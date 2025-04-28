Выпуск дистрибутива 4MLinux 48.0

2.6 , Аноним ( 6 ), 09:45, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ну а что вы ожидали от java?

3.9 , Аноним ( 5 ), 09:47, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы путаете jwm и jvm.

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:47, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – неужели пиксели разные?

3.10 , Аноним ( 5 ), 09:50, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чёрная панель, цифровые часы белым маленьким шрифтом. Как это может быть удобно и красиво? Это же полная безвкусица.

4.19 , Аноним ( 15 ), 11:54, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это чувство стиля Linux, а еще, носки в перемотанных изолентой, сланцах

5.22 , Аноним ( 22 ), 12:50, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гланое, чтоб изщлента была синей, тогда полетит.

2.8 , Аноним ( 15 ), 09:47, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Jwm, смотрел в Puppy, бред какой то.

Особенно файловый менеджер без Path Bar.

Потребляет мало, не соавнивал с IceWm.

Но сделайте красиво, удобно.

Многие жалуются на неудобность Windows 11, вы с Jwm, то меню настроек видели.

Какие то непонятные меню, там все настройки, но отдельные настройки в отдельном приложении.

3.11 , 12yoexpert ( ok ), 10:09, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как window manager связан с файловым менеджером?

4.12 , Аноним ( 15 ), 10:34, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не кто тебе не запрещает ставить оливье из софта,

Или лучше пользоваться софтом который задумал автор в DE.

Наверное не просто так.

5.14 , НяшМяш ( ok ), 11:16, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Автор чего, васяносборки? Ни у jwm, ни у icewm нет "встроенного рекомендованного" файлового менеджера. Они просто менеджеры окон.

6.16 , Аноним ( 15 ), 11:34, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Значит Puppy Linux, и Puppyrus, это васяносборки.

7.20 , МИСАКА ( ? ), 12:23, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все дистрибутивы это васяносборки

8.21 , Аноним ( 21 ), 12:31, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Девочки, не ссорьтесь Для истинных линуксоводов есть Астра ...