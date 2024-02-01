После 12-летнего перерыва опубликован дистрибутив Damn Small Linux 2024

Спустя 12 лет с момента прошлой тестовой версии и 16 лет после формирования прошлого стабильного релиза опубликован выпуск дистрибутива Damn Small Linux 2024, предназначенного для использования на маломощных системах и устаревшем оборудовании. Новый выпуск имеет качество альфа-версии и подготовлен в сборах для архитектуры i386. Размер загрузочной сборки - 665 МБ (для сравнения прошлая версия имела размер 50 МБ).

Сборка создана на основе Live-дистрибутива AntiX 23, в свою очередь построенного на пакетной базе Debian. Целью возрождения Damn Small Linux стало желание получить компактный Live-дистрибутив для устаревших систем, вмещающийся на CD (менее 700 МБ) и предлагающий пригодные для работы графическое и консольное окружения. На выбор предложены окружения на основе оконных менеджеров Fluxbox и JWM. В состав включены три web-браузера: BadWolf, Dillo и Links2.

Набор офисных приложений сформирован из текстового редактора AbiWord, табличного процессора Gnumeric, почтового клиента Sylpheed и PDF-просмотрщика Zathura. Для мультимедийного контента в состав включены MPV и XMMS. В дистрибутиве также присутствуют графический редактор mtPaint, файловый менеджер zzzFM, FTP/SFTP-клиент gFTP, текстовый редактор Leafpad.

Среди консольных приложений: файловый менеджер Ranger, табличный процессор VisiData, мультиплексор терминала Tmux, почтовый клиент Mutt, музыкальный проигрыватель Cmus, программа для записи CD/DVD - CDW, система поиска SurfRaw, текстовые редакторы Vim и Nano, браузеры W3M и Links2.



