Google анонсировал новый процесс установки сторонних приложений в Android

Компания Google сообщила, что с учётом пожеланий сообщества реализовала новый процесс установки сторонних неверифицированных приложений в Android, который будет действовать после внедрения обязательной регистрации разработчиков и приложений в сертифицированных сборках Android. Метод вводит 24-часовой период ожидания после включения опции для разработчиков, допускающей установку приложений из вручную загруженных apk-пакетов, созданных разработчиками, не зарегистрировавшими пакеты в Google и не подтвердившими свои персональные данные. Алгоритм установки вручную загруженных пакетов сведётся к следующим действиям: Включение в настройках режима для разработчика - необходимо коснуться 7 раз области с номером сборки на странице About Phone, после чего в настройках появится секция с опциями для разработчиков, в которой нужно выбрать "Allow Unverified Packages". Данный шаг позволит исключить случайную установку и усложнит практикуемые мошенниками методы быстрой установки отправленных пользователю вредоносных пакетов.

Подтверждение, что пользователь осознаёт риски и действует по своей инициативе, а не следует советам и уговорам посторонних.

Перезагрузка смартфона и введение своего кода разблокировки экрана. Данный шаг помешает удалённо управлять процессом установки и не позволит неразрывно контролировать действия пользователя по телефону.

Возможность установки вручную загруженного пакета будет активирована через 24 часа, что даст пользователю время на осознание ситуации, если он находится по влиянием мошенников. Через 24 часа пользователь должен повторно зайти в настройки и подтвердить, что он сознательно активировал режим для установки сторонний пакетов, используя PIN-код или биометрическую аутентификацию.

После подтверждения на выбор предлагается две опции: бессрочная возможность установки приложений от неподтверждённых разработчиков или разрешение, действующее только 7 дней (после истечения 7 дней процесс подтверждения потребуется повторить).

При каждой установке неверифицированного приложения пользователю будет показано предупреждение об имеющихся рисках, с которым нужно согласится, нажав кнопку "Install Anyway". Помимо нового метода сохранится и ранее доступная возможность установки приложений при помощи утилиты "adb" (Android Debug Bridge), требующая подключения устройства к внешнему компьютеру и включения режима разработчика. Также будет предоставлена возможность регистрации бесплатного типа учётных записей для энтузиастов и студентов, работающая без подтверждения личности, но требующая регистрации в Android Developer Console каждого устройства, на которое приложение может быть установлено, и ограниченная 20 устройствами. Напомним, что Google переходит к использованию на сертифицированных Android-устройствах зарегистрированных приложений от верифицированных разработчиков. Для верификации разработчик должен платно (25 долларов) зарегистрироваться в сервисе Android Developer Console, если он до этого не зарегистрирован в Google Play, и предоставить такие данные, как ФИО, адрес проживания, email, телефонный номер и фото документа, удостоверяющего личность. Для организаций потребуется подтверждение сайта и предоставление международного идентификатора юридических лиц (DUNS). После регистрации разработчик должен добавить свои приложения и подтвердить, что он является их автором, предоставив полные имена пакетов и ключи для цифровых подписей. Верификация станет обязательной в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде в сентябре 2026 года и будет распространена на остальные страны в 2027 году.



