Выпуск дистрибутива 4MLinux 48.0

|
|1.1, Жироватт (ok), 09:32, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> МИНИМАЛИСТИЧНОГО пользовательского дистрибутива,
> в БАЗОВУЮ поставку включён видеоредактор Kino.
> Три программы "пейнт": mtpaint/lazpaint/xpaint
https://4mlinux.com/addons-48.0.txt
Хорошо, что эмулятор звуковых синтезаторов скачивается отдельно. А то не удивился бы его наличию во всех сборках, даже самой минимальной
|
|
|
|2.4, 12yoexpert (ok), 09:38, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
хз, на официальном сайте paywall через богомерзский paypal, а для бесплатного скачивания автор предлагает идти самим искать дистр на sourceforge
|
|1.5, Аноним (5), 09:40, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Какая же страшная панелька вверху. icewm намного красивее чем это jwm.
|
|
|
|
|
|3.10, Аноним (5), 09:50, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чёрная панель, цифровые часы белым маленьким шрифтом. Как это может быть удобно и красиво? Это же полная безвкусица.
|
|
|
|4.19, Аноним (15), 11:54, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это чувство стиля Linux, а еще, носки в перемотанных изолентой, сланцах
|
|2.8, Аноним (15), 09:47, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Jwm, смотрел в Puppy, бред какой то.
Особенно файловый менеджер без Path Bar.
Потребляет мало, не соавнивал с IceWm.
Но сделайте красиво, удобно.
Многие жалуются на неудобность Windows 11, вы с Jwm, то меню настроек видели.
Какие то непонятные меню, там все настройки, но отдельные настройки в отдельном приложении.
|
|
|
|
|
|4.12, Аноним (15), 10:34, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не кто тебе не запрещает ставить оливье из софта,
Или лучше пользоваться софтом который задумал автор в DE.
Наверное не просто так.
|
|
|
|5.14, НяшМяш (ok), 11:16, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Автор чего, васяносборки? Ни у jwm, ни у icewm нет "встроенного рекомендованного" файлового менеджера. Они просто менеджеры окон.
|