The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск дистрибутива 4MLinux 49.0

01.08.2025 07:39

Доступен выпуск 4MLinux 49.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе оконного менеджера JWM. 4MLinux может использоваться как в роли Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, так и в качестве системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска мини-серверов. Для загрузки подготовлены live-образ (x86_64, 1.7 ГБ) с графическим окружением и урезанная консольная сборка (x86_64, 16.2 МБ).

В новой версии:

  • Обновлены версии пакетов: ядро Linux 6.12.39, BusyBox 1.37.0, Mesa 25.1.0, Wine 10.11, Perl 5.40.2, Python 2.7.18, Python 3.13.3, Ruby 3.4.3.
  • Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 25.2, AbiWord 3.0.6, GIMP 3.1.2, Gnumeric 1.12.59, Firefox 140., Chrome 138, Thunderbird 140, Audacious 4.4.2, VLC 3.0.21, SMPlayer 25.6.0.
  • Добавлена поддержка установки на разделы с файловой системой Bcachefs.
  • Улучшено взаимодействие с мобильными устройствами с использованием протоколов PTP/MTP и Bluetooth.
  • В коллекцию 4MLinux GamePack включена игра Brutal Chess и пакет Stella с эмулятором Atari 2600 VCS.
  • В основную поставку включены музыкальный проигрыватель Aqualung, преобразователь мультимедийных форматов QWinFF (GUI для FFmpeg), утилита для показа информации о системе Fastfetch.
  • Добавлены загружаемые расширения с gnuplot, звуковым редактором ReZound и экспериментальными сборками GIMP (в списке изменений указано GIMP4, но, вероятно, подразумевается master-ветка GIMP).
  • В LiveCD добавлены готовые к установки драйверы с поддержкой Intel VAPPI.


  1. Главная ссылка к новости (https://4mlinux-releases.blogs...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 48.0
  3. OpenNews: Выпуск EasyOS 6.5, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
  4. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 15.0
  5. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.22
  6. OpenNews: Выпуск легковесных дистрибутивов antiX 23.2 и MX Linux 23.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63657-4mlinux
Ключевые слова: 4mlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:50, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в роли Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов

    Не могу себе представить такую роль для live.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:33, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >для запуска мини-серверов.

    А я не могу представить что за серверы.

     
  • 2.13, КО (?), 09:41, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не моги дальше
     

  • 1.2, Аноним (2), 07:53, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обои скучные.
     
  • 1.3, Аноним (3), 07:55, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сомнительно, но ОК.
     
  • 1.5, Аноним (4), 08:35, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо конечно что самобытный дистрибутив продолжает развиваться, но вещь в себе, не понятно как использовать в реальной жизни.
     
  • 1.6, Аноним (6), 08:38, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Смешные ребята: "Задонатьте, чтобы скачать, а если вы такие альтернативные и не хотите, то можете бесплатно скачать с SF. Но нашу страницу там ищите сами, ссылку не дадим."
     
  • 1.7, Вася (??), 08:44, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    зачем это надо? очередной бессмысленный дистрибутив, что бы потешить чсв создателя?
     
     
  • 2.9, хамонимка (?), 09:04, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так и код писать бессмысленно, следуя твоей логике, эти прогеры тока чсв себе чешут
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:32, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут вообще код? А дистрибутив этот, просто имеет нескучные обои и все.. Писать прогу сложнее(не helloworld), чем клепать очередной дистрибутив для спасательных-флешек
     
     
  • 4.12, хамонимка (?), 09:41, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Писать прогу сложнее

    смотря какую и на чем и смотря какой дистр

     
     
  • 5.17, Аноним (-), 10:50, 01/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.14, Вася (??), 10:13, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так и код писать бессмысленно, следуя твоей логике, эти прогеры тока чсв
    > себе чешут

    дистрибутив и код связаны несколько иначе, особенно когда всего лишь сборка происходит

     
  • 3.15, Аноним (-), 10:43, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прогеры тока чсв себе чешут

    прогеры и их код решают задачу
    а дистростроители к коду практически никакого отношения не имеют
    их максимум - выдавить пару башпортянок или патчик наложить

    эти васянодистры - просто очередная сборка имеющихся софтив во что-то нинужное

     

  • 1.10, Аноним (10), 09:30, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Панелька jwm сильно страшненькая. icewm гораздо красивее. Кстати, новости об этом дистре часто мелькают на опеннете. А есть хоть один опеннетовец, пользующийся этим?
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:44, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обои скучные!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру