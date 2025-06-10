Выпуск мобильной платформы Android 16

Компания Google опубликовала релиз открытой мобильной платформы Android 15. Связанные с новым выпуском исходные тексты размещены в Git-репозитории проекта (ветка android-16.0.0_r1). Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro, Pixel 8/8a/8 Pro, Pixel 9/9 Pro/9 Pro XL/9 Pro Fold, Pixel Fold и Pixel Tablet. В ближайшие месяцы прошивки с новой версией ожидаются для смартфонов Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo и Xiaomi. Дополнительно будут сформированы универсальные сборки GSI (Generic System Images), подходящие для разных устройств на базе архитектур ARM64 и x86_64. Выпуск Android 16 сформирован в рамках нового графика разработки, в соответствии с которым каждый год будет формироваться не один значительный релиз Android, а два выпуска - первый во втором квартале (а не в третьем как раньше), а второй - в четвёртом квартале. Летний релиз будет включает значительные новшества, изменения поведения в SDK и новые API. Зимний релиз будет содержать улучшения, новые API и изменения, не влияющие на работу приложений. Основные новшества Android 16: Обновлено оформление интерфейса, в котором задействована новая концепция дизайна Material 3 Expressive.

Обновлены динамические цветовые темы и стили.

На устройствах с большими экранами, такими как планшеты, настольные системы и смартфоны со складными экранами, задействован адаптивный интерфейс. На устройствах с экраном шириной более 600 условных пикселей (dp), платформа будет отображать приложения в окнах, допускающих изменение размера и перемещение по экрану. Параметры в файле манифеста приложений (не игр), ограничивающие размер окон и фиксирующие ориентацию экрана, на больших экранах будут игнорироваться. До 2026 года разработчикам предоставляется опция, позволяющая отключить новое поведение. Возможно одновременное размещение окон разных приложений на экране по аналогии с традиционной средой рабочего стола. Позднее в этом году планируют добавить панель задач, поддержку назначения собственных комбинаций клавиш и возможности для подключения планшетов и телефонов к внешним экранам.

Предложен новый тип уведомлений - мгновенные обновления (Live Update), позволяющий отслеживать изменение состояния, связанного с определённой активностью (например, отображение стадии доставки или движения по маршруту). Для новых обновлений предложен стиль ProgressStyle, позволяющий сформировать блок для отображений прогресса выполнения операции.

Обеспечена автоматическая группировка уведомлений от одного приложения.

Предложен встраиваемый интерфейс для предоставления приложениям доступа к выбранным пользователем фотографиям и видео, хранящимся как на текущем устройстве, так и в облачном хранилище. Ключевое отличие нового интерфейса в том, что приложение получает доступ не ко всей мультимедийной библиотеке, а только к отдельным файлам, которые выбрал пользователь.

По умолчанию задействована "предсказуемая" (predictive) анимация операций возвращения на домашний экран при применении жеста "назад", а также при переключении между задачами и активностями. Суть предсказуемого возврата в возможности предпросмотра области, в которую состоится переход (например, если возврат состоится на домашний экран, то во время жеста окно приложения уменьшается и показывается домашний экран). Поддержка предсказуемого возврата в новой версии реализована не только для жестов, но и для навигации с использованием кнопок "Назад", "Домой" и "Обзор".

Добавлен режим повышения контраста текста, при котором убирается прозрачность под текстом (светлый текст выводится на чёрном фоне, а тёмный - на белом). Режим может быть полезен для людей, имеющих ослабленное зрение.

В настройки добавлен раздел "Advanced Protection", предлагающий набор опциональных механизмов защиты, усиливающих безопасность при наличии рисков компрометации устройства или совершения целевых атак на пользователя. Режим охватывает такие возможности, как автоматическая перезагрузка смартфона после 3 дней неактивности, защита от проведения атак через USB, автоматическая блокировка устройства при определении признаков кражи, резервное копирование логов для аудита в случае взлома, задействование аппаратного механизма защиты MemTag, блокировка установки неизвестных приложений, блокирование подключения к 2G-сетям сотовой связи, отключение автоматического переподключения к незащищённым сетям Wi-Fi, фильтрация спама и мошеннических сообщений, блокирование рекламных звонков.

Добавлена поддержка видеокодека APV (Advanced Professional Video), предназначенного для записи и обработки видео с профессиональным уровнем качества, близким к исходному качеству контента со сжатием без потерь. Для упрощения использования при редактировании видео формат APV обеспечивают высокую пропускную способность и низкую сложность внутрикадрового кодирования, а также гарантирует отсутствие потерь в качестве при повторном кодировании. Поддерживаются разрешения 2K, 4K и 8K, HDR10/10+, разбивка кадров (tiling) для распараллеливания кодирования/декодирования, различные форматы дискретизации цвета, многоракурсное видео (multi-view), добавление метаданных (глубина, прозрачность, данные для предпросмотра). Реализация основана на библиотеке OpenAPV и использовании профиля APV 422-10 (YUV 422 и 10-бит на канал), поддерживающего битрейты до 2Gbps.

Ядро Linux обновлено до выпуска 6.12.

Графическому API Vulkan присвоен статус официального API платформы Android. Для прохождения сертификации в Google и задействования Android 16 устройство должно поддерживать базовые возможности Vulkan 1.3. Ведётся работа по переводу Android на новый унифицированный стек отрисовки, базирующийся на Vulkan. Для некоторых игр и приложений, проверенных и помещённых в белый список, задействована реализация OpenGL ES на базе прослойки ANGLE, работающей поверх Vulkan.

Добавлено экспериментальное приложение Linux Terminal, позволяющее запустить в окружении Android виртуальную машину с Debian GNU/Linux, в которой можно выполнять обычные Linux-приложения. Развивается возможность запуска графических Linux-приложений.

Значительно улучшен приём и осуществление звонков с использованием слуховых аппаратов. Добавлена возможность управления слуховыми аппаратами (например, изменения громкости) прямо с телефона Android.

С целью оптимизации производительности изменены внутренние структуры Android Runtime (ART), что потребует обновления приложений, использующих подобные структуры.

Для приложений, работающих с камерой, предоставлена возможность определения использования режима ночной съёмки.

Добавлен низкоуровневый API для вертикальной отрисовки текста. В класс Paint добавлена поддержка флага VERTICAL_TEXT_FLAG, позволяющего обрабатывать параметры вертикального текста на том же уровне, что и горизонтального.

Добавлен API RangingManager, позволяющий определить расстояния и угол между текущим и внешним устройствами пользователя, используя различные техники определения расстояния на основе анализа параметров канала и принимаемого сигнала BLE (Bluetooth Low Energy), а также оценки времени отклика по Wi-Fi.

Добавлена поддержка технологий, развиваемых в рамках инициативы Privacy Sandbox, для организации показа рекламы в мобильных приложениях, защищая при этом конфиденциальность пользователей.

Добавлен режим LNP (Local Network Protection), позволяющий ограничить доступ приложений к внутренним интранет-подсетям (192.168.x.x, 10.x.x.x и т.п.) для блокирования атак на ресурсы в локальной сети. В новом режиме помимо наличия полномочий "INTERNET" приложение должно будет получить отдельное подтверждение доступа у пользователя.

Добавлена поддержка создания скриншотов с расширенным диапазоном яркости (HDR).



