Google прекратил публикацию кода для поддержки устройств Pixel в репозитории с кодом Android

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|2.21, pic (??), 12:00, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы на Пиксели не ставили свои прошивки? Элемент тивоизации.
Но у других производителей, в том числе Самсона нет возможности ставить чужие прошивки.
Защищают свои экосистемы. Только зачем это делать именно сейчас, когда идёт суд и произнесено требование продать Android? Неужели точно проиграют суд? Тогда понятно, что таким способом закрываются от конкурентов перед продажей Android.
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|3.25, Аноним (-), 12:15, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чтобы на Пиксели не ставили свои прошивки?
А кто мешает? Просто нужно чуть больше усилий чтобы достать нужные дрова.
Для других телефонов именно так и делают. И тем не менее туда прощивки ставят
> Элемент тивоизации.
Притянуто за уши.
> Но у других производителей, в том числе Самсона нет возможности ставить чужие
> прошивки.
Даже на гнусмас можно ставить сторонние прошивки. Часть вещей перестанет работать, но сама возможность имеется.
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|3.29, Аноним (29), 12:18, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Самсунгов как раз самая лёгкая разблокировка загрузчика. Не нужно регистрировать аккаунты и подавать запросы, как у китайцев, всё делается за пару минут с помощью компьютера
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|4.31, Аноним (31), 12:19, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самая лёгкая нынче у OnePlus и Nothing. А вот у самсунгов до сих пор пережигаются фьюзы, после чего Knox выходит из чата, вкупе с некоторыми аудиоприблудами и цветокоррекцией, DRM которых завязан на рабочий нокс.
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|5.38, Аноним (38), 12:25, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вот у самсунгов до сих пор пережигаются фьюзы, после чего Knox выходит из чата
А что тут не так?
Телефон возможно украли и теперь пытаются накатить какие-то малвари от васянов.
Понятно что производитель не хочет брать на себя ответственность за подобные действия.
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|6.46, Аноним (31), 12:33, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какую ответственность? Блютузные кодеки будут шпуенить за серой в чьих-то ушах, а цветокоррекция вражескую пропаганду сделает более мощной?
Это такой же намеренный кирпичинг функционала, как у яблока с ремонтными дисплеями на айфоне.
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|2.32, Аноним (32), 12:20, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Don't be evil перестало соответствовать трендам, похоже.
Вот же сволочи, поток халявки закрыли. Зла на них нет! 🤬
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|1.3, Аноним (3), 11:05, 13/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Купил Pixel 7, думал буду на свободных прошивках сидеть. И тут такое... Конкурентноспособность пикселя пропала в один день.
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|2.5, Аноним (31), 11:09, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто мешает дальше сидеть? Device tree для семёрки давным-давно есть, адаптировать его под новую мажорную верию будет не особенно больно. Это с новыми моделями будет необходимо посидеть подольше.
Ну и кроме того, "свободных" прошивок почти не бывает. Так или иначе у тебя или блобы в системе для вафли, блютуза, дисплея, звука, модема и так далее - или у тебя нерабочий кусок стекла в руках.
Рекомендую как-нибудь попробовать запустить "свободный" PostmarketOS и посмотреть, как же он "хорошо" работает. У меня в загашнике есть Poco F1, который согласно местной вики практически идеально поддерживается - но жить на нём всё равно невозможно. Уровень кривизны сильно превосходит ранние васянские андроиды с 4pda времён 2010-2011 годов.
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|3.8, Аноним (3), 11:15, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну PostmarketOS совсем чудо дивное, даже не android. Во вторых кастомные прошивки дают возможность выкинуть гугл из смартфона, тем самым разгрузив систему от всякого г0вна. Мне это важнее чем блобы на вафлю или блютуз. Если это необходимое зло, то так и быть. Из конкурентов у пикселя в таком случае есть только Fairphone.
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|4.16, Аноним (31), 11:41, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из устройств с лёгкой разблокировкой загрузчика для перепрошивки есть ещё современные OnePlus или Nothing: там это делается буквально одной командой через adb.
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|3.40, пуксель фан (?), 12:26, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да толку с этой 9-ки ... на дворе шел 25/26 год, "завтра" (осенью) выпустят 10-й пуксель, но полноценной поддержки Qi2 так и не завезли. Это ребята такой facepalm...
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|2.24, Аноним (24), 12:14, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давно сижу на 7про, причем полностью ванильной без джейлбрейков и прочего. Зачем там вообще что-то? Она ИДЕАЛЬНА.
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|3.27, Аноним (-), 12:17, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Давно сижу на 7про, причем полностью ванильной без джейлбрейков и прочего. Зачем
> там вообще что-то? Она ИДЕАЛЬНА.
