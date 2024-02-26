Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 15.0

4.19 , Аноним ( 10 ), 11:40, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да примерно такова же его актуальность.

5.25 , Аноним ( 8 ), 12:13, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Совсем не понял к чему вопрос был?

6.33 , Аноним ( 10 ), 12:24, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да примерно к тому же, что вопрос про одноядерные процессоры.

7.51 , Аноним ( 8 ), 13:10, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну лептоп или десктоп с одноядерными процессоами есть на Авито. Не призываю покупать, это конечно слишком, бесмысысленная трата денег, но допустим у меня завалялся Fujitsu LifeBook Laptop Model T3010 Intel Pentium M. Очень нравится аппарат. Думал переделать его на какой-нибудь одноплатник вроде Raspberry Pi, но пока что не хватает компетенции.

8.52 , Аноним ( 10 ), 13:34, 26/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Туда можно поставить до 2 Гб памяти, и смысл тогда в сабже ...