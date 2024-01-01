The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 6.0

01.01.2024 10:29

Представлен релиз Gnuplot 6.0, свободного инструментария для построения двумерных и трехмерных научных графиков, поддерживающего широкий спектр форматов вывода и возможность использования скриптов для формирования входящих данных. Это первый значительный релиз с момента публикации ветки 5.0 в 2015 году.

Среди основных изменений:

  • Добавлена поддержка функциональных блоков и ограниченных (scoped) переменных.
  • Добавлены новые специализированные и комплексные функции.
  • Предложены новые виды графиков: 2D с поверхностями, 2D с секторами, 2D с линиями и 3D c контурной заливкой.
  • Добавлены новые виды обводки, масок и вариантов сглаживания.
  • Добавлена поддержка именованных палитр.
  • Добавлены новые встроенные функции и операции с массивами.
  • Расширена поддержка форматов данных.
  • Реализована поддержка синтаксиса "if {...} else if {...} else {...} ".
  • Добавлена поддержка точек отслеживания (Watchpoint).
  • Добавлены новые типы терминалов (генераторов вывода): kittygd, kittycairo, block и webp.


  1. Главная ссылка к новости (https://gnuplot.sourceforge.ne...)
  2. OpenNews: Выпуск AlphaPlot, программы для построения научных графиков
  3. OpenNews: Релиз библиотеки визуализации plotly.py 5.0
  4. OpenNews: Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 4.6
  5. OpenNews: Проекты LabPlot и SciDAVis заявили об объединении своих усилий
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60379-gnuplot
Ключевые слова: gnuplot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 2, Аноним (-), 12:22, 01/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 3, Аноним (3), 12:26, 01/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Какие преимущества перед altair?
     
  • 4, txgk (ok), 12:37, 01/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Хороший графопостроитель, фичастый, но, когда количество точек уходит за десяток миллионов, тормозит знатно... Кто-нибудь знает альтернативы пошустрее?
     
  • 5, ааноним (?), 12:37, 01/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Напомнил редактор chiwriter из начала 90-х, работавший на 8086. Тоже такие трехмерные графики строил.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру