Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.10

Доступен сервисный менеджер GNU Shepherd 0.10 (бывший dmd), который развивается разработчиками дистрибутива GNU Guix System в качестве альтернативы системе инициализации SysV-init, поддерживающей зависимости. Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется для определения настроек и параметров запуска сервисов. Shepherd уже применяется в дистрибутиве GNU Guix System и нацелен также на использование в GNU/Hurd, но может работать в любой POSIX-совместимой ОС, для которой доступен язык Guile. Shepherd выполняет работу по запуску и остановке сервисов, учитывая взаимосвязь между сервисами, динамически определяя и запуская сервисы, от которых зависит выбранный сервис. Shepherd также поддерживает определение конфликтов между сервисами и предотвращает их одновременное выполнение. Проект может использоваться как в роли основной системы инициализации (init c PID 1), так и в обособленном виде для управления фоновыми процессами отдельных пользователей (например, для запуска tor, privoxy, mcron и т.п.) с выполнением с правами данных пользователей. Основные новшества: Добавлены новые промежуточные состояния сервисов - "starting" и "stopping", отображаемые при выполнении команды "herd status" и определяющие нахождение сервиса в процессе запуска или остановки (ранее поддерживались только состояния "running" и "stopped").

Обеспечена блокировка повторного выполнения операций "start" и "stop", если сервис уже запущен или остановлен (ранее выполнение "herd start SERVICE" приводило к попытке запуска второго экземпляра сервиса).

Для сервисов, запускаемых в режиме "start-in-the-background", а также для зависимостей,

Обеспечено распараллеливание запуска зависимостей и сервисов, запускаемых в режиме "start-in-the-background".

Реализован учёт времени сбоев и изменений состояний каждого сервиса. Накопленная статистика показывается при выполнении команды "herd status".

Добавлена команда "herd log" для показа сводного лога событий и списка всех изменений состояния сервиса.

Добавлена команда "herd graph" для генерации данных, позволяющих при помощи Graphviz ("herd graph | xdot -") отобразить наглядный граф зависимостей.

Реализовано цветное подсвечивание вывода команды herd.

Добавлены новые сервисы: "monitoring" для отслеживания потребления ресурсов процессом shepherd и "repl" для запуска отладочного интерфейса REPL (read-eval-print loop).

Объявлен устаревшим интерфейс GOOPS (Guile’s Object-Oriented Programming System).



