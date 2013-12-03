The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Android 16 QPR3 с режимом рабочего стола

04.03.2026 16:54 (MSK)

Компания Google представила третий квартальный релиз открытой мобильной платформы Android 16 (QPR3). Связанный с новым выпуском исходный код будет размещён в Git-репозитории проекта в ветке android-16.0.0_r5. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel с 6 по 10 серии. Дополнительно сформированы универсальные сборки GSI (Generic System Images), подходящие для разных устройств на базе архитектур ARM64 и x86_64. В ближайшие месяцы прошивки с новой версией ожидаются для смартфонов Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo и Xiaomi.

Основные новшества Android 16 QPR3 (1, 2, 3, 4):

  • Добавлен режим рабочего стола, активируемый при подключении устройства к внешнему большому экрану. По аналогии с традиционной средой рабочего стола новый режим позволяет одновременно работать с окнами нескольких приложений, менять размер окон и использовать для навигации панель задач, показывающую активные приложения и допускающую закрепление ярлыков наиболее часто используемых программ.

    Возможно подключение клавиатуры и мыши, и назначение собственных комбинаций клавиш. На внешнем экране создаётся новый сеанс рабочего стола, а на телефоне можно продолжать работать в мобильном интерфейсе. Возможность включения десктоп-режима при подключении к внешнему экрану заявлена для смартфонов Google Pixel серии 8, 9 и 10, а также устройств Samsung S26, Fold7, Flip7 и Tab S11.

    При использовании режима на планшетах, таких как Samsung Galaxy Tab S11, десктоп-режим можно применять и на основном экране устройства, а внешний монитор использовать как дополнение к экрану планшета. В этом случае создаётся многомониторная конфигурация с единым виртуальным экраном, позволяющая перемещать курсор и окна приложений между основным и внешним экраном.

    Мобильные приложения, созданные с использованием механизмов построения адаптивного интерфейса, в десктоп-режиме выглядят как типовые настольные приложения. Из возможностей для создания адаптивных приложений отмечены объект Display (позволяет отслеживать изменение настроек экрана и перемещения приложения на другой экран) и API для обработки событий с клавиатуры и мыши. В оконный менеджер Jetpack WindowManager добавлены новые классы экранов - Large и Extra-large. Добавлены библиотеки Navigation 3 и Compose Material 3 Adaptive для создания интерфейсов, подстраивающихся под размер экрана.

  • Обеспечена интеграция мессенджера Google Messages с Find Hub, позволяющая делиться информацией о своём местоположении во время чата и отслеживать нахождение друзей на карте в режиме реального времени. Возможно ограничение времени доступа к местоположению и досрочное прекращение передачи сведений.

  • В Find Hub добавлена функция поиска местоположения потерянного авиакомпанией багажа, через отслеживание позиции размещённого в багаже Android-устройства и передачу службе поддержки авиакомпании ссылки, позволяющей увидеть информацию о местоположении в любом браузере.

  • В Google Play добавлена поддержка отображения видео при навигации по каталогу приложений для более наглядного ознакомления с возможностями программ.

  • Добавлена поддержка создания визитной карточки с фотографией и текстом, которые будут показаны получателю исходящего звонка.

  • В Android Auto добавлен набор одобренных учителями обучающих игр для детей в возрасте от 3 до 12 лет, запускаемых на панели автомобильной информационной системы.

  • В область уведомлений добавлена возможность показа краткой выжимки непрочитанной переписки в чате и помещения неважных уведомлений в отдельную группу.
  • Добавлена возможность изменения формы пиктограмм на домашнем экране и применения ко всем пиктограммам монохромной темы оформления.
  • В прошивках для устройств Google Pixel реализованы такие новшества, как поддержка распознавания одновременно нескольких объектов в Circle to Search, использование AI-ассистента Gemini для выполнения повседневных задач (например, можно заказывать продукты и взаимодействовать с программами на смартфоне), новое приложение Now Playing для распознания звучащих поблизости музыкальны треков, вывод в виджете At a Glance информации о курсах акций, пробках и счёта спортивных матчей, AI-генерация собственного стиля пиктограмм для домашнего экрана.


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Поставка ОС Aluminium намечена на 2028 год. Поддержка ChromeOS сохранится до 2034 года
  3. OpenNews: Google оставит в Android возможность установки неверифицированных сторонних приложений
  4. OpenNews: Выпуск платформы Android 16 QPR2 с поддержкой запуска графических Linux-приложений
  5. OpenNews: Google переходит к публикации кода Android дважды в год
  6. OpenNews: Вторая бета-версия Android 17
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64914-android
Ключевые слова: android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:21, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень полезные новшества.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:39, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычные, под выход новых Pixel 10a и Galaxy S26.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:29, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В оконный менеджер Jetpack WindowManager

    вейланд всё, выкидывать уже пора?

     
     
  • 2.3, Alex154 (ok), 17:35, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что не так? Тригернулся на "WindowManager"?
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 17:54, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тригернулся на "WindowManager"?

    По скриншотам это он самый, плюс он еще и на безопасной джаве.

     
  • 2.8, Аноним (8), 18:20, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На андроидах его не было и не будет, потому что он не позволяет реализовать фичи андроида. Отсутствие возможностей - это его свобода.
     
     
  • 3.11, valhala (?), 18:34, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не несите бред. Х11, gnome, kde, openbox, grub и тп нет на Андроиде, потому что они тоже не позволяют реализовать фичи андроида? Нет, потому что никто их там никогда и не подразумевал.
     
     
  • 4.13, Аноним (8), 18:39, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разница в том, что их никто не подразумевал, а вайланд нельзя реализовать из-за ограничений протокола.
     
