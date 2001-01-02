Умер автор cdrtools

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|3.43, Аноним (4), 18:11, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это онкология. Тут только определенные локализации и то только на ранней стадии. В остальном все до сих пор грустно.
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|3.49, ra (??), 18:29, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Чем больше официальной медицины, тем чаще рак - закономерность. Лучше обходить врачей за километр, эти твари будут лечить до пенсии. А мы можем жить без них и 120 лет
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|4.51, Аноним (51), 18:35, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что за бред? Чаще рак обнаруживают потому что улучшились методы диагностики и обнаружения, чаще стали диагностировать на ранней стадии спасая эти людям жизнь. Раньше когда ставили диагноз рак считай подписывали смертный приговор, потому что обнаруживали его чаще в уже запущенном состоянии.
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|3.53, пох. (?), 18:44, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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iso9660 все еще жива, m-disks все еще производятся, хоть и левыми фирмами.
Разьве что сам cdrecord, конечно, уже бесполезный раритет. Но growisofs все еще использует mkisofs.
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|2.9, QwertyReg (ok), 16:19, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Лицемерные стенания объявляются открытыми. Умер человек, о котором вы не знали до открытия новости и о котором забудете сразу после закрытия оной.
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|3.17, Аноним (17), 16:35, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну может не сразу, через день-два.
А так да, ща набегут притворщики.
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|5.33, Аноним (24), 17:29, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну принято в обществе, когда умер человек, сказать слова соответствующие. Ну такое вот отношение к смерти. Вы считаете, что не нужно ничего говорить?
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|5.46, Аноним (4), 18:17, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть традиция например смывать за собой сливной бачок. Ты в этом тоже видишь хитрые лицемерные происки?
Есть традиция здороваться итд.
Большинство людей не способны проникнуться чужим горем, это да. Они заботятся лишь о своем насущном. Это есть.
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|3.31, prokoudine (ok), 17:26, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Знал, но подзабыл, поскольку давно не пользуюсь его софтом (cdrtools). Стенать не планирую.
Ванга из тебя так себе. Тренируйся дальше :)
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|3.44, Аноним (4), 18:13, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты глуп. Даже когда умирает твой враг, стоит сочувствовать.
А этот человек оставил за собой наследие.
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|1.6, Аноним (6), 16:13, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–31 +/–
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за tar респект, но мне и WinRAR хватает... спасибо отечественным разработчикам и Евгению Рошалю
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|2.22, adolfus (ok), 17:15, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А умеет ли этот ваш rar, вообще, архивировать? Не помню, чтобы я когда либо мог развернуть rar-архив так, чтобы у каталогов и файлов восстановилась вся метаинформация, что была в момент архивирования.
Это было про архивирование, а теперь про компрессирование -- уровень сжатия хуже, чем даже у gzip.
А время на это тратит в разы больше.
Пайпы не поддерживает (или через жопу, не знаю. По крайней мере из stdin не принимает и в stdout не выводит.
В хардлинки/софтлинки тоже не умеет.
Управлять им зело сложно -- одних только дебильных опций в кратком хелпе на страницу.
Это поделие годится только для доса и прочих шиндосов.
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|3.25, Аноним (-), 17:17, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А умеет ли этот ваш rar, вообще, архивировать?
Рошаль делает проприетарный продукт. Это вещь закрытая и поэтому непредсказуемая.
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|1.10, ip1982 (ok), 16:19, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Помнится его из OpenSolaris выкинули за несносный характер - количество форков намекает ;-)
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|2.27, Аноним (-), 17:20, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У 99,9% программистов СПО характер очень трудный. И количество форков тут не причём. для корпорастов он оказался неуправляемым.
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|2.18, аае (?), 16:51, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты даже до уровня синевласого дизигнера не дотягиваешь.
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|4.37, Аноним (37), 17:42, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Много чести. Есть что почитать - процитируйте, нет - помалкивайте.
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|5.45, Аноним (14), 18:15, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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By 2004, Linux distributions were maintaining a number of unofficial changes – such as allowing the use of /dev/hdX device names and (limited) DVD writing support – that were rejected by Schilling,[9] who repeatedly demanded that distributions stop shipping "bastardized and defective" versions of his "legal original software".[14] Starting with version 2.01.01a09 in May 2006, most code from cdrtools has been relicensed under the CDDL, while mkisofs remains licensed under the GPL.[15] This change led to an ongoing disagreement about whether distribution or use of precompiled cdrtools binaries is legally possible (the GPL permits collective works, but not derivative works; and the Makefiles used to build mkisofs are CDDL licensed)
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|2.52, пох. (?), 18:40, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что форки - ненадежное г-но линooops only, и он категорически против своего имени под этой фигней (из-за чего их начали массово переименовывать в дистрибутивах уже почти совсем окончательно готовых к дрисктопу)
Все в общем по делу говорил.
Кто ж знал-то что кроме линoops ничего все равно и не останется.
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|1.20, Аноним (20), 17:04, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что-то из того что он написал сейчас используется? Или все эти форки уже на помойке истории?
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|2.39, Аноним (39), 17:51, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для айтишника это нормально. Срок будет только уменьшаться из-за образа жизни.
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|2.47, Аноним (4), 18:19, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не осилил прочитать от чего?
Мде, тяжко становится в нонешнем мире.
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|1.34, Аноним (34), 17:31, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пользуюсь cdrtools, кстати, диски всё ещё дешевше флешек. Надеюсь, прога окончательно не сдохнет со смертью автора.
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|1.40, Аноним (39), 17:53, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне почему-то всегда не везло с приводами, что в ноутах, что системниках. То болванки переставали читать, то писали через раз. То писали, но не читали, хотя на вид нарезали. При этом 10 болванок в год нагрузка.
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|2.48, Аноним (48), 18:26, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чёт насколько я понял там во многих приводах органическая линза. Она разлагается за пару лет. Старые приводы могут долго работать, а более современные дохнут, даже когда не используются.
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