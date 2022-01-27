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Let's Encrypt отзывает 2 млн сертификатов из-за проблем в реализации TLS-ALPN-01

27.01.2022 10:45

Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, объявил о досрочном отзыве около двух миллионов TLS-сертификатов, что составляет около 1% от всех активных сертификатов данного удостоверяющего центра. Отзыв сертификатов инициирован из-за выявления несоответствия требованиям спецификации в применяемом в Let's Encrypt коде с реализацией расширения TLS-ALPN-01 (RFC 7301, Application-Layer Protocol Negotiation). Несоответствие было связано с отсутствием некоторых проверок, выполняемых в процессе согласования соединений на базе TLS-расширения ALPN, применяемого в HTTP/2. Детальная информация об инциденте будет опубликована после завершения отзыва проблемных сертификатов.

26 января в 03:48 (MSK) проблема была устранена, но все сертификаты, при выдаче которых для верификации использовался метод TLS-ALPN-01, решено признать недействительными. Отзыв сертификатов начнётся 28 января в 19:00 (MSK). До этого времени пользователям, использующим метод проверки TLS-ALPN-01, рекомендуется успеть обновить свои сертификаты, иначе они досрочно будут признаны недействительными.

Соответствующие уведомления о необходимости обновления сертификатов отправлены на email. Пользователей, применяющих для получения сертификата инструментарии Certbot и dehydrated, при использовании настроек по умолчанию проблема не затронула. Метод TLS-ALPN-01 поддерживается в пакетах Caddy, Traefik, apache mod_md и autocert. Проверить корректность своих сертификатов можно через поиск идентификаторов, серийных номеров или доменов в списке проблемных сертификатов.

Так как изменения затрагивают поведение при проверке методом TLS-ALPN-01, для продолжения работы может требоваться обновление ACME-клиента или изменение настроек (Caddy, bitnami/bn-cert, autocert, apache mod_md, Traefik). Изменения сводятся к использованию версий TLS не ниже 1.2 (клиенты теперь не смогут использовать TLS 1.1) и прекращению поддержки OID 1.3.6.1.5.5.7.1.30.1, идентифицирующего устаревшее расширение acmeIdentifier, поддерживаемое только в ранних черновиках спецификации RFC 8737 (при формировании сертификата теперь допускается только OID 1.3.6.1.5.5.7.1.31, а клиенты использующие OID 1.3.6.1.5.5.7.1.30.1 не смогут получить сертификат).

  1. Главная ссылка к новости (https://community.letsencrypt....)
  2. OpenNews: Устаревание корневого сертификата IdenTrust приведёт к потере доверия к Let's Encrypt на старых устройствах
  3. OpenNews: Let's Encrypt решил проблему с продолжением работы сертификатов на старых Android-устройствах
  4. OpenNews: Массовый отзыв сертификатов Let's Encrypt
  5. OpenNews: Let's Encrypt перешёл к проверке с использованием разных подсетей
  6. OpenNews: Разработанный проектом Let's Encrypt протокол ACME утверждён в качестве интернет-стандарта
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56588-letsencrypt
Ключевые слова: letsencrypt, cert
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:28, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. запехнут в хром проверку валидности 2млн сертификатов
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:42, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что бы они не сделали ты скушаешь и попросишь добавки, я гарантирую это
     
  • 2.11, lockywolf (ok), 12:14, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Crl? Вроде ж, можно ocsp, и проверять отзыв по требованию.

    Но собственно, даже если все тащить, то фильтр Блума на несколько миллионов хэшей не будет так уж много весить.

     

  • 1.3, Жироватт (ok), 11:43, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Раньше были времена, а теперь - мгновения\
    Раньше поднимался %s, а теперь - давление.

    Вот хоть убей не понимаю тотальной сертификации всего и вся.
    Нет, ясно, еще одно средство контроля - р-р-р-раз, отозвал сертификат и все, ресурс будет выдавать в пугалки в браузере "Вашы саидинение ны защещено!11одын", под радостно-испуганные визги ЦА, это понятно. Но зачем добровольно в это лезть?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:47, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Критикуя предлагай.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:53, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Засунь это недоправило поглубже
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 11:57, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Засунь своё недомнение себе поглубже.  
     
     
  • 5.10, Аноним (2), 12:06, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    засовывая предлагай
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:51, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чтобы не было чебурнета по паспорту, где провайдер втихаря подменяет ваш сертификатик и читает вашу почточку. Вообще в связи с навязыванием чебурнета в гос учреждениях, типа школ, я все больше склоняюсь ко мнению, что даже SSL/TLS уже не достаточно. Везде должно быть внедрено встроенное сквозное шифрование.
     
     
  • 3.8, Аноним (7), 11:59, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сквозное шизофрование! А ты не думаешь что даже летсэнкрипт подсовывал  старые сертификаты, кому надо. Чтобы кто надо мог всё прочитать. А сейчас снаружи им прислал разнарядку, всё выключаем, раз два. А они и рады инфоповод про себя выпустить.  
     
     
  • 4.9, anonymous (??), 12:02, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде ж управляется сообществом. Такие проблемы бы уже давно утекли в сеть.
     
  • 4.12, Аноним (5), 12:16, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да. Сквозное. А то в некоторых протоколах дай бог SASL аутентификация есть. Где то еще по старинке голый пароль в расчете только на SSL/TLS. И если их скомпрометировать, то все. А SSL/TLS сейчас стали очень подверженными нападкам. Сам факт возможности достаточно просто отрубить всю безопасность делает данную возможность очень заманчивой для соответствующих служб. А надо делать так, чтобы это было невозможно физически. И все. А то сейчас достаточно скосить под дурачка и выпустить приказик всем добровольно-принудительно поставить файлик CA_ЭтоНеВирус.exe или даже еще проще - просто без ведома юзверей накатить его групповыми политиками, и все. Никакой защиты. Можно запросто читать какую-нибудь почту через POP3 с голым паролем. А вот с каким-нибудь WhatsApp такой фокус уже не пройдет. АНБ пусть читает. Им на меня чхать. А в своей стране можно как при Сталине стать инагентом за неосторожное высказывание нараз.
     
  • 3.13, А где же каменты (?), 12:25, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интернет и связь давно по паспорту.
     
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