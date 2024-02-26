Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 15.0

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|1.1, Андрей (??), 10:47, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А что он ещё умеет? Ибо после установки офиса/браузера он перестанет быть не жадным...
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|4.9, Аноним (9), 11:26, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> AAA-гейминг?
>> Necromancy
>> ==========
>> We resurrected Xvesa from the depths of git history, and intend to maintain it with Xfbdev.
>> This includes bugfixes, security fixes, and occasional new features if required.
...
>> We aim for the smallest fully featured X server binary. Currently there are the vesa and fbdev servers, but others may appear in the future (Xmodesetting?).
>> - no xkb; it's bloat when console keymaps suffice
>> - no xinput
>> - no xinerama
>> - no gl
... и ни в чем себе не отказывай!©
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|2.3, дАнон (?), 10:51, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Интересно каким же он способом должен был ужать жадный интернет
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|3.21, Аноним (-), 12:01, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А что обычные компьютеры умеют, кроме браузера и офиса?
Игры. Расчеты.
Но и для того, и для другого (в 99% случаев) нужна соответствующая видяха.
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|4.22, Петрович 69 (?), 12:08, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Игры. Расчеты." на стандартном офисном барахле?
Ну разве CS 1.6 и чёт такое да рассчёты в exel)
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средний офисный пк в снг сделает пососямбу в условного samsung s8
--
а если брать бюджетный сектор - там с заглотом оно возьмёт)
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|2.53, Аноним (53), 13:39, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нужен только чтобы похвастаться друзьяшкам, что он у тебя есть. может даже сможешь запустить калькулятор, если найдёшь!
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|1.6, Аноним (7), 11:14, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отличный дистр влезал на 128 меговую флешку, делал из девайса вполне себе сервер.
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|1.8, Аноним (8), 11:24, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Радует что всё ещё ведется разработка дистрибутивов для устаревшего аппаратного обеспечения.
Интересно есть ли ещё те кто пользуются компьютерами на базе одноядерных процессоров?
Двухядерные процесосры Интел Кор Два Дуо вполне подходят для работы и на мейнстрим дистрибутивах.
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|3.17, Аноним (10), 11:36, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я бы начал с более злободневных вопросов: на чём работать, например, процессорам Z80 и 6502?
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|5.48, n00by (ok), 12:52, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они таки выпустили программу для форматирования дискет без ограничения в 10 штук? А так есть NedoOS, но сам не пробовал.
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|7.51, Аноним (8), 13:10, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну лептоп или десктоп с одноядерными процессоами есть на Авито. Не призываю покупать, это конечно слишком, бесмысысленная трата денег, но допустим у меня завалялся Fujitsu LifeBook Laptop Model T3010 Intel Pentium M. Очень нравится аппарат. Думал переделать его на какой-нибудь одноплатник вроде Raspberry Pi, но пока что не хватает компетенции.
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|2.20, n00by (ok), 11:55, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Радует что всё ещё ведется разработка дистрибутивов для устаревшего аппаратного обеспечения.
> Интересно есть ли ещё те кто пользуются компьютерами на базе одноядерных процессоров?
Mon Feb 5 00:21:57 2024 kern.info kernel: [ 0.000000] DMI: ASUSTeK Computer INC. 901/901, BIOS 2103 06/11/2009
Mon Feb 5 00:21:57 2024 kern.info kernel: [ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
Mon Feb 5 00:21:57 2024 kern.info kernel: [ 0.000000] tsc: Detected 1600.125 MHz processor
> Двухядерные процесосры Интел Кор Два Дуо вполне подходят для работы и на
> мейнстрим дистрибутивах.
Но не каждый может себе позволить такую роскошь -- тратить место под вот это вот.
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|4.28, Аноним (8), 12:15, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какую роскшь, кто позволить? Это магнитные бурю с Солнца и я туплю или вы чушь пишите?
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|4.41, n00by (ok), 12:43, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они вроде не стали антиквариатом. А так вот прямо сейчас посмотрел - можно купить 4 Гб DDR2 и баночку дезинфектора от пыли, или доску с интегрированным Celeron N4020. Её можно примотать скотчем к телеку, например.
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|3.26, Петрович 69 (?), 12:14, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сколько места ноут с core2duo занимает?
средняя книжка А4 ± и пол кирпича на БП
если это роскошь - то мы в разных мирах живём
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|4.37, n00by (ok), 12:37, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ого, не знал, что тут есть владельцы Panasonic Toughbook. Остальные то давно померли.
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|4.36, n00by (ok), 12:36, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ответ на вопрос и заодно проверка когнитивных способностей вопрошавшего.
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|1.12, Аноним (12), 11:28, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очень хорошо что ведутся разработки ОС которую можно поставить на условный "калькулятор" - даёт 2 жизнь устройствам!
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|2.24, Аноним (10), 12:12, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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— Скажите доктор, я буду жить?
— Будете, будете, не беспокойтесь. Только вот я боюсь, что не захотите.
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|1.15, Аноним (8), 11:34, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Запускаю в Virtualbox CorePlus-15.0.iso. При старте выбираю вариант с одним из оконных менеджеров. Каждый раз результат один и тот же - панель сниху, но никаких оконных менеджеров не грузится. В чём дело так и не понял.
При этом лагает, хотя выделил достаточно ресурсов. Но на реальном железе не лагал.
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|1.30, Аноним (-), 12:15, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот он, настоящий минимализм, а не всякие antiX, которые весят почти гиг и жрут соответствующе.
Причем выглядии он не намного хуже.
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|2.39, Аноним (42), 12:38, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня есть 4х гиговая флешка, а 48 метровой нет... поэтому приходится юзать антикс для запуска проприетарного zoom
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|1.34, Ю.Т. (?), 12:31, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну я даже и не знаю. На 48 М у меня во время оно работал КДЕ 3, так что были и xkb, и другие вещи. Но, конечно, интернет в те времена был еще 1.0.
Действительно трудно понять назначение этой вещи.
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|1.43, mustai (ok), 12:43, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть ещё SliTaz, очень маленький дистр: от 8 до 48 Мб, плюс версия на 168 Мб.
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