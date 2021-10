Умер автор cdrtools

2.19 , Аноньимъ ( ok ), 16:57, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что он говорил?

3.21 , ET ( ? ), 17:07, 12/10/2021 прочитайте

4.37 , Аноним ( 37 ), 17:42, 12/10/2021 Много чести. Есть что почитать - процитируйте, нет - помалкивайте.

5.45 , Аноним ( 14 ), 18:15, 12/10/2021 By 2004, Linux distributions were maintaining a number of unofficial changes – such as allowing the use of /dev/hdX device names and (limited) DVD writing support – that were rejected by Schilling,[9] who repeatedly demanded that distributions stop shipping "bastardized and defective" versions of his "legal original software".[14] Starting with version 2.01.01a09 in May 2006, most code from cdrtools has been relicensed under the CDDL, while mkisofs remains licensed under the GPL.[15] This change led to an ongoing disagreement about whether distribution or use of precompiled cdrtools binaries is legally possible (the GPL permits collective works, but not derivative works; and the Makefiles used to build mkisofs are CDDL licensed)

2.52 , пох. ( ? ), 18:40, 12/10/2021 Что форки - ненадежное г-но линooops only, и он категорически против своего имени под этой фигней (из-за чего их начали массово переименовывать в дистрибутивах уже почти совсем окончательно готовых к дрисктопу) Все в общем по делу говорил. Кто ж знал-то что кроме линoops ничего все равно и не останется.