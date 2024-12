Выпуск EasyOS 6.5, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux

2.13 , OpenEcho ( ? ), 02:31, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > babe wake up, a new васянка just has been dropped Если 21 год существования PuppyLinux для Вас Господин бубылдос - "a new васянка", то скорее всего Вы только недавно вылупились