     
  • 5.15, valhala (?), 18:41, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не распарсил, может протрезветь для начала? Ещё раз - никто не рассматривал Вейланд на Андроиде, просто потому что андроид появился сильно раньше. Ты лучше скажи, почему там не X11?) Тоже ограничения протокола?
     
  • 4.20, Аноним (20), 19:31, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугол бы не допустил подобного безобразия. В обоих смыслах. То есть, такого беспорядка и вырвиглазия одновременно.
     

  • 1.4, Аноним (14), 17:43, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Возможность включения десктоп-режима при подключении к внешнему экрану заявлена для смартфонов Google Pixel серии 8, 9 и 10, а также устройств Samsung

    Теперь понятно, почему Samsung отказались от своего DeX, раз это будет в андройде из коробки.
    https://www.samsung.com/ru/apps/samsung-dex/

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 17:45, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правильно сделали.
    Такие вещи должны были системными, а не набор несовместимых костылей от каждого производителя.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 20:31, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, просто самсы все инновации сливают, остаётся один маркетинг и оверпрайс. Linux on DeX слили и это сольют. Софт свой под большие экраны они как забили доводить, так и не будет разницы системный это Desktop Mode или их
     
     
  • 4.32, Аноним (14), 20:35, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот всё логично, как и официальная причина, что это отказ от дублирующего функционала в пользу нативных средств.
     
  • 4.39, Аноним (20), 21:41, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Софт свой под большие экраны они как забили доводить

    Это какой? Я, как активный пользователь экосистемы самсунг, могу вам сказать, что весь софт от самунга, которым я пользуюсь, доведён. Но мне интересно, какие птичьи вскрики я услышу по факту.

     
  • 2.12, Аноним (12), 18:38, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, теперь при покупке Android дарят рабочий стол из дуба! Доставка почтой)
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 19:00, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, теперь при покупке Android дарят рабочий стол из дуба! Доставка почтой)

    А могли бы дарить кору дуба!
    Сразу видно, что гугл уже не корпорация добра!!

     
     
  • 4.26, Аноним (20), 19:41, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тут читал, их сейчас можно купить на авито. Но как!? Если покупатель сего по определению не потянет ни доставку, ни даже провоз в общественном транспорте (если только зайцем).
     
  • 2.22, Аноним (20), 19:36, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старый DeX работал прям как пекашный рабочий стол. Не всё там было гладко, но по сравнению с гнушными поделками он был вот прям идеален. Потом, видимо, поняли, что не попали в нужную парадигму. У гугла сейчас всё более по андроидному, но неплохо.
     
     
  • 3.30, Аноним (29), 20:33, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До гнушных поделок ему как на пузе до Китая. DeX считай мёртв и никому не нужен без Linux on DeX c, как раз таки, гнушными поделками и возможностью запускать нормальный софт с минимальным оверхедом. А показать ютубчег на большом экране по вифи любой дешманский китайфон давно может, для этого DeX не нужен
     
     
  • 4.34, Аноним (14), 20:38, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие нынче агрессивные нитакусики.
     
     
  • 5.38, Аноним (29), 21:41, 04/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (12), 18:27, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похож на Windows 11
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 19:00, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Android 16, с режимом рабочего стола лучше всех).
     
     
  • 3.33, Аноним (29), 20:36, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с режимом "вырви Esc, сломай пальцы переключая раскладку, нельзя перетащить окно с экрана телефона на основной экран мышкой, весь софт кривой потому что андроидовцы как и вебманки к такому не были готовы, а про управление с клавиатуры и какую-никакую навигацию и хоткеи вообще лунтики не в курсе". В общем хороший режим, если ты до этого нормального ПК не видел в глаза
     

  • 1.18, librem (?), 19:24, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздно. Librem 5 и phosh уже не догнать
     

  • 1.19, Аноним (20), 19:28, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так на планшете я уже привык ко всем этим плюшкам. Уже несколько месяцев пользуюсь.
     
     
  • 2.35, Аноним (29), 20:41, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DeX был уже на Samsung 8, а на ванильный ведроид Desktop Mode втащили в 10-ой верии. Какой-нить Huawei 11.5 S во всю умеет в десктоп мод как по вифи, так и через type-c, только стоит не как безумный фолд
     

  • 1.21, user90 (?), 19:35, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Но стол-то нерабочий)))
     
  • 1.25, Аноним (25), 19:40, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлен режим рабочего стола, активируемый при подключении устройства к внешнему большому экрану

    Взлетит? Как думаете? Или похоронят через годик-другой?

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 20:33, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Взлетит? Как думаете? Или похоронят через годик-другой?

    Похоронят или нет не так уж важно.
    Главное они попробуют, выяснят достоинства-недостатки, соберут отзывы от пользователей.
    Кладбища проектов нет только у тех, кто ничего не делает, а только языком "работает".

    Мое мнение: части пользователей оно зайдет.
    Но не сильно большой, тк большинству хватит самого смартфона.


     

  • 1.27, Аноним (27), 20:04, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В область уведомлений добавлена возможность показа краткой выжимки непрочитанной переписки в чате и помещения неважных уведомлений в отдельную группу.

    Часть переписки сливается нейронкам на сервера жужл, чтобы их Gemini сделала краткую выжимку? Или же локально LLM крутится на телефоне (что маловероятно, разумеется)?

     
  • 1.36, Аноним (36), 20:56, 04/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.37, Аноним (37), 20:58, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    лол, а в каких-то авиакомпаниях можно акуумы в багаж?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру