Выпуск системы инициализации SysVinit 3.10

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|1.1, Zenitur (ok), 19:40, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX
А используется ли в *BSD?
> SysVinit 3.10, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart
Мне кажется, upstart работает поверх SysVinit. Могу ошибаться. А если прав, значит, в ChromeOS тоже завезут.
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|2.2, alexandr_0503 (ok), 19:43, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В BSD насколько я знаю своя система инициализации, но если пользователь достаточно опытен,он может попробовать установить openrc. Нет, upstart не зависит от классического init
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|3.42, Аноним (42), 22:07, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В старых убунтах можно было использовать традиционные init-скрипты, но сразу возникало уведомление, что надо через upstart. Поэтому и подумал, что традиционный init там оставался.
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|2.4, Аноним (4), 19:54, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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BSD не имеет отношения к sysvinit.
Upstart не имеет отношения к sysvinit.
Ты же вроде давно на линуксе, откуда вопросы такого уровня?
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|2.13, Аноним (13), 20:39, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А используется ли в *BSD?
Нет. В современных *BSD используется init, разработанный в NetBSD, там скрипты лежает в /etc/rc.d/.
До этого там был init из BSD4.3
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|1.3, Аноним (-), 19:49, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А кто этим сейчас пользуется из серьезных проектов?
Насколько я помню все значимые переехали на системмд.
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|2.26, Аноним (26), 21:14, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А кто этим сейчас пользуется из серьезных проектов?
> Насколько я помню все значимые переехали на системмд.
Т.е. ChromeOS и ведроид теперь на системд? Вот это новости!
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|2.8, Аноним (8), 20:24, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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systemd намного более сложный и запутанный при отсутствии каких-либо преимуществ.
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|3.23, Аноним (23), 21:01, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ДВС тоже намного более запутанный, чем паровой двигатель. Ты всегда можешь это доказать, сделав более эффективный авто на пару. Аналогия понятна?)
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|4.32, Аноним (32), 21:46, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Паровой двигатель сложнее и опасней. Поэтому от них отказались.
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|5.34, noc101 (ok), 21:55, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Паровой двигатель можно собрать из овна и палок. А современный ДВС сделать сложно. Это тебе так кажется, что он прост.
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|6.36, Аноним (32), 22:00, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давай тогда современную турбину для сравнения.
Сравнивать нужно сопоставимое по времени.
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|7.40, noc101 (ok), 22:02, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Давай тогда современную турбину для сравнения.
> Сравнивать нужно сопоставимое по времени.
А что в этом сравнении не так?
Инит системы это прошлое поколение. СистемДи это современное поколение.
Был паровой двигатель, сделали ДВС.
ДВС сложней Парового двигателя, это база.
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|8.46, Аноним (32), 22:13, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Системда не имеет преимуществ Сто раз спрашивал - только слова про прогресс и м... текст свёрнут, показать
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|9.53, noc101 (ok), 22:28, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Скорей всего ты тупо не хочешь слышать аргументы Попробуй прочитат плюсы Парал... текст свёрнут, показать
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|10.57, Аноним (32), 23:01, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Upstart делал параллельный запуск Управление зависимостями не нужно, как и мног... большой текст свёрнут, показать
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|6.49, Аноним (49), 22:18, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сделай мне Pratt & Whitney R-4360 или уменьшеный аналог образца начала 1940-х, или Jumo Ju-224, не важно сколько блоков
М501 не предлагать!
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|7.52, Аноним (32), 22:22, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе дизель-молота должно быть достачно чтоб понять что паровоз сложнее.
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|7.54, noc101 (ok), 22:30, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сделай мне Pratt & Whitney R-4360 или уменьшеный аналог образца начала 1940-х,
> или Jumo Ju-224, не важно сколько блоков
> М501 не предлагать!
Зачем ты мне это пишешь?
Это не паровые двигатели
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|5.43, Аноним (23), 22:09, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не сложнее, чистая гидродинамика. Его собирают из изоленты и кастрюли.
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|3.27, Аноним (27), 21:15, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> systemd намного более сложный и запутанный при отсутствии каких-либо преимуществ.
Linux по сравнению с виндой тоже (по словам подоконников). И что теперь, всем на винду?
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|2.10, Аноним (10), 20:26, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Подводных камней нет, за исключением того, что с системдой жить станет чуточку скучнее: там всё просто работает, и баш-портянить необходимости не будет. Придется придумывать, на что потратить гигантское количество освободившегося времени.
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|3.17, Грудная жаба (?), 20:46, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как там, нетворкди научилась перебивать сетевой адрес без ребута? Или тот же ссш, пока сокеты не положишь не хочет принимать новые настройки?
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|4.19, Аноним (7), 20:49, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты кажется путаешь systemd и systemd-networkd. Это два разных продукта.
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|3.30, Аноним (30), 21:38, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Придется придумывать, на что потратить гигантское количество освободившегося времени
На написание и настройку unit портянок
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|4.44, Аноним (23), 22:11, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А они декларативные, поэтому легко переносятся между дистрибами и средами. Хоть погуглил бы)
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|5.61, MaleDog (?), 23:17, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
М-м Берем какой нибудь минимальный desktop Ставим на базе openrc или sysvinit ... большой текст свёрнут, показать
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|5.62, Аноним (62), 23:18, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хоть попробовал бы "перенести между дистрибутивами".
это чудище везде разных версий с разными оторваными частями, да ещё и смотано в клубок декларативных портянок.
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|2.14, Аноним (13), 20:42, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Подвоных камней целое дно, начиная от овер-инжинирнг дизайна, кривого спагетти-кода и всякими ошибками, когда ФС не может отмонтироваться при ребуте
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|3.25, Аноним (5), 21:13, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Собственно, у меня и сейчас, если своп был заполнен, не успевает отмонтировать до перезагрузки и сыпет ошибками без особых причин даже когда успевает, а если нет, при загрузке ещё минут 10 на восстановление журналов. Если это невозможно, то ждём час без журнала (ext4). Есть ещё развлекуха, когда драйвер бесперебойника у NUT отваливается, без перезагрузки восстановить сервис квест ещё тот. Использование cgroups несколько костыльно с openrc выглядит (в теории конечно нормально, но не удобно). Кеды очень плачутся, что не могут найти инит.
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|3.35, noc101 (ok), 21:59, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>овер-инжинирнг дизайна
Как пользователь это заметит?
>кривого спагетти-кода
Как пользователь это заметит?
>всякими ошибками, когда ФС не может отмонтироваться при ребуте
Я так понимаю ошибки только у СистемДи?
Кстати у меня все ФС отмонтируются норм. Наверное это блуждающая ошибка, которая появляется не у всех. И если копнуть у всяких Инитов то там подобные ошибки тоже могут быть.
З.Ы. Когда из ПО делают религию, это ведет к стигматизации и регрессу в целом.
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|4.41, Аноним (-), 22:02, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда из ПО делают религию, это ведет к стигматизации и регрессу в целом.
Это хорошо. Склонные к религии должны сходить с хайвея прогресса и регрессировать в придорожной канаве.
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|5.45, noc101 (ok), 22:12, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Когда из ПО делают религию, это ведет к стигматизации и регрессу в целом.
> Это хорошо. Склонные к религии должны сходить с хайвея прогресса и регрессировать
> в придорожной канаве.
По хорошему да. Но в реальности они пытаются тормозить прогресс в целом, выдывая свои желания за истину.
- Без бога вы все в огненную гиену попадете!!!
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|6.63, Аноним (62), 23:19, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без системд под видом "прогресса" (выгодного для буржуинов) тоже?
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|7.71, noc101 (ok), 00:18, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Без системд под видом "прогресса" (выгодного для буржуинов) тоже?
лечится пробуй)
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|5.47, Аноним (23), 22:13, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ровно это мы и наблюдаем - всякими Диванами даже среди подкроватников почти никто не пользуется. А в проде - вообще никто.
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|6.51, Аноним (49), 22:21, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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о всевидящий, о всезнающий, зачем городишь гнусную ложь на публичном-то форуме?
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|7.73, noc101 (ok), 00:19, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> о всевидящий, о всезнающий, зачем городишь гнусную ложь на публичном-то форуме?
ЭТО НИ ПРАВДА ВИ ВСИ ВРИТЕ
Продолжай ныть)
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|2.39, Аноним (39), 22:01, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Подумываю перейти с openrc на systemd, подводные камни?
Вопрос (без троллинга, серьезно): что тебе это даст? Тебе как конечному пользователю не один хрен что там под капотом? Или ты системный программист которому это важно в контексте написания какого-то зависимого от этого софта?
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|3.50, Аноним (5), 22:18, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я привык к системам с openrc, но не имею опыта миграции с неё, поэтому и спрашиваю. Это совсем не идеальный инит для пользователей (он построен поверх сабжа из новости), но он вполне отвечает минимальным потребностям. Даст это мне то, что половина компонентов systemd и так используется безальтернативно, что периодически приводит к различным сложностям как при обновлениях, так и при использовании, которых не возникает на системах с systemd. Кроме того, уже много лет весь софт штатно работает только под systemd и скрипты для запуска без него пишутся посторонними (также это означает, что пользователю часто приходится самому портянки мутить, и проще без них).
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|1.55, Аноним (55), 22:53, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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22 года использую linux вопросов с сабжу не было...
поэтому продолжаю использовать на devuan и antix и на серверах и на десктопах...
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|1.60, Хурдит (?), 23:09, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Короче, сисьвиинит, линкс и паровой двигатель - наше всё.
Ушёл разрушать роботов и двс с помошью винтажного газового генератора.
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|2.68, Аноним (-), 00:00, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> наше всё.
... потому что вашего больше ничего нет((
> c помошью винтажного газового генератора
Ну зачем ты так говоришь? Не такой уж ты и старый!
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|1.64, Аноним (62), 23:21, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Будет ржачно, если в будущем будет новость: "оказалось что комментарии за системд писал ИИ от имени пользователей, внедряемый в браузеры на системах с системд яваскриптом, тянутым с серверов корпораций".
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