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Умер Игорь Новиков, создатель открытых проектов sK1 и UniConvertor

19.03.2021 02:16

Сын Игоря Новикова, известного харьковского разработчика свободного ПО для полиграфии (sK1 и UniConvertor), сообщил о его смерти. Игорю было 49 лет, месяц назад он попал в больницу с инсультом и заразился там коронавирусной инфекцией COVID-19. 15 марта его не стало.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.linux.org.ru/news/o...)
  2. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
  3. OpenNews: Первый публичный релиз векторного графического редактора sK1
  4. OpenNews: Выпущен релиз универсального конвертера векторной графики UniConvertor 1.1.5
  5. OpenNews: Началось альфа-тестирование векторного графического редактора Skencil 1.0
  6. OpenNews: Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.5.5
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54785-sk1
Ключевые слова: sk1, uniconvertor
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  • 1.1, Леголас (ok), 07:53, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    R. I. P.
     
  • 1.8, Аноним (8), 08:01, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Спасибо за работу. Покойся с миром.
     
  • 1.9, Аноним (9), 08:02, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –22 +/
    При чём тут ковидла?
     
     
  • 2.21, lockywolf (ok), 08:23, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ваши исследования _вообще_ не о том.
     

  • 1.11, Аноним (9), 08:03, 19/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –12 +/
     
  • 1.12, Аноним (12), 08:05, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Были знакомы. Светлый был человек. Светлая ему память.
     
  • 1.13, GentooBoy (ok), 08:07, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Печально. Приношу семье свои соболезнования.
     
  • 1.14, Аноним (14), 08:14, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    R.I.P.
    F
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 08:16, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    F
     

  • 1.17, Х (?), 08:20, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Соболезную!
     
  • 1.19, Аноним (19), 08:20, 19/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –10 +/
     
     
  • 2.26, Леголас (ok), 08:26, 19/03/2021 Скрыто модератором
    		• +8 +/
     

  • 1.22, eRIC (ok), 08:23, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    RIP!
     
  • 1.23, Аноним (23), 08:24, 19/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.27, Аноньимъ (ok), 08:28, 19/03/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.30, iPony129412 (?), 08:32, 19/03/2021 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.28, Ю.Т. (?), 08:29, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так где это случилось, тоже в Харькове, в Дубай, или где-то ещё?
     
  • 1.31, Аноним (31), 08:36, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Капец ((
    Всегда было интересно читать сообщения Linfan'а...
     
  • 1.33, Аноним (33), 08:57, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спасибо за всё, покойся с миром
     
  • 1.34, Аноним (34), 09:15, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ковид неплохо так покосил. Жаль, что многие недооценивают его опасность.
     
     
  • 2.35, СеменСеменыч777 (?), 09:21, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    очевидно, если бы не ковидло - мог бы жить да жить.
    пофиг на инсульт, на букет соопутствующих заболеваний тоже пофиг.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 09:54, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В этом и опасность ковидлы - она либо вскрывает все болячки либо усложняет их лечение
     
  • 3.46, Аноним (46), 10:45, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что ты несешь? Если бы не ковид эти сопутствующие заболевания не активировались бы. И это факт судя по количеству умерших людей, некоторым из которых было по 20-30 лет (например некоторым диабетикам или сердечникам). Не бывает такого большого количества совпадений, это уже закономерность. Собственно тебе аноним из Интернета наверное виднее чем обученным эпидемиологам?
     
     
  • 4.63, СеменСеменыч777 (?), 13:37, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Собственно тебе
    > аноним из Интернета наверное виднее чем обученным эпидемиологам?

    эти черти еще за свиногрипп и птицегрипп не отчитались.
    не говоря уже про коровобешенство и эболу.
    теперь очевидно, что все это были фэйки и хайпы.
    напоминаю, что обсобо продвинутым это было понятно еще тогда.

    кроме того, "обученные буллшитологи" ни за что не объяснят вот такую карту ЕС например:
    https://t.me/tolk_tolk/8172

    а простые конспирологи - могут !

     
  • 3.47, MVK (??), 10:54, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если к инсульту добавить двустороннее воспаление легких, то тот кто имел шансы на выздоровление их теряет. Кроме того ковидных помещают в ковидорий вместо того чтобы лечить основную болезнь в специализированном заведении - результат печален
     
     
  • 4.65, СеменСеменыч777 (?), 13:40, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > двустороннее воспаление легких

    с вероятностью 90% - злой коктейль внутрибольничных инфекций, не вирусных.

     
     
  • 5.69, Аноним (69), 13:57, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >с вероятностью 90% - злой коктейль внутрибольничных инфекций, не вирусных.

    Секта отрицателей?

