Выпуск системы инициализации SysVinit 3.10

3.25 , Аноним ( 5 ), 21:13, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Собственно, у меня и сейчас, если своп был заполнен, не успевает отмонтировать до перезагрузки и сыпет ошибками без особых причин даже когда успевает, а если нет, при загрузке ещё минут 10 на восстановление журналов. Если это невозможно, то ждём час без журнала (ext4). Есть ещё развлекуха, когда драйвер бесперебойника у NUT отваливается, без перезагрузки восстановить сервис квест ещё тот. Использование cgroups несколько костыльно с openrc выглядит (в теории конечно нормально, но не удобно). Кеды очень плачутся, что не могут найти инит.

4.67 , scriptkiddis ( ? ), 23:29, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Замечал что те у кого свап, ноют воообще обо всем.

3.35 , noc101 ( ok ), 21:59, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >овер-инжинирнг дизайна Как пользователь это заметит?

>кривого спагетти-кода Как пользователь это заметит?

>всякими ошибками, когда ФС не может отмонтироваться при ребуте Я так понимаю ошибки только у СистемДи?

Кстати у меня все ФС отмонтируются норм. Наверное это блуждающая ошибка, которая появляется не у всех. И если копнуть у всяких Инитов то там подобные ошибки тоже могут быть. З.Ы. Когда из ПО делают религию, это ведет к стигматизации и регрессу в целом.

4.41 , Аноним ( - ), 22:02, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Когда из ПО делают религию, это ведет к стигматизации и регрессу в целом. Это хорошо. Склонные к религии должны сходить с хайвея прогресса и регрессировать в придорожной канаве.

5.45 , noc101 ( ok ), 22:12, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Когда из ПО делают религию, это ведет к стигматизации и регрессу в целом.

> Это хорошо. Склонные к религии должны сходить с хайвея прогресса и регрессировать

> в придорожной канаве. По хорошему да. Но в реальности они пытаются тормозить прогресс в целом, выдывая свои желания за истину.

- Без бога вы все в огненную гиену попадете!!!

6.58 , Аноним ( 59 ), 23:07, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Завязывай. Честно уже пора.

7.72 , noc101 ( ok ), 00:18, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Завязывай. Честно уже пора. Клоун это ты?

6.63 , Аноним ( 62 ), 23:19, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без системд под видом "прогресса" (выгодного для буржуинов) тоже?

7.71 , noc101 ( ok ), 00:18, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Без системд под видом "прогресса" (выгодного для буржуинов) тоже? лечится пробуй)

5.47 , Аноним ( 23 ), 22:13, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ровно это мы и наблюдаем - всякими Диванами даже среди подкроватников почти никто не пользуется. А в проде - вообще никто.

6.51 , Аноним ( 49 ), 22:21, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – о всевидящий, о всезнающий, зачем городишь гнусную ложь на публичном-то форуме?

7.73 , noc101 ( ok ), 00:19, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > о всевидящий, о всезнающий, зачем городишь гнусную ложь на публичном-то форуме? ЭТО НИ ПРАВДА ВИ ВСИ ВРИТЕ Продолжай ныть)

