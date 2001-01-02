Умер автор cdrtools

После продолжительной болезни (онкология) в возрасте 66 лет умер Йорг Шиллинг (Jörg Schilling), активно способствовавший развитию открытого ПО и открытых стандартов. Наиболее известными проектами Йорга были Cdrtools, набор утилит для записи данных на CD/DVD, и star, первая открытая реализация утилиты tar, выпущенная в 1982 году. Йорг также участвовал в работе над стандартами POSIX и был вовлечён в разработку OpenSolaris и дистрибутива Schillix.

Из проектов Йорга также можно отметить smake (реализация утилиты make), bosh (форк bash), SING (форк autoconf), sccs (форк SCCS), shims (универсальный API, не зависящий от ОС), ved (визуальный редактор), libfind (библиотека с функциональностью утилиты find), libxtermcap (расширенный вариант библиотеки termcap) и libscg (драйвер и библиотека для устройств SCSI).



