Умер Питер Экерсли, один из основателей Let's Encrypt

2.3 , pashev.ru ( ? ), 09:17, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Копай глубже.

3.16 , Dima ( ?? ), 10:35, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Конечно. Всемирный заговор :)

4.41 , n00by ( ok ), 12:53, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Как бы тут не та тема, где можно шутить подобным образом, мистер Неуловимый Джо.

5.42 , Ананимус ( ? ), 13:00, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опять клятые госдеп с цру?

6.44 , n00by ( ok ), 13:16, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Человек умер. Опять каннибалы скачут на костях и хайпуют свою политику.

7.57 , Ананимус ( ? ), 14:05, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Человек умер. Опять каннибалы скачут на костях и хайпуют свою политику. Каждые тридцать секунд человек умирает, это не повод не троллить поехавших на opennet'е.

8.60 , n00by ( ok ), 14:11, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать С чего ты решил, что я тебя троллю Для этого надо, что бы я перестал тебя прези... 9.62 , Ананимус ( ? ), 14:12, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А кто говорил про тебя oO ... 10.64 , n00by ( ok ), 14:15, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я тебе и намекаю, что ты никто Неуловимый Джо Никто Неужели это так сложно ... 11.66 , Ананимус ( ? ), 14:21, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ого, анонимус из интернета намекает Это серьезно D... 12.71 , n00by ( ok ), 14:42, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты понял, что ты никто Молодец Теперь прекрати вести себя как обезьяна ... 7.61 , torvn77 ( ok ), 14:12, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что если таки политика?

8.63 , n00by ( ok ), 14:13, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если политика, значит он имеет в ней вес, и насмешки Неуловимых Джо неуместны ... 8.65 , n00by ( ok ), 14:18, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Обратите внимание - в 8470 3 человек предложил подумать, и это принялись высме... 9.68 , Ананимус ( ? ), 14:25, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В этом треде прекрасно все Яростно ненавидящий Анонимуса Анонимус рассказывает ... 4.76 , Аноним ( 76 ), 15:11, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так он помер не от рака, а от вмешательства. Как и Валеерия Ильинична.

3.52 , Аноним ( 52 ), 13:53, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пишут, что он был корешом Аарона Шварца, не исключено, что службы "подчищают хвосты".

4.59 , Ананимус ( ? ), 14:09, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пишут, что он был корешом Аарона Шварца, не исключено, что службы "подчищают

> хвосты". А ещё Шварц был евреем, сто пудово Моссад постарался.

2.43 , Аноним ( - ), 13:06, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – большой текст свёрнут, показать Конкретно как у этого человека, откуда рак я не знаю Но, образ жизни современый... 3.48 , Аноним ( 48 ), 13:31, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Основная причина такого количества онкологии - это сильно возросшая продолжительность жизни, как ни странно.

4.54 , Аноним ( 54 ), 13:56, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Я могу это принять только если человек старался без фанотизма, не жил в ядовитых... 5.55 , n00by ( ok ), 14:03, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > консерванты Интересно, если ли где консервантов больше, чем в свежесобранной клюкве.

6.58 , Аноним ( 54 ), 14:06, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не дразни меня я в теме, что такое консерванты знаю. Не дразни это не угроза. Не пытайся меня увести, запутать не выйдет.

7.69 , n00by ( ok ), 14:28, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В какой теме? Изучали семь лет среди прочего биохимию, отбеливали ежедневно халат, что бы пустили на лекцию, потом годами занимались практикой? Или посмотрели видосик, где с умным и священным видом говорят, что бензойная кислота это не консервант и надо лечиться мочой?

8.70 , Аноним ( - ), 14:41, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать На эту тему не буду Не хочу здесь и публично Споры я не люблю, а тем более пуб... 9.72 , n00by ( ok ), 14:54, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вы пока даже не знаете, что значит слово 171 аналог 187 Это когда человек о... 10.74 , Аноним ( - ), 15:03, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Давай тогда так отвечу бла-бла-бла-бла Если хочтся ещё пообщатся на тему консе... 11.77 , n00by ( ok ), 15:11, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я уже писал пожелание пару лет назад - зарегистрироваться, что позволит исправля... 5.56 , Аноним ( 54 ), 14:04, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И достаточно двигался. А не с стула в машину, из машины на стул, с стула в машину, из машины на стул, с стула в кровать и так по кругу годами.