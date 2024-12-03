Выпуск EasyOS 6.5, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux

|
|
|
|2.16, OpenEcho (?), 03:35, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> У него есть свой репозиторий пакетов?
Там на десктопе иконка есть, - "pkg" называется
|
|1.2, Аноним (2), 23:27, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Ещё один уникальный, самобытный, невероятный и удивительный дистр, которым пользуется полтора человека
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 23:37, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вам жалко что ли? Не будет и не может быть какой-то условной Linux OS без корпораций, людьми двигает ЧСВ. Благо, все еще появляются в итоге этого процесса удовлетворения ЧСВ стоящие вещи. Чего вам еще нужно то?
|
|
|
|3.6, Аноним (6), 00:00, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А я вот думал, что люди этим занимаются из чувства альтруизма, как и я обычно. Короче, каждый судит по себе. (:
|
|
|
|4.11, Аноним (3), 01:35, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Альтруизм - это хороший, добрый способ потешить ЧСВ, только и всего. Вам приятно от того, что вы что-то делаете для комьюнити, оно вас любит и уважает, даже если это 2.5 человека, как аноним выше сказал.
|
|2.14, OpenEcho (?), 02:43, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ещё один уникальный, самобытный, невероятный и удивительный дистр, которым пользуется полтора человека
Точно товарищ Аноним, верим Вам на слово ! Полтора так полтора... Только не понятно, почему лет так 10 назад один большой Австралийский банк рекомендовал своим клиентам изпользовать именно ПапиЛинукс для доступа к банку из соображений секьюрити...
|
|
|
|2.13, OpenEcho (?), 02:31, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> babe wake up, a new васянка just has been dropped
Если 21 год существования PuppyLinux для Вас Господин бубылдос - "a new васянка", то скорее всего Вы только недавно вылупились
|
|1.9, Аноним (9), 00:52, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>EasyOS позиционируется как Live-система одного пользователя.
>Поддерживается шифрование отдельных подкаталогов (например, /home).
забористая трава у создателя.
если это однопользовательская лайв система работающая из под рута, зачем шифровать подкаталоги в /home?
|
|
|
|2.12, OpenEcho (?), 02:23, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> если это однопользовательская лайв система работающая из под рута, зачем шифровать подкаталоги в /home?
Действительно, чего скрывать, ну потерял флэху, кому он там нужен ключ от кошеля...
|
|1.10, cheburnator9000 (ok), 01:10, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Отличный дистр который не запустить посмотреть в VMWare.
В виртуалке записал img на новый виртуальный vmdk.
Подключил vmdk к новой VM диск.
А он в ответ "Не могу найти easy.sfs".
Мамку свою пойди поищи петух.
Автор конечно молодец.
|
|
|
|2.15, OpenEcho (?), 03:31, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> В виртуалке записал img на новый виртуальный vmdk.
А чебурmатор уверен, что он умеет писать имиджи?
> А он в ответ "Не могу найти easy.sfs".
> Мамку свою пойди поищи петух.
А за петуха отвечаешь?
Потому как он без проблем в виртуалке запускаеста за 5 секунд и даже пишет на первом старте что изпользует для видяхи vmware драйвер
|
|
|
|2.20, OpenEcho (?), 04:19, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
T.e. - "основатель проекта Puppy Linux, опубликовал дистрибутив EasyOS 6.5" - это вмЭр ?
Его уже столько хоронили, что не сосчитать, и хобисткий называли и урезаный, ну ни какой, а он живет и еще вон там распространяется на Воиде, Убунте, Дебьяне, и Слаке...
|