Выпуск дистрибутива 4MLinux 46.0

> Ну да, ну да, минималистичного))

Читать по диагонали или только первое предложение - показатель внимательности и как следствие показатель качества производимого индивидумом а также сенсор характерестики...

Не, я не хочу сказать, что я святоша но... камон, сдесь читать было бы быстрее чем торопиться с не полезным коментом

>> и сборка с урезанным консольным окружением (16.5 МБ).

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