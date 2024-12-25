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Выпуск дистрибутива 4MLinux 47.0

25.12.2024 09:06

Доступен выпуск 4MLinux 47.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе оконного менеджера JWM. 4MLinux может использоваться как в роли Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, так и в качестве системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Для загрузки подготовлены live-образ (x86_64, 1.5 ГБ) с графическим окружением и урезанная консольная сборка (x86_64, 16.6 МБ).

В новой версии:

  • Добавлена поддержка установки 4MLinux на виртуальные блочные устройства KVM (/dev/vda1).
  • Обновлены версии пакетов: Mesa 24.1.5, Wine 9.21, BusyBox 1.36.1, Perl 5.38.2, Python 2.7.18, Python 3.12.5, Ruby 3.3.4.
  • Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 24.8, AbiWord 3.0.5, GIMP 2.10.38, Gnumeric 1.12.57, Firefox 133.0, Chrome 131.0, Thunderbird 128.5, Audacious 4.4.2, VLC 3.0.21, SMPlayer 24.5.0.
  • В базовую поставку включены: приложение для записи CD/DVD GNOME CD Master (обвязка над cdrdao), программа для рисования диаграмм Dia, просмотрщик изображений GLiv, эмулятор 8-разрядных компьютеров XRoar, консольные утилиты для воспроизведения MIDI-музыки.
  • В состав набора GamePack включены головоломка Gnubik и нарды GNU Backgammon.
  • При помощи библиотеки RECOIL (Retro Computer Image Library) реализована поддержка 552 устаревших форматов изображений.


  1. Главная ссылка к новости (https://4mlinux-releases.blogs...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 46.0
  3. OpenNews: Компания VMware опубликовала Linux-дистрибутив Photon OS 5.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 23.3
  5. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 15.0
  6. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.21
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62466-4mlinux
Ключевые слова: 4mlinux
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  • 1.1, Жироватт (ok), 09:22, 25/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    > приложение для записи CD/DVD GNOME CD ♂Master♂
    > эмулятор 8-разрядных компьютеров XRoar,
    > консольные утилиты для воспроизведения MIDI-музыки.
    > В БАЗОВУЮ ПОСТАВКУ

    Но зачем? Нет, серьёзно, ЗАЧЕМ?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:25, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это для ностальгии наверное. Мол, юзер этого опуса купит DVDR болванку чтобы вспомнить свой 2001, и записать что-нибудь туда. А потом бац: а DVD привода то нет. Вот облом!
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:39, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И запишет исошку на флешку и норм.
     

  • 1.2, Аноним (3), 09:23, 25/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    Страшненько выглядит. Особенно старючий заброшенный JWM. NiceWM куда лучше, чем это.
     
  • 1.4, Аноним (5), 09:38, 25/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    В нем нет необходимости.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:06, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же новые зонды? Неужели старые ещё не надоели?
     
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