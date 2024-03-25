The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск системы инициализации SysVinit 3.09 с поддержкой Си-библиотеки Musl

25.03.2024 08:55

Опубликован релиз классической системы инициализации SysVinit 3.09, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX. Версии применяемых в связке с sysvinit утилит insserv и startpar не изменились. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новом выпуске SysVinit:

  • Реализована поддержка сборки в дистрибутивах Linux, использующих стандартную Си-библиотеку Musl вместо Glibc. Среди прочего решены проблемы с использованием обработчика hddown в системах на базе Musl.
  • В команду reboot добавлена возможность передачи сообщений в прошивки во время перезагрузки на системах с ядром Linux. Администратор может использовать данную возможность, например, для запроса загрузки с другого раздела. Сообщение задаётся через указание флага "-m".
  • Улучшена работа директивы clean в Makefile.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/slicer69/sy...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации SysVinit 3.08
  3. OpenNews: Intel опубликовал открытую прошивку для инициализации оборудования и загрузки ОС
  4. OpenNews: Доступна система инициализации Finit 4.0
  5. OpenNews: Выпуск сервисного менеджера s6-rc 0.5.3.0 и системы инициализации s6-linux-init 1.0.7
  6. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.9.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60839-sysvinit
Ключевые слова: sysvinit, init, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 09:31, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот интересует почему в дистре можно сменить DE, можно сменить ядро, но нельзя сменить систему инициализации?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:53, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Потому что разработчики софта поддерживают его запуск только под systemd и для того, чтобы поддерживать другую систему инициализации, мейнтейнерам дистрибутива придётся где-то искать и часто писать самим всё недостающее. Ты всегда можешь сменить инит, но, будь готов, что этим мейнтейнером придётся быть тебе, а дистрибутив будет постоянно гадить в тапки и твой инит это только твоя забота.

    Ну и, отвечая на твой вопрос, ядро это не "системный софт", оно живёт отдельно и просто предоставляет интерфейсы, а DE это пользовательский софт и не система (хотя из-за вяленого часть системных функций перешла на оконный менеджер). Да и в целом, "системный софт" -- это в основном инит и есть. Ну ещё компоненты поднимающие сеть, настраивающие логи, часы, крон и так далее. Именно эти части и делают дистрибутив.

     
  • 2.8, name (??), 09:53, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно.
     
  • 2.9, vbcnthfkmnth123 (ok), 09:59, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это можно, но это совсем не просто
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:26, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    будь добр, скажи плз, в каком дистрибутиве можно сменить ядро линукс на не-линукс, и все будет работать?
     
     
  • 3.12, Аноним (7), 10:34, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё не будет, но, на примере генты, можно было убедиться, что с ядром фряхи будет значительная часть, пусть и с урезанной функциональностью. А у тебя есть другие ядра, обеспечивающие сравнимый и достаточный для пользовательских программ (таких, как DE) уровень функциональности?
     
     
  • 4.13, Аноним (7), 10:37, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан емнип тоже собирали с фряхой, не имел удовольствия использовать. Но, тут нужно понимать, что смысла в другом ядре никакого, на сегодня линукс лучшее ядро.
     
  • 4.17, Аноним (11), 11:15, 25/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.19, Аноним (7), 11:24, 25/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.14, похнапоха. (?), 10:42, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Debian GNU/kFreeBSD
     
     
  • 4.15, Аноним (11), 10:51, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    то есть буквально можно сделать типа apt purge linux-* && apt install kfreebsd-*, ребутнутся, и все будет работать?
     
     
  • 5.21, Аноним (7), 11:35, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > то есть буквально можно сделать типа apt purge linux-* && apt install
    > kfreebsd-*, ребутнутся, и все будет работать?

    У меня ест, ощущение, что, в представленной ситуации, пока apt будет работать, он сдохнет из-за новых пакетов, каждый из которых будет абсолютно несовместим. Но возможен вариант по примеру ChromeOS: обновление установкой на другой раздел и перезагрузка. Осталось найти тех, кому это понадобится.

