Выпуск дистрибутива 4MLinux 49.0

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|1.1, Аноним (1), 07:50, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в роли Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов
Не могу себе представить такую роль для live.
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|2.4, Аноним (4), 08:33, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>для запуска мини-серверов.
А я не могу представить что за серверы.
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|1.5, Аноним (4), 08:35, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо конечно что самобытный дистрибутив продолжает развиваться, но вещь в себе, не понятно как использовать в реальной жизни.
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|1.6, Аноним (6), 08:38, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Смешные ребята: "Задонатьте, чтобы скачать, а если вы такие альтернативные и не хотите, то можете бесплатно скачать с SF. Но нашу страницу там ищите сами, ссылку не дадим."
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|1.7, Вася (??), 08:44, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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зачем это надо? очередной бессмысленный дистрибутив, что бы потешить чсв создателя?
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|2.9, хамонимка (?), 09:04, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так и код писать бессмысленно, следуя твоей логике, эти прогеры тока чсв себе чешут
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|3.11, Аноним (11), 09:32, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причем тут вообще код? А дистрибутив этот, просто имеет нескучные обои и все.. Писать прогу сложнее(не helloworld), чем клепать очередной дистрибутив для спасательных-флешек
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|3.14, Вася (??), 10:13, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> так и код писать бессмысленно, следуя твоей логике, эти прогеры тока чсв
> себе чешут
дистрибутив и код связаны несколько иначе, особенно когда всего лишь сборка происходит
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|3.15, Аноним (-), 10:43, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> прогеры тока чсв себе чешут
прогеры и их код решают задачу
а дистростроители к коду практически никакого отношения не имеют
их максимум - выдавить пару башпортянок или патчик наложить
эти васянодистры - просто очередная сборка имеющихся софтив во что-то нинужное
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|1.10, Аноним (10), 09:30, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Панелька jwm сильно страшненькая. icewm гораздо красивее. Кстати, новости об этом дистре часто мелькают на опеннете. А есть хоть один опеннетовец, пользующийся этим?
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