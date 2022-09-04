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Умер Питер Экерсли, один из основателей Let's Encrypt

04.09.2022 08:06

Не стало Питера Экерсли (Peter Eckersley), одного из основателей некоммерческого удостоверяющего центра Let's Encrypt, контролируемого сообществом и предоставляющего сертификаты безвозмездно всем желающим. Питер входил в совет директоров некоммерческой организации ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt, и долгое время проработал в правозащитной организации EFF (Electronic Frontier Foundation). Продвигаемая Питером идея обеспечить шифрование во всём интернете, предоставив бесплатные сертификаты всем сайтам, многим казалась нереализуемой, но созданный проект Let's Encrypt показал обратное.

Помимо Let's Encrypt Питер известен, как основатель многих инициатив, связанных с конфиденциальностью, сетевым нейтралитетом и этикой искусственного интеллекта, а также как создатель таких проектов, как Privacy Badger, Certbot, HTTPS Everywhere, SSL Observatory и Panopticlick.

На прошлой неделе Питер попал в больницу, в которой был диагностирован рак. Опухоль удалили, но состояние Питера резко ухудшилось из-за осложнений, возникших после операции. В пятницу ночью, несмотря на реанимационные мероприятия, Питер скоропостижно скончался в возрасте 43 лет.

  1. Главная ссылка к новости (https://community.letsencrypt....)
  2. OpenNews: Умер автор cdrtools
  3. OpenNews: Погиб Евгений Додонов
  4. OpenNews: Умер Джо Армстронг, один из авторов языка программирования Erlang
  5. OpenNews: Умер Игорь Новиков, создатель открытых проектов sK1 и UniConvertor
  6. OpenNews: Погиб один из ведущих разработчиков Fedora Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57726-letsencrypt
Ключевые слова: letsencrypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:49, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Чертов рак... Столько народу покосил ((
     
     
  • 2.3, pashev.ru (?), 09:17, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Копай глубже.
     
     
  • 3.16, Dima (??), 10:35, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Конечно. Всемирный заговор :)
     
     
  • 4.41, n00by (ok), 12:53, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как бы тут не та тема, где можно шутить подобным образом, мистер Неуловимый Джо.
     
     
  • 5.42, Ананимус (?), 13:00, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять клятые госдеп с цру?
     
     
  • 6.44, n00by (ok), 13:16, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Человек умер. Опять каннибалы скачут на костях и хайпуют свою политику.
     
     
  • 7.57, Ананимус (?), 14:05, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Человек умер. Опять каннибалы скачут на костях и хайпуют свою политику.

    Каждые тридцать секунд человек умирает, это не повод не троллить поехавших на opennet'е.

     
     
  • 8.60, n00by (ok), 14:11, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего ты решил, что я тебя троллю Для этого надо, что бы я перестал тебя прези... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.62, Ананимус (?), 14:12, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто говорил про тебя oO ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.64, n00by (ok), 14:15, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе и намекаю, что ты никто Неуловимый Джо Никто Неужели это так сложно ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.66, Ананимус (?), 14:21, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого, анонимус из интернета намекает Это серьезно D... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.71, n00by (ok), 14:42, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты понял, что ты никто Молодец Теперь прекрати вести себя как обезьяна ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.61, torvn77 (ok), 14:12, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что если таки политика?
     
     
  • 8.63, n00by (ok), 14:13, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если политика, значит он имеет в ней вес, и насмешки Неуловимых Джо неуместны ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.65, n00by (ok), 14:18, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обратите внимание - в 8470 3 человек предложил подумать, и это принялись высме... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.68, Ананимус (?), 14:25, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом треде прекрасно все Яростно ненавидящий Анонимуса Анонимус рассказывает ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.76, Аноним (76), 15:11, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он помер не от рака, а от вмешательства. Как и Валеерия Ильинична.
     
  • 3.52, Аноним (52), 13:53, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пишут, что он был корешом Аарона Шварца, не исключено, что службы "подчищают хвосты".
     
     
  • 4.59, Ананимус (?), 14:09, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пишут, что он был корешом Аарона Шварца, не исключено, что службы "подчищают
    > хвосты".

    А ещё Шварц был евреем, сто пудово Моссад постарался.

     
  • 2.43, Аноним (-), 13:06, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конкретно как у этого человека, откуда рак я не знаю Но, образ жизни современый... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 13:31, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Основная причина такого количества онкологии - это сильно возросшая продолжительность жизни, как ни странно.
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 13:56, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я могу это принять только если человек старался без фанотизма, не жил в ядовитых... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.55, n00by (ok), 14:03, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > консерванты

    Интересно, если ли где консервантов больше, чем в свежесобранной клюкве.

     
     
  • 6.58, Аноним (54), 14:06, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не дразни меня я в теме, что такое консерванты знаю. Не дразни это не угроза. Не пытайся меня увести, запутать не выйдет.
     
     
  • 7.69, n00by (ok), 14:28, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В какой теме? Изучали семь лет среди прочего биохимию, отбеливали ежедневно халат, что бы пустили на лекцию, потом годами занимались практикой? Или посмотрели видосик, где с умным и священным видом говорят, что бензойная кислота это не консервант и надо лечиться мочой?
     
     
  • 8.70, Аноним (-), 14:41, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На эту тему не буду Не хочу здесь и публично Споры я не люблю, а тем более пуб... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.72, n00by (ok), 14:54, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы пока даже не знаете, что значит слово 171 аналог 187 Это когда человек о... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.74, Аноним (-), 15:03, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай тогда так отвечу бла-бла-бла-бла Если хочтся ещё пообщатся на тему консе... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.77, n00by (ok), 15:11, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже писал пожелание пару лет назад - зарегистрироваться, что позволит исправля... текст свёрнут, показать
     
  • 5.56, Аноним (54), 14:04, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И достаточно двигался. А не с стула в машину, из машины на стул, с стула в машину, из машины на стул, с стула в кровать и так по кругу годами.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:01, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Спасибо тебе, Питер. Царство небесное
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:01, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > основатель многих инициатив, связанных с конфиденциальностью, сетевым нейтралитетом и этикой искусственного интеллекта

    От сетевого нейтралитета отказались в первую очередь... сами Штаты. Остальное даже комментировать смешно.

     

  • 1.4, Бывалый смузихлёб (?), 09:44, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Опухоль удалили, но состояние Питера резко ухудшилось из-за осложнений, возникших после операции.

    Хорошо прооперировали, чо

     
     
  • 2.7, myhand (ok), 09:51, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Врачи-вредители!
     
     
  • 3.32, Аноним (31), 12:02, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Американская медицина, что сказать...
     
     
  • 4.73, Tita_M (ok), 14:59, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не только американская медицина, а традиционная медицина вообще. Смерть от медицинского вмешательства третья по распространённости причина смерти в США сразу после сердечно-сосудистых и связанными с болезнями лёгких причин, в других богатых странах приблизительно также. Каждый год в США умирает более 200 тыс. человек по вине врачей или побочек от таблеток и процедур или больничных инфекций. Многие врачи даже не имеют привычки постоянно мыть руки во время своей врачебной практики.
     
  • 2.10, Моторола (?), 10:07, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только советская медицина ставит своей целью лечить людей
     
     
  • 3.15, Аноним (76), 10:33, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А капиталистическая ставит своей целью чтобы люди подольше жили, но постоянно платили. А смерть можно рассматривать как вариант излечения.
     
     
  • 4.33, Аноним (31), 12:05, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чтобы люди подольше жили

    Питер Экерсли - 43 года
    Стив Джобс - 56 лет

    И это при том, что у них были средства для более-менее хорошей жизни!

     
  • 3.17, Dima (??), 10:36, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    О, любители совка. Тогда расскажи, как в СССР лечили генные заболевания. В нём лекарств для лечения не производили. И таких примеров можно привести кучу.
     
     
  • 4.20, Анон123 (?), 10:56, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что могли, то и лечили, а запад ваш и япония к слову, с ковидом знатно обделались, очень показательно обнажив полный развал системы здравоохранения и чем дальше тем больше вопросов
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 11:21, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да за своей медициной можно не следить. Главное чтобы в Японии она поскорее развалилась. Ахаха
     
     
  • 6.35, Аноним (31), 12:08, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В Японии медицина отсутствует как класс. Где японская вакцина?
     
     
  • 7.37, Аноним (37), 12:40, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахаха, т.е мяу.
     
  • 7.45, тоже Аноним (ok), 13:16, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Японцы, например, провели клиническое исследование фавипиравира и доказали его нулевую антивирусную эффективность и заметно повышенные шансы родить урода, даже если препарат принимал отец. Применение при ковиде - запрещено. Медицина.

    В РФ дженерики фавипиравира (Арепливир, Авифавир, Коронавир) производят три завода, и его бесплатно (за счет бюджета) вручают больным ковидом, ни разу не предупреждая о побочках. Препарат - в списке жизненно необходимых. Гешефт.

