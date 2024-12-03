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Выпуск EasyOS 6.5, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux

03.12.2024 23:12

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, опубликовал дистрибутив EasyOS 6.5, совмещающий технологии Puppy Linux с применением контейнерной изоляции для запуска компонентов системы. Управление дистрибутивом производится через развиваемый проектом набор графических конфигураторов. Размер загрузочного образа 950 МБ.

Особенности дистрибутива:

  • Каждое приложение, а также сам рабочий стол, могут быть запущены в отдельных контейнерах, для изоляции которых используется собственный механизм Easy Containers.
  • По умолчанию работа осуществляется с правами root со сбросом привилегий при запуске каждого приложения, так как EasyOS позиционируется как Live-система одного пользователя.
  • Дистрибутив устанавливается в отдельный подкаталог и может сосуществовать с другими данными на накопителе (система устанавливается в /releases/easy-6.5, пользовательские данные сохраняются в каталоге /home, а дополнительные контейнеры с приложениями размещаются в каталоге /containers).
  • Поддерживается шифрование отдельных подкаталогов (например, /home).
  • Возможна установка мета-пакетов в формате SFS, представляющих собой монтируемые образы со Squashfs, объединяющие несколько обычных пакетов и по сути напоминающие форматы appimages, snaps и flatpak.
  • Система обновляется в атомарном режиме (новая версия копируется в другой каталог и переключается активный каталог с системой) и поддерживает откат изменений в случае возникновении проблем после обновления.
  • Имеется режим запуска из ОЗУ, в котором при загрузке система копируется в память и работает без обращения к дискам.
  • Для сборки дистрибутива используется инструментарий WoofQ и исходные тексты пакетов от проекта OpenEmbedded.
  • Рабочий стол основан на оконном менеджере JWM и файловом менеджере ROX.
  • В базовую поставку входят такие приложения, как Firefox, LibreOffice, Scribus, Inkscape, GIMP, mtPaint, Dia, Gpicview, текстовый редактор Geany, менеджер паролей Fagaros, система управления личными финансами HomeBank, персональная Wiki DidiWiki, органайзер Osmo, менеджер проектов Planner, система заметок Notecase, Pidgin, музыкальный проигрыватель Audacious, медиаплееры Celluloid, VLC и MPV, видеоредактор LiVES, система потокового вещания OBS Studio.
  • Для упрощения обмена файлами и организации совместного доступа к принтерам предлагается собственное приложение EasyShare.

В EasyOS 6.5 обновлены версии пакетов, например, ядро Linux обновлено до версии 6.6.61. Предложено две редакции: Scarthgap - сборка с использованием форка метаданных от проекта OpenEmbedded и Daedalus - сборка на основе пакетов из Devuan 12. Расширены возможности запуска других дистрибутивов в контейнерах, среди прочего предоставлена поддержка запуска в окружении EasyOS Scarthgap (на базе пакетов OpenEmbedded) варианта дистрибутива EasyOS Daedalus (на базе пакетов Devuan/Debian).

  1. Главная ссылка к новости (https://bkhome.org/news/202412...)
  2. OpenNews: Выпуск EasyOS 6.0, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.4, развиваемого автором Puppy Linux
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Easy Buster 2.2, развиваемого автором Puppy Linux
  5. OpenNews: Выпуск Puppy Linux 9.5, дистрибутива для устаревших компьютеров
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62336-easyos
Ключевые слова: easyos
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 23:18, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У него есть свой репозиторий пакетов?
     
     
  • 2.16, OpenEcho (?), 03:35, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У него есть свой репозиторий пакетов?

    Там на десктопе иконка есть, - "pkg" называется

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:27, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ещё один уникальный, самобытный, невероятный и удивительный дистр, которым пользуется полтора человека
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:37, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вам жалко что ли? Не будет и не может быть какой-то условной Linux OS без корпораций, людьми двигает ЧСВ. Благо, все еще появляются в итоге этого процесса удовлетворения ЧСВ стоящие вещи. Чего вам еще нужно то?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:00, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я вот думал, что люди этим занимаются из чувства альтруизма, как и я обычно. Короче, каждый судит по себе. (:
     
     
  • 4.11, Аноним (3), 01:35, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альтруизм - это хороший, добрый способ потешить ЧСВ, только и всего. Вам приятно от того, что вы что-то делаете для комьюнити, оно вас любит и уважает, даже если это 2.5 человека, как аноним выше сказал.
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:54, 03/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.14, OpenEcho (?), 02:43, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё один уникальный, самобытный, невероятный и удивительный дистр, которым пользуется полтора человека

    Точно товарищ Аноним, верим Вам на слово ! Полтора так полтора... Только не понятно,  почему лет так 10 назад один большой Австралийский банк рекомендовал своим клиентам изпользовать именно ПапиЛинукс для доступа к банку из соображений секьюрити...

     
     
  • 3.18, _ (??), 03:53, 04/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.19, OpenEcho (?), 04:08, 04/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (7)

  • 1.4, Karabas (ok), 23:39, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хороший дистрибутив. Рама от КАМАЗа, колеса от Белаза.Надо брать.
     
  • 1.8, бубылдос (ok), 00:08, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    babe wake up, a new васянка just has been dropped
     
     
  • 2.13, OpenEcho (?), 02:31, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > babe wake up, a new васянка just has been dropped

    Если 21 год существования PuppyLinux для Вас Господин бубылдос - "a new васянка", то скорее всего Вы только недавно вылупились

     

  • 1.9, Аноним (9), 00:52, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >EasyOS позиционируется как Live-система одного пользователя.
    >Поддерживается шифрование отдельных подкаталогов (например, /home).

    забористая трава у создателя.
    если это однопользовательская лайв система работающая из под рута, зачем шифровать подкаталоги в /home?

     
     
  • 2.12, OpenEcho (?), 02:23, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > если это однопользовательская лайв система работающая из под рута, зачем шифровать подкаталоги в /home?

    Действительно, чего скрывать, ну потерял флэху, кому он там нужен ключ от кошеля...

     

  • 1.10, cheburnator9000 (ok), 01:10, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отличный дистр который не запустить посмотреть в VMWare.
    В виртуалке записал img на новый виртуальный vmdk.
    Подключил vmdk к новой VM диск.
    А он в ответ "Не могу найти easy.sfs".
    Мамку свою пойди поищи петух.
    Автор конечно молодец.
     
     
  • 2.15, OpenEcho (?), 03:31, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В виртуалке записал img на новый виртуальный vmdk.

    А чебурmатор уверен, что он умеет писать имиджи?

    > А он в ответ "Не могу найти easy.sfs".
    > Мамку свою пойди поищи петух.

    А за петуха отвечаешь?

    Потому как он без проблем в виртуалке запускаеста за 5 секунд и даже пишет на первом старте что изпользует для видяхи vmware драйвер

     

  • 1.17, _ (??), 03:49, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да блин ... походу "щеня таки вмЭрла" :(
     
     
  • 2.20, OpenEcho (?), 04:19, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    T.e. - "основатель проекта Puppy Linux, опубликовал  дистрибутив EasyOS 6.5" - это вмЭр ?

    Его уже столько хоронили, что не сосчитать, и хобисткий называли и урезаный, ну ни какой, а он живет и еще вон там распространяется на Воиде, Убунте, Дебьяне, и Слаке...

     

  • 1.21, Аноним (21), 05:18, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда на xbps?
     

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