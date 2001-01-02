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Умер автор cdrtools

12.10.2021 16:10

После продолжительной болезни (онкология) в возрасте 66 лет умер Йорг Шиллинг (Jörg Schilling), активно способствовавший развитию открытого ПО и открытых стандартов. Наиболее известными проектами Йорга были Cdrtools, набор утилит для записи данных на CD/DVD, и star, первая открытая реализация утилиты tar, выпущенная в 1982 году. Йорг также участвовал в работе над стандартами POSIX и был вовлечён в разработку OpenSolaris и дистрибутива Schillix.

Из проектов Йорга также можно отметить smake (реализация утилиты make), bosh (форк bash), SING (форк autoconf), sccs (форк SCCS), shims (универсальный API, не зависящий от ОС), ved (визуальный редактор), libfind (библиотека с функциональностью утилиты find), libxtermcap (расширенный вариант библиотеки termcap) и libscg (драйвер и библиотека для устройств SCSI).

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/LaF0rge/st...)
  2. OpenNews: Умер Игорь Новиков, создатель открытых проектов sK1 и UniConvertor
  3. OpenNews: Умер Джо Армстронг, один из авторов языка программирования Erlang
  4. OpenNews: Умер Андрей Чернов, автор кодировки KOI8-R и один из первых разработчиков FreeBSD
  5. OpenNews: В Debian GNU/Linux пакет cdrtools заменен на cdrkit
  6. OpenNews: Умер Марвин Минский, один из основателей AI Lab в MIT
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55957-cdrtools
Ключевые слова: cdrtools
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Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 16:11, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Помянем!
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 17:25, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль, медицина там не может спасти даже таких людей...
     
     
  • 3.43, Аноним (4), 18:11, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это онкология. Тут только определенные локализации и то только на ранней стадии. В остальном все до сих пор грустно.
     
  • 3.49, ra (??), 18:29, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чем больше официальной медицины, тем чаще рак - закономерность. Лучше обходить врачей за километр, эти твари будут лечить до пенсии. А мы можем жить без них и 120 лет
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 18:35, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за бред? Чаще рак обнаруживают потому что улучшились методы диагностики и обнаружения, чаще стали диагностировать на ранней стадии спасая эти людям жизнь. Раньше когда ставили диагноз рак считай подписывали смертный приговор, потому что обнаруживали его чаще в уже запущенном состоянии.
     
  • 2.50, Аноним (51), 18:29, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он прожил дольше чем CD/DVD.
     
     
  • 3.53, пох. (?), 18:44, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iso9660 все еще жива, m-disks все еще производятся, хоть и левыми фирмами.
    Разьве что сам cdrecord, конечно, уже бесполезный раритет. Но growisofs все еще использует mkisofs.
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:11, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Good night, sweet prince.
     
     
  • 2.9, QwertyReg (ok), 16:19, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Лицемерные стенания объявляются открытыми. Умер человек, о котором вы не знали до открытия новости и о котором забудете сразу после закрытия оной.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 16:35, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну может не сразу, через день-два.

    А так да, ща набегут притворщики.

     
  • 3.23, Аноним (-), 17:15, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 3.24, Аноним (24), 17:16, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну разве стенания, просто обычай
     
     
  • 4.29, Аноним (-), 17:23, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >просто обычай

    Обычай для равнодушных?

     
     
  • 5.33, Аноним (24), 17:29, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну принято в обществе, когда умер человек, сказать слова соответствующие. Ну такое вот отношение к смерти. Вы считаете, что не нужно ничего говорить?
     
  • 5.46, Аноним (4), 18:17, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть традиция например смывать за собой сливной бачок. Ты в этом тоже видишь хитрые лицемерные происки?
    Есть традиция здороваться итд.
    Большинство людей не способны проникнуться чужим горем, это да. Они заботятся лишь о своем насущном. Это есть.
     
  • 3.31, prokoudine (ok), 17:26, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Знал, но подзабыл, поскольку давно не пользуюсь его софтом (cdrtools). Стенать не планирую.

    Ванга из тебя так себе.  Тренируйся дальше :)

     
  • 3.44, Аноним (4), 18:13, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты глуп. Даже когда умирает твой враг, стоит сочувствовать.
    А этот человек оставил за собой наследие.
     

  • 1.6, Аноним (6), 16:13, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –31 +/
    за tar респект, но мне и WinRAR хватает... спасибо отечественным разработчикам и Евгению Рошалю
     
     
  • 2.11, ET (?), 16:19, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +19 +/
    пшёлвон
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:28, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    даунглупый
     
  • 2.22, adolfus (ok), 17:15, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А умеет ли этот ваш rar, вообще, архивировать? Не помню, чтобы я когда либо мог развернуть rar-архив так, чтобы у каталогов и файлов восстановилась вся метаинформация, что была в момент архивирования.
    Это было про архивирование, а теперь про компрессирование -- уровень сжатия хуже, чем даже у gzip.
    А время на это тратит в разы больше.
    Пайпы не поддерживает (или через жопу, не знаю. По крайней мере из stdin не принимает и в stdout не выводит.
    В хардлинки/софтлинки тоже не умеет.
    Управлять им зело сложно -- одних только дебильных опций в кратком хелпе на страницу.
    Это поделие годится только для доса и прочих шиндосов.

