Вторая бета-версия Android 17

Компания Google представила вторую бета-версию открытой мобильной платформы Android 17. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro, Pixel 8/8a/8 Pro, Pixel 9/9a/9 Pro/9 Pro XL/9 Pro Fold, Pixel 10/10 Pro/10 Pro XL/10 Pro Fold, Pixel Fold и Pixel Tablet. Релиз Android 17 запланирован на второй квартал 2026 года. Среди изменений в Android 17 Beta 2: Добавлен новый режим многооконной работы - "Bubbles", позволяющий запускать любые приложения в плавающих окнах, напоминающих отображаемые поверх другого контента уведомления для отправки сообщений ("пузыри"), но не привязанные к специализированному API. Открытие приложения в плавающем окне осуществляется через удержание нажатия на пиктограмму приложения. На больших экранах пиктограммы плавающих окон отображаются в отдельной области на панели задач. Подобные окна можно группировать, перемещать и закреплять на экране.

Добавлен системный API EyeDropper API, при помощи которого приложение может получить информацию о цвете любого пикселя на экране без необходимости получения полномочий на захват экрана. Безопасность обеспечивается благодаря тому, что пользователь сам выбирать область для определения цвета через управляемый платформой интерфейс c "пипеткой, не подконтрольный приложению, т.е. приложение не может запросить информацию о конкретном пикселе и попиксельно воссоздать содержимое экрана.





Добавлен системный интерфейс выбора контакта из адресной книги, доступ к которому предоставляется при получении полномочия ACTION_PICK_CONTACTS. Интерфейс позволяет обойтись без запроса полномочия READ_CONTACTS, позволяющего прочитать все контактные данные. При вызове нового интерфейса пользователь принимает решение о том, какую именно информацию из адресной книги передать приложению с возможностью выбора только отдельных полей.

Для упрощения реализации поддержки тачпадов в играх унифицирована обработка событий от мыши и тачпада - по умолчанию события тачпада, связанные с перемещением указателя и жестами прокрутки, теперь преобразуются в формат с относительными координатами, как для мыши. Доступ к абсолютным координатам предоставляется при явном указании режима POINTER_CAPTURE_MODE_ABSOLUTE.

В объект ChooserSession добавлен метод getInitialRestingBounds(), позволяющий узнать финальную позицию и размер диалога выбора (Chooser) после прекращения анимации и загрузки данных.

Добавлен API Handoff, позволяющий передать состояние приложения на находящееся поблизости другое Android-устройство (например, планшет) и продолжить там работу.

Добавлены два новых API: API UWB DL-TDOA - определение позиции устройства внутри здания при помощи Wi-Fi для навигации в помещениях; API Proximity Detection для обнаружения находящихся поблизости устройств через Wi-Fi.

Добавлены методы getStreamingAppMaxDownlinkKbps и getStreamingAppMaxUplinkKbps для определения максимальной пропускной способности канала связи с целью выбора уровня качества при потоковом вещании.

Добавлено новое полномочие ACCESS_LOCAL_NETWORK для ограничения доступа приложений к локальной сети. Наличие данного полномочия позволяет приложениям определять и подключаться к устройствам в локальной сети, например, к устройствам умного дома и мультимедийным системам. Полномочие добавлено чтобы блокировать сканирование вредоносными приложениями ресурсов в локальной сети, например, для скрытой идентификации окружения пользователя.

Расширена защита от перехвата одноразовых паролей (OTP) и кодов подтверждения, отправляемых через SMS. Прямой доступ к подобным сообщениям теперь открывается большинству приложений лишь спустя три часа после поступления сообщения. В штатном приложении для чтения SMS подобные сообщения показываются сразу.



