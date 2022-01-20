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Выпуск AlphaPlot, программы для построения научных графиков

20.01.2022 09:24

Опубликован выпуск программы AlphaPlot 1.02, предоставляющей графический интерфейс для анализа и визуализации научных данных. Разработка проекта началась в 2016 году как форк SciDAVis 1.D009, который, в свою очередь, является форком QtiPlot 0.9rc-2. В процессе разработки была осуществлена миграция с библиотеки QWT на QCustomplot. Код написан на языке C++, использует библиотеку Qt и распространяется под лицензией GPLv2.

AlphaPlot стремится быть инструментом для анализа и графического представления данных, обеспечивающим мощную математическую обработку и визуализацию (2D и 3D). Имеется поддержка различных методов приближения к заданным точкам с помощью кривых. Результаты могут сохраняться в растровых и векторных форматах, таких как PDF, SVG, PNG и TIFF. Поддерживается создание сценариев автоматизации построения графиков на языке JavaScript. Для расширения функциональности возможно использование плагинов.

В новой версии улучшена система управления размещением элементов на 2D-графиках, расширена навигация по 3D-графикам, добавлены средства для сохранения и загрузки шаблонов, предложен новый диалог с настройками, а также реализована поддержка произвольных шаблонов заполнения, клонирования графиков, сохранения и печати 3D-графиков,вертикальной и горизонтальной группировки панелей.





  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/narunlifesc...)
  2. OpenNews: Проекты LabPlot и SciDAVis заявили об объединении своих усилий
  3. OpenNews: Проект PLplot празднует десятитысячный коммит
  4. OpenNews: Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 4.6
  5. OpenNews: Релиз библиотеки визуализации plotly.py 5.0
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56541-alphaplot
Ключевые слова: alphaplot, graph, plot
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:29, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > использует библиотеку Qt
    > QtiPlot

    The program is written with Qt. DO YOU HEAR ME??? WITH QT!!!!

    Почему все qt-программы так стараются упомянуть о qt в своем названии?

     
     
  • 2.3, leibniz (??), 09:33, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что кути убоги, мой друг
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 09:35, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не могу не согласиться. Да еще и отдавать себя в полное распоряжение эффективным менеджерам кутэ-компани
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:02, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, потому что много новостей о новых программах на Qt, а на GTK программисты забили.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:27, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Почему все qt-программы так стараются упомянуть о qt в своем названии?

    вопрос
    > Нет, потому что много новостей о новых программах на Qt, а на GTK программисты забили.

    ответ

    - Пап, а почему трава зеленая?
    - Потому что много новостей о новых программах на Qt, а на GTK программисты забили.

     
     
  • 5.18, Аноним (10), 11:06, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много программ на Qt -> много новостей об этих программах -> среди них попадаются c Qt в названии и кажется что много Qt в названии, логично же.

    А здесь где вообще логика?
    > Почему все qt-программы так стараются упомянуть о qt в своем названии?
    > потому что кути убоги, мой друг

    - Пап, а почему трава зеленая?
    - потому что кути убоги, мой друг

     
     
  • 6.22, Аноним (15), 11:43, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А здесь где вообще логика?

    у троллей нет логики

     
     
  • 7.23, Аноним (15), 11:43, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть только перманентный голод
     
  • 2.6, h (?), 09:53, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Почему все qt-программы так стараются упомянуть о qt в своем названии?

    предупреждают. Но я не вижу ничего в этом плохого.

     
     
  • 3.9, Аноним (15), 09:59, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очень мило с их стороны
     
  • 2.8, Аноним (10), 09:57, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где все? В новости только одна программа из трех. Хейтеры уже не знают к чему придраться.
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:09, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто для справки: qtiplot существует уже лет 20 и название тянется с тех пор.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:45, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да эта дурацкая мода на названия с qt тянется как раз с тех времен.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:30, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже лучше altair?
     
     
  • 2.4, leibniz (??), 09:35, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но не лучше программок из C++ Builder 6
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:54, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем он лучше GNUPlot-а?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:05, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем всё то когда есть matplotlib? В сабже графики даже не интерактивные, тогда зачем нужна эта софтина?  
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:14, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы можно было на джаве писать скрипты
     
  • 3.21, Scriptor (ok), 11:36, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужен Gimp, когда есть ImageMagick?
     
     
  • 4.24, Аноним (25), 11:43, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Честно говоря тоже всегда интересовал этот вопрос. Нафига этот гимп, кроме как для развития библиотеки Gtk он больше ни для чего не нужен.  
     

  • 1.11, Аноним (12), 10:03, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В записи интерфейс программы так колбасит потому что она записана в вейленде на КДЕ?
     
  • 1.14, Аноним (13), 10:11, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по всему это скорее аналог veusz чем qtiplot
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:29, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помню, раньше научное по на мотифе было.
     
     
  • 2.17, nymous (?), 11:01, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    grace (xmgrace)

    форки gracegtk, qtgrace

     

  • 1.20, Scriptor (ok), 11:34, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, спасибо, пощупаю!
     
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