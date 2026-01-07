Google переходит к публикации кода Android дважды в год

2.4 , iPony128052 ( ? ), 10:33, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Huawei ещё. Пока у них международные прошивки на Android 12.

На свою HarmonyOS пока не перевели.

3.5 , Аноним ( 5 ), 10:38, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В смысле? Я видел в продаже планшет Huawei MatePad 11.5 (2025) с HarmonyOS.

4.6 , ilyafedin ( ok ), 10:53, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть HarmonyOS на Андроиде и есть полностью своя HarmonyOS, почитай википедию

4.18 , iPony128052 ( ? ), 11:28, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – HarmonyOS до версии 5 - это ведройд

3.22 , Аноним ( 22 ), 11:36, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – HarmonyOS это уже конвергентная система, работает и на ПК. Google с этим опаздывает. Со временем эти системы будет несовместимы, из-за стремления к технологической независимости и внутренней конкуренции. Конкуренция это сегментирование и уничтожение слабых.



4.23 , iPony128052 ( ? ), 11:38, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Chrome OS существует уже 15 лет

5.25 , Аноним ( 22 ), 11:45, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И когда она стояла на смартфонах?

6.27 , iPony128052 ( ? ), 11:51, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А какая разница? Huawei называет совершенно разный софт на девайсах HarmonyOS. От этого что-то круче или лучше становится? Ответ: нет. Не имеет особо смысла как это называть. Может через пару лет спишут с Apple и станут называть HarPadOS, HarOS, HarWatch.

7.39 , Аноним ( 22 ), 12:30, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У HarmonyOS 5 (ветка NEXT) этого нет, она не совместима.

В ней используется собственное микроядро, применяются другие языки программирования. На этой конвергентной системе, к примеру, выпущен Huawei Mate 70.

Также Huawei MateBook Pro, Huawei MateBook Fold Ultimate Design. Интерфейс самой ChromeOS не конвергентный, продукты на Android из основной ветки только будут получать режим рабочего стола, управление окнами. У ChromeOS никогда не было мобильного дизайна. Дело не в крутости, это не имеет значение, конвергентная система должна работать на всех типах устройств, подстраивая свой интерфейс под парадигму применения и использовать один и тот же софт на них. Ничего этого в едином виде у Google нет, только разрозненные проекты.



8.40 , Аноним ( 22 ), 12:35, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Дополню, тут же встаёт проблема дистрибуции софта на разные платформы, поэтому у... 9.43 , Аноним ( 22 ), 12:41, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В таком случае, не придётся каждое приложение портировать и компилировать под ка... 2.19 , Аноним ( 19 ), 11:31, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Это проблема в первую очередь для простых смертных и проектов энтузиастов. Все крупные компании типа Samsung, Xiaomi, OnePlus и так далее, получают исходники напрямую от гуглов. Для простых смертных это как раз не проблема: ты же сам написал, что компании получают исходники напрямую от Гугла. А до 1% (или сколько их там) любителей Графеносов и прочих бастардных васяносборок никому дела нет.

2.31 , Аноним ( 31 ), 12:01, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Это проблема в первую очередь для простых смертных и проектов энтузиастов Для простых смертных это не проблема.

Они даже не знают что такое "исходники" (может это люди, кто совершили исход?)).

Для Ынтузиастов - возможно, но всем по... Основная проблема для для всяких паразитов вроде GrapheneOS, /e/OS, CalyxOS, которые заняты поливанием гугла помоями, не брезгуя строить свой бизнес на его кодах. Что довольно лицемерненько с их стороны. Теперь из поделия будут отставать от мейнстрима на полгода. И фиксы безопасности будут получать точно также с задержкой. А т.к. их основной selling point - бизапасность - то это будет очень крутой удар поддых. Чего они более чем заслуживают.

3.34 , Аноним ( 34 ), 12:12, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что, AOSP гугл прям с нуля разработал, не поглощая?..

4.37 , Аноним ( - ), 12:16, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что, AOSP гугл прям с нуля разработал, не поглощая?.. Вы это сейчас про поставщика ОС для фотоаппаратов, которого купили в в 2005 году за 50 лямов? С фотоаппарата сложно звонить и выходить в инет. И что от этого оригинального андроида осталось за 20 лет? Ну, кроме имени.

Вообще даже немного забавляют попытки принизить вклад гугла в разработку андроид))

С другой стороны - это именно то что и ожидается от "сообщества" 5.42 , Admino ( ok ), 12:40, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попытки принизить вклад сообщества в разработку андроид уже даже не улыбают, просто раздражают. С другой стороны - это именно то, что и ожидается от корпоратов.

6.47 , Анонимусс ( ? ), 13:04, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Попытки принизить вклад сообщества в разработку андроид А как можно принизить то, чего практически нет?)

Вот анализ по числу коммитов raviprak.com/research/phone/aosp/aospCommunity.html Сontribution per company:

26819 google.com

1648 android.com

972 gmail.com

931 intel.com

544 chromium.org How about individuals?

Bill Yi - byi@google.com

Baligh Uddin - baligh@google.com

Geoff Mendal - mendal@google.com

Paul Duffin - paulduffin@google.com

Colin Cross - ccross@android.com

... ну ты понял ... А теперь просто покажите вклад "сообщества".

Какие подсистемы они сделали, что реализовывали, что фиксили.

Покажите пруфы, но только не сливайтесь сразу как обычно)) > уже даже не улыбают, просто раздражают. Ну так валерьяночки попейте, раздражительный вы наш.

