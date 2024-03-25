Выпуск системы инициализации SysVinit 3.09 с поддержкой Си-библиотеки Musl

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|1.4, Аноним (4), 09:31, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот интересует почему в дистре можно сменить DE, можно сменить ядро, но нельзя сменить систему инициализации?
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|2.7, Аноним (7), 09:53, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Потому что разработчики софта поддерживают его запуск только под systemd и для того, чтобы поддерживать другую систему инициализации, мейнтейнерам дистрибутива придётся где-то искать и часто писать самим всё недостающее. Ты всегда можешь сменить инит, но, будь готов, что этим мейнтейнером придётся быть тебе, а дистрибутив будет постоянно гадить в тапки и твой инит это только твоя забота.
Ну и, отвечая на твой вопрос, ядро это не "системный софт", оно живёт отдельно и просто предоставляет интерфейсы, а DE это пользовательский софт и не система (хотя из-за вяленого часть системных функций перешла на оконный менеджер). Да и в целом, "системный софт" -- это в основном инит и есть. Ну ещё компоненты поднимающие сеть, настраивающие логи, часы, крон и так далее. Именно эти части и делают дистрибутив.
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|2.11, Аноним (11), 10:26, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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будь добр, скажи плз, в каком дистрибутиве можно сменить ядро линукс на не-линукс, и все будет работать?
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|3.12, Аноним (7), 10:34, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё не будет, но, на примере генты, можно было убедиться, что с ядром фряхи будет значительная часть, пусть и с урезанной функциональностью. А у тебя есть другие ядра, обеспечивающие сравнимый и достаточный для пользовательских программ (таких, как DE) уровень функциональности?
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|4.13, Аноним (7), 10:37, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дебиан емнип тоже собирали с фряхой, не имел удовольствия использовать. Но, тут нужно понимать, что смысла в другом ядре никакого, на сегодня линукс лучшее ядро.
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|4.15, Аноним (11), 10:51, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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то есть буквально можно сделать типа apt purge linux-* && apt install kfreebsd-*, ребутнутся, и все будет работать?
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|5.21, Аноним (7), 11:35, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> то есть буквально можно сделать типа apt purge linux-* && apt install
> kfreebsd-*, ребутнутся, и все будет работать?
У меня ест, ощущение, что, в представленной ситуации, пока apt будет работать, он сдохнет из-за новых пакетов, каждый из которых будет абсолютно несовместим. Но возможен вариант по примеру ChromeOS: обновление установкой на другой раздел и перезагрузка. Осталось найти тех, кому это понадобится.
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|6.24, Аноним (11), 11:41, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну то есть на самом деле нельзя
что там в теории, не имеет значения, потому что в теории можно сделать так, чтобы всё могло прозрачно заменять всё, но никто этого делать не будет, так как бессмысленно
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|7.25, Аноним (7), 12:08, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У фряхи своё ABI и свои системные вызовы, исполняемые файлы не смогут работать под линуксом даже в теории. Тебе нужно заменить все пакеты и перезагрузить систему, если всем этим занимается apt и он со всеми вызываемыми им утилитами собран в независимый от текущей инсталляции бандл, то это осуществимо. Только чем насиловать пакетный менеджер странным (удаление всех файлов с диска), намного проще взять busybox и удалить все файлы с диска им, после чего распаковать stage4 или его аналог им же, поправить загрузчик и перезагрузиться. Лучше сделать это на этапе до запуска инита, чтобы избежать лишних проблем. Достаточно простенький скрипт в загрузчик положить, который установит тебе дистрибутив с фряшным ядром.
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|8.27, Аноним (11), 12:19, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и таким образом ты получаешь вместо гну линукса гну фрю, что логично, но суть ты... текст свёрнут, показать
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|3.16, Аноним (16), 11:11, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он имел ввиду, что можно сменить версию ядра Linux или на ядро Linux не vanilla.
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|4.18, Аноним (11), 11:15, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну дак версии системды и гнома так же можно менять, при таком подходе вопрос не имеет смысла
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|5.28, Аноним (4), 12:19, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Послушайте, возможно про смену ядер не совсем подходящий пример, ибо это центр системы вокруг которого все вращается. Но. Система инициализации к этому не совсем относится, да это более низкоуровневая вещь чем ДЕ, но всеже.
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|6.31, Аноним (11), 12:23, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Суть - утверждение, что можно менять ядро, а инит нет. Но мы пришли к выводу, что и ядро сменить нельзя, остальное не важно
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|7.32, Аноним (4), 12:40, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Утверждение остается что ядро линукс сменить можно на яльтернативные ядра линукс. С стстемой инициализации это проделать крайне сложно и альтернативные версий системд мне не ведомы, не встречались. А вот альтернативные системы инициализации да.
И давайте по существу, смена ядра на ядро другой операционной системы = смене операционной системы. Речь не про это. Речь про экосистему линукс
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|3.26, Аноним (4), 12:13, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А при чем тут?
Ну например арч, где можно установить не только лтс, но патченые ядра.
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|4.30, Аноним (11), 12:21, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Могу ли я на арч накатить вместо линукса ядро хурд/фри/миникс/черталысого? Еще раз - версии и для системды менять можно, и патчить можно, и с гномом так можно, только суть утверждения от этого меняется
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|5.33, Аноним (4), 12:44, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем? Это все равно, что операционную систему сменить. Мы тут какбЭ про линукс...
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|2.29, Аноним (29), 12:20, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому что меняя ядро, ты меняешь только его бинарник и какой-нибудь initrd. А меняя систему инициализации, тебе придется сменить не только бинарник, но еще и скрипты инициализации для всего софта, установленного у тебя в системе. Которые обычно идут в пакетах с этим самым софтом.
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|1.5, Аноним (5), 09:51, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В команду reboot добавлена возможность передачи сообщений в прошивки во время перезагрузки на системах с ядром Linux.
А где оно помимо линукса используется? В хурде?
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|2.23, Аноним (16), 11:35, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX.
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|3.34, Zenitur (ok), 12:45, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чёрный плащ! Только свистни - он появится! Анти икс! Только свистни - вайленд загрузится!
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|2.10, Аноним (10), 10:24, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Alpine надо s6 ждать, когда автор допилит s6-rc до нужного состояния
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