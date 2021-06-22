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Релиз библиотеки визуализации plotly.py 5.0

22.06.2021 14:13

Доступен новый выпуск Python-библиотеки plotly.py 5.0, предоставляющей средства для визуализации данных и различных видов статистики. Для отрисовки используется библиотека plotly.js, поддерживающая более 30 типов 2D и 3D графиков, диаграмм и карт (результат сохраняется в форме изображения или HTML-файла для интерактивного отображения в браузере). Код plotly.py распространяется под лицензией MIT.

В новом выпуске прекращена поддержка Python 2.7 и Python 3.5, для работы теперь требуется как минимум Python 3.6. Внесены нарушающие совместимость изменения, в том числе удалена большая порция устаревших возможностей, изменены значения по умолчанию и прекращена поддержка браузеров Internet Explorer 9/10. Библиотека Plotly.js обновлена с версии 1.58.4 до 2.1. Реализовано новое дополнение для интеграции с JupyterLab. В 5-10 раз увеличена производительности при сериализации данных в формате JSON. Добавлена возможность заполнения столбчатых диаграмм текстурами и предложен новый тип диаграмм - "icicle", прямоугольный аналог круговых диаграмм для наглядной оценки различий размера величин.



  1. Главная ссылка к новости (https://community.plotly.com/t...)
  2. OpenNews: Открыт код онлайн-редактора диаграмм DrakonHub
  3. OpenNews: Вышел релиз редактора для подготовки схем и диаграмм - dia 0.97
  4. OpenNews: Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 4.6
  5. OpenNews: Представлена Chart.js, JavaScript-библиотека для построения графиков
  6. OpenNews: Вышла программа оцифровки графиков Engauge Digitizer 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55366-plotly
Ключевые слова: plotly, python
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:36, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Питон вызывает js. До чего докатились...
     
     
  • 2.4, Qwerty (??), 15:46, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ужас, язык бэкенда дёргает язык фронтенда! Это вообще законно?!
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 16:43, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Змея дергает js? Ну хоть не js дергает свой питон.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:13, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ИМХО для простых задач matplotlib - проще. Если нужна интерактивность/встраиваемость в Web, проще bokeh. Для внутренней информационной системы superset - вне конкуренции.
     
     
  • 2.10, SinoptikUF (?), 18:36, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Matplotlib научился отрисовывать графики через GPU? Так с графиками Matplotlib тоже умеет интерактивно работать.
     
     
  • 3.12, Аноним (2), 19:27, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "для простых задач", т.ч. плевать на GPU. Главное, что можно нарисовать график "одной строчкой" https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.plot.html

    Способность скейлить перерисовкой картинки - это не интерактивный график.
    Можно посмотреть пример такого на mpl: https://demo.bokeh.org/stocks

     

  • 1.3, Аноним (3), 15:15, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но зачем, если есть Altair?
     
  • 1.9, Рулька (?), 17:59, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А я вот дергаю "amCharts" и мне хорошо... и python не лоснится
     
  • 1.11, kai3341 (ok), 19:21, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для целей построить статический отчётик оно ок.
    В мире сурового прода и победившего AJAX решение неприемлемо -- GUI должен строить клиент

    UPD: тут кстати имеется некоторая боль. Почти не существует библиотек, нормально жрущих большие объёмы данных. ApexChart обсирается на десятке серий x 100 точек

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 19:49, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    implot
     

  • 1.13, Аноним (13), 19:37, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Python-библиотеки plotly.py 5.0, предоставляющей средства для визуализации данных и различных видов статистики. Для отрисовки используется библиотека plotly.js

    Python-библиотека ... JS. Нет уж, мы лучше с помощью Matplotlib графики построим.

     

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