     
  • 2.45, Дегенератор (ok), 10:42, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Из окружения уже три д.т.н., высококвалифицированных специалиста в возрасте ушли от последствий этой заразы, причем они были из категории "незаменимых". Лучше бы я, чем они...
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 13:16, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо так про себя. Уверен, ты тоже "не безполезный" человек. Успехов и долгих лет!
     
  • 3.67, СеменСеменыч777 (?), 13:52, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    многие считают, что старперы бессмертны.
    особенно статусные старперы.
    это не так.
     
  • 2.49, Аноним (49), 11:16, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У него сначала инсульт, а потом только ковид. Скорее всего ковид тут вообще побоку, инсульты это гораздо более сёрьзно. Если был инсульт не с нарушением кровообращения, а с разрывом сосуда, то это считай всё, там даже если живой остался, то инвалид совсем. Если с нарушением, то шансы есть, но тоже очень всё серьёзно.

     
     
  • 3.68, Аноним (69), 13:55, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После инсультов есть шансы вылезти и спокойно протянуть десяток-другой. А вот с ковидом уже шансы резко падают. Любая госпитализация считай труп.
     

  • 1.36, Guesssst (?), 09:21, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Светлая память, и соболезнования семье.
     
  • 1.37, Аноним (37), 09:22, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Печалька. Было дело пробовал его поделки, но что-то не зацепило. Так и рисую в основном в Inkscape, а для перевода из Дров исполюьзую пиратки. sK1 похоже где-то неподалёку от Xara LX закопают.
     
     
  • 2.38, Кийлов (?), 09:39, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    тебя закопают и не вспомнят
     

  • 1.39, translator (?), 09:52, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    R.I.P.
     
  • 1.41, Док (?), 10:00, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Странно. А че он не привился? Прививки вон бесплатно раздают, все родичи сделали
     
     
  • 2.48, iPony129412 (?), 11:15, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Странно. А че он не привился?
    > до февраля 2021

    Странный вопрос.

    > 04.03.2021 Дубай, ОАЭ. Управление здравоохранения Дубая расширило программу вакцинации против COVID-19, включив в нее новые категории населения. В их числе – резиденты Дубая в возрасте старше 40 лет, а также жители других эмиратов и даже стран Персидского залива.

     
  • 2.51, prokoudine (ok), 11:53, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он в Харькове жил на самом деле.
     
     
  • 3.52, Аноним (12), 12:10, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он эмигрировал за границу некоторое время назад, конечно, если ничгео с момента эмиграции не поменялось.
     
     
  • 4.55, prokoudine (ok), 12:37, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он эмигрировал за границу некоторое время назад, конечно, если ничгео с момента
    > эмиграции не поменялось.

    Хм, ну ок.

     
  • 2.57, тоже Аноним (ok), 13:13, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Моя супруга сходила в поликлинику и привилась месяц назад. Судя по дальнейшим событиям - именно из этой поликлиники ковид и принесла. Сейчас мы оба все еще на больничном, хорошо хоть, обошлось без госпитализации...
     

  • 1.50, Аноним (50), 11:16, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    В Украине (в том числе Харькове) вакцины фактически нет. Т.е. нельзя вот так просто прийти и получить прививку. А та которая есть - стремнее стремной и информация о ней засекречена государством.
     
     
  • 2.53, Аноним (12), 12:12, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обычная там astrazeneca, которую делает Индия по лицензии. Её используют в т.ч. другие страны.

    То, что их не хватает – это правда, спасибо самому компетентному и ответственному министру здравоохранения.

    Но Игоря это не спасло бы, он, видимо, заболел раньше, чем первые вакцины завезли.

     
     
  • 3.54, Аноним (12), 12:13, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К тому же, трудно понять, в какой стране он попал в больницу, учитывая то, что он уезжал жить за границу. Харьков здесь может быть и ни при чём, а может и при чём, подробности мне не известы.
     
  • 3.60, тоже Аноним (ok), 13:17, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Российский минздрав распиливает олимпиарды, закупая у нужных людей для бесплатного вручения ковидным больным - фапиравир. Безумно дорогой препарат с плохо исследованными побочками и клинически доказанной НУЛЕВОЙ эффективностью против ковида.
    Завидуйте...
     

  • 1.56, Дихлофос (?), 13:08, 19/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.58, Аноним (-), 13:15, 19/03/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.61, Дихлофос (?), 13:21, 19/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.64, тоже Аноним (ok), 13:40, 19/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.66, Аноним (49), 13:46, 19/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.62, Magi (ok), 13:36, 19/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.70, Иваня (?), 14:25, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 20 лет занимался разработкой открытого векторного редактора sK1 и UniConvertor.

    Судя по звёздочкам на гитхабе, мало кто знал об этом, да и тут про них вроде не писали.

    То чувство, когда узнал о человеке после его смерти.

    R.I.P.

     

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