На ванильной без джейлбрейков ЗА ТОБОЙ ШПИЙОНИТЪ ГУГУЛ!!!111
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|1.4, Аноним (31), 11:06, 13/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>> Отмечается, что отсутствие подобных компонентов существенно усложнит разработку альтернативных сборок Android.
Существенно это не усложнит. Так-то конечно, куда проще взять готовое дерево, готовые блобы, дрова и всё остальное, покрасить интерфейс в какой-нибудь цвет, добавить пару пунктов про сесурити, и после этого идти собирать гранты у доверчивых товарищей.
В то же время мейнтейнеры Lineage, собирающие уже который год вслепую свежие билды для старых Xiaomi и самсунгов - они сосут бибу бесплатно.
Просто графиновые нытики и прочие проекты, которые поддерживали только пиксели (ровно из-за простоты васянства), внезапно оказались в одной лодке со всеми, кто собирал деревья ручками последние 15 лет.
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|2.6, Аноним (3), 11:11, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кастомные прошивки загибаются с каждым годом, в том же Lineage в поддержке либо старье, либо современные пиксели.
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|3.12, Аноним (31), 11:27, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Открыл официальный сайт LineageOS и залез в раздел _официальных_ билдов. Сразу же нашёл для:
- Xiaomi Note 12 Pro (2023 год)
- Poco F5 Pro (2023 год)
- OnePlus 11 5G (2023 год)
- Realme 10 Pro 5G (2022/2023 год)
- Motorola Edge 40 Pro (2023/2024 года)
И это официальные билды, которые как правило не покрывают и 1% всей помойки. Например, там нет сборок для Poco M3, device tree и драйверы которого давно доступны, и к которому существует зиллиард кастомов от индийцев и индонезийцев.
Опять же, Lineage не поддерживает Nothing Phone 2, а вот crDroid - поддерживает (как и Xiaomi Note 13 5G, которого нет в линейке).
Вопрос в наличии мейнтейнеров, а не невозможности поддержки. На одной линейке мир клином не сошёлся.
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|4.30, penetrator (?), 12:19, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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11G завели со скрипом.. там столько проблемы было что трындец
и в принципе он прав, линейка поддерживает все меньше современных девайсов, и проблема не в линейке
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|5.36, Аноним (31), 12:23, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На мой субъективный взгляд, видя что есть форки Lineage, которые поддерживают более современные девайсы, которых нет в Lineage - проблема как раз-таки в линейке. Либо в их политике "made not here" ("сделали не мы - значит, не нужно"), либо в наличии у них мейнтейнеров.
Проблемы с новыми железками всегда были, проблемы с Xiaomi, которые максимально крысино отдавали (и часто вовсе не отдавали) ядра - тоже были. Ничего нового пока что тут нет.
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|4.44, Аноним (42), 12:32, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И всё из КНР для рабов КНР, продавших себя в рабство по цене в разницу между демпинговой ценой за девайс и нормальной ценой за девайс.
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|5.47, Аноним (31), 12:34, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расскажи давай, как девайс из Индии или КНР в виде айфона меньше продает тебя в рабство.
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|3.19, Аноним (31), 11:56, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вон, ближайшие пример кстати: https://github.com/NothingOSS
Nothing выкладывают исходники своих ядер и деревьев для всех девайсов, что они выпустили. Девелопь не хочу, но при этом - поддержки у Lineage нет.
Явно тут дело не в наличии\отсутствии вендор-специфичного кода и артефактов, а в нежелании делать и\или отсутствии мейнтейнеров с устройствами на руках.
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|5.39, Аноним (31), 12:25, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще никому не нужен, аж настолько, что в РФ и Индии их скупают как горячие пирожки, а Nothing успешно договорился с AT&T о выходе на американский рынок, где их официально не было.
/s
Что до дизайна - надень непрозрачный бампер, который всё равно надо бы надевать на полностью стеклянный девайс, и не смотри на него. По соотношению цена\функционал\мощность - едва ли не лучший bang for the buck за прошедший год.
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|6.48, Аноним (-), 12:43, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще никому не нужен, аж настолько, что в РФ
Потому что все остальные нормальные ушли?))
> и Индии их скупают как горячие пирожки,
Так себе аргумент. У них другие проблемы, на этот раз с Китаем.
> а Nothing успешно договорился с AT&T о
> выходе на американский рынок, где их официально не было.
И?... Просто еще один контора продается через AT&T
> По соотношению цена\функционал\мощность - едва ли не лучший bang for the buck
> за прошедший год.
Смешно. Ты наверное уже себе купил, раз так из рекламируешь?
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|7.49, Аноним (31), 12:48, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Потому что все остальные нормальные ушли?))
