Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 6.0

Представлен релиз Gnuplot 6.0, свободного инструментария для построения двумерных и трехмерных научных графиков, поддерживающего широкий спектр форматов вывода и возможность использования скриптов для формирования входящих данных. Это первый значительный релиз с момента публикации ветки 5.0 в 2015 году. Среди основных изменений: Добавлена поддержка функциональных блоков и ограниченных (scoped) переменных.

Добавлены новые специализированные и комплексные функции.

Предложены новые виды графиков: 2D с поверхностями, 2D с секторами, 2D с линиями и 3D c контурной заливкой.

Добавлены новые виды обводки, масок и вариантов сглаживания.

Добавлена поддержка именованных палитр.

Добавлены новые встроенные функции и операции с массивами.

Расширена поддержка форматов данных.

Реализована поддержка синтаксиса "if {...} else if {...} else {...} ".

Добавлена поддержка точек отслеживания (Watchpoint).

Добавлены новые типы терминалов (генераторов вывода): kittygd, kittycairo, block и webp.