило бы смертность от инфарктов и кровоизлияний, да и в СССР была бы онкоэаидемия с полным вымиранием страны(жизнь до изобретения ЧПУ и АСУ была очень тяжёлой).
Один человек заметил что до изобретения маргарина опухоли были доброкачественными и достигали гиганских размеров, а вот как появился на прилавках маргарин так они стали перерождаться в рак.
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|2.46, Аноним (46), 13:23, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Но чего добился он, а чего я
А чего ты добился? Делись, тут тебе запросто докажут, что переживать не о чем.
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|3.75, Аноним (76), 15:09, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>На прошлой неделе Питер попал в больницу, в которой был диагностирован рак.
Это может свидетельствовать о том, что опухоль ему диагностировали не на прошлой неделе.
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