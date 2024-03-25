Выпуск системы инициализации SysVinit 3.09 с поддержкой Си-библиотеки Musl

4.15 , Аноним ( 11 ), 10:51, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – то есть буквально можно сделать типа apt purge linux-* && apt install kfreebsd-*, ребутнутся, и все будет работать?

5.21 , Аноним ( 7 ), 11:35, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > то есть буквально можно сделать типа apt purge linux-* && apt install

> kfreebsd-*, ребутнутся, и все будет работать? У меня ест, ощущение, что, в представленной ситуации, пока apt будет работать, он сдохнет из-за новых пакетов, каждый из которых будет абсолютно несовместим. Но возможен вариант по примеру ChromeOS: обновление установкой на другой раздел и перезагрузка. Осталось найти тех, кому это понадобится.

6.24 , Аноним ( 11 ), 11:41, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну то есть на самом деле нельзя что там в теории, не имеет значения, потому что в теории можно сделать так, чтобы всё могло прозрачно заменять всё, но никто этого делать не будет, так как бессмысленно

7.25 , Аноним ( 7 ), 12:08, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У фряхи своё ABI и свои системные вызовы, исполняемые файлы не смогут работать под линуксом даже в теории. Тебе нужно заменить все пакеты и перезагрузить систему, если всем этим занимается apt и он со всеми вызываемыми им утилитами собран в независимый от текущей инсталляции бандл, то это осуществимо. Только чем насиловать пакетный менеджер странным (удаление всех файлов с диска), намного проще взять busybox и удалить все файлы с диска им, после чего распаковать stage4 или его аналог им же, поправить загрузчик и перезагрузиться. Лучше сделать это на этапе до запуска инита, чтобы избежать лишних проблем. Достаточно простенький скрипт в загрузчик положить, который установит тебе дистрибутив с фряшным ядром.

8.27 , Аноним ( 11 ), 12:19, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать и таким образом ты получаешь вместо гну линукса гну фрю, что логично, но суть ты... 4.20 , Аноним ( 20 ), 11:25, 25/03/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / –