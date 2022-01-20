Выпуск AlphaPlot, программы для построения научных графиков

2.3 , leibniz ( ?? ), 09:33, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – потому что кути убоги, мой друг

3.5 , Аноним ( 1 ), 09:35, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не могу не согласиться. Да еще и отдавать себя в полное распоряжение эффективным менеджерам кутэ-компани

3.10 , Аноним ( 10 ), 10:02, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нет, потому что много новостей о новых программах на Qt, а на GTK программисты забили.

4.15 , Аноним ( 15 ), 10:27, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Почему все qt-программы так стараются упомянуть о qt в своем названии? вопрос

> Нет, потому что много новостей о новых программах на Qt, а на GTK программисты забили. ответ - Пап, а почему трава зеленая?

- Потому что много новостей о новых программах на Qt, а на GTK программисты забили.

5.18 , Аноним ( 10 ), 11:06, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Много программ на Qt -> много новостей об этих программах -> среди них попадаются c Qt в названии и кажется что много Qt в названии, логично же. А здесь где вообще логика?

> Почему все qt-программы так стараются упомянуть о qt в своем названии?

> потому что кути убоги, мой друг - Пап, а почему трава зеленая?

- потому что кути убоги, мой друг

6.22 , Аноним ( 15 ), 11:43, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А здесь где вообще логика? у троллей нет логики

7.23 , Аноним ( 15 ), 11:43, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – есть только перманентный голод

2.6 , h ( ? ), 09:53, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Почему все qt-программы так стараются упомянуть о qt в своем названии? предупреждают. Но я не вижу ничего в этом плохого.

3.9 , Аноним ( 15 ), 09:59, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – очень мило с их стороны

2.8 , Аноним ( 10 ), 09:57, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где все? В новости только одна программа из трех. Хейтеры уже не знают к чему придраться.

2.13 , Аноним ( 13 ), 10:09, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто для справки: qtiplot существует уже лет 20 и название тянется с тех пор.

3.25 , Аноним ( 25 ), 11:45, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да эта дурацкая мода на названия с qt тянется как раз с тех времен.

