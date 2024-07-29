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Выпуск системы инициализации SysVinit 3.10

29.07.2024 19:09

Представлен релиз классической системы инициализации SysVinit 3.10, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Версии применяемых в связке с sysvinit утилит insserv и startpar не изменились. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новом выпуске SysVinit добавлена обработка сигнала SIGRTMIN+4 и инициирование выполнения команды "shutdown -hP now" для завершения работы при получении данного сигнала. Обработка сигнала SIGRTMIN+4 потребовалась, так как его генерирует systemd при выполнении пользователем команды "machinectl stop" для выключения системы. Кроме того, в новой версии устранена проблема в процессе bootlogd, приводящая к его зацикливанию при открытии устройства на запись без выполнения операции записи.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.nongnu.org/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации SysVinit 3.09 с поддержкой Си-библиотеки Musl
  3. OpenNews: Выпуск системного менеджера GNU Shepherd 0.10
  4. OpenNews: Выпуск сервисного менеджера s6-rc 0.5.3.0 и системы инициализации s6-linux-init 1.0.7
  5. OpenNews: Доступна система инициализации Finit 4.0
  6. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 256 с утилитой run0 для замены sudo
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61625-sysvinit
Ключевые слова: sysvinit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (64) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Zenitur (ok), 19:40, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX

    А используется ли в *BSD?

    > SysVinit 3.10, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart

    Мне кажется, upstart работает поверх SysVinit. Могу ошибаться. А если прав, значит, в ChromeOS тоже завезут.

     
     
  • 2.2, alexandr_0503 (ok), 19:43, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В BSD насколько я знаю своя система инициализации, но если пользователь достаточно опытен,он может попробовать установить openrc. Нет, upstart не зависит от классического init
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 22:07, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В старых убунтах можно было использовать традиционные init-скрипты, но сразу возникало уведомление, что надо через upstart. Поэтому и подумал, что традиционный init там оставался.
     
  • 2.4, Аноним (4), 19:54, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BSD не имеет отношения к sysvinit.

    Upstart не имеет отношения к sysvinit.

    Ты же вроде давно на линуксе, откуда вопросы такого уровня?

     
  • 2.13, Аноним (13), 20:39, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А используется ли в *BSD?

    Нет. В современных *BSD используется init, разработанный в NetBSD, там скрипты лежает в /etc/rc.d/.

    До этого там был init из BSD4.3

     

  • 1.3, Аноним (-), 19:49, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А кто этим сейчас пользуется из серьезных проектов?
    Насколько я помню все значимые переехали на системмд.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 21:14, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто этим сейчас пользуется из серьезных проектов?
    > Насколько я помню все значимые переехали на системмд.

    Т.е. ChromeOS и ведроид теперь на системд? Вот это новости!


     
     
  • 3.59, Аноним (59), 23:08, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Т.е.  бабуинту теперь не значимый?
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:58, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подумываю перейти с openrc на systemd, подводные камни?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:07, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Никаких, одни преимущества.
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:24, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    systemd намного более сложный и запутанный при отсутствии каких-либо преимуществ.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 21:01, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ДВС тоже намного более запутанный, чем паровой двигатель. Ты всегда можешь это доказать, сделав более эффективный авто на пару. Аналогия понятна?)
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 21:32, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не очевидно что твоя аналогия эквивалентна.
     
  • 4.32, Аноним (32), 21:46, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Паровой двигатель сложнее и опасней. Поэтому от них отказались.
     
     
  • 5.34, noc101 (ok), 21:55, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Паровой двигатель можно собрать из овна и палок. А современный ДВС сделать сложно. Это тебе так кажется, что он прост.
     
     
  • 6.36, Аноним (32), 22:00, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай тогда современную турбину для сравнения.
    Сравнивать нужно сопоставимое по времени.
     
     
  • 7.40, noc101 (ok), 22:02, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давай тогда современную турбину для сравнения.
    > Сравнивать нужно сопоставимое по времени.

    А что в этом сравнении не так?
    Инит системы это прошлое поколение. СистемДи это современное поколение.
    Был паровой двигатель, сделали ДВС.
    ДВС сложней Парового двигателя, это база.

