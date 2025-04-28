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Выпуск дистрибутива 4MLinux 48.0

29.04.2025 09:14

Доступен выпуск 4MLinux 48.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе оконного менеджера JWM. 4MLinux может использоваться как в роли Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, так и в качестве системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска мини-серверов. Для загрузки подготовлены live-образ (x86_64, 1.6 ГБ) с графическим окружением и урезанная консольная сборка (x86_64, 16.1 МБ).

В новой версии:

  • Обновлены версии пакетов: ядро Linux 6.12, BusyBox 1.36.1, Mesa 24.3.3, Perl 5.40.0, Python 2.7.18, Python 3.13.1 и Ruby 3.4.1.
  • Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 25.2, GNOME Office (AbiWord 3.0.5, GIMP 2.10.38, Gnumeric 1.12.59), Firefox 137.0, Chrome 135.0, Thunderbird 128.9, Audacious 4.4.2, VLC 3.0.21, SMPlayer 24.5.0, Wine 10.4.
  • В базовую поставку включён видеоредактор Kino.
  • В набор кодеков добавлен кодировщик видео VVenC (H.266/VVC).
  • Подготовлены отдельно загружаемые дополнения с YouTube-клиентом FreeTube и эмулятором звуковых синтезаторов Bristol.
  • Добавлена возможность запуска легковесных HTTP- и FTP-серверов, используя их реализации из состава BusyBox. В качестве HTTP-сервера также можно использовать thttpd 2.29.


  1. Главная ссылка к новости (https://4mlinux-releases.blogs...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 47.0
  3. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 23.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 23.6
  5. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.21
  6. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 15.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63155-4mlinux
Ключевые слова: 4mlinux
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  • 1.1, Жироватт (ok), 09:32, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > МИНИМАЛИСТИЧНОГО пользовательского дистрибутива,
    > в БАЗОВУЮ поставку включён видеоредактор Kino.
    > Три программы "пейнт": mtpaint/lazpaint/xpaint

    https://4mlinux.com/addons-48.0.txt

    Хорошо, что эмулятор звуковых синтезаторов скачивается отдельно. А то не удивился бы его наличию во всех сборках, даже самой минимальной

     
  • 1.2, Аноним (2), 09:33, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    консольная сборка (x86_64, 16.1 МБ)  Это не опечатка ? Реально 16МБ ?
     
     
  • 2.4, 12yoexpert (ok), 09:38, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хз, на официальном сайте paywall через богомерзский paypal, а для бесплатного скачивания автор предлагает идти самим искать дистр на sourceforge
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:34, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообщем шлет этот автор куда подальше.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:40, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая же страшная панелька вверху. icewm намного красивее чем это jwm.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:45, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну а что вы ожидали от java?
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 09:47, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы путаете jwm и jvm.
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:47, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неужели пиксели разные?
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 09:50, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёрная панель, цифровые часы белым маленьким шрифтом. Как это может быть удобно и красиво? Это же полная безвкусица.
     
     
  • 4.19, Аноним (15), 11:54, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чувство стиля Linux, а еще, носки в перемотанных изолентой, сланцах
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 12:50, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гланое, чтоб изщлента была синей, тогда полетит.
     
  • 2.8, Аноним (15), 09:47, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Jwm, смотрел в Puppy, бред какой то.
    Особенно файловый менеджер без Path Bar.
    Потребляет мало, не соавнивал с IceWm.
    Но сделайте красиво, удобно.
    Многие жалуются на неудобность Windows 11, вы с Jwm, то меню настроек видели.
    Какие то непонятные меню, там все настройки, но отдельные настройки в отдельном приложении.
     
     
  • 3.11, 12yoexpert (ok), 10:09, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как window manager связан с файловым менеджером?
     
     
  • 4.12, Аноним (15), 10:34, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не кто тебе не запрещает ставить оливье из софта,
    Или лучше пользоваться софтом который задумал автор в DE.
    Наверное не просто так.
     
     
  • 5.14, НяшМяш (ok), 11:16, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор чего, васяносборки? Ни у jwm, ни у icewm нет "встроенного рекомендованного" файлового менеджера. Они просто менеджеры окон.
     
     
  • 6.16, Аноним (15), 11:34, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит Puppy Linux, и Puppyrus, это васяносборки.
     
     
  • 7.20, МИСАКА (?), 12:23, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все дистрибутивы это васяносборки
     
     
  • 8.21, Аноним (21), 12:31, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Девочки, не ссорьтесь Для истинных линуксоводов есть Астра ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:03, 29/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

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