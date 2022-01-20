Выпуск AlphaPlot, программы для построения научных графиков

|
|1.1, Аноним (1), 09:29, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> использует библиотеку Qt
> QtiPlot
The program is written with Qt. DO YOU HEAR ME??? WITH QT!!!!
Почему все qt-программы так стараются упомянуть о qt в своем названии?
|
|
|
|
|
|3.5, Аноним (1), 09:35, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не могу не согласиться. Да еще и отдавать себя в полное распоряжение эффективным менеджерам кутэ-компани
|
|3.10, Аноним (10), 10:02, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Нет, потому что много новостей о новых программах на Qt�, а на GTK программисты забили.
|
|
|
|4.15, Аноним (15), 10:27, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Почему все qt-программы так стараются упомянуть о qt в своем названии?
вопрос
> Нет, потому что много новостей о новых программах на Qt, а на GTK программисты забили.
ответ
- Пап, а почему трава зеленая?
- Потому что много новостей о новых программах на Qt, а на GTK программисты забили.
|
|
|
|5.18, Аноним (10), 11:06, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Много программ на Qt -> много новостей об этих программах -> среди них попадаются c Qt в названии и кажется что много Qt в названии, логично же.
А здесь где вообще логика?
> Почему все qt-программы так стараются упомянуть о qt в своем названии?
> потому что кути убоги, мой друг
- Пап, а почему трава зеленая?
- потому что кути убоги, мой друг
|
|2.6, h (?), 09:53, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Почему все qt-программы так стараются упомянуть о qt в своем названии?
предупреждают. Но я не вижу ничего в этом плохого.
|
|2.8, Аноним (10), 09:57, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Где все? В новости только одна программа из трех. Хейтеры уже не знают к чему придраться.
|
|2.13, Аноним (13), 10:09, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто для справки: qtiplot существует уже лет 20 и название тянется с тех пор.
|
|
|
|3.25, Аноним (25), 11:45, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да эта дурацкая мода на названия с qt тянется как раз с тех времен.
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 10:05, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем всё то когда есть matplotlib? В сабже графики даже не интерактивные, тогда зачем нужна эта софтина?
|
|
|
|
|
|4.24, Аноним (25), 11:43, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Честно говоря тоже всегда интересовал этот вопрос. Нафига этот гимп, кроме как для развития библиотеки Gtk он больше ни для чего не нужен.
|
|1.11, Аноним (12), 10:03, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В записи интерфейс программы так колбасит потому что она записана в вейленде на КДЕ?
|