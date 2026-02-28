Вторая бета-версия Android 17

|
|
|
|2.15, Аноним (15), 14:18, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Судя по скринам вообще не похоже. А по факту one ui 7 уже был как ликвид глаз, когда ещё не было этого ликвид глаз. Только лучше. Функциональнее и без перегибов.
|
|1.2, Duck Fi (?), 11:50, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Люблю material ui
Не люблю это странное скругленые выбранного элемента и абсолютная прямота её соседей. (3яя)
|
|1.3, Аноним (3), 11:59, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Они делают это для десктопа? Нигде не вижу чтобы работали над поддержкой клавиатуры, горячих клавиш и подобного.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 12:37, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так это на уровне приложений делается, вряд ли прям будут писать про каждое приложение. В целом клавиатура относительно норм работает, но горячих клавиш не хватет, да.
|
|
|
|3.12, Аноним (11), 14:08, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот вот на уровне приложения каждый делает кто во что гораздо. Должен быть единый подход в том числе чтобы горячие клавиши не пересекались с системными клавишами. Если они делают так что всем рулит операционная система пусть сделают нормально.
|
|1.4, Аноним (4), 12:21, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>Добавлен новый режим многооконной работы - "Bubbles", позволяющий запускать любые приложения в плавающих окнах, напоминающих отображаемые поверх другого контента уведомления для отправки сообщений ("пузыри"), но не привязанные к специализированному API.
Сколько лет прошло и до них наконец-то дошло, что и на телефонах нужны окна.
>Добавлен системный API EyeDropper API, при помощи которого приложение может получить информацию о цвете любого пикселя на экране без необходимости получения полномочий на захват экрана.
К слову, на wayland это не реализовать. Wayland дает пользователям вот такую свободу, но пользователи еще не поняли.
|
|1.8, Аноним (7), 12:39, 28/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Наконец-то нормально за десктоп взялись. Через пару лет мб юзабельно будет и приложений добавят.
|
|
|
|2.14, Аноним (11), 14:10, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ос алюминий взлетит только если там все будет разработано для неё, а не будет рассчитывать на дурацкие андроид приложения.
|
|2.17, Аноним (15), 14:23, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я уже года три использую андроид-планшет с чехлом-клавиатурой вместо ноута. Возвращаться не собираюсь.
|
|
|
|
|
|4.19, Аноним (15), 16:00, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ждал коньюктивит.
Теперь уже точно прошёл мимо.
По-прежнему здоров.
Мне жаль вас.
|
|4.23, Аноним (21), 16:48, 28/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
у тебя рейтинг: -3762 баллов
Когда свою карму очищать будешь? На коленях молить о прощение будешь годами...
|