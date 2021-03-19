Умер Игорь Новиков, создатель открытых проектов sK1 и UniConvertor

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|1.28, Ю.Т. (?), 08:29, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так где это случилось, тоже в Харькове, в Дубай, или где-то ещё?
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|1.34, Аноним (34), 09:15, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ковид неплохо так покосил. Жаль, что многие недооценивают его опасность.
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|2.35, СеменСеменыч777 (?), 09:21, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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очевидно, если бы не ковидло - мог бы жить да жить.
пофиг на инсульт, на букет соопутствующих заболеваний тоже пофиг.
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|3.40, Аноним (40), 09:54, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В этом и опасность ковидлы - она либо вскрывает все болячки либо усложняет их лечение
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|3.46, Аноним (46), 10:45, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что ты несешь? Если бы не ковид эти сопутствующие заболевания не активировались бы. И это факт судя по количеству умерших людей, некоторым из которых было по 20-30 лет (например некоторым диабетикам или сердечникам). Не бывает такого большого количества совпадений, это уже закономерность. Собственно тебе аноним из Интернета наверное виднее чем обученным эпидемиологам?
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|4.63, СеменСеменыч777 (?), 13:37, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Собственно тебе
> аноним из Интернета наверное виднее чем обученным эпидемиологам?
эти черти еще за свиногрипп и птицегрипп не отчитались.
не говоря уже про коровобешенство и эболу.
теперь очевидно, что все это были фэйки и хайпы.
напоминаю, что обсобо продвинутым это было понятно еще тогда.
кроме того, "обученные буллшитологи" ни за что не объяснят вот такую карту ЕС например:
https://t.me/tolk_tolk/8172
а простые конспирологи - могут !
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|3.47, MVK (??), 10:54, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если к инсульту добавить двустороннее воспаление легких, то тот кто имел шансы на выздоровление их теряет. Кроме того ковидных помещают в ковидорий вместо того чтобы лечить основную болезнь в специализированном заведении - результат печален
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|4.65, СеменСеменыч777 (?), 13:40, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> двустороннее воспаление легких
с вероятностью 90% - злой коктейль внутрибольничных инфекций, не вирусных.
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|5.69, Аноним (69), 13:57, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>с вероятностью 90% - злой коктейль внутрибольничных инфекций, не вирусных.
Секта отрицателей?
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|2.45, Дегенератор (ok), 10:42, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Из окружения уже три д.т.н., высококвалифицированных специалиста в возрасте ушли от последствий этой заразы, причем они были из категории "незаменимых". Лучше бы я, чем они...
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|3.59, Аноним (59), 13:16, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не надо так про себя. Уверен, ты тоже "не безполезный" человек. Успехов и долгих лет!
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|2.49, Аноним (49), 11:16, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У него сначала инсульт, а потом только ковид. Скорее всего ковид тут вообще побоку, инсульты это гораздо более сёрьзно. Если был инсульт не с нарушением кровообращения, а с разрывом сосуда, то это считай всё, там даже если живой остался, то инвалид совсем. Если с нарушением, то шансы есть, но тоже очень всё серьёзно.
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|3.68, Аноним (69), 13:55, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После инсультов есть шансы вылезти и спокойно протянуть десяток-другой. А вот с ковидом уже шансы резко падают. Любая госпитализация считай труп.
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|1.37, Аноним (37), 09:22, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Печалька. Было дело пробовал его поделки, но что-то не зацепило. Так и рисую в основном в Inkscape, а для перевода из Дров исполюьзую пиратки. sK1 похоже где-то неподалёку от Xara LX закопают.
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|1.41, Док (?), 10:00, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Странно. А че он не привился? Прививки вон бесплатно раздают, все родичи сделали
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|2.48, iPony129412 (?), 11:15, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Странно. А че он не привился?
> до февраля 2021
Странный вопрос.
> 04.03.2021 Дубай, ОАЭ. Управление здравоохранения Дубая расширило программу вакцинации против COVID-19, включив в нее новые категории населения. В их числе – резиденты Дубая в возрасте старше 40 лет, а также жители других эмиратов и даже стран Персидского залива.
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|3.52, Аноним (12), 12:10, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он эмигрировал за границу некоторое время назад, конечно, если ничгео с момента эмиграции не поменялось.
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|4.55, prokoudine (ok), 12:37, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Он эмигрировал за границу некоторое время назад, конечно, если ничгео с момента
> эмиграции не поменялось.
Хм, ну ок.
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|2.57, тоже Аноним (ok), 13:13, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Моя супруга сходила в поликлинику и привилась месяц назад. Судя по дальнейшим событиям - именно из этой поликлиники ковид и принесла. Сейчас мы оба все еще на больничном, хорошо хоть, обошлось без госпитализации...
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|1.50, Аноним (50), 11:16, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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В Украине (в том числе Харькове) вакцины фактически нет. Т.е. нельзя вот так просто прийти и получить прививку. А та которая есть - стремнее стремной и информация о ней засекречена государством.
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|2.53, Аноним (12), 12:12, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обычная там astrazeneca, которую делает Индия по лицензии. Её используют в т.ч. другие страны.
То, что их не хватает – это правда, спасибо самому компетентному и ответственному министру здравоохранения.
Но Игоря это не спасло бы, он, видимо, заболел раньше, чем первые вакцины завезли.
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|3.54, Аноним (12), 12:13, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К тому же, трудно понять, в какой стране он попал в больницу, учитывая то, что он уезжал жить за границу. Харьков здесь может быть и ни при чём, а может и при чём, подробности мне не известы.
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|3.60, тоже Аноним (ok), 13:17, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Российский минздрав распиливает олимпиарды, закупая у нужных людей для бесплатного вручения ковидным больным - фапиравир. Безумно дорогой препарат с плохо исследованными побочками и клинически доказанной НУЛЕВОЙ эффективностью против ковида.
Завидуйте...
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|1.70, Иваня (?), 14:25, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 20 лет занимался разработкой открытого векторного редактора sK1 и UniConvertor.
Судя по звёздочкам на гитхабе, мало кто знал об этом, да и тут про них вроде не писали.
То чувство, когда узнал о человеке после его смерти.
R.I.P.
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