Google прекратил публикацию кода для поддержки устройств Pixel в репозитории с кодом Android

2.6, Аноним (3), 11:11, 13/06/2025: Кастомные прошивки загибаются с каждым годом, в том же Lineage в поддержке либо старье, либо современные пиксели.

3.12, Аноним (31), 11:27, 13/06/2025: Открыл официальный сайт LineageOS и залез в раздел _официальных_ билдов. Сразу же нашёл для: - Xiaomi Note 12 Pro (2023 год)

- Poco F5 Pro (2023 год)

- OnePlus 11 5G (2023 год)

- Realme 10 Pro 5G (2022/2023 год)

- Motorola Edge 40 Pro (2023/2024 года) И это официальные билды, которые как правило не покрывают и 1% всей помойки. Например, там нет сборок для Poco M3, device tree и драйверы которого давно доступны, и к которому существует зиллиард кастомов от индийцев и индонезийцев. Опять же, Lineage не поддерживает Nothing Phone 2, а вот crDroid - поддерживает (как и Xiaomi Note 13 5G, которого нет в линейке). Вопрос в наличии мейнтейнеров, а не невозможности поддержки. На одной линейке мир клином не сошёлся.

4.30, penetrator (?), 12:19, 13/06/2025: 11G завели со скрипом.. там столько проблемы было что трындец и в принципе он прав, линейка поддерживает все меньше современных девайсов, и проблема не в линейке

5.36, Аноним (31), 12:23, 13/06/2025: На мой субъективный взгляд, видя что есть форки Lineage, которые поддерживают более современные девайсы, которых нет в Lineage - проблема как раз-таки в линейке. Либо в их политике "made not here" ("сделали не мы - значит, не нужно"), либо в наличии у них мейнтейнеров. Проблемы с новыми железками всегда были, проблемы с Xiaomi, которые максимально крысино отдавали (и часто вовсе не отдавали) ядра - тоже были. Ничего нового пока что тут нет.

4.44, Аноним (42), 12:32, 13/06/2025: И всё из КНР для рабов КНР, продавших себя в рабство по цене в разницу между демпинговой ценой за девайс и нормальной ценой за девайс.

5.47, Аноним (31), 12:34, 13/06/2025: Расскажи давай, как девайс из Индии или КНР в виде айфона меньше продает тебя в рабство.

3.19, Аноним (31), 11:56, 13/06/2025: Вон, ближайшие пример кстати: https://github.com/NothingOSS Nothing выкладывают исходники своих ядер и деревьев для всех девайсов, что они выпустили. Девелопь не хочу, но при этом - поддержки у Lineage нет. Явно тут дело не в наличии\отсутствии вендор-специфичного кода и артефактов, а в нежелании делать и\или отсутствии мейнтейнеров с устройствами на руках.

4.35, penetrator (?), 12:21, 13/06/2025: телефон с сомнительным дизайном и особо никому не нужен

5.39, Аноним (31), 12:25, 13/06/2025: Вообще никому не нужен, аж настолько, что в РФ и Индии их скупают как горячие пирожки, а Nothing успешно договорился с AT&T о выходе на американский рынок, где их официально не было. /s Что до дизайна - надень непрозрачный бампер, который всё равно надо бы надевать на полностью стеклянный девайс, и не смотри на него. По соотношению цена\функционал\мощность - едва ли не лучший bang for the buck за прошедший год.

6.48, Аноним (-), 12:43, 13/06/2025: > Вообще никому не нужен, аж настолько, что в РФ Потому что все остальные нормальные ушли?)) > и Индии их скупают как горячие пирожки, Так себе аргумент. У них другие проблемы, на этот раз с Китаем. > а Nothing успешно договорился с AT&T о

> выходе на американский рынок, где их официально не было. И?... Просто еще один контора продается через AT&T > По соотношению цена\функционал\мощность - едва ли не лучший bang for the buck

> за прошедший год. Смешно. Ты наверное уже себе купил, раз так из рекламируешь?

7.49, Аноним (31), 12:48, 13/06/2025: >> Потому что все остальные нормальные ушли?)) Ну да, айфоны и самсунги резко перестали продаваться, ага. /s >> Так себе аргумент. У них другие проблемы, на этот раз с Китаем. В Китае они не продаются из-за договорённостей с их ОЕМ, который производит железо в том числе для OnePlus. >> Смешно. Ты наверное уже себе купил, раз так из рекламируешь? Нет, продолжаю сидеть на старом Pixel 6 со стоковым рутованным ROM.

2.18, Аноним (32), 11:52, 13/06/2025: > Просто графиновые нытики и прочие проекты, которые поддерживали только пиксели (ровно из-за простоты васянства), внезапно оказались в одной лодке со всеми, кто собирал деревья ручками последние 15 лет. Ты предлагаешь думать головой, но сорян: здесь так не принято. Твои жалкие попытки не помешают местной аудитории возмущаться тому, как проклятущий Google душит их опенсорс.

3.20, Аноним (31), 11:59, 13/06/2025: Просто забавно видеть, что когда бигкорп отказывается что-то делать нахаляву, к чему все привыкли по инерции - это удушение. Когда какой-то более мелкий проект отказывает в ченджреквесте и шлёт людей на три буквы прямым текстом - "это опенсорс, тут вам ничего не должны, пойди сделай сам".

4.28, Аноним (32), 12:17, 13/06/2025: Лицемеры, что с них взять. Еще забавно наблюдать их ментальную акробатику после того, как ВНЕЗАПНО оказывается, что уже десятилетия 99% разработчиков Линукса - это те самые проклятые Майкрософт, Гугл и т.д. А то самое легендарное "опенсорсное сообщество™" может рожать лишь консольные утилитки да глючные, вечно недоделанные пародии на проприетарные продукты.

5.41, Аноним (31), 12:28, 13/06/2025: Сообщество-то много чего может, справедливости ради - но некоторые вещи без поддержки со стороны корпов тупо не задевелопить и\или не заадоптить на достаточно большой юзербазе. К примеру, я крайне благодарен людям, которые все эти годы пилят LibreOffice - но при этом не стоит забывать, что изначально его предтечу тащили за уши Sun, а потом - Oracle.