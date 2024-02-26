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Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 15.0

26.02.2024 10:43

Опубликован релиз минималистичного Linux дистрибутива Tiny Core Linux 15.0, который может работать на системах с 48 Мб ОЗУ. Графическое окружение дистрибутива построено на основе X-сервера Tiny X, тулкита FLTK и оконного менеджера FLWM. Дистрибутив загружается целиком в ОЗУ и работает из памяти. Загрузочный iso-образ занимает всего 18 МБ. Для 64-разрядных систем подготовлена сборка CorePure64, размером 24 МБ. Дополнительно поставляется сборка CorePlus (253 МБ), в которую входит ряд дополнительных пакетов, таких как набор оконных менеджеров (FLWM, JWM, IceWM, Fluxbox, Hackedbox, Openbox), инсталлятор с возможностью установки дополнительных расширений, а также готовый набор инструментов для обеспечения выхода в сеть, включая менеджер для настройки Wifi-соединений.

В новом выпуске произведено обновление системных компонентов, включая ядро Linux 6.6.8, glibc 2.38, gcc 13.2.0, busybox 1.36.1, binutils 2.41, e2fsprogs 1.47.0, util-linux 2.39.2, zlib 1.3. В утилиту update-everything добавлены дополнительные проверки безопасности и реализована обработка отсутствующих dep-файлов. В tce-audit добавлен обработчик md5check. В busybox размер истории редактирования (CONFIG_FEATURE_EDITING_HISTORY) увеличен с 150 до 1000.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.tinycorelinux.ne...)
  2. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 14
  3. OpenNews: Доступны дистрибутивы MX Linux 23.2 и AV Linux 23.1
  4. OpenNews: После 12-летнего перерыва опубликован дистрибутив Damn Small Linux 2024
  5. OpenNews: Разработчики Ubuntu развивают минималистичный установочный образ
  6. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.19
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60667-tinycore
Ключевые слова: tinycore
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Андрей (??), 10:47, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что он ещё умеет? Ибо после установки офиса/браузера он перестанет быть не жадным...
     
     
  • 2.2, Массоны Рептилоиды (?), 10:50, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё, для чего не нужен офиса/браузер
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:59, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AAA-гейминг?
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:26, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > AAA-гейминг?
    >> Necromancy
    >> ==========
    >> We resurrected Xvesa from the depths of git history, and intend to maintain it with Xfbdev.
    >> This includes bugfixes, security fixes, and occasional new features if required.

    ...
    >> We aim for the smallest fully featured X server binary. Currently there are the vesa and fbdev servers, but others may appear in the future (Xmodesetting?).
    >> - no xkb; it's bloat when console keymaps suffice
    >> - no xinput
    >> - no xinerama
    >> - no gl

    ... и ни в чем себе не отказывай!©

     
  • 2.3, дАнон (?), 10:51, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Интересно каким же он способом должен был ужать жадный интернет
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:20, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что обычные компьютеры умеют, кроме браузера и офиса?
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 12:01, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  А что обычные компьютеры умеют, кроме браузера и офиса?

    Игры. Расчеты.
    Но и для того, и для другого (в 99% случаев) нужна соответствующая видяха.

     
     
  • 4.22, Петрович 69 (?), 12:08, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Игры. Расчеты." на стандартном офисном барахле?
    Ну разве CS 1.6 и чёт такое да рассчёты в exel)
    --
    средний офисный пк в снг сделает пососямбу в условного samsung s8
    --
    а если брать бюджетный сектор - там с заглотом оно возьмёт)
     
  • 2.53, Аноним (53), 13:39, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нужен только чтобы похвастаться друзьяшкам, что он у тебя есть. может даже сможешь запустить калькулятор, если найдёшь!
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:08, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Браузер с FLTK-мордой в природе имеется?
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 11:34, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть Fifth на основе старого WebKit: https://github.com/clbr/fifth
     

  • 1.6, Аноним (7), 11:14, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличный дистр влезал на 128 меговую флешку, делал из девайса вполне себе сервер.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:27, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Осталось только найти в 2024 году 128-мегабайтную флешку.
     
     
  • 3.32, ryoken (ok), 12:23, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дома лежит, только оно на 256 Мб :).
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 12:43, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слишком большая... не подойдет
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:27, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как обновляете систему?
     
     
  • 3.13, Аноним (7), 11:30, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак пакеты в рамках одного выпуска всё равно обычно старые.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:24, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Радует что всё ещё ведется разработка дистрибутивов для устаревшего аппаратного обеспечения.
    Интересно есть ли ещё те кто пользуются компьютерами на базе одноядерных процессоров?  
    Двухядерные процесосры Интел Кор Два Дуо вполне подходят для работы и на мейнстрим дистрибутивах.
     
     
  • 2.14, Аноним (7), 11:31, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на чём работать устройствам на процессоре ВИА с3?
     
     
  • 3.17, Аноним (10), 11:36, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я бы начал с более злободневных вопросов: на чём работать, например, процессорам Z80 и 6502?
     
     
  • 4.44, Аноним (5), 12:44, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IS-DOS
     
     
  • 5.48, n00by (ok), 12:52, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они таки выпустили программу для форматирования дискет без ограничения в 10 штук? А так есть NedoOS, но сам не пробовал.
     
  • 3.18, Аноним (8), 11:37, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Виндовс 3.1? Зачем мне этот вопрос?
     
