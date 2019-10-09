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Открыт код онлайн-редактора диаграмм DrakonHub

09.10.2019 12:09

Открыты исходные тексты DrakonHub, онлайн-редактора диаграмм, интеллект-карт и блок-схем на языке ДРАКОН. Код открыт как общественное достояние (Public Domain). Приложение написано на языках ДРАКОН-JavaScript и ДРАКОН-Lua в среде DRAKON Editor (большинство файлов JavaScript и Lua сгенерированы из сценариев на языке ДРАКОН).

Напомним, что ДРАКОН представляет собой простой визуальный язык описания алгоритмов и процессов, оптимизированный для удобства восприятия. Язык был создан для разработки систем управления космическим кораблём "Буран" и после этого также был использован в ряде других космических проектов. В настоящее время ДРАКОН применяется в ИТ-индустрии для составления технических требований и документации.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/stepan-mitk...)
  2. OpenNews: Вышел редактор диаграмм DRAKON Editor 1.13
  3. OpenNews: Вышел редактор диаграмм DRAKON Editor 1.9 с поддержкой Java и С#
  4. OpenNews: Вышел DRAKON Editor 1.5 с генерацией кода
  5. OpenNews: DRAKON Editor - редактор для графического языка ДРАКОН
Автор новости: Степан Митькин
Тип: Программы
Ключевые слова: drakon
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:21, 09/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:27, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этот язык ДРАКОН для построения блок схем уже лет 10 не могут толком прийчить нормально хотябы для AVR микроконтроллеров, чтото вменяемое генерировать, не говоря уже про то что не портировано на популятную даже для школьников Arduino. И пока не сделают хотя бы это вменяемо - говорить не о чем.
    О чем вы... сделайте хотя бы это до конца. Грусть.
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:30, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хорошая штука. Жаль, не не захватила рынок. Надеюсь открытие проекта улучшит ситуацию.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:58, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наоборот. К счастью.
     

  • 1.4, None (??), 20:54, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Говорится, что он был создан для разработки, но не говорится, использовался ли он там, или была выбрана другая альтернатива.
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:03, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вы хотите сказать, что он может транслировать программы, использующие русский язык в качестве выражений, в машинный код и сам подгружать библиотеки? Неужели создатели языка сделали ИИ общего назначения, который потянет домашний ПК? Если нет, то зачем выпендриваться с "алгоритмами" на естественном языке? Алгоритм - это формализация, а формализация подразумевает использование формального языка с определённой нотацией. Иначе любой алгоритм сводится к 1 действию "сделать з*****ь".
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:36, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    метапрог напрягся
     
  • 1.8, vantoo (ok), 03:32, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора выбросить на помойку эту совковую поделку.
     
  • 1.9, Аноним (9), 03:35, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для UML сгодится? А то draw.io хорош для чего угодно, но не для UML.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 04:13, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробуй umlet. Лёгкий, понятный, незамудрёный. Моему простенькому юзкейсу подошёл идеально.
     
     
  • 3.11, Аноним (9), 04:36, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да я все открытые перепробовал. Пока хреначу в PlantUML, - в нем есть хоть какая-то свобода действий, в отличие от гуйных, где каждый метод оформляется посредством детального языко-специфичного диалогового окна редактирования сигнатуры.
     

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