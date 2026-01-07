Google переходит к публикации кода Android дважды в год

|
Это проблема в первую очередь для простых смертных и проектов энтузиастов. Все крупные компании типа Samsung, Xiaomi, OnePlus и так далее, получают исходники напрямую от гуглов. Пострадают кастомные прошивки типа Graphene OS, Lineage OS, всяких индусских сборок.
Huawei ещё.
Пока у них международные прошивки на Android 12.
На свою HarmonyOS пока не перевели.
В смысле? Я видел в продаже планшет Huawei MatePad 11.5 (2025) с HarmonyOS.
Есть HarmonyOS на Андроиде и есть полностью своя HarmonyOS, почитай википедию
HarmonyOS это уже конвергентная система, работает и на ПК.
Google с этим опаздывает.
Со временем эти системы будет несовместимы, из-за стремления к технологической независимости и внутренней конкуренции.
Конкуренция это сегментирование и уничтожение слабых.
А какая разница?
Huawei называет совершенно разный софт на девайсах HarmonyOS.
От этого что-то круче или лучше становится? Ответ: нет. Не имеет особо смысла как это называть.
Может через пару лет спишут с Apple и станут называть HarPadOS, HarOS, HarWatch.
У HarmonyOS 5 (ветка NEXT) этого нет, она не совместима.
В ней используется собственное микроядро, применяются другие языки программирования.
На этой конвергентной системе, к примеру, выпущен Huawei Mate 70.
Также Huawei MateBook Pro, Huawei MateBook Fold Ultimate Design.
Интерфейс самой ChromeOS не конвергентный, продукты на Android из основной ветки только будут получать режим рабочего стола, управление окнами. У ChromeOS никогда не было мобильного дизайна.
Дело не в крутости, это не имеет значение, конвергентная система должна работать на всех типах устройств, подстраивая свой интерфейс под парадигму применения и использовать один и тот же софт на них. Ничего этого в едином виде у Google нет, только разрозненные проекты.
Дополню, тут же встаёт проблема дистрибуции софта на разные платформы, поэтому у...
В таком случае, не придётся каждое приложение портировать и компилировать под ка...
|2.19, Аноним (19), 11:31, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Это проблема в первую очередь для простых смертных и проектов энтузиастов. Все крупные компании типа Samsung, Xiaomi, OnePlus и так далее, получают исходники напрямую от гуглов.
Для простых смертных это как раз не проблема: ты же сам написал, что компании получают исходники напрямую от Гугла. А до 1% (или сколько их там) любителей Графеносов и прочих бастардных васяносборок никому дела нет.
> Это проблема в первую очередь для простых смертных и проектов энтузиастов
Для простых смертных это не проблема.
Они даже не знают что такое "исходники" (может это люди, кто совершили исход?)).
Для Ынтузиастов - возможно, но всем по...
Основная проблема для для всяких паразитов вроде GrapheneOS, /e/OS, CalyxOS, которые заняты поливанием гугла помоями, не брезгуя строить свой бизнес на его кодах. Что довольно лицемерненько с их стороны.
Теперь из поделия будут отставать от мейнстрима на полгода. И фиксы безопасности будут получать точно также с задержкой. А т.к. их основной selling point - бизапасность - то это будет очень крутой удар поддых. Чего они более чем заслуживают.
> А что, AOSP гугл прям с нуля разработал, не поглощая?..
Вы это сейчас про поставщика ОС для фотоаппаратов, которого купили в в 2005 году за 50 лямов? С фотоаппарата сложно звонить и выходить в инет.
И что от этого оригинального андроида осталось за 20 лет? Ну, кроме имени.
Вообще даже немного забавляют попытки принизить вклад гугла в разработку андроид))
С другой стороны - это именно то что и ожидается от "сообщества"
Попытки принизить вклад сообщества в разработку андроид уже даже не улыбают, просто раздражают.
С другой стороны - это именно то, что и ожидается от корпоратов.
> Попытки принизить вклад сообщества в разработку андроид
А как можно принизить то, чего практически нет?)