     
     
  • 6.24, Аноним (11), 11:41, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну то есть на самом деле нельзя

    что там в теории, не имеет значения, потому что в теории можно сделать так, чтобы всё могло прозрачно заменять всё, но никто этого делать не будет, так как бессмысленно

     
     
  • 7.25, Аноним (7), 12:08, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У фряхи своё ABI и свои системные вызовы, исполняемые файлы не смогут работать под линуксом даже в теории. Тебе нужно заменить все пакеты и перезагрузить систему, если всем этим занимается apt и он со всеми вызываемыми им утилитами собран в независимый от текущей инсталляции бандл, то это осуществимо. Только чем насиловать пакетный менеджер странным (удаление всех файлов с диска), намного проще взять busybox и удалить все файлы с диска им, после чего распаковать stage4 или его аналог им же, поправить загрузчик и перезагрузиться. Лучше сделать это на этапе до запуска инита, чтобы избежать лишних проблем. Достаточно простенький скрипт в загрузчик положить, который установит тебе дистрибутив с фряшным ядром.
     
     
  • 8.27, Аноним (11), 12:19, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и таким образом ты получаешь вместо гну линукса гну фрю, что логично, но суть ты... текст свёрнут, показать
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:25, 25/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:11, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он имел ввиду, что можно сменить версию ядра Linux или на ядро Linux не vanilla.
     
     
  • 4.18, Аноним (11), 11:15, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну дак версии системды и гнома так же можно менять, при таком подходе вопрос не имеет смысла
     
     
  • 5.28, Аноним (4), 12:19, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Послушайте, возможно про смену ядер не совсем подходящий пример, ибо это центр системы вокруг которого все вращается. Но. Система инициализации к этому не совсем относится, да это более низкоуровневая вещь чем ДЕ, но всеже.
     
     
  • 6.31, Аноним (11), 12:23, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суть - утверждение, что можно менять ядро, а инит нет. Но мы пришли к выводу, что и ядро сменить нельзя, остальное не важно
     
     
  • 7.32, Аноним (4), 12:40, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Утверждение остается что ядро линукс сменить можно на яльтернативные ядра линукс. С стстемой инициализации это проделать крайне сложно и альтернативные версий системд мне не ведомы, не встречались. А вот альтернативные системы инициализации да.

    И давайте по существу, смена ядра на ядро другой операционной системы = смене операционной системы. Речь не про это. Речь про экосистему линукс

     
  • 3.26, Аноним (4), 12:13, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чем тут?
    Ну например арч, где можно установить не только лтс, но патченые ядра.
     
     
  • 4.30, Аноним (11), 12:21, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу ли я на арч накатить вместо линукса ядро хурд/фри/миникс/черталысого? Еще раз - версии и для системды менять можно, и патчить можно, и с гномом так можно, только суть утверждения от этого меняется
     
     
  • 5.33, Аноним (4), 12:44, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Это все равно, что операционную систему сменить. Мы тут какбЭ про линукс...
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:20, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что меняя ядро, ты меняешь только его бинарник и какой-нибудь initrd. А меняя систему инициализации, тебе придется сменить не только бинарник, но еще и скрипты инициализации для всего софта, установленного у тебя в системе. Которые обычно идут в пакетах с этим самым софтом.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:51, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В команду reboot добавлена возможность передачи сообщений в прошивки во время перезагрузки на системах с ядром Linux.

    А где оно помимо линукса используется? В хурде?

     
     
  • 2.23, Аноним (16), 11:35, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX.
     
     
  • 3.34, Zenitur (ok), 12:45, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёрный плащ! Только свистни - он появится! Анти икс! Только свистни - вайленд загрузится!
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:52, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём в Alpine Linux?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:24, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Alpine надо s6 ждать, когда автор допилит s6-rc до нужного состояния
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру