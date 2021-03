Умер Игорь Новиков, создатель открытых проектов sK1 и UniConvertor

2.48 , iPony129412 ( ? ), 11:15, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Странно. А че он не привился?

> до февраля 2021 Странный вопрос. > 04.03.2021 Дубай, ОАЭ. Управление здравоохранения Дубая расширило программу вакцинации против COVID-19, включив в нее новые категории населения. В их числе – резиденты Дубая в возрасте старше 40 лет, а также жители других эмиратов и даже стран Персидского залива. 2.51, prokoudine (ok), 11:53, 19/03/2021
Он в Харькове жил на самом деле.

3.52, Аноним (12), 12:10, 19/03/2021
Он эмигрировал за границу некоторое время назад, конечно, если ничгео с момента эмиграции не поменялось.

4.55, prokoudine (ok), 12:37, 19/03/2021
> Он эмигрировал за границу некоторое время назад, конечно, если ничгео с момента

> эмиграции не поменялось. Хм, ну ок.

2.57, тоже Аноним (ok), 13:13, 19/03/2021
Моя супруга сходила в поликлинику и привилась месяц назад. Судя по дальнейшим событиям - именно из этой поликлиники ковид и принесла. Сейчас мы оба все еще на больничном, хорошо хоть, обошлось без госпитализации...