Выпуск дистрибутива MX Linux 23.6

> От этого есть какой-то профит на современных тачках с овер 16 гигов рамы и всякими суперпупер райзен процами? Всегда думал, что это больше помогало на старых компах, чтобы хоть как-то из них выжать максимум. А сам когда попробовал лет эдак 10 назад, то наоборот ловил глюки разного рода. Профита не было ни тогда, ни сейчас. Более того, оно скорее вредно, потому что помимо самих нитей процесса, проц получает дополнительную нагрузку на переключения контекстов. Оно может быть и было бы полезно, если бы система собиралась целостной, и шедулер бы знал, что условно говоря Xorg'у, WM'у и браузеру нужен высший приоритет. А так, контекст передергивается между менеджером окон, который "лагает" и например демоном уведомлений который вообще может дергаться раз в 5с. Процессор же свою производительность не изменяет.

