Выпуск дистрибутива MX Linux 23.6

2.5 , Жироватт ( ok ), 17:01, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ты забыл про великую силу любв...^W плацебо.

Ну или когда у тебя на твоём суперкрутом ризене крутится стабильная смесь программ и оно действительно шмогло дать 5-10% выигрыша, но это нужно собирать под свой юзкейс самому, понимая, зачем ты ставишь себе bfq или уменьшаешь квнат времени у процесса > Liquorix is an enthusiast Linux kernel [...] and reduced frame time deviations in games. Ну а для подобных дистро это даёт +10см к размеру пенсии у создателя, каждый такой патчсет мнит себя как "бест оф зе бест фор миксед таск ин линукс эвар"

2.6 , Fracta1L ( ok ), 17:05, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На иксах zen-sources уменьшал количество лагов в анимациях. На вейланде анимации и так плавные, так что использую zen чисто по инерции.

3.7 , Аноним ( 3 ), 17:11, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >уменьшал количество лагов в анимациях Спорное утверждение. На моем древнем компе лагов не было, что самое удивительное, а все эти патчи вызывали рандомные фризы и невменяемое поведение в некоторых программах. Все это было очень железоспецифичным, даже пресловутый баг 12309. Кому-то сабж помогал, кому-то наоборот.

2.23 , windows10 ( ok ), 20:10, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > От этого есть какой-то профит на современных тачках с овер 16 гигов рамы и всякими суперпупер райзен процами? Всегда думал, что это больше помогало на старых компах, чтобы хоть как-то из них выжать максимум. А сам когда попробовал лет эдак 10 назад, то наоборот ловил глюки разного рода. Профита не было ни тогда, ни сейчас. Более того, оно скорее вредно, потому что помимо самих нитей процесса, проц получает дополнительную нагрузку на переключения контекстов. Оно может быть и было бы полезно, если бы система собиралась целостной, и шедулер бы знал, что условно говоря Xorg'у, WM'у и браузеру нужен высший приоритет. А так, контекст передергивается между менеджером окон, который "лагает" и например демоном уведомлений который вообще может дергаться раз в 5с. Процессор же свою производительность не изменяет.