     
     
  • 8.46, Аноним (32), 22:13, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Системда не имеет преимуществ Сто раз спрашивал - только слова про прогресс и м... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.53, noc101 (ok), 22:28, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорей всего ты тупо не хочешь слышать аргументы Попробуй прочитат плюсы Парал... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.57, Аноним (32), 23:01, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Upstart делал параллельный запуск Управление зависимостями не нужно, как и мног... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.69, noc101 (ok), 00:11, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.70, noc101 (ok), 00:17, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще один зверь в зоопарке ненужного овна А как там с остальным у Upstart Ааа, ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.74, Аноним (32), 00:41, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у тебя религия И оскорбления чисто как у мракобесов, не согласны с тобой - ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.49, Аноним (49), 22:18, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделай мне Pratt & Whitney R-4360 или уменьшеный аналог образца начала 1940-х, или Jumo Ju-224, не важно сколько блоков
    М501 не предлагать!
     
     
  • 7.52, Аноним (32), 22:22, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе дизель-молота должно быть достачно чтоб понять что паровоз сложнее.
     
  • 7.54, noc101 (ok), 22:30, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сделай мне Pratt & Whitney R-4360 или уменьшеный аналог образца начала 1940-х,
    > или Jumo Ju-224, не важно сколько блоков
    > М501 не предлагать!

    Зачем ты мне это пишешь?

    Это не паровые двигатели

     
  • 5.43, Аноним (23), 22:09, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не сложнее, чистая гидродинамика. Его собирают из изоленты и кастрюли.
     
     
  • 6.48, Аноним (32), 22:14, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что он сможет сдвинуть? Мопед или авто?
     
  • 4.37, Аноним (-), 22:00, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аналогия понятна?

    Нет, не понятна. Объясните пожалуйста.

     
     
  • 5.65, scriptkiddis (?), 23:25, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если такая простая не понятна... то тут наука все.
     
  • 3.27, Аноним (27), 21:15, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > systemd намного более сложный и запутанный при отсутствии каких-либо преимуществ.

    Linux по сравнению с виндой тоже (по словам подоконников). И что теперь, всем на винду?

     
  • 2.10, Аноним (10), 20:26, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Подводных камней нет, за исключением того, что с системдой жить станет чуточку скучнее: там всё просто работает, и баш-портянить необходимости не будет. Придется придумывать, на что потратить гигантское количество освободившегося времени.
     
     
  • 3.17, Грудная жаба (?), 20:46, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там, нетворкди научилась перебивать сетевой адрес без ребута? Или тот же ссш, пока сокеты не положишь не хочет принимать новые настройки?
     
     
  • 4.19, Аноним (7), 20:49, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты кажется путаешь systemd и systemd-networkd. Это два разных продукта.
     
  • 4.31, Tron is Whistling (?), 21:40, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    networkd - это не совсем systemd, это около.
    А в чём проблема-то? Всегда перебивала :D
     
  • 3.30, Аноним (30), 21:38, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Придется придумывать, на что потратить гигантское количество освободившегося времени

    На написание и настройку unit портянок

     
     
  • 4.44, Аноним (23), 22:11, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они декларативные, поэтому легко переносятся между дистрибами и средами. Хоть погуглил бы)
     
     
  • 5.61, MaleDog (?), 23:17, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    М-м Берем какой нибудь минимальный desktop Ставим на базе openrc или sysvinit ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.66, scriptkiddis (?), 23:28, 29/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.62, Аноним (62), 23:18, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хоть попробовал бы "перенести между дистрибутивами".

    это чудище везде разных версий с разными оторваными частями, да ещё и смотано в клубок декларативных портянок.

     
  • 2.14, Аноним (13), 20:42, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Подвоных камней целое дно, начиная от овер-инжинирнг дизайна, кривого спагетти-кода и всякими ошибками, когда ФС не может отмонтироваться при ребуте
     
     
  • 3.25, Аноним (5), 21:13, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Собственно, у меня и сейчас, если своп был заполнен, не успевает отмонтировать до перезагрузки и сыпет ошибками без особых причин даже когда успевает, а если нет, при загрузке ещё минут 10 на восстановление журналов. Если это невозможно, то ждём час без журнала (ext4). Есть ещё развлекуха, когда драйвер бесперебойника у NUT отваливается, без перезагрузки восстановить сервис квест ещё тот. Использование cgroups несколько костыльно с openrc выглядит (в теории конечно нормально, но не удобно). Кеды очень плачутся, что не могут найти инит.
     
     
  • 4.67, scriptkiddis (?), 23:29, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замечал что те у кого свап, ноют воообще обо всем.
     
  • 3.35, noc101 (ok), 21:59, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >овер-инжинирнг дизайна

    Как пользователь это заметит?
    >кривого спагетти-кода

    Как пользователь это заметит?
    >всякими ошибками, когда ФС не может отмонтироваться при ребуте

    Я так понимаю ошибки только у СистемДи?
    Кстати у меня все ФС отмонтируются норм. Наверное это блуждающая ошибка, которая появляется не у всех. И если копнуть у всяких Инитов то там подобные ошибки тоже могут быть.

