Выпуск мобильной платформы Android 16

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Компания Google опубликовала релиз открытой мобильной платформы Android 15. Связанные с новым выпуском исходные тексты размещены в Git-репозитории проекта (ветка android-16.0.0_r1). Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro, Pixel 8/8a/8 Pro, Pixel 9/9 Pro/9 Pro XL/9 Pro Fold, Pixel Fold и Pixel Tablet. В ближайшие месяцы прошивки с новой версией ожидаются для смартфонов Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo и Xiaomi. Дополнительно будут сформированы универсальные сборки GSI (Generic System Images), подходящие для разных устройств на базе архитектур ARM64 и x86_64.
Выпуск Android 16 сформирован в рамках нового графика разработки, в соответствии с которым каждый год будет формироваться не один значительный релиз Android, а два выпуска - первый во втором квартале (а не в третьем как раньше), а второй - в четвёртом квартале. Летний релиз будет включает значительные новшества, изменения поведения в SDK и новые API. Зимний релиз будет содержать улучшения, новые API и изменения, не влияющие на работу приложений.
Основные новшества Android 16: