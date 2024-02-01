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После 12-летнего перерыва опубликован дистрибутив Damn Small Linux 2024

01.02.2024 23:20

Спустя 12 лет с момента прошлой тестовой версии и 16 лет после формирования прошлого стабильного релиза опубликован выпуск дистрибутива Damn Small Linux 2024, предназначенного для использования на маломощных системах и устаревшем оборудовании. Новый выпуск имеет качество альфа-версии и подготовлен в сборах для архитектуры i386. Размер загрузочной сборки - 665 МБ (для сравнения прошлая версия имела размер 50 МБ).

Сборка создана на основе Live-дистрибутива AntiX 23, в свою очередь построенного на пакетной базе Debian. Целью возрождения Damn Small Linux стало желание получить компактный Live-дистрибутив для устаревших систем, вмещающийся на CD (менее 700 МБ) и предлагающий пригодные для работы графическое и консольное окружения. На выбор предложены окружения на основе оконных менеджеров Fluxbox и JWM. В состав включены три web-браузера: BadWolf, Dillo и Links2.

Набор офисных приложений сформирован из текстового редактора AbiWord, табличного процессора Gnumeric, почтового клиента Sylpheed и PDF-просмотрщика Zathura. Для мультимедийного контента в состав включены MPV и XMMS. В дистрибутиве также присутствуют графический редактор mtPaint, файловый менеджер zzzFM, FTP/SFTP-клиент gFTP, текстовый редактор Leafpad.

Среди консольных приложений: файловый менеджер Ranger, табличный процессор VisiData, мультиплексор терминала Tmux, почтовый клиент Mutt, музыкальный проигрыватель Cmus, программа для записи CD/DVD - CDW, система поиска SurfRaw, текстовые редакторы Vim и Nano, браузеры W3M и Links2.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В рамках проекта DSLR подготовлен новый дистрибутив в стиле Damn Small Linux
  3. OpenNews: Возобновлена разработка дистрибутива Damn Small Linux
  4. OpenNews: Релиз оконного менеджера JWM 2.1
  5. OpenNews: Релиз мини-дистрибутива Damn Small Linux 4.4
  6. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 23
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60538-dsl
Ключевые слова: dsl, linux, livecd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Kenneth (?), 23:33, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Заменить ядро на Mach+Hurd и перевыпустить.
     
  • 1.2, C00l_ni66a (ok), 23:42, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Новый выпуск имеет качество альфа-версии
    >Размер загрузочной сборки - 665 МБ (для сравнения прошлая версия имела размер 50 МБ)

    Достойный, кхм, продукт.

     
     
  • 2.3, ИмяХ (ok), 23:48, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    640 Мб хватит всем, говорили они...
     
  • 2.12, Аноним (12), 01:12, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Достойный, кхм, продукт.

    Ну так и ПО с тех времён сильно пожирело. Плюс сам AntiX тоже относительно жирный дистрибутив (хоть и жрёт ОЗУ не так уж и много для своего веса, как кажется на первый взгляд), ибо это Debian, пусть и без относительно жирного systemd.

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:53, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > BadWolf

    Только за ссылку на этот браузер и ссылку оттуда на "Мозилла воплощение дьявола" огромный плюс, а вот за 665мб минус.

    https://digdeeper.neocities.org/articles/mozilla

     
     
  • 2.11, cheburnator9000 (ok), 00:54, 02/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кому не нравится Мозилла, пусть проникнутся всеми прелестями "Яндекс.Браузера".
     

  • 1.5, pofigist (?), 23:58, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Alpine же... Позорники...
     
  • 1.6, Айнаниммм (?), 00:05, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нда... всегда slitaz (https://www.slitaz.org/ru/) рассматривал как замена dsl.Если прям dsl хочется, то https://archiveos.org/rlsd/
     
  • 1.7, крокодил мимо.. (?), 00:23, 02/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.8, Шарп (ok), 00:27, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наглядное объяснение что такое "протекла криокамера".
     
  • 1.9, Массоны Рептилоиды (?), 00:47, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Damn Fat Linux
     
  • 1.10, cheburnator9000 (ok), 00:52, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Состав ПО дичь лютая.  Ведь существует https://packages.debian.org/bookworm/i386/firefox-esr/download firefox для i386.

    Огласите, пожалуйста, последние i386-only CPU?

     
  • 1.13, Аноним (13), 01:22, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Размер загрузочной сборки - 665 МБ (для сравнения прошлая версия имела размер 50 МБ).

    Зачем в "компактном" дистрибутиве 4 браузера, 2 оконных менеджера, 2 почтового клиента, 2 плеера если не считать мпв, который тоже можно использовать как плеер аудио?

     
  • 1.14, Golangdev (?), 01:44, 02/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Спустя 12 лет

    с ядром 2.6.32, надо полагать?

     

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