Google анонсировал новый процесс установки сторонних приложений в Android

|
|1.5, Аноним (5), 10:51, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> что с учётом пожеланий сообщества
По просьбе трудящихся, ага
Тошнит уже от их цинизма и унижений.
|
|1.6, Аноним83 (?), 10:52, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Прощай rustore?
Хуавей то на своих аппаратах сам рулит ОС, в отличии от.
Для F-Droid обещали исключение сделать, какие то там ключи...
|
|1.7, Аноним83 (?), 10:53, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Забыли про MDM установку, копораты бы им всё поотрывали если такое сломают.
|
|1.9, Аноним (9), 10:54, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>Также будет предоставлена возможность регистрации бесплатного типа учётных записей для энтузиастов и студентов, работающая без подтверждения личности, но требующая регистрации в Android Developer Console каждого устройства, на которое приложение может быть установлено, и ограниченная 20 устройствами.
Сдается мне, что эта чудная возможность будет предоставлена не всем желающим. Интересно получается, если гугл забанит какую-то страну, и приложения поставить просто так легко не выйдет. Ваш смартфон на Андроиде превращается в кирпич.
|
|
|
|2.11, Аноним83 (?), 10:57, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это потому что санкционный сбер и прочие положили болт и просто стали распространять свои приложения сами, для пользователей андройда это одноразовое неудобство раз в несколько лет (при смене мобилы).
А вот пользователи яблоков в полной мере ощутили прелести санкций.
|
|
|
|3.16, Аноним (9), 11:01, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>для пользователей андройда это одноразовое неудобство раз в несколько лет (при смене мобилы).
Ты исходишь из того, что тебе разрешат зарегистрироваться и ты обязательно получишь разрешение. А если нет?
|
|1.10, Аноним (10), 10:56, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
пока выглядит вполне допустимо. Один раз при покупке телефона включить и забыть.
|
|
|
|2.12, Аноним (9), 10:59, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>пока выглядит вполне допустимо. Один раз при покупке телефона включить и забыть.
Ты для начала попробуй зарегистрироваться и получить разрешение, вот если получится, то да, допустимо.
|
|2.13, Аноним83 (?), 10:59, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это пока плейпротект не подумает за тебя и не поудаляет опасные подсанкционные и прочие приложения которые ему кажутся зловредными.
|
|
|
|2.18, пох. (?), 11:08, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Будет - но установить оттуда можно будет только приложения подписанные гуглем.
|
|1.17, Аноним (17), 11:02, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Погодите, но при включенном режиме разработчиков отваливаются куча приложений (банковские и тп), т.е. основной телефон невозможно эксплуатировать в таком режиме. Если 24 часа нужно ждать с включенным режимом разработчиков, то это шляпа полная.
Если можно сразу режим разработчиков выключить, перегрузиться, получить полностью рабочий телефон а через 24 часа поставить внешний apk, то еще куда не шло.
|
|1.21, Alladin (?), 11:11, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
24 часа ждать перед тем как получить возможность устаналивать сторонние? и при этом эта возможность может быть отключена через 7 дней?
во дичь
|
|1.23, Аноним (23), 11:17, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Все по канонам любой империи
Либералы выжимают последние соки из системы
|