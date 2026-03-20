Google анонсировал новый процесс установки сторонних приложений в Android

20.03.2026 10:21 (MSK)

Компания Google сообщила, что с учётом пожеланий сообщества реализовала новый процесс установки сторонних неверифицированных приложений в Android, который будет действовать после внедрения обязательной регистрации разработчиков и приложений в сертифицированных сборках Android. Метод вводит 24-часовой период ожидания после включения опции для разработчиков, допускающей установку приложений из вручную загруженных apk-пакетов, созданных разработчиками, не зарегистрировавшими пакеты в Google и не подтвердившими свои персональные данные.

Алгоритм установки вручную загруженных пакетов сведётся к следующим действиям:

  • Включение в настройках режима для разработчика - необходимо коснуться 7 раз области с номером сборки на странице About Phone, после чего в настройках появится секция с опциями для разработчиков, в которой нужно выбрать "Allow Unverified Packages". Данный шаг позволит исключить случайную установку и усложнит практикуемые мошенниками методы быстрой установки отправленных пользователю вредоносных пакетов.
  • Подтверждение, что пользователь осознаёт риски и действует по своей инициативе, а не следует советам и уговорам посторонних.
  • Перезагрузка смартфона и введение своего кода разблокировки экрана. Данный шаг помешает удалённо управлять процессом установки и не позволит неразрывно контролировать действия пользователя по телефону.
  • Возможность установки вручную загруженного пакета будет активирована через 24 часа, что даст пользователю время на осознание ситуации, если он находится по влиянием мошенников. Через 24 часа пользователь должен повторно зайти в настройки и подтвердить, что он сознательно активировал режим для установки сторонний пакетов, используя PIN-код или биометрическую аутентификацию.
  • После подтверждения на выбор предлагается две опции: бессрочная возможность установки приложений от неподтверждённых разработчиков или разрешение, действующее только 7 дней (после истечения 7 дней процесс подтверждения потребуется повторить).
  • При каждой установке неверифицированного приложения пользователю будет показано предупреждение об имеющихся рисках, с которым нужно согласится, нажав кнопку "Install Anyway".

Помимо нового метода сохранится и ранее доступная возможность установки приложений при помощи утилиты "adb" (Android Debug Bridge), требующая подключения устройства к внешнему компьютеру и включения режима разработчика. Также будет предоставлена возможность регистрации бесплатного типа учётных записей для энтузиастов и студентов, работающая без подтверждения личности, но требующая регистрации в Android Developer Console каждого устройства, на которое приложение может быть установлено, и ограниченная 20 устройствами.

Напомним, что Google переходит к использованию на сертифицированных Android-устройствах зарегистрированных приложений от верифицированных разработчиков. Для верификации разработчик должен платно (25 долларов) зарегистрироваться в сервисе Android Developer Console, если он до этого не зарегистрирован в Google Play, и предоставить такие данные, как ФИО, адрес проживания, email, телефонный номер и фото документа, удостоверяющего личность. Для организаций потребуется подтверждение сайта и предоставление международного идентификатора юридических лиц (DUNS). После регистрации разработчик должен добавить свои приложения и подтвердить, что он является их автором, предоставив полные имена пакетов и ключи для цифровых подписей. Верификация станет обязательной в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде в сентябре 2026 года и будет распространена на остальные страны в 2027 году.

  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65029-android
Ключевые слова: android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  1.3, Аноним (3), 10:50, 20/03/2026  
    		• +/
    Что значит "сторонних"?
     

  1.4, Аноним (4), 10:51, 20/03/2026  
    		• +3 +/
    А оставить как есть сейчас нельзя? "Вот, уроды"©
     
  1.5, Аноним (5), 10:51, 20/03/2026  
    		• +2 +/
    > что с учётом пожеланий сообщества

    По просьбе трудящихся, ага


    Тошнит уже от их цинизма и унижений.

     
     
  2.19, Аноним (19), 11:08, 20/03/2026  
    		• +/
    Зато в самом гуглсторе малварь как была, так и осталась.
     

  1.6, Аноним83 (?), 10:52, 20/03/2026  
    		• +2 +/
    Прощай rustore?
    Хуавей то на своих аппаратах сам рулит ОС, в отличии от.
    Для F-Droid обещали исключение сделать, какие то там ключи...
     
  1.7, Аноним83 (?), 10:53, 20/03/2026  
    		• +1 +/
    Забыли про MDM установку, копораты бы им всё поотрывали если такое сломают.
     
  1.9, Аноним (9), 10:54, 20/03/2026  
    		• –1 +/
    >Также будет предоставлена возможность регистрации бесплатного типа учётных записей для энтузиастов и студентов, работающая без подтверждения личности, но требующая регистрации в Android Developer Console каждого устройства, на которое приложение может быть установлено, и ограниченная 20 устройствами.

    Сдается мне, что эта чудная возможность будет предоставлена не всем желающим. Интересно получается, если гугл забанит какую-то страну, и приложения поставить просто так легко не выйдет. Ваш смартфон на Андроиде превращается в кирпич.

     
     
  2.11, Аноним83 (?), 10:57, 20/03/2026  
    		• +/
    Это потому что санкционный сбер и прочие положили болт и просто стали распространять свои приложения сами, для пользователей андройда это одноразовое неудобство раз в несколько лет (при смене мобилы).
    А вот пользователи яблоков в полной мере ощутили прелести санкций.
     
     
  3.16, Аноним (9), 11:01, 20/03/2026  
    		• +/
    >для пользователей андройда это одноразовое неудобство раз в несколько лет (при смене мобилы).

    Ты исходишь из того, что тебе разрешат зарегистрироваться и ты обязательно получишь разрешение. А если нет?

     

  1.10, Аноним (10), 10:56, 20/03/2026  
    		• –1 +/
    пока выглядит вполне допустимо. Один раз при покупке телефона включить и забыть.
     
     
  2.12, Аноним (9), 10:59, 20/03/2026  
    		• –1 +/
    >пока выглядит вполне допустимо. Один раз при покупке телефона включить и забыть.

    Ты для начала попробуй зарегистрироваться и получить разрешение, вот если получится, то да, допустимо.

     
  2.13, Аноним83 (?), 10:59, 20/03/2026  
    		• +/
    Это пока плейпротект не подумает за тебя и не поудаляет опасные подсанкционные и прочие приложения которые ему кажутся зловредными.
     
  2.24, небесный ученый (?), 11:19, 20/03/2026  
    		• +/
    лиха беда начало
     

  1.14, localhostadmin (ok), 10:59, 20/03/2026  
    		• +/
    Наконец-то моё любимое окно овертона
     
  1.15, Имя (?), 11:01, 20/03/2026  
    		• +/
    f-droid работать будет?
     
     
  2.18, пох. (?), 11:08, 20/03/2026  
    		• +/
    Будет - но установить оттуда можно будет только приложения подписанные гуглем.

     

  1.17, Аноним (17), 11:02, 20/03/2026  
    		• +/
    Погодите, но при включенном режиме разработчиков отваливаются куча приложений (банковские и тп), т.е. основной телефон невозможно эксплуатировать в таком режиме. Если 24 часа нужно ждать с включенным режимом разработчиков, то это шляпа полная.

    Если можно сразу режим разработчиков выключить, перегрузиться, получить полностью рабочий телефон а через 24 часа поставить внешний apk, то еще куда не шло.

     
     
  2.20, Аноним (20), 11:10, 20/03/2026  
    		• +/
    Пошлют их с такими предложениями
     

  1.21, Alladin (?), 11:11, 20/03/2026  
    		• +/
    24 часа ждать перед тем как получить возможность устаналивать сторонние? и при этом эта возможность может быть отключена через 7 дней?

    во дичь

     
  1.23, Аноним (23), 11:17, 20/03/2026  
    		• +/
    Все по канонам любой империи
    Либералы выжимают последние соки из системы
     

