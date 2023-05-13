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Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.10

13.05.2023 22:25

Доступен сервисный менеджер GNU Shepherd 0.10 (бывший dmd), который развивается разработчиками дистрибутива GNU Guix System в качестве альтернативы системе инициализации SysV-init, поддерживающей зависимости. Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется для определения настроек и параметров запуска сервисов. Shepherd уже применяется в дистрибутиве GNU Guix System и нацелен также на использование в GNU/Hurd, но может работать в любой POSIX-совместимой ОС, для которой доступен язык Guile.

Shepherd выполняет работу по запуску и остановке сервисов, учитывая взаимосвязь между сервисами, динамически определяя и запуская сервисы, от которых зависит выбранный сервис. Shepherd также поддерживает определение конфликтов между сервисами и предотвращает их одновременное выполнение. Проект может использоваться как в роли основной системы инициализации (init c PID 1), так и в обособленном виде для управления фоновыми процессами отдельных пользователей (например, для запуска tor, privoxy, mcron и т.п.) с выполнением с правами данных пользователей.

Основные новшества:

  • Добавлены новые промежуточные состояния сервисов - "starting" и "stopping", отображаемые при выполнении команды "herd status" и определяющие нахождение сервиса в процессе запуска или остановки (ранее поддерживались только состояния "running" и "stopped").
  • Обеспечена блокировка повторного выполнения операций "start" и "stop", если сервис уже запущен или остановлен (ранее выполнение "herd start SERVICE" приводило к попытке запуска второго экземпляра сервиса).
  • Для сервисов, запускаемых в режиме "start-in-the-background", а также для зависимостей,
  • Обеспечено распараллеливание запуска зависимостей и сервисов, запускаемых в режиме "start-in-the-background".
  • Реализован учёт времени сбоев и изменений состояний каждого сервиса. Накопленная статистика показывается при выполнении команды "herd status".
  • Добавлена команда "herd log" для показа сводного лога событий и списка всех изменений состояния сервиса.
  • Добавлена команда "herd graph" для генерации данных, позволяющих при помощи Graphviz ("herd graph | xdot -") отобразить наглядный граф зависимостей.
  • Реализовано цветное подсвечивание вывода команды herd.
  • Добавлены новые сервисы: "monitoring" для отслеживания потребления ресурсов процессом shepherd и "repl" для запуска отладочного интерфейса REPL (read-eval-print loop).
  • Объявлен устаревшим интерфейс GOOPS (Guile’s Object-Oriented Programming System).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.9
  3. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 3.02
  4. OpenNews: Выпуск сервисного менеджера s6-rc 0.5.3.0 и системы инициализации s6-linux-init 1.0.7
  5. OpenNews: Доступна система инициализации Finit 4.0
  6. OpenNews: Intel опубликовал открытую прошивку для инициализации оборудования и загрузки ОС
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59131-shepherd
Ключевые слова: shepherd, init, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.14, Аноним (14), 01:16, 14/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    - Леонид, ты опять кричал во сне! Больше не читай на ночь этот сайт про открытое ПО!
     
  • 1.15, Аноньимъ (ok), 02:12, 14/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная вещь.
    Нужно было сразу что-то по типу Guile в Линукс встраивать, а не ад баша и шеллскрипта.
     
  • 1.16, Аноним (16), 02:32, 14/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может и неплохая вещь, но стандарт индустрии - это systemd. То, что ни один systemd-хейтерский дистр не взял себе сабж, на что-то да намекает.
     
     
  • 2.17, Никодим Пафнутьевич (?), 02:57, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >То, что ни один systemd-хейтерский дистр не взял себе сабж, на что-то да намекает.

    Намекает только на то, что всем вендорам "других" линухов проще брать солюшены у шапки, чем нанимать штатных программистов для вытягивания никому не нужных альтернатив. Линух-то только на серверах в коммерции, а "десктопы" - для энтузязистов

     
  • 2.18, Avririon (ok), 03:41, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Перетолстил, быдлo.
     
  • 2.19, user90 (?), 03:57, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, "стандарт индустрии" это венда)) Правда к "стандартам" этот факт не имеет никакого отношения и называется по другому (как тот же петон в кодинге например).
     

  • 1.20, user90 (?), 04:00, 14/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да норм вообще-то, когда юзал Guix было удобно. Но нынче обленился и не юзаю :)
     

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