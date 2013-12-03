Выпуск Android 16 QPR3 с режимом рабочего стола

|
Аноним (2), 17:29, 04/03/2026
>В оконный менеджер Jetpack WindowManager
вейланд всё, выкидывать уже пора?
Аноним (2), 17:54, 04/03/2026
>Тригернулся на "WindowManager"?
По скриншотам это он самый, плюс он еще и на безопасной джаве.
Аноним (8), 18:20, 04/03/2026
На андроидах его не было и не будет, потому что он не позволяет реализовать фичи андроида. Отсутствие возможностей - это его свобода.
valhala (?), 18:34, 04/03/2026
Не несите бред. Х11, gnome, kde, openbox, grub и тп нет на Андроиде, потому что они тоже не позволяют реализовать фичи андроида? Нет, потому что никто их там никогда и не подразумевал.
Аноним (8), 18:39, 04/03/2026
Разница в том, что их никто не подразумевал, а вайланд нельзя реализовать из-за ограничений протокола.
valhala (?), 18:41, 04/03/2026
Не распарсил, может протрезветь для начала? Ещё раз - никто не рассматривал Вейланд на Андроиде, просто потому что андроид появился сильно раньше. Ты лучше скажи, почему там не X11?) Тоже ограничения протокола?
Аноним (20), 19:31, 04/03/2026
Гугол бы не допустил подобного безобразия. В обоих смыслах. То есть, такого беспорядка и вырвиглазия одновременно.
Аноним (14), 17:43, 04/03/2026
>Возможность включения десктоп-режима при подключении к внешнему экрану заявлена для смартфонов Google Pixel серии 8, 9 и 10, а также устройств Samsung
Теперь понятно, почему Samsung отказались от своего DeX, раз это будет в андройде из коробки.
https://www.samsung.com/ru/apps/samsung-dex/
Аноним (-), 17:45, 04/03/2026
Правильно сделали.
Такие вещи должны были системными, а не набор несовместимых костылей от каждого производителя.
Аноним (29), 20:31, 04/03/2026
Нет, просто самсы все инновации сливают, остаётся один маркетинг и оверпрайс. Linux on DeX слили и это сольют. Софт свой под большие экраны они как забили доводить, так и не будет разницы системный это Desktop Mode или их
Аноним (14), 20:35, 04/03/2026
Наоборот всё логично, как и официальная причина, что это отказ от дублирующего функционала в пользу нативных средств.
Аноним (20), 21:41, 04/03/2026
>Софт свой под большие экраны они как забили доводить
Это какой? Я, как активный пользователь экосистемы самсунг, могу вам сказать, что весь софт от самунга, которым я пользуюсь, доведён. Но мне интересно, какие птичьи вскрики я услышу по факту.
Аноним (12), 18:38, 04/03/2026
Да, теперь при покупке Android дарят рабочий стол из дуба! Доставка почтой)
Аноним (16), 19:00, 04/03/2026
> Да, теперь при покупке Android дарят рабочий стол из дуба! Доставка почтой)
А могли бы дарить кору дуба!
Сразу видно, что гугл уже не корпорация добра!!
Аноним (20), 19:41, 04/03/2026
Я тут читал, их сейчас можно купить на авито. Но как!? Если покупатель сего по определению не потянет ни доставку, ни даже провоз в общественном транспорте (если только зайцем).
Аноним (20), 19:36, 04/03/2026
Старый DeX работал прям как пекашный рабочий стол. Не всё там было гладко, но по сравнению с гнушными поделками он был вот прям идеален. Потом, видимо, поняли, что не попали в нужную парадигму. У гугла сейчас всё более по андроидному, но неплохо.
Аноним (29), 20:33, 04/03/2026
До гнушных поделок ему как на пузе до Китая. DeX считай мёртв и никому не нужен без Linux on DeX c, как раз таки, гнушными поделками и возможностью запускать нормальный софт с минимальным оверхедом. А показать ютубчег на большом экране по вифи любой дешманский китайфон давно может, для этого DeX не нужен
Аноним (29), 20:36, 04/03/2026
с режимом "вырви Esc, сломай пальцы переключая раскладку, нельзя перетащить окно с экрана телефона на основной экран мышкой, весь софт кривой потому что андроидовцы как и вебманки к такому не были готовы, а про управление с клавиатуры и какую-никакую навигацию и хоткеи вообще лунтики не в курсе". В общем хороший режим, если ты до этого нормального ПК не видел в глаза
Аноним (20), 19:28, 04/03/2026
Так на планшете я уже привык ко всем этим плюшкам. Уже несколько месяцев пользуюсь.
Аноним (29), 20:41, 04/03/2026
DeX был уже на Samsung 8, а на ванильный ведроид Desktop Mode втащили в 10-ой верии. Какой-нить Huawei 11.5 S во всю умеет в десктоп мод как по вифи, так и через type-c, только стоит не как безумный фолд
Аноним (25), 19:40, 04/03/2026
>Добавлен режим рабочего стола, активируемый при подключении устройства к внешнему большому экрану
Взлетит? Как думаете? Или похоронят через годик-другой?
Аноним (31), 20:33, 04/03/2026
> Взлетит? Как думаете? Или похоронят через годик-другой?
Похоронят или нет не так уж важно.
Главное они попробуют, выяснят достоинства-недостатки, соберут отзывы от пользователей.
Кладбища проектов нет только у тех, кто ничего не делает, а только языком "работает".
Мое мнение: части пользователей оно зайдет.
Но не сильно большой, тк большинству хватит самого смартфона.
Аноним (27), 20:04, 04/03/2026
> В область уведомлений добавлена возможность показа краткой выжимки непрочитанной переписки в чате и помещения неважных уведомлений в отдельную группу.
Часть переписки сливается нейронкам на сервера жужл, чтобы их Gemini сделала краткую выжимку? Или же локально LLM крутится на телефоне (что маловероятно, разумеется)?
|