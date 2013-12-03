Выпуск Android 16 QPR3 с режимом рабочего стола

Компания Google представила третий квартальный релиз открытой мобильной платформы Android 16 (QPR3). Связанный с новым выпуском исходный код будет размещён в Git-репозитории проекта в ветке android-16.0.0_r5. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel с 6 по 10 серии. Дополнительно сформированы универсальные сборки GSI (Generic System Images), подходящие для разных устройств на базе архитектур ARM64 и x86_64. В ближайшие месяцы прошивки с новой версией ожидаются для смартфонов Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo и Xiaomi. Основные новшества Android 16 QPR3 (1, 2, 3, 4): Добавлен режим рабочего стола, активируемый при подключении устройства к внешнему большому экрану. По аналогии с традиционной средой рабочего стола новый режим позволяет одновременно работать с окнами нескольких приложений, менять размер окон и использовать для навигации панель задач, показывающую активные приложения и допускающую закрепление ярлыков наиболее часто используемых программ. Возможно подключение клавиатуры и мыши, и назначение собственных комбинаций клавиш. На внешнем экране создаётся новый сеанс рабочего стола, а на телефоне можно продолжать работать в мобильном интерфейсе. Возможность включения десктоп-режима при подключении к внешнему экрану заявлена для смартфонов Google Pixel серии 8, 9 и 10, а также устройств Samsung S26, Fold7, Flip7 и Tab S11. При использовании режима на планшетах, таких как Samsung Galaxy Tab S11, десктоп-режим можно применять и на основном экране устройства, а внешний монитор использовать как дополнение к экрану планшета. В этом случае создаётся многомониторная конфигурация с единым виртуальным экраном, позволяющая перемещать курсор и окна приложений между основным и внешним экраном. Мобильные приложения, созданные с использованием механизмов построения адаптивного интерфейса, в десктоп-режиме выглядят как типовые настольные приложения. Из возможностей для создания адаптивных приложений отмечены объект Display (позволяет отслеживать изменение настроек экрана и перемещения приложения на другой экран) и API для обработки событий с клавиатуры и мыши. В оконный менеджер Jetpack WindowManager добавлены новые классы экранов - Large и Extra-large. Добавлены библиотеки Navigation 3 и Compose Material 3 Adaptive для создания интерфейсов, подстраивающихся под размер экрана.

Обеспечена интеграция мессенджера Google Messages с Find Hub, позволяющая делиться информацией о своём местоположении во время чата и отслеживать нахождение друзей на карте в режиме реального времени. Возможно ограничение времени доступа к местоположению и досрочное прекращение передачи сведений.





В Find Hub добавлена функция поиска местоположения потерянного авиакомпанией багажа, через отслеживание позиции размещённого в багаже Android-устройства и передачу службе поддержки авиакомпании ссылки, позволяющей увидеть информацию о местоположении в любом браузере.





В Google Play добавлена поддержка отображения видео при навигации по каталогу приложений для более наглядного ознакомления с возможностями программ.





Добавлена поддержка создания визитной карточки с фотографией и текстом, которые будут показаны получателю исходящего звонка.





В Android Auto добавлен набор одобренных учителями обучающих игр для детей в возрасте от 3 до 12 лет, запускаемых на панели автомобильной информационной системы.





В область уведомлений добавлена возможность показа краткой выжимки непрочитанной переписки в чате и помещения неважных уведомлений в отдельную группу.

Добавлена возможность изменения формы пиктограмм на домашнем экране и применения ко всем пиктограммам монохромной темы оформления.

В прошивках для устройств Google Pixel реализованы такие новшества, как поддержка распознавания одновременно нескольких объектов в Circle to Search, использование AI-ассистента Gemini для выполнения повседневных задач (например, можно заказывать продукты и взаимодействовать с программами на смартфоне), новое приложение Now Playing для распознания звучащих поблизости музыкальны треков, вывод в виджете At a Glance информации о курсах акций, пробках и счёта спортивных матчей, AI-генерация собственного стиля пиктограмм для домашнего экрана.



