Умер Игорь Новиков, создатель открытых проектов sK1 и UniConvertor

2.35 , СеменСеменыч777 ( ? ), 09:21, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – очевидно, если бы не ковидло - мог бы жить да жить.

пофиг на инсульт, на букет соопутствующих заболеваний тоже пофиг.

3.40 , Аноним ( 40 ), 09:54, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В этом и опасность ковидлы - она либо вскрывает все болячки либо усложняет их лечение

3.46 , Аноним ( 46 ), 10:45, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Что ты несешь? Если бы не ковид эти сопутствующие заболевания не активировались бы. И это факт судя по количеству умерших людей, некоторым из которых было по 20-30 лет (например некоторым диабетикам или сердечникам). Не бывает такого большого количества совпадений, это уже закономерность. Собственно тебе аноним из Интернета наверное виднее чем обученным эпидемиологам?

4.63 , СеменСеменыч777 ( ? ), 13:37, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Собственно тебе

> аноним из Интернета наверное виднее чем обученным эпидемиологам? эти черти еще за свиногрипп и птицегрипп не отчитались.

не говоря уже про коровобешенство и эболу.

теперь очевидно, что все это были фэйки и хайпы.

напоминаю, что обсобо продвинутым это было понятно еще тогда. кроме того, "обученные буллшитологи" ни за что не объяснят вот такую карту ЕС например:

https://t.me/tolk_tolk/8172 а простые конспирологи - могут !

3.47 , MVK ( ?? ), 10:54, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если к инсульту добавить двустороннее воспаление легких, то тот кто имел шансы на выздоровление их теряет. Кроме того ковидных помещают в ковидорий вместо того чтобы лечить основную болезнь в специализированном заведении - результат печален

4.65 , СеменСеменыч777 ( ? ), 13:40, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > двустороннее воспаление легких с вероятностью 90% - злой коктейль внутрибольничных инфекций, не вирусных.

5.69 , Аноним ( 69 ), 13:57, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >с вероятностью 90% - злой коктейль внутрибольничных инфекций, не вирусных. Секта отрицателей?

2.45 , Дегенератор ( ok ), 10:42, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Из окружения уже три д.т.н., высококвалифицированных специалиста в возрасте ушли от последствий этой заразы, причем они были из категории "незаменимых". Лучше бы я, чем они...

3.59 , Аноним ( 59 ), 13:16, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не надо так про себя. Уверен, ты тоже "не безполезный" человек. Успехов и долгих лет!

3.67 , СеменСеменыч777 ( ? ), 13:52, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – многие считают, что старперы бессмертны.

особенно статусные старперы.

это не так.

2.49 , Аноним ( 49 ), 11:16, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У него сначала инсульт, а потом только ковид. Скорее всего ковид тут вообще побоку, инсульты это гораздо более сёрьзно. Если был инсульт не с нарушением кровообращения, а с разрывом сосуда, то это считай всё, там даже если живой остался, то инвалид совсем. Если с нарушением, то шансы есть, но тоже очень всё серьёзно. 3.68 , Аноним ( 69 ), 13:55, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – После инсультов есть шансы вылезти и спокойно протянуть десяток-другой. А вот с ковидом уже шансы резко падают. Любая госпитализация считай труп.