    З.Ы. Когда из ПО делают религию, это ведет к стигматизации и регрессу в целом.

     
     
  • 4.41, Аноним (-), 22:02, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда из ПО делают религию, это ведет к стигматизации и регрессу в целом.

    Это хорошо. Склонные к религии должны сходить с хайвея прогресса и регрессировать в придорожной канаве.

     
     
  • 5.45, noc101 (ok), 22:12, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Когда из ПО делают религию, это ведет к стигматизации и регрессу в целом.
    > Это хорошо. Склонные к религии должны сходить с хайвея прогресса и регрессировать
    > в придорожной канаве.

    По хорошему да. Но в реальности они пытаются тормозить прогресс в целом, выдывая свои желания за истину.
    - Без бога вы все в огненную гиену попадете!!!

     
     
  • 6.58, Аноним (59), 23:07, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завязывай. Честно уже пора.
     
     
  • 7.72, noc101 (ok), 00:18, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Завязывай. Честно уже пора.

    Клоун это ты?

     
  • 6.63, Аноним (62), 23:19, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без системд под видом "прогресса" (выгодного для буржуинов) тоже?
     
     
  • 7.71, noc101 (ok), 00:18, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Без системд под видом "прогресса" (выгодного для буржуинов) тоже?

    лечится пробуй)

     
  • 5.47, Аноним (23), 22:13, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ровно это мы и наблюдаем - всякими Диванами даже среди подкроватников почти никто не пользуется. А в проде - вообще никто.
     
     
  • 6.51, Аноним (49), 22:21, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о всевидящий, о всезнающий, зачем городишь гнусную ложь на публичном-то форуме?
     
     
  • 7.73, noc101 (ok), 00:19, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > о всевидящий, о всезнающий, зачем городишь гнусную ложь на публичном-то форуме?

    ЭТО НИ ПРАВДА ВИ ВСИ ВРИТЕ

    Продолжай ныть)

     
  • 2.39, Аноним (39), 22:01, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Подумываю перейти с openrc на systemd, подводные камни?

    Вопрос (без троллинга, серьезно): что тебе это даст? Тебе как конечному пользователю не один хрен что там под капотом? Или ты системный программист которому это важно в контексте написания какого-то зависимого от этого софта?

     
     
  • 3.50, Аноним (5), 22:18, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я привык к системам с openrc, но не имею опыта миграции с неё, поэтому и спрашиваю. Это совсем не идеальный инит для пользователей (он построен поверх сабжа из новости), но он вполне отвечает минимальным потребностям. Даст это мне то, что половина компонентов systemd и так используется безальтернативно, что периодически приводит к различным сложностям как при обновлениях, так и при использовании, которых не возникает на системах с systemd. Кроме того, уже много лет весь софт штатно работает только под systemd и скрипты для запуска без него пишутся посторонними (также это означает, что пользователю часто приходится самому портянки мутить, и проще без них).
     
     
  • 4.56, Аноним (56), 22:56, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анон лови https://davmac.org/projects/dinit/
    Ещё слышал тот же runit есть.
    А так да сложно без системд но и он тоже такая себе кака**шка , кстати ещё в pisi Linux какая то своя не понятная любопытная поделка инит
     

  • 1.11, Аноним (11), 20:27, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    это та которую портянками называют?
     
  • 1.38, Аноним (39), 22:00, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Было время писал свою init систему на паскале... just for fun.
     
  • 1.55, Аноним (55), 22:53, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    22 года использую linux вопросов с сабжу не было...
    поэтому продолжаю использовать на devuan и antix и на серверах и на десктопах...
     
  • 1.60, Хурдит (?), 23:09, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Короче, сисьвиинит, линкс и паровой двигатель - наше всё.
    Ушёл разрушать роботов и двс с помошью винтажного газового генератора.
     
     
  • 2.68, Аноним (-), 00:00, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > наше всё.

    ... потому что вашего больше ничего нет((

    > c помошью винтажного газового генератора

    Ну зачем ты так говоришь? Не такой уж ты и старый!

     

  • 1.64, Аноним (62), 23:21, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будет ржачно, если в будущем будет новость: "оказалось что комментарии за системд писал ИИ от имени пользователей, внедряемый в браузеры на системах с системд яваскриптом, тянутым с серверов корпораций".
     
  • 1.75, Аноним (75), 00:49, 30/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну шо, куда закапывальщики подевались?
     
     
  • 2.76, Аноним (55), 00:57, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сабж простудится на их похоронах
     

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