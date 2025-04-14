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Выпуск дистрибутива MX Linux 23.6

14.04.2025 16:33

Опубликован релиз легковесного дистрибутива MX Linux 23.6, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки (x86_64, i386) с рабочим столом Xfce (2.3 ГБ), а также 64-разрядные сборки с рабочим столом KDE (2.9 ГБ) и сборки (1.8 ГБ) с оконным менеджером Fluxbox.

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 12.10. Обновлены версии приложений. Как и в прошлых выпусках по умолчанию продолжает использоваться система инициализации sysVinit, а systemd можно установить в качестве опции.
  • Базовый пакет с ядром Linux обновлён до версии 6.1.133. Отдельно подготовлены сборки с расширенной поддержкой оборудования (AHS), которые поставляются с Xfce и ядром 6.14 c патчами от проекта liquorix.
  • Обновлена сборка MX Raspberry Pi Respin (RPI) для плат Raspberry Pi, поставляемая с Xfce.
  • Продолжает поставляться выпуск среды рабочего стола Xfce обновлена до выпуска Xfce 4.20. В утилите mx-system-sounds в окружении с Xfce реализовано ожидание готовности звукового сервера перед началом воспроизведения звука. На 32-разрядных системах решены проблемы с изменение настроек обоев и рабочего стола в Xfce.
  • Улучшен графический интерфейс для установки пакетов - MX Packageinstaller. Расширены возможности для работы с пакетами в формате Flatpak.
  • В различных утилитах MX улучшен запрос привилегий.
  • Добавлена утилита UEFI Manager для управления настройками UEFI


  1. Главная ссылка к новости (https://mxlinux.org/blog/mx-23...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 23.5
  3. OpenNews: Опубликован AV Linux MX-23.2, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  4. OpenNews: После 12-летнего перерыва опубликован дистрибутив Damn Small Linux 2024
  5. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 23.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63072-mxlinux
Ключевые слова: mxlinux
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:36, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    забавно... буквально вчера попался ролик про AntiX (:
     
  • 1.3, Аноним (3), 16:44, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >и ядром 6.14 c патчами от проекта liquorix

    От этого есть какой-то профит на современных тачках с овер 16 гигов рамы и всякими суперпупер райзен процами? Всегда думал, что это больше помогало на старых компах, чтобы хоть как-то из них выжать максимум. А сам когда попробовал лет эдак 10 назад, то наоборот ловил глюки разного рода.

     
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 17:01, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты забыл про великую силу любв...^W плацебо.  
    Ну или когда у тебя на твоём суперкрутом ризене крутится стабильная смесь программ и оно действительно шмогло дать 5-10% выигрыша, но это нужно собирать под свой юзкейс самому, понимая, зачем ты ставишь себе bfq или уменьшаешь квнат времени у процесса

    > Liquorix is an enthusiast Linux kernel [...] and reduced frame time deviations in games.

    Ну а для подобных дистро это даёт +10см к размеру пенсии у создателя, каждый такой патчсет мнит себя как "бест оф зе бест фор миксед таск ин линукс эвар"

     
  • 2.6, Fracta1L (ok), 17:05, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На иксах zen-sources уменьшал количество лагов в анимациях. На вейланде анимации и так плавные, так что использую zen чисто по инерции.
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 17:11, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >уменьшал количество лагов в анимациях

    Спорное утверждение. На моем древнем компе лагов не было, что самое удивительное, а все эти патчи вызывали рандомные фризы и невменяемое поведение в некоторых программах. Все это было очень железоспецифичным, даже пресловутый баг 12309. Кому-то сабж помогал, кому-то наоборот.

     
  • 2.23, windows10 (ok), 20:10, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > От этого есть какой-то профит на современных тачках с овер 16 гигов рамы и всякими суперпупер райзен процами? Всегда думал, что это больше помогало на старых компах, чтобы хоть как-то из них выжать максимум. А сам когда попробовал лет эдак 10 назад, то наоборот ловил глюки разного рода.

    Профита не было ни тогда, ни сейчас. Более того, оно скорее вредно, потому что помимо самих нитей процесса, проц получает дополнительную нагрузку на переключения контекстов.

    Оно может быть и было бы полезно, если бы система собиралась целостной, и шедулер бы знал, что условно говоря Xorg'у, WM'у и браузеру нужен высший приоритет. А так, контекст передергивается между менеджером окон, который "лагает" и например демоном уведомлений который вообще может дергаться раз в 5с.

    Процессор же свою производительность не изменяет.

     

  • 1.4, Жироватт (ok), 16:52, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем бы дитё не тешилось...
     
  • 1.9, Аноним (9), 17:38, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сильно перегруженный жиробас всякими примочками. Кому действительно нужен легковесный дистр - диван с рунитом и айсвээм - самый лучший вариант! x86 версия жрёт вообще мизер, amd64 где-то 130-150 mb.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:52, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И lynx в придачу.
     
  • 2.14, Аноним (13), 17:54, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас объём памяти дешевле нарастить, чем купить проц классом выше.
    Вопрос не в глубине миски.
     

  • 1.10, Аноним (10), 17:41, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, это же тот самый популярнейший дистр по мнению Distrowatch, обходит дебиан, Федору, арч и все деривативы. Почитал описание и как то киллерфич почему бы его использовать не нашёл.
     
  • 1.11, Аноним (9), 17:41, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, из новости в новость - качество скриншотов mx linux - на высоте! Им самим не смешно такие скрины выкладывать?
     
  • 1.12, Аноним (12), 17:43, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный дистрибутив, жаль нет серверной версии. Надо форкнуть, серверную версию назвать TX Linux, а декстопную RX Linux.
     
  • 1.22, Аноним (22), 18:10, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осилят на базе Debian 13 выкатить 32х битную, надеюсь
     

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