     
  • 5.50, Аноним (-), 13:46, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что могли, то и лечили, а запад ваш и япония к слову,
    > с ковидом знатно обделались, очень показательно обнажив полный развал системы здравоохранения
    > и чем дальше тем больше вопросов

    Но только в влажных мечтах поцреотов, полностью проигноровавших реальность.


     
  • 4.21, RomanCh (ok), 10:58, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Верно, а ещё в этом вашем осососэре не было айфонов!
     
     
  • 5.24, trickybestia (ok), 11:21, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Айфоны не нужны.
     
  • 4.34, Аноним (31), 12:07, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Западе даже ОРЗ вылечить не могут, а хвалёные японцы вообще не смогли вакцину сделать.
     
     
  • 5.38, Аноним (37), 12:40, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же бедные японцы то выживают в своей дикой Японии. Ахаха
     
  • 5.39, Аноним (37), 12:40, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой-же ты лох.
     
  • 5.47, Без аргументов (?), 13:27, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они меньше всех болели
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:49, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Светлая память.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:51, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    F
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:53, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Охренеть. 43 года, сколько и мне. Но чего добился он, а чего я...
    Славный мужик, память о нем будет долгой.
     
     
  • 2.18, rem0rt (?), 10:42, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не в обиду но стал замечать что уходят (ксати рак уносит) самых плодовитых и деятельных людей. вчера пост про Брина Джонса писал. Это оффтопик, но примеров дофига из разных сфер. Какой то баланс как будто бы срабатывает: слишком многого добился в раннем возрасте - остынь ка. Может рак как то связан с перенапряжением, с повышенной деятельностью организма ?
     
     
  • 3.22, Аноним (-), 11:07, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > не в обиду но стал замечать что уходят (ксати рак уносит) самых
    > плодовитых и деятельных людей. вчера пост про Брина Джонса писал. Это
    > оффтопик, но примеров дофига из разных сфер. Какой то баланс как
    > будто бы срабатывает: слишком многого добился в раннем возрасте - остынь
    > ка. Может рак как то связан с перенапряжением, с повышенной деятельностью организма ?

    А может,  классическая "ошибка выборки" - ничего не добившиеся просто не попадают в поле зрения анонима?

     
     
  • 4.25, Аноним (23), 11:27, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может ты наконец поумнеешь и узнаешь что такое факторы риска?
     
     
  • 5.30, Аноним (-), 11:55, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может ты наконец поумнеешь и узнаешь что такое факторы риска?

    А может ты наконец перестанешь балаболить и приведешь конкретные числа?
    Ну а когда повзрослеешь, узнаешь, что перенапрягаются не только "самые плодовитые и деятельные", а может и о "предельной погрешности выборки" хоть краем уха услышишь.


     
  • 3.67, torvn77 (ok), 14:25, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не в обиду но стал замечать что уходят (ксати рак уносит) самых плодовитых и деятельных людей.  

    Нет, это повысило бы смертность от инфарктов и кровоизлияний, да и в СССР была бы онкоэаидемия с полным вымиранием страны(жизнь до изобретения ЧПУ и АСУ была очень тяжёлой).  

    Один человек заметил что до изобретения маргарина опухоли были доброкачественными и достигали гиганских размеров, а вот как появился на прилавках маргарин так они стали перерождаться в рак.

     
  • 2.28, Sw00p aka Jerom (?), 11:53, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но чего добился он, а чего я...

    "Что ты сидишь, сделай что-нибудь" :)

     
  • 2.46, Аноним (46), 13:23, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но чего добился он, а чего я

    А чего ты добился? Делись, тут тебе запросто докажут, что переживать не о чем.

     

  • 1.9, Аноним (9), 09:56, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Халявное шифрование не нужно - не верь, не бойся, не проси.

    // b.

     
     
  • 2.29, Sw00p aka Jerom (?), 11:54, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плати за воздух
     
     
  • 3.40, Аноним (37), 12:41, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чем больше раз заплатишь тем больше ты не лох.  
     

  • 1.13, Аноним (76), 10:31, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У Питера на GitHub коммиты с мая прекратились, а не с прошлой недели.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:35, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошо из больнички покоммитить?
     
     
  • 3.75, Аноним (76), 15:09, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На прошлой неделе Питер попал в больницу, в которой был диагностирован рак.

    Это может свидетельствовать о том, что опухоль ему диагностировали не на прошлой неделе.

     
  • 2.36, Аноним (36), 12:14, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сертификат не обновил вовремя.
     

  • 1.49, Herrasim Muhmuh (?), 13:31, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну х-ли, RIP.
     

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