Вот анализ по числу коммитов raviprak.com/research/phone/aosp/aospCommunity.html
Сontribution per company:
26819 google.com
1648 android.com
972 gmail.com
931 intel.com
544 chromium.org
How about individuals?
Bill Yi - byi@google.com
Baligh Uddin - baligh@google.com
Geoff Mendal - mendal@google.com
Paul Duffin - paulduffin@google.com
Colin Cross - ccross@android.com
... ну ты понял ...
А теперь просто покажите вклад "сообщества".
Какие подсистемы они сделали, что реализовывали, что фиксили.
Покажите пруфы, но только не сливайтесь сразу как обычно))
> уже даже не улыбают, просто раздражают.
Ну так валерьяночки попейте, раздражительный вы наш.
> В качестве причин изменения упоминается желание обеспечить стабильность платформы для экосистемы Android и привести AOSP к модели разработки trunk-stable, что позволит упростить разработку Android, избавиться от необходимости поддержания нескольких веток и предоставить сторонним разработчикам более стабильный и безопасный код.
Вот это новояз.
> предоставить сторонним разработчикам более стабильный и безопасный код
Лучше сразу на пятилетки переходить.
> Вот это новояз.
А что, по-твоему, они пытаются под этим "новоязом" скрыть? Намерение ущемить 1% пользователей васяносборок типа Графеноса?
Хм, возможно.
Хотя кажется просто банальная вежливость.
Ну не могут же они написать "тупые васяны лезут корявками в код и начинают давать советы под руку, пихают свои хотелки и нытье".
А так когда код будет, тогда будет.
И тогда васяны могут начинать реализовывать свои хотелки или (что вероятнее) ныть.
был rolling release для всех, стал только для OEM
опенсурс стал point release дважды в год, ибо нефиг
все ресурсы - на ИИ, теперь даже в Холодильнике!
Не имеет значения, в какую сторону перемешивать г_ав_новедроидные сорсы - сама система такой отстой, что диву даёшься, как её сразу не слили в унитаз - походу, разрабов так закидали баблом, что те готовы были торговать очком, лишь бы что-то написать под эту т.н. "мобильную ОСь".
Сейчас пишу на Котлине под это Ведробразие, это же ужас! Такой бестолково спроектированной системы не видел никогда. Студенты написали бы лучше, без всякого overengineering и бестолковых "версионностей". Ведроид - это просто болото, не связывайтесь с ним!
Покажите ваши идеальные продукты, Андроид мы знаем, что сделали вы не знаем, покажите сударь! :)
По пунктам можно? Лет пять назад тыкал, показалось вполне логичным.
> разрабов так закидали баблом, что те готовы были торговать очком, лишь бы что-то написать под эту т.н. "мобильную ОСь".
Там ещё пришлось немного Нокию с симбианом... того... этого...
> Такой бестолково спроектированной системы не видел никогда
Ух ты! А можно пример толково спроектированной мобильной ОС? Не iOS ли? 😂
Андроид такой плохой, потому что его разрабатывал не ты. Вот если б гугл нанял тебя, Андроид был бы величайшим творением в истории вселенной. Даже бог бы не смог такое создать.
> Вместо непрерывно обновляемой ветки...
Всё ясно - "вместо лицезрения ежедневного индусокода..." мы вам дадим уже сто раз пофикшеные исподники.
А зачем тебе не пофикшенные?
Смотреть коммиты "я исправил опечатку"))?
И вообще странно слушать как левые люди указывают разработчикам как им код писать и публиковать.
> пофикшеные исподники.
> в смысле обгаженные?
В смысле "постиранные"
Негоже обгаженными на весь мир светить.
Имхо так даже лучше. Кастомы стабильнее станут работать, мало что ломаться в коде будет.
> стабильнее станут работать
Не станут. За 16 версий что-то не стали стабильней, почему вдруг относ сырца в будущее по доступности что-то изменит?
> Содержимое AOSP отныне будет обновляться только
> два раза в год - во втором и четвёртом кварталах.
Все правильно делают: "Дуракам пол дела не показывают"
Вот когда будет готово, тогда и получите сорцы.
|