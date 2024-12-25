Выпуск дистрибутива 4MLinux 47.0

Доступен выпуск 4MLinux 47.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе оконного менеджера JWM. 4MLinux может использоваться как в роли Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, так и в качестве системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Для загрузки подготовлены live-образ (x86_64, 1.5 ГБ) с графическим окружением и урезанная консольная сборка (x86_64, 16.6 МБ). В новой версии: Добавлена поддержка установки 4MLinux на виртуальные блочные устройства KVM (/dev/vda1).

Обновлены версии пакетов: Mesa 24.1.5, Wine 9.21, BusyBox 1.36.1, Perl 5.38.2, Python 2.7.18, Python 3.12.5, Ruby 3.3.4.

Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 24.8, AbiWord 3.0.5, GIMP 2.10.38, Gnumeric 1.12.57, Firefox 133.0, Chrome 131.0, Thunderbird 128.5, Audacious 4.4.2, VLC 3.0.21, SMPlayer 24.5.0.

В базовую поставку включены: приложение для записи CD/DVD GNOME CD Master (обвязка над cdrdao), программа для рисования диаграмм Dia, просмотрщик изображений GLiv, эмулятор 8-разрядных компьютеров XRoar, консольные утилиты для воспроизведения MIDI-музыки.

В состав набора GamePack включены головоломка Gnubik и нарды GNU Backgammon.

При помощи библиотеки RECOIL (Retro Computer Image Library) реализована поддержка 552 устаревших форматов изображений.



