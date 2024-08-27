Выпуск дистрибутива 4MLinux 46.0

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Доступен выпуск 4MLinux 46.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Для загрузки подготовлен live-образ (x86_64) с графическим окружением (1.5 ГБ) и сборка с урезанным консольным окружением (16.5 МБ).
В новой версии:
- Обновлены версии пакетов: Mesa 24.0.4, LibreOffice 24.8, AbiWord 3.0.5, GIMP 2.10.38, Gnumeric 1.12.57, Firefox 124.0, Chrome 128, Thunderbird 115.12.2, Audacious 4.4, VLC 3.0.21, SMPlayer 24.5.0, Wine 9.12, BusyBox 1.36.1, Perl 5.38.2, Python 3.11.8 и Ruby 3.3.0.
- В состав дистрибутива впервые включена библиотека GTK 4.
- Убрано разделение на серверную и прикладную сборки, содержимое 4MServer интегрировано в одну универсальную сборку.
- Добавлена поддержка изображений в формате EMF (Windows Enhanced Metafile) и raw-форматах, используемых в цифровых камерах (CRW/CR2, NEF, RAF, DNG).
- Значительно улучшена поддержка старых звуковых форматов, использовавшихся на компьютерах Amiga и Commodore.
- В состав включены: программы для оформления CD/DVD - DVDAuthor и VCDImager, приложение для тестирования web-камер - qv4l2. В пакет GamePack включена классическая игра GNU Go.