     
  • 4.19, Аноним (10), 11:40, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да примерно такова же его актуальность.
     
     
  • 5.25, Аноним (8), 12:13, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совсем не понял к чему вопрос был?
     
     
  • 6.33, Аноним (10), 12:24, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да примерно к тому же, что вопрос про одноядерные процессоры.
     
     
  • 7.51, Аноним (8), 13:10, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну лептоп или десктоп с одноядерными процессоами есть на Авито. Не призываю покупать, это конечно слишком, бесмысысленная трата денег, но допустим у меня завалялся Fujitsu LifeBook Laptop Model T3010 Intel Pentium M. Очень нравится аппарат. Думал переделать его на какой-нибудь одноплатник вроде Raspberry Pi, но пока что не хватает компетенции.
     
     
  • 8.52, Аноним (10), 13:34, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туда можно поставить до 2 Гб памяти, и смысл тогда в сабже ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.40, Аноним (42), 12:41, 26/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.20, n00by (ok), 11:55, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Радует что всё ещё ведется разработка дистрибутивов для устаревшего аппаратного обеспечения.
    > Интересно есть ли ещё те кто пользуются компьютерами на базе одноядерных процессоров?

    Mon Feb  5 00:21:57 2024 kern.info kernel: [    0.000000] DMI: ASUSTeK Computer INC. 901/901, BIOS 2103    06/11/2009
    Mon Feb  5 00:21:57 2024 kern.info kernel: [    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
    Mon Feb  5 00:21:57 2024 kern.info kernel: [    0.000000] tsc: Detected 1600.125 MHz processor

    > Двухядерные процесосры Интел Кор Два Дуо вполне подходят для работы и на
    > мейнстрим дистрибутивах.

    Но не каждый может себе позволить такую роскошь -- тратить место под вот это вот.

     
     
  • 3.23, Аноним (10), 12:09, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и прсто не каждый может себе позволить такую роскошь.
     
     
  • 4.28, Аноним (8), 12:15, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какую роскшь, кто позволить? Это магнитные бурю с Солнца и я туплю или вы чушь пишите?
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 12:38, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все нормально, просто у тебя айтишный вариант FOMO.
     
  • 5.46, Аноним (7), 12:48, 26/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.41, n00by (ok), 12:43, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они вроде не стали антиквариатом. А так вот прямо сейчас посмотрел - можно купить 4 Гб DDR2 и баночку дезинфектора от пыли, или доску с интегрированным Celeron N4020. Её можно примотать скотчем к телеку, например.
     
  • 3.26, Петрович 69 (?), 12:14, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сколько места ноут с core2duo занимает?
    средняя книжка А4 ± и пол кирпича на БП
    если это роскошь - то мы в разных мирах живём
     
     
  • 4.31, Аноним (8), 12:16, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да зачем лептоп если можно полноценный декстоп?
     
     
  • 5.47, Аноним (7), 12:50, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем десктоп когда можно лептоп.
     
  • 4.37, n00by (ok), 12:37, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого, не знал, что тут есть владельцы Panasonic Toughbook. Остальные то давно померли.
     
  • 3.27, Аноним (8), 12:14, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что это, к чему это?
     
     
  • 4.36, n00by (ok), 12:36, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответ на вопрос и заодно проверка когнитивных способностей вопрошавшего.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:28, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень хорошо что ведутся разработки ОС которую можно поставить на условный "калькулятор" - даёт 2 жизнь устройствам!
     
     
  • 2.24, Аноним (10), 12:12, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    — Скажите доктор, я буду жить?
    — Будете, будете, не беспокойтесь. Только вот я боюсь, что не захотите.
     

  • 1.15, Аноним (8), 11:34, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запускаю в Virtualbox CorePlus-15.0.iso. При старте выбираю вариант с одним из оконных менеджеров. Каждый раз результат один и тот же - панель сниху, но никаких оконных менеджеров не грузится. В чём дело так и не понял.
    При этом лагает, хотя выделил достаточно ресурсов. Но на реальном железе не лагал.
     
     
  • 2.29, Петрович 69 (?), 12:15, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    qemu в помощь. ящик слишком багованный
     

  • 1.30, Аноним (-), 12:15, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот он, настоящий минимализм, а не всякие antiX, которые весят почти гиг и жрут соответствующе.

    Причем выглядии он не намного хуже.

     
     
  • 2.39, Аноним (42), 12:38, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня есть 4х гиговая флешка, а 48 метровой нет... поэтому приходится юзать антикс для запуска проприетарного zoom
     

  • 1.34, Ю.Т. (?), 12:31, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну я даже и не знаю. На 48 М у меня во время оно работал КДЕ 3, так что были и xkb, и другие вещи. Но, конечно, интернет в те времена был еще 1.0.
    Действительно трудно понять назначение этой вещи.
     
  • 1.43, mustai (ok), 12:43, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ещё SliTaz, очень маленький дистр: от 8 до 48 Мб, плюс версия на 168 Мб.
     
     
  • 2.45, Аноним (42), 12:44, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да. но слитаз сейчас на обычных иксах и с GTK2
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 13:03, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут тоже обычные иксы или ты думаешь fltk перевели на вялого?
     

  • 1.49, Golangdev (?), 13:02, 26/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > X-сервера Tiny X

    срочно требую Wayland!

     

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