     
     
  • 3.25, Аноним (-), 17:17, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А умеет ли этот ваш rar, вообще, архивировать?

    Рошаль делает проприетарный продукт. Это вещь закрытая и поэтому непредсказуемая.

     
     
  • 4.36, QwertyReg (ok), 17:37, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То-то открытый код предсказуем, лол 🤣
     
     
  • 5.38, Тинус Лорвальдс (ok), 17:48, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    для тебя - нет. но это проблема твоего мозга.
     

  • 1.7, QwertyReg (ok), 16:17, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Press F.
     
  • 1.8, Твоя совесть (?), 16:17, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    F! R.I.P.
     
  • 1.10, ip1982 (ok), 16:19, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Помнится его из OpenSolaris выкинули за несносный характер - количество форков намекает ;-)
     
     
  • 2.27, Аноним (-), 17:20, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У 99,9% программистов СПО характер очень трудный. И количество форков тут не причём. для корпорастов он оказался неуправляемым.
     
  • 2.42, Аноним (42), 17:58, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Йорг также участвовал в работе над стандартами POSIX
     

  • 1.12, Аноним (12), 16:22, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну умер и умер
     
     
  • 2.18, аае (?), 16:51, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты даже до уровня синевласого дизигнера не дотягиваешь.
     

  • 1.14, Аноним (14), 16:23, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прочитайте что он говорил про форки его открытого по
     
     
  • 2.19, Аноньимъ (ok), 16:57, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что он говорил?
     
     
  • 3.21, ET (?), 17:07, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    прочитайте
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 17:42, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много чести. Есть что почитать - процитируйте, нет - помалкивайте.
     
     
  • 5.45, Аноним (14), 18:15, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    By 2004, Linux distributions were maintaining a number of unofficial changes – such as allowing the use of /dev/hdX device names and (limited) DVD writing support – that were rejected by Schilling,[9] who repeatedly demanded that distributions stop shipping "bastardized and defective" versions of his "legal original software".[14] Starting with version 2.01.01a09 in May 2006, most code from cdrtools has been relicensed under the CDDL, while mkisofs remains licensed under the GPL.[15] This change led to an ongoing disagreement about whether distribution or use of precompiled cdrtools binaries is legally possible (the GPL permits collective works, but not derivative works; and the Makefiles used to build mkisofs are CDDL licensed)
     
  • 2.52, пох. (?), 18:40, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что форки - ненадежное г-но линooops only, и он категорически против своего имени под этой фигней (из-за чего их начали массово переименовывать в дистрибутивах уже почти совсем окончательно готовых к дрисктопу)

    Все в общем по делу говорил.

    Кто ж знал-то что кроме линoops ничего все равно и не останется.

     

  • 1.16, Unit (??), 16:29, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    F. R.I.P.
     
  • 1.20, Аноним (20), 17:04, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что-то из того что он написал сейчас используется? Или все эти форки уже на помойке истории?
     
     
  • 2.41, Аноним (42), 17:57, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Йорг также участвовал в работе над стандартами POSIX
     

  • 1.26, Аноним (26), 17:19, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Так умер от чего? 5Г или Ко&Вирус?
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 17:21, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он умер от старости.
     
     
  • 3.32, Аноним (30), 17:27, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    66 лет... Он хоть смог дожить до пенсии?
     
     
  • 4.35, Аноним (30), 17:31, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. Увы, нет :(
     
  • 2.39, Аноним (39), 17:51, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для айтишника это нормально. Срок будет только уменьшаться из-за образа жизни.
     
  • 2.47, Аноним (4), 18:19, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не осилил прочитать от чего?
    Мде, тяжко становится в нонешнем мире.
     

  • 1.34, Аноним (34), 17:31, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользуюсь cdrtools, кстати, диски всё ещё дешевше флешек. Надеюсь, прога окончательно не сдохнет со смертью автора.
     
  • 1.40, Аноним (39), 17:53, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне почему-то всегда не везло с приводами, что в ноутах, что системниках. То болванки переставали читать, то писали через раз. То писали, но не читали, хотя на вид нарезали. При этом 10 болванок в год нагрузка.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 18:26, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёт насколько я понял там во многих приводах органическая линза. Она разлагается за пару лет. Старые приводы могут долго работать, а более современные дохнут, даже когда не используются.
     

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