Ну да, айфоны и самсунги резко перестали продаваться, ага. /s
>> Так себе аргумент. У них другие проблемы, на этот раз с Китаем.
В Китае они не продаются из-за договорённостей с их ОЕМ, который производит железо в том числе для OnePlus.
>> Смешно. Ты наверное уже себе купил, раз так из рекламируешь?
Нет, продолжаю сидеть на старом Pixel 6 со стоковым рутованным ROM.
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|2.18, Аноним (32), 11:52, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Просто графиновые нытики и прочие проекты, которые поддерживали только пиксели (ровно из-за простоты васянства), внезапно оказались в одной лодке со всеми, кто собирал деревья ручками последние 15 лет.
Ты предлагаешь думать головой, но сорян: здесь так не принято. Твои жалкие попытки не помешают местной аудитории возмущаться тому, как проклятущий Google душит их опенсорс.
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|3.20, Аноним (31), 11:59, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто забавно видеть, что когда бигкорп отказывается что-то делать нахаляву, к чему все привыкли по инерции - это удушение. Когда какой-то более мелкий проект отказывает в ченджреквесте и шлёт людей на три буквы прямым текстом - "это опенсорс, тут вам ничего не должны, пойди сделай сам".
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|4.28, Аноним (32), 12:17, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лицемеры, что с них взять.
Еще забавно наблюдать их ментальную акробатику после того, как ВНЕЗАПНО оказывается, что уже десятилетия 99% разработчиков Линукса - это те самые проклятые Майкрософт, Гугл и т.д. А то самое легендарное "опенсорсное сообщество™" может рожать лишь консольные утилитки да глючные, вечно недоделанные пародии на проприетарные продукты.
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|5.41, Аноним (31), 12:28, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сообщество-то много чего может, справедливости ради - но некоторые вещи без поддержки со стороны корпов тупо не задевелопить и\или не заадоптить на достаточно большой юзербазе.
К примеру, я крайне благодарен людям, которые все эти годы пилят LibreOffice - но при этом не стоит забывать, что изначально его предтечу тащили за уши Sun, а потом - Oracle.
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|1.7, Аноним (-), 11:14, 13/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ух как паразитов стало корежить))
Хотели чтобы им блюдечке все приносили, пока они будут донатики собирать?
Что дальше? Ждем гневного пука от /e/os?
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|2.15, Аноним (15), 11:38, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато непаразиты потребляют рекламу от гугла. Наверное уверены, что полезное дело делают.
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|3.17, Аноним (-), 11:43, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зато непаразиты потребляют рекламу от гугла.
Нет, это просто пользователи. А непаразит это гугл, которые собственно и развивает всю экосистему андроида. В отличие от васянов, которые берут готовенькое и выпиливают то, что им не нравится. Вот сейчас посмотрим как они будут "развивать" "свои" системы.
> Наверное уверены, что полезное дело делают.
Пользователи делают то, что им нужно.
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|4.22, Аноним (22), 12:10, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пользователи делают то, что им нужно.
Пользователями вертят как им надо
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|4.33, Аноним (15), 12:20, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В отличие от васянов, которые берут готовенькое и выпиливают то, что им не нравится.
Если пользователи готовы за это платить, значит это полезная услуга.
>Пользователи делают то, что им нужно.
Например, платят всяким васянам за выпиливание зондов.
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|1.9, Аноним (15), 11:21, 13/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так они ещё в конце марта заявили, что не будут выкатывать промежуточные наработки https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62954 Так что весьма очевидно, что дальнейшие их действия будут направлены исключительно на усложнение возможности использования их наработок в других проектах.
Так что я не исключаю, что следующим шагом они поменяют лицензию и вообще не будут ничего открывать.
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|3.14, Аноним (15), 11:35, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ядро и так открыто, если ты не знал. На kernel.org иди и скачивай. Ну возможно выложат пару патчиков к нему. В то время как основной стек открывать не обязательно.. Впрочем, ядро тоже могут заменить на своё закрытое.
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|1.13, Аноним (13), 11:32, 13/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А где тот защитник пикселей с графенос из недавней темы про еос? Как там его самое безопасное устройство в доме поживает?
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|1.23, Аноним (-), 12:13, 13/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хехе, халява заканчивает?
Ждем воняния примерно как с закрытием билд-рецептов Красношапкой.
Вообще показательно как вокруг опенсорс проектов собираются стаи паразитов-прилипал, которые берут все готовое, добавляют нескучные обои, удаляют такие "ненужные" вещи типа отправку краш репортов и громко кричат про Щво6одьку.
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|1.26, bOOster (ok), 12:17, 13/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну че, мощный ход :) Закрыли железо своих устройств прикрывшись ВСЕОБЪЕМЛЮЩИМ эмулятором :))
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