Релиз библиотеки визуализации plotly.py 5.0

Доступен новый выпуск Python-библиотеки plotly.py 5.0, предоставляющей средства для визуализации данных и различных видов статистики. Для отрисовки используется библиотека plotly.js, поддерживающая более 30 типов 2D и 3D графиков, диаграмм и карт (результат сохраняется в форме изображения или HTML-файла для интерактивного отображения в браузере). Код plotly.py распространяется под лицензией MIT.

В новом выпуске прекращена поддержка Python 2.7 и Python 3.5, для работы теперь требуется как минимум Python 3.6. Внесены нарушающие совместимость изменения, в том числе удалена большая порция устаревших возможностей, изменены значения по умолчанию и прекращена поддержка браузеров Internet Explorer 9/10. Библиотека Plotly.js обновлена с версии 1.58.4 до 2.1. Реализовано новое дополнение для интеграции с JupyterLab. В 5-10 раз увеличена производительности при сериализации данных в формате JSON. Добавлена возможность заполнения столбчатых диаграмм текстурами и предложен новый тип диаграмм - "icicle", прямоугольный аналог круговых диаграмм для наглядной оценки различий размера величин.