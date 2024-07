Выпуск системы инициализации SysVinit 3.10

3.23 , Аноним ( 23 ), 21:01, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – ДВС тоже намного более запутанный, чем паровой двигатель. Ты всегда можешь это доказать, сделав более эффективный авто на пару. Аналогия понятна?)

4.29 , Аноним ( 29 ), 21:32, 29/07/2024 Не очевидно что твоя аналогия эквивалентна.

4.32 , Аноним ( 32 ), 21:46, 29/07/2024 Паровой двигатель сложнее и опасней. Поэтому от них отказались.

5.34 , noc101 ( ok ), 21:55, 29/07/2024 Паровой двигатель можно собрать из овна и палок. А современный ДВС сделать сложно. Это тебе так кажется, что он прост.

6.36 , Аноним ( 32 ), 22:00, 29/07/2024 Давай тогда современную турбину для сравнения.

Сравнивать нужно сопоставимое по времени.

7.40 , noc101 ( ok ), 22:02, 29/07/2024 > Давай тогда современную турбину для сравнения.

> Сравнивать нужно сопоставимое по времени. А что в этом сравнении не так?

> Сравнивать нужно сопоставимое по времени. А что в этом сравнении не так?

Инит системы это прошлое поколение. СистемДи это современное поколение.

Был паровой двигатель, сделали ДВС.

ДВС сложней Парового двигателя, это база.

8.46 , Аноним ( 32 ), 22:13, 29/07/2024 текст свёрнут, показать Системда не имеет преимуществ Сто раз спрашивал - только слова про прогресс и м... 9.53 , noc101 ( ok ), 22:28, 29/07/2024 текст свёрнут, показать Скорей всего ты тупо не хочешь слышать аргументы Попробуй прочитат плюсы Парал... 10.57 , Аноним ( 32 ), 23:01, 29/07/2024 большой текст свёрнут, показать Upstart делал параллельный запуск Управление зависимостями не нужно, как и мног... 11.69 , noc101 ( ok ), 00:11, 30/07/2024 текст свёрнут, показать gt оверквотинг удален ... 11.70 , noc101 ( ok ), 00:17, 30/07/2024 текст свёрнут, показать Еще один зверь в зоопарке ненужного овна А как там с остальным у Upstart Ааа, ... 12.74 , Аноним ( 32 ), 00:41, 30/07/2024 текст свёрнут, показать Это у тебя религия И оскорбления чисто как у мракобесов, не согласны с тобой - ... 6.49 , Аноним ( 49 ), 22:18, 29/07/2024 Сделай мне Pratt & Whitney R-4360 или уменьшеный аналог образца начала 1940-х, или Jumo Ju-224, не важно сколько блоков

М501 не предлагать!

7.52 , Аноним ( 32 ), 22:22, 29/07/2024 Тебе дизель-молота должно быть достачно чтоб понять что паровоз сложнее.

7.54 , noc101 ( ok ), 22:30, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сделай мне Pratt & Whitney R-4360 или уменьшеный аналог образца начала 1940-х,

> или Jumo Ju-224, не важно сколько блоков

> М501 не предлагать! Зачем ты мне это пишешь? Это не паровые двигатели

5.43 , Аноним ( 23 ), 22:09, 29/07/2024 Не сложнее, чистая гидродинамика. Его собирают из изоленты и кастрюли.

6.48 , Аноним ( 32 ), 22:14, 29/07/2024 И что он сможет сдвинуть? Мопед или авто?

4.37 , Аноним ( - ), 22:00, 29/07/2024 > Аналогия понятна? Нет, не понятна. Объясните пожалуйста.

5.65 , scriptkiddis ( ? ), 23:25, 29/07/2024 Если такая простая не понятна... то тут наука все.

3.27 , Аноним ( 27 ), 21:15, 29/07/2024 > systemd намного более сложный и запутанный при отсутствии каких-либо преимуществ. Linux по сравнению с виндой тоже (по словам подоконников). И что теперь, всем на винду?