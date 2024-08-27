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Выпуск дистрибутива 4MLinux 46.0

29.08.2024 10:21

Доступен выпуск 4MLinux 46.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Для загрузки подготовлен live-образ (x86_64) с графическим окружением (1.5 ГБ) и сборка с урезанным консольным окружением (16.5 МБ).

В новой версии:

  • Обновлены версии пакетов: Mesa 24.0.4, LibreOffice 24.8, AbiWord 3.0.5, GIMP 2.10.38, Gnumeric 1.12.57, Firefox 124.0, Chrome 128, Thunderbird 115.12.2, Audacious 4.4, VLC 3.0.21, SMPlayer 24.5.0, Wine 9.12, BusyBox 1.36.1, Perl 5.38.2, Python 3.11.8 и Ruby 3.3.0.
  • В состав дистрибутива впервые включена библиотека GTK 4.
  • Убрано разделение на серверную и прикладную сборки, содержимое 4MServer интегрировано в одну универсальную сборку.
  • Добавлена поддержка изображений в формате EMF (Windows Enhanced Metafile) и raw-форматах, используемых в цифровых камерах (CRW/CR2, NEF, RAF, DNG).
  • Значительно улучшена поддержка старых звуковых форматов, использовавшихся на компьютерах Amiga и Commodore.
  • В состав включены: программы для оформления CD/DVD - DVDAuthor и VCDImager, приложение для тестирования web-камер - qv4l2. В пакет GamePack включена классическая игра GNU Go.


  1. Главная ссылка к новости (https://4mlinux-releases.blogs...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 44.0
  3. OpenNews: Компания VMware опубликовала Linux-дистрибутив Photon OS 5.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 23.3
  5. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 15.0
  6. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.20
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61782-4mlinux
Ключевые слова: 4mlinux
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (-), 10:26, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > минималистичного пользовательского дистрибутива ... на базе JWM
    > прям на скрине жрет 428Мб оперативы в простое

    Ну да, ну да, минималистичного))
    Тут полноценное ДЕ жрет столько же, а не это убожество.

     
     
  • 2.27, OpenEcho (?), 14:34, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну да, ну да, минималистичного))

    Читать по диагонали или только первое предложение - показатель внимательности и как следствие показатель качества производимого индивидумом а также сенсор характерестики...

    Не, я не хочу сказать, что я святоша но... камон, сдесь читать было бы быстрее чем торопиться с не полезным коментом

    >> и сборка с урезанным консольным окружением (16.5 МБ).

    ^^^

     

  • 1.17, Доктор Альба (?), 10:53, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно будет попробовать этот дистрибутив. Вроде собственная сборка, а не ответвление от какой-нибудь Ubuntu или RHEL.
     
     
  • 2.23, ИмяХ (ok), 11:35, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Обязательно напиши здесь отчёт.
     

  • 1.25, Аноним (25), 12:23, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И какой там пакетный менеджер ?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:25, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это пересобранный дебианчик (якобы для устарелого оборудования).
    Так что - все стандартно.
     
  • 2.30, OpenEcho (?), 16:19, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И какой там пакетный менеджер ?

    zk

     

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