Выпуск дистрибутива 4MLinux 49.0

> прогеры тока чсв себе чешут

прогеры и их код решают задачу

а дистростроители к коду практически никакого отношения не имеют

их максимум - выдавить пару башпортянок или патчик наложить

эти васянодистры - просто очередная сборка имеющихся софтив во что-то нинужное

