Открыт код онлайн-редактора диаграмм DrakonHub

Открыты исходные тексты DrakonHub, онлайн-редактора диаграмм, интеллект-карт и блок-схем на языке ДРАКОН. Код открыт как общественное достояние (Public Domain). Приложение написано на языках ДРАКОН-JavaScript и ДРАКОН-Lua в среде DRAKON Editor (большинство файлов JavaScript и Lua сгенерированы из сценариев на языке ДРАКОН).

Напомним, что ДРАКОН представляет собой простой визуальный язык описания алгоритмов и процессов, оптимизированный для удобства восприятия. Язык был создан для разработки систем управления космическим кораблём "Буран" и после этого также был использован в ряде других космических проектов. В настоящее время ДРАКОН применяется в ИТ-индустрии для составления технических требований и документации.



