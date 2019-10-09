Открыт код онлайн-редактора диаграмм DrakonHub

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|1.2, Аноним (2), 20:27, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Этот язык ДРАКОН для построения блок схем уже лет 10 не могут толком прийчить нормально хотябы для AVR микроконтроллеров, чтото вменяемое генерировать, не говоря уже про то что не портировано на популятную даже для школьников Arduino. И пока не сделают хотя бы это вменяемо - говорить не о чем.
О чем вы... сделайте хотя бы это до конца. Грусть.
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|1.3, Аноним (3), 20:30, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хорошая штука. Жаль, не не захватила рынок. Надеюсь открытие проекта улучшит ситуацию.
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|1.4, None (??), 20:54, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Говорится, что он был создан для разработки, но не говорится, использовался ли он там, или была выбрана другая альтернатива.
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|1.6, Аноним (6), 22:03, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вы хотите сказать, что он может транслировать программы, использующие русский язык в качестве выражений, в машинный код и сам подгружать библиотеки? Неужели создатели языка сделали ИИ общего назначения, который потянет домашний ПК? Если нет, то зачем выпендриваться с "алгоритмами" на естественном языке? Алгоритм - это формализация, а формализация подразумевает использование формального языка с определённой нотацией. Иначе любой алгоритм сводится к 1 действию "сделать з*****ь".
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|2.10, Аноним (10), 04:13, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пробуй umlet. Лёгкий, понятный, незамудрёный. Моему простенькому юзкейсу подошёл идеально.
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|3.11, Аноним (9), 04:36, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да я все открытые перепробовал. Пока хреначу в PlantUML, - в нем есть хоть какая-то свобода действий, в отличие от гуйных, где каждый метод оформляется посредством детального языко-специфичного диалогового окна редактирования